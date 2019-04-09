Зачем ЦБ хочет присылать вам зарплату на мобильный

Когда в Центробанке начинают рассуждать о реформе, вроде как необходимой обычным людям, я сразу понимаю — готовится какая-то гнусность. Вот тут наш ЦБ объявил, что намерен победить «зарплатное рабство».

С помощью еще неотлаженной, сырой системы быстрых платежей. Мол, пусть работодатели направляют зарплатный реестр в свой банк. Но вместо номера счета сотрудника пишут номер его мобильного телефона, и тогда зарплата будет зачисляться в тот банк, который сотрудник считает основным.

Казалось бы, все хорошо, но с чего бы финансовому мегарегулятору, который отвечает за инфляцию и стабильностью всей банковской системы, заниматься такой мелочью — трудовыми взаимоотношениями между компаниями и ее сотрудниками?

Да, не всегда работодатели четко следуют закону и по первой просьбе меняют зарплатный банк сотрудника. И их можно понять: как правило, если у компании есть зарплатный проект, то банк с нее не берет комиссию за перевод денег сотруднику, и предлагает более выгодные условия кредитования. Но проблема уже вроде как закрыта: Госдума приняла закон, который вводит серьезные штрафы за это нарушение... Для чего еще одна реформа?

Конечно, в нашем Центробанке никто о народе не думает, а думает исключительно о себе. В данном случае — о системе «Мир» (НСПК).

Вернее о том, как же ее вывести на прибыль. А то ведь обидно: выдали 53 млн карт «Мир», а доля платежей на российском рынке — всего 14%. То есть даже те, кого законом заставили платить за «Мир», картой почти не пользуются, и все прибыль за трансакции достается международным Visa и MasterCard. В результате львиная доля дохода самого НСПК — это деньги которую им отстегивают международные системы (по закону они не могут самостоятельно обрабатывать внутрироссийские операции по картам и должны поручать это НСПК — понятно, за процент).

Ну а если международные системы заставили, почему бы и отечественных работодателей не заставить платить комиссии системе за переводы заработных плат? «Мир» является ядром системы быстрых платежей, почему бы не стать центром прибыли?

Да, сейчас, в основном работодатели за перевод зарплат банкам не платят, но если есть зарплатное рабство, то почему бы не ввести эдакий зарплатный, «мирный» налог? Ведь боссам ЦБ приходится постоянно отчитываться о том, что «Мир» — это не только патриотичная карта, но и выгодный бизнес. А если она станет единым для России зарплатным центром, то не только по доле платежей, но и прибыли обгонит проклятых американцев.

Да, компании будут платить больше. Чем не доказательство того, что нашему Центробанку не нужно делать качественный карточный продукт? А достаточно вспомнить это сладкое слово — рабство.

Источник: Адские бабки