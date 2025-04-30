Грибок и армия
Берут ли в армию с грибком на ногах, понятно из характеристики заболевания — это кожная инфекция. Если она есть у одного парня, заразиться рискуют все сослуживцы: солдаты находятся в одной казарме и вместе пользуются санузлами и баней. Носитель патогенной микрофлоры должен вылечиться, а потом его призовут.
Обратите внимание: грибок — бытовое название дерматофитии или микоза стоп. В заключении дерматолога диагноз будет сформулирован именно так. Лечение назначают в зависимости от тяжести поражения и осложнений. Обычно достаточно мазей и примочек, но иногда приходится подключать лекарства общего действия.
Категории годности
Грибковые инфекции описаны в статье 7 Расписания болезней. Отдельным пунктом там идут дерматофитии. С ними можно получить только категорию годности «Г» — временно не годен. Это значит, что призывнику дадут отсрочку на лечение.
С грибком ног не могут полностью освободить от призыва. Заболевание поверхностное, легко лечится, поэтому никаких препятствий для отправки войска после выздоровления нет. На повторном медицинском освидетельствовании вас признают годным.
Отсрочка от армии с грибком
Отсрочка от призыва — это единственно возможный вариант для призывника с грибком стоп. В армию с таким диагнозом не возьмут, но и на военный билет по здоровью рассчитывать не стоит, потому что заболевание не переходит в хроническую форму.
Максимальный срок, на который предоставляют отсрочку по дерматофитам, составляет полгода. Этого более чем достаточно, чтобы избавиться даже от тяжелых поражений кожи и вторичных инфекций, но в большинстве случаев восстановление происходит гораздо быстрее.
С каким грибком не берут в армию
Берут ли в армию с грибком, не зависит от его разновидности — любой нужно сначала вылечить. Обычно это дерматофиты — в 90% случаев трихофитон красный, реже дрожжевые и плесневые микроорганизмы. Какой именно вызвал поражение кожи, влияет только на выбор препарата для лечения.
На медицинском освидетельствовании в военкомате возможны два сценария:
призывник уже пришел с заключением дерматолога и находится в процессе лечения;
врач выявил грибок во время осмотра — обычно кожу призывников осматривает терапевт, но иногда в комиссии есть дерматолог.
В первом случае все понятно. Молодой человек сам заметил у себя симптомы грибка, например, зуд и покраснение между пальцами, пошел в больницу и обследовался. Чтобы получить отсрочку, ему нужно предъявить медицинские документы:
заключение дерматолога с диагнозом;
результаты обследований — дерматоскопии и лабораторных исследований соскоба кожи с пораженного участка.
Во втором случае все происходит иначе. Грибок часто заметен невооруженным глазом: кожа ступней и пальцев шелушится и краснеет, ноготь на большом пальце меняет цвет и расслаивается.
Если врач заподозрит у призывника кожную инфекцию, то сразу категорию годности он не определит — сначала призывная комиссия направит парня на дополнительное обследование. Когда тот получит заключение дерматолога с диагнозом и план лечения, его признают временно не годным к военной службе.
Рекомендации для призывников
Обратитесь к врачу. Если стопы зудят, кожа и ногти изменили цвет, появился неприятный запах — дело, скорее всего, в заражении грибком.
Соберите всю медицинскую документацию. Диагноз подтвердить легко — достаточно осмотра дерматолога и лабораторных исследований.
Помните, что врач в военкомате не ставит диагноз. Он может заметить симптомы, но без медицинских документов не сможет определить категорию годности.
Экспертное заключение
От призыва освобождают с грибковыми поражениями внутренних органов, но это уже серьезные и довольно редкие патологии. Микоз стоп — не тот случай, хотя из-за заразности призыв придется на время отложить.
Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:
Учтите, что в Расписании болезней указана максимально возможная с таким диагнозом продолжительность отсрочки — полгода. Это не значит, что вам ее дадут именно на столько. Чаще всего на лечение уходит один-два месяца, поэтому теоретически отправить в войска могут в тот же призыв.
Отсрочка — это законное право призывника на лечение и восстановление. Предполагается, что за определенное время вы решите проблемы со здоровьем и сможете уйти в армию. Но многие заболевания не так легко диагностировать, как грибок, поэтому перед призывом стоит пройти полное обследование. Узнайте на бесплатной консультации, как подготовиться к медицинскому освидетельствованию.
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