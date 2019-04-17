За что могут оштрафовать ИП на упрощенке и без сотрудников

Многие начинающие предприниматели, получив статус ИП, готовы расправить крылья и ринуться навстречу свободе и большим доходам.

Однако скоро они сталкиваются с суровой жизненной реальностью в виде необходимости регулярных взаимоотношений с надзорными органами. Если эти отношения поддерживать не по правилам, можно заработать штрафы. Незнание, как известно, от ответственности не освобождает.

Выясним, что может грозить ИП без сотрудников и рассмотрим наиболее частые неприятные ситуации.

Отчеты

У ИП на упрощенке есть обязанность регулярно сдавать отчеты. Если не сдать вовремя декларацию по налогу, то придется платить штраф от ФНС, поскольку это правонарушение. Санкции по нему прописаны в ст. 119 НК: 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки.

Чтобы не забывать о важных сроках, подключите сервис «Моя Бухгалтерия 1С» от Промсвязьбанка. Он создан для ИП на упрощенке без сотрудников и является бесплатным. Сервис напомнит о ближайших налоговых событиях, а также предупредит о крайнем сроке их исполнения.

Важно. Даже если вы не ведете деятельность и у вас нет доходов, вы обязаны сдавать так называемую «нулёвку». Штраф за ее непредоставление – 1000 руб.

Страховые взносы

Каждый предприниматель обязан платить фиксированные взносы. В 2019 году минимальный размер отчислений составляет:

29 354 руб. в Пенсионный фонд;

6 884 руб. в фонд ОМС.

Итого: 36 238 руб. Это та обязательная сумма, которую должен внести каждый ИП. Рост ставки начинается при получении предпринимателем 300 000 руб. годового дохода и выше.

Если забыли заплатить их в срок, налоговая начислит пеню из расчета 1/300 ставки рефинансирования в день. Может набежать несколько сотен рублей в месяц. Сумма вроде небольшая, но к чему лишние траты и хлопоты.

Налоги

Для ИП на упрощенке налог составляет 6% от доходов.

Штраф за их неуплату прописан в статье 122 НК РФ. Он составит 20% от суммы долга. И 40% – если налоговики докажут, что вы делали это умышленно (п. 3 ст. 122 НК).

Не пробил чек или игнорировал правила работы с ККТ

Если предприниматель на УСН использует в работе кассовый аппарат (или должен использовать в силу 54-ФЗ, но не делает этого), он так же может попасть под «горячую финансовую руку».

Допустим, «забыл» купить и зарегистрировать кассовый аппарат – получите и распишитесь: штраф составит от 25 до 50% от суммы продажи (и не менее 10 000 руб.). Так, продали товар на 500 руб., чек не пробили, а десять тысяч будьте добры – заплатите.

Если ИП все-таки кассу купил, да не ту, в том смысле, что приобрел аппарат, не входящий в реестр кассовой техники, разрешенной к использованию, он может заработать штраф 1500-3000 руб. (п. 4 ст. 14.5 КоАП РФ).

Не стал оформлять лицензию

Часть направлений деятельности ИП подлежит обязательному лицензированию. Это касается случаев, если предприниматель является частным детективом, либо у него, например, есть автобус, на котором он перевозит пассажиров.

Если предприниматель работает без лицензии, то ему может грозить штраф от 4 до 5 тыс. руб. (ст. 14.1 КоАП РФ). И кроме этого, у него могут изъять изготовленную продукцию, орудия производства и сырье. Возвращаясь на пару абзацев назад к примеру про водителя, поясним – могут забрать и сам автобус.

Не стал общаться с налоговой

Налоговая может запросить или точнее истребовать у предпринимателя документы (в рамках встречной проверки). То есть налоговая попросила предоставить документы о контрагенте, а предприниматель не предоставил их в срок или не предъявил вовсе – штраф составит 10 000 руб.

Путь предпринимателя непрост и тернист, и все непредвиденные ситуации сложно предугадать. Но часть задач можно и нужно делегировать сервису, который упростит подготовку отчетов и поможет избежать ошибок при оплате налогов и взносов. Кроме того, он поможет сэкономить.