Берут ли в армию с туберкулезом
Туберкулез и армия несовместимы — по крайней мере до полного излечения призывника. Если в легких остаются хотя бы незначительные изменения, его не могут признать годным и отправить в войска.
В армии солдаты находятся в одной казарме, вместе принимают пищу, общаются. В таких условиях любые инфекции распространяются легко и быстро, а туберкулез заразен. Даже если человек вылечился, он несколько лет остается под диспансерным наблюдением.
Категории годности
Призывников с туберкулезом легких освидетельствуют по статье 2 Расписания болезней — там описаны все формы и стадии заболевания, возможные проявления. Категория годности зависит от нескольких условий:
активный туберкулез или излеченный;
есть ли в легких остаточные изменения;
как давно закончилось лечение;
как давно человека сняли с диспансерного наблюдения.
Призвать могут только в одном случае: на момент медицинского освидетельствования парень полностью здоров уже больше трех лет. Если прошло меньше времени или сохраняются признаки поражения легких, ему могут определить только непризывную категорию годности «В» — ограниченно годен к военной службе:
активный туберкулез, но без выделения бактерий (так называемая закрытая форма);
бессимптомный туберкулез после лечения;
излеченный туберкулез, если призывника сняли с диспансерного наблюдения меньше трех лет назад;
излеченный туберкулез, если призывник прошел курс лечения больше трех лет назад, но в легких остаются какие-то изменения (кроме единичных мелких петрификатов).
В тяжелых случаях сразу освобождают от исполнения воинской обязанности и снимают с учета в военкомате:
активный туберкулез с выделением бактерий;
активный туберкулез с сильными симптомами интоксикации — постоянно повышенная температура, потеря веса, слабость;
излеченный туберкулез с сильными изменениями в легких, которые привели к тяжелой дыхательной недостаточности.
Неважно, как давно человек болеет: с такими проявлениями возможна только категория годности «Д» — не годен к военной службе. Это значит, что его не смогут призвать даже во время мобилизации.
Как доказать диагноз в военкомате
Перед медицинским освидетельствованием в военкомате все призывники проходят обязательные диагностические исследования, в том числе флюорографию или рентгенографию органов грудной клетки. Это нужно как раз для того, чтобы не допустить на службу носителей туберкулеза.
Получается, даже если парень не знает о своем диагнозе, он все равно обследуется и сможет его подтвердить. Вот какие медицинские документы для этого понадобятся:
заключение врача-фтизиатра — это узкий специалист, который занимается лечением туберкулеза легких и других органов;
результаты обследований — снимки легких (методика может быть любая, но компьютерная томография максимально информативна), лабораторные исследования мокроты на микобактерии;
выписки из медицинской карты, чтобы проследить развитие заболевания и оценить эффективность лечения;
выписные эпикризы — они подтвердят факт лечения в стационаре;
справки из противотуберкулезного диспансера — врачи должны знать, состоит ли призывник под наблюдением сейчас, как давно снят.
Если по какой-то причине врачи в военкомате не смогут сразу определить категорию годности, призывная комиссия направит парня на дополнительное обследование. Такое бывает, если не хватает каких-то документов или нужно уточнить информацию, получить свежие результаты анализов.
Освобождение от армии при туберкулезе
Ответ на вопрос, берут ли в армию с туберкулезом, всегда будет отрицательным. Если сохраняется хотя бы незначительные признаки болезни, призыв невозможен.
Выздоровление считается полным не с первого дня после выписки и даже не сразу после того, как человека сняли с учета в противотуберкулезном диспансере. В войска не могут отправить еще как минимум три года.
Рекомендации для призывников
Соберите всю медицинскую документацию. Туберкулез — это очень серьезный диагноз, поэтому врачи в военкомате тщательно изучат заключение врача и историю болезни.
Помните, что врач в военкомате не ставит диагноз. Если флюорография покажет какие-то признаки туберкулеза, вас направят на дополнительное обследование — только после этого можно определить категорию годности.
Экспертное заключение
Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:
Туберкулез среди призывников — явление нечастое. Поскольку заболевание социально опасное, проблем с освобождением от призыва быть не должно. Спорные ситуации могут возникнуть при определении категории годности — «В» или «Д»? Да, они обе непризывные, но есть существенная разница: останется молодой человек военнообязанным или нет. Именно поэтому важно не просто собрать полный пакет медицинских документов, но и проследить, чтобы все данные были указаны четко.
В случае с туберкулезом вопрос, брать ли в армию, почти всегда решается однозначно. Но в Расписании болезней более 2000 заболеваний — с одним и тем же диагнозом иногда возможны самые разные категории годности, от «А» до «Д». Если вы не знаете, призывное ваше заболевание или нет, задайте вопрос нашим экспертам на бесплатной консультации.
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