Пять способов зарегистрировать ИП и не потратить вагон времени

Еще 10-15 лет назад получить статус ИП можно было только в налоговой по адресу регистрации. С развитием технологий и электронного документооборота появились законные альтернативы, о которых рассказываем в этом материале.

Сбор документов

Вне зависимости от выбранного способа регистрации ИП предварительно соберите обязательный пакет документов:

✅ заполненное заявление по форме Р21001;

✅ копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

✅ уведомление о переходе на УСН, если планируете работать на «упрощенке»;

✅ квитанция об уплате госпошлины, если подаете документы в бумажном виде;

✅ доверенность, если поручите процедуру представителю.

Если вы иностранный гражданин, сделайте копию разрешения на временное проживание или вида на жительство, а также подготовьте нотариальный перевод паспорта.

При отправке документов через Почту России заявление на регистрацию и копию паспорта заверьте у нотариуса.

Регистрация ИП онлайн

Оформить статус индивидуального предпринимателя можно прямо из дома через:

Так вы сэкономите несколько часов на поездку в ИФНС и ожидание очереди. Не придется платить и госпошлину в размере 800 рублей, а заявление автоматически сформируется в выбранном сервисе.

Но у метода есть недостаток: вам придется получить электронную подпись, стоимость которой колеблется от 2 до 5 тысяч рублей в зависимости от региона.

Выбирайте этот вариант, если находитесь не в регионе регистрации или по какой-то причине не можете посетить налоговую инспекцию.

Открытие ИП через МФЦ

Многофункциональный центр — посредник между физическими лицами и налоговым органом. Если вы находитесь далеко от регистрирующей ИФНС, подайте документы в ближайшем МФЦ.

Но еще не все МФЦ заключили с налоговой службой договор об электронном документообороте. В таких отделениях оформить ИП не получится. Поэтому перед поездкой позвоните в центр и уточните возможность регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

При оформлении статуса через МФЦ вам не придется платить государственную пошлину, так как документы в ИФНС отправляют электронно.

Получение статуса ИП в банке

Многие крупные банки помогают с получением статуса ИП. Специалисты компании подготовят все документы и электронно отправят в ФНС.

В отличие от МФЦ и онлайн-сервисов вам не придется платить госпошлину и тратить деньги на оформление ЭЦП.

В банк возьмите с собой паспорт, ИНН (при наличии) и СНИЛС. По этим документам сотрудники организации заполнят заявление на регистрацию. Подобную услугу оказывают Сбербанк, Тинькофф, ВТБ и другие федеральные банки.

Бонус: некоторые банки после регистрации предложат вам обслуживание на выгодных условиях. Например, вместо РКО за 1 000 рублей предложат аналогичный тариф за 700-800 рублей и бесплатный доступ к премиальным сервисам для предпринимателей.

Регистрация через нотариуса

Оформление статуса индивидуального предпринимателя через нотариуса похоже на предыдущий способ. Вам нужно найти специалиста, созвониться с ним и договориться о дате встречи. Он подскажет, какие документы взять с собой — паспорт, ИНН (при наличии) и СНИЛС.

Нотариус подготовит пакет документов, подпишет их своей электронной подписью и отправит в ИФНС.

Но в отличие от регистрации через банк нотариус возьмет за свои услуги 1-3 тысячи рублей. И к нему не всегда возможно попасть в день обращения. В крупных федеральных банках с развитой сетью отделений такой проблемы нет.

Открытие ИП по почте

Наиболее долгий и затратный из альтернативных способов — самостоятельная подготовка документов и отправка через Почту России ценным письмом с описью.

Вам придется заплатить госпошлину, так как от нее освобождаются только при электронной подаче документов. Заранее выберите ближайшее отделение Почты России и заложите в план 20-40 минут на ожидание очереди.

Все описанные способы законные и экономят время, которое уйдет на посещение налоговой инспекции.