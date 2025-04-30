Берут ли в армию с грибком на ногах

С каким грибком не берут в армию

Берут ли в армию с грибком, не зависит от его разновидности — любой нужно сначала вылечить. Обычно это дерматофиты — в 90% случаев трихофитон красный, реже дрожжевые и плесневые микроорганизмы. Какой именно вызвал поражение кожи, влияет только на выбор препарата для лечения.

На медицинском освидетельствовании в военкомате возможны два сценария:

призывник уже пришел с заключением дерматолога и находится в процессе лечения ;

врач выявил грибок во время осмотра — обычно кожу призывников осматривает терапевт, но иногда в комиссии есть дерматолог.

В первом случае все понятно. Молодой человек сам заметил у себя симптомы грибка, например, зуд и покраснение между пальцами, пошел в больницу и обследовался. Чтобы получить отсрочку, ему нужно предъявить медицинские документы:

заключение дерматолога с диагнозом;

результаты обследований — дерматоскопии и лабораторных исследований соскоба кожи с пораженного участка.

Во втором случае все происходит иначе. Грибок часто заметен невооруженным глазом: кожа ступней и пальцев шелушится и краснеет, ноготь на большом пальце меняет цвет и расслаивается.

Если врач заподозрит у призывника кожную инфекцию, то сразу категорию годности он не определит — сначала призывная комиссия направит парня на дополнительное обследование. Когда тот получит заключение дерматолога с диагнозом и план лечения, его признают временно не годным к военной службе.