Страховые взносы ИП «за себя»: сколько платить в 2022 и как сэкономить

Плохая новость в том, что минимальные обязательные страховые взносы ИП «за себя» в 2022 повысились почти на 6%. Хорошая — уплаченные взносы можно учитывать при расчете налога. Как посчитать взносы, сколько платить и сколько можно сэкономить в 2022, рассказываем в статье.

Взносы, которые платят все и несмотря ни на что

Взносы на пенсионное (ОПС) и медицинское (ОМС) страхование для ИП — это обязательная статья расходов, большая часть из которой никак не зависит от того, сколько вы заработали или потеряли.

Взносы на социальное страхование остаются добровольными, поэтому большинство предпринимателей предпочитают их не платить и не регистрироваться в ФСС — на «больничные» ИП не ходят, а пособия по уходу за ребенком слишком мизерны.

Обязательная сумма к уплате рассчитана из условия, что ИП работает полный год. То есть, если вы зарегистрировались или сняли ИП с регистрации в середине года — считайте взносы пропорционально «отработанным» дням, включая дни регистрации/снятия.

Сколько было в 2021 и сколько придется заплатить в 2022

Минимальные обязательные взносы для ИП за 2021 год составили:

✅ ОМС — 8 426 руб.

✅ ОПС — 32 448 руб.

Плюс по пенсионному добавьте 1% с превышения 300 тыс. руб. годового дохода — это то, что нужно уплатить до 01.07.2022.

В 2022 году минимальные страховые взносы выросли: ✅ ОМС — 8 766 руб. ✅ ОПС — 34 445 руб.

Взнос по ОПС стандартно включает дополнительный 1% с суммы, превышающей 300 тыс. руб. доходов в год. Максимальная годовая сумма взноса по ОПС ограничена — 275 560 руб.

Суммарно, независимо от финансовых результатов вашей деятельности и при условии, что ваше ИП работало полный год, придется перечислить в бюджет 43 211 руб. (8 766 + 34 445).

Для самозанятых взносы на ОПС и ОМС — дело добровольное. Поэтому ИП-плательщики НПД могут ничего не перечислять на страхование. Но тут есть свой подвох — самозанятые не имеют права уменьшать налог на сумму перечисленных страховых взносов.

Когда взносы можно временно не платить — исключения из общего правила

«Льготные» периоды, когда можно не платить — это то, что придется аргументировать перед налоговой:

уход за ребенком до 1,5 года, но не дольше 6 лет в общей сложности;

уход за инвалидом или человеком старше 80 лет;

служба в армии по призыву;

содержание под стражей (но при условии, что наказание было необоснованно);

переезд и проживание в местности, где нет возможности вести предпринимательскую деятельность (когда муж или жена военнослужащие и проходят службу по контракту) — но не дольше 5 лет;

переезд и проживание за границей (если муж/жена работает консулом или в торгпредстве) — не дольше 5 лет.

Чтобы не платить взносы в эти периоды, нужно подать в ИФНС заявление и подтверждающие документы. Заниматься бизнесом в это время нельзя — придут и оштрафуют!

Как снизить налог за счет взносов

На этом месте начинаются приятные моменты: страховые взносы ИП (за себя и за работников тоже) можно учесть при расчете налога. Правило доступно для ИП на УСН, ПСН, ЕСХН и ОСНО.

Уплаченные взносы уменьшают налоги в зависимости от применяемой ИП системы налогообложения:

На УСН (Д-Р), ЕСХН, ОСНО сумма страховых взносов может быть полностью учтена в расходах. На УСН (Д) и ПСН (патент) сумма взносов учитывается полностью, если ИП не оформляет наемных работников по трудовому договору, и налог уменьшается на 50% уплаченной суммы, если сотрудники в штате есть.

Как это работает — смотрите пример в таблице. При годовом доходе в 1 млн руб. налоговое давление на УСН (Доходы) без найма рабочей силы почти в 6 раз меньше, чем на самозанятого.

Как правильно перечислять взносы, чтобы сэкономить

Страховые взносы можно перечислять одним или двумя годовыми платежами — крайний срок уплаты фиксированной части до 31 декабря текущего года, а дополнительный 1% по ОПС нужно заплатить не позже 1 июля года, следующего за отчетным.

Но лучше не тянуть и уплачивать взносы частями, вместе с уплатой налога — просто разбейте сумму на примерные 4 части.

Общее правило такое: налог можно уменьшить на взносы, уплаченные в период, за который вы хотите перечислить налог.

То есть, если вы хотите уменьшить налог за первый квартал, то взносы нужно заплатить в этом же первом квартале.

Вывод такой: взносы, уплаченные одним махом в конце года, уменьшают только последнюю часть налога. Это, конечно, не проблема, но часто последний налоговый платеж слишком маленький и взносы его перекрывают, а вы теряете свою выгоду — зачем?