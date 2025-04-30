Туберкулез и армия

Категории годности

Призывников с туберкулезом легких освидетельствуют по статье 2 Расписания болезней — там описаны все формы и стадии заболевания, возможные проявления. Категория годности зависит от нескольких условий:

активный туберкулез или излеченный;

есть ли в легких остаточные изменения;

как давно закончилось лечение;

как давно человека сняли с диспансерного наблюдения.

Призвать могут только в одном случае: на момент медицинского освидетельствования парень полностью здоров уже больше трех лет. Если прошло меньше времени или сохраняются признаки поражения легких, ему могут определить только непризывную категорию годности «В» — ограниченно годен к военной службе:

активный туберкулез, но без выделения бактерий (так называемая закрытая форма);

бессимптомный туберкулез после лечения ;

излеченный туберкулез, если призывника сняли с диспансерного наблюдения меньше трех лет назад ;

излеченный туберкулез, если призывник прошел курс лечения больше трех лет назад, но в легких остаются какие-то изменения (кроме единичных мелких петрификатов).

В тяжелых случаях сразу освобождают от исполнения воинской обязанности и снимают с учета в военкомате:

активный туберкулез с выделением бактерий ;

активный туберкулез с сильными симптомами интоксикации — постоянно повышенная температура, потеря веса, слабость;

излеченный туберкулез с сильными изменениями в легких, которые привели к тяжелой дыхательной недостаточности.

Неважно, как давно человек болеет: с такими проявлениями возможна только категория годности «Д» — не годен к военной службе. Это значит, что его не смогут призвать даже во время мобилизации.