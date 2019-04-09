Как бухгалтеру примирить сотрудников с зарплатными проектами

Когда сотрудник переходит на новую работу, перед ним встает дилемма: получать зарплату на карту, предлагаемую организацией в рамках зарплатного проекта, или предложить собственный вариант. У каждого работника есть причины остаться при своем «пластике», но часто бывает достаточно рассказать ему о возможных преимуществах корпоративных программ, чтобы он изменил свое мнение. Разберем наиболее частые кейсы и приведем аргументы в пользу зарплатной карты.

Для начала разберемся, что вообще такое зарплатный проект и почему он интересен для компаний.

Азъ есмь зарплатный проект

Зарплатный проект – это один из видов услуг банка для компаний. Для такого проекта банк открывает внутренние счета, к которым привязывает зарплатные карты. Переводы на эти счета для компании будут бесплатны.

Помимо удобства зарплатного проекта для бухгалтерии, он еще и экономически целесообразен, поскольку снижает затраты компаний. Ведь если у вас работает 50 сотрудников, и карты, на которые они получают зарплаты, обслуживаются в совокупности в 10 разных банках, за каждую такую платежку придется заплатить в соответствии с тарифом на РКО. Цена может составлять как 15, так и 100 рублей. А если кто-то предпочитает получать зарплату «кэшем», прибавляем расходы на получение наличных из банка и их инкассацию.

Поэтому мечта любого главбуха или руководителя компании – перевести весь штат сотрудников на обслуживание по зарплатному проекту, снизив таким образом денежные затраты и трату времени на бюрократию.

Про права сотрудников

Что бы ни хотели бухгалтеры, но право работника получать зарплату любым удобным для него способом гарантируется ст. 136 Трудового кодекса РФ. Сотрудник может выбрать перечисление на карту (любую) или банковский счет либо выдачу наличными. Для этого достаточно написать заявление с указанием реквизитов и сделать это не позднее, чем за 5 рабочих дней до выдачи зарплаты.

При этом, согласно тому же законодательству, нет никакого запрета на подключение компаний к зарплатному проекту. Например, в коллективное соглашение можно включить пункт о том, что компания будет перечислять заработную плату на карты конкретного банка. Это условие закону не противоречит, как и рассказ о преимуществах зарплатных карт. Но вот если там же будет пункт, что сотрудник не может сменить банк в одностороннем порядке, то это пойдет вразрез с трудовым кодексом, поскольку ухудшит положение сотрудника (ст. 9 ТК).

Некоторые руководители грешат тем, что, если сотрудники выбирают другой банк, их лишают премии. Это еще один повод нарваться на визит трудового инспектора и заработать штраф.

Что грозит за нарушение?

Согласно ч.1 ст. 5.27 КоАП компания может получить штраф от 30 до 50 тыс. рублей, а ответственный сотрудник (чаще всего бухгалтер) – от 1 до 5 тыс. рублей.

Как работать с возражениями?

Возражения сотрудников против зарплатных карт зачастую связаны с тем, что они просто не знают о выгодах, которые могут от них получить. Арсенал преимуществ, которые часто предлагают банки-зарплатники, может убедить большинство сомневающихся.

Топ возражений

«Да у меня этих карт – вагон и маленькая тележка. Солить мне их, что ли?!»

Действительно, в кошельках многих россиян можно обнаружить целую колоду пластика. В таком случае можно использовать экономический довод. Даже если карты лежат мертвым грузом, часто они требуют расходов. Это годовое обслуживание карты, а для забывчивых – ежемесячная плата за смс-уведомления. Поэтому стоит избавиться от ненужного пластика.

Зарплатные же карты, чаще всего, для сотрудников бесплатны. А некоторые карточки могут еще и приносить доход в зависимости от уровня трат, например, карты с кэшбэком.

Промсвязьбанк предлагает для зарплатного проекта «Зарплата PRO» карты с кэшбэком в размере 1% за все покупки. Максимальный кэшбэк может составлять 3000 рублей в месяц.

«Где карту открывали, туда и идите»

Хороший банк позволяет решать любые вопросы в любом из своих отделений. А чаще всего этого и не требуется, ключевые вопросы можно закрыть в чате мобильного приложения банка.

«А меня же еще сверху нагрузят кредиткой. Я ж не удержусь, так и стану кредитным рабом»

Опция овердрафта, которая позволяет тратить денег больше, чем есть на карте, подключается только по желанию. Опять же, что плохого в том, что банк, выдавший вам зарплатную карту, предложит вам кредит или ипотеку по значительно более выгодной ставке, чем клиенту со стороны. Да и бумаг придется нести гораздо меньше.

«Да у вас полбанкомата на весь город. Мне за деньгами от дома добираться полтора часа»

Так бывает в компаниях, которые выбирают банк не по удобству, а по дешевизне обслуживания. Если компания заботится о своих сотрудниках, то для обслуживания и, соответственно, для зарплатного проекта выберет банк с хорошими условиями.

Например, зарплатные карты Промсвязьбанка в рамках проекта «Зарплата PRO» позволяют снимать наличные в банкоматах любых банков в размере от 3000 до 150 000 рублей в день и не платить комиссию. Учитывая средний размер зарплат по России, этого лимита вполне хватит, чтобы снять всю зарплату. На тот случай, если кому-то повезло зарабатывать более 150 000 в месяц, можно воспользоваться банкоматами не только ПСБ, но, к примеру, партнерской сетью, которая позволяет снимать до 300 тыс. рублей в месяц. Но зачем снимать деньги в банкомате, когда все можно делать онлайн? В интернет- и мобильном банке ПСБ можно переводить бесплатно до 100 000 рублей в месяц. А если переводить зарплату на накопительный счет, то по нему еще можно получать до 8,5% годовых.

Вишенка на торте (для компаний)

Есть распространенное мнение, что зарплатный проект открывать имеет смысл, если у вас в штате много сотрудников. Ну ладно, немного, хотя бы десять. Или пять. Иначе это будет невыгодно.

А вот и нет. В Промсвязьбанке подключают зарплатный проект , даже если в компании 1 сотрудник.

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