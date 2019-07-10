Терминалы для приема карт в Москве и МО теперь можно подключить за 1 день

Что случилось?

Промсвязьбанк запустил пилотный проект “Ничего наличного”. Теперь подключение эквайринга для ИП и предприятий МСБ становится гораздо быстрее: запустить прием карт можно в течение 1 рабочего дня.

Это произошло благодаря тому, что ПСБ первым в стране предлагает приобретение терминалов непосредственно в офисах банка.

Как было раньше?

Чтобы подключить эквайринг, нужно было подписать соглашение об аренде POS-терминала или заплатить единовременную комиссию. Она равнялась стоимости устройства. А сам процесс доставки и установки занимал от 3 до 10 рабочих дней. Это зависело от региона страны.

Что изменилось?

Клиенты ПСБ покупают POS-терминале в офисе банка при заключении договора эквайринга. Устройство настроено для немедленного использования. После того, как клиента зарегистрировали во всех системах банка, с ним связывается менеджер и активирует терминал. Активация происходит в течение трех минут.

Совокупно от момента покупки устройства до его активации теперь проходит примерно 5 часов.

Какие терминалы предлагает ПСБ?

Банк предлагает POS-терминалы Tactilion:

переносной терминал GPRS/Wi-Fi;

стационарный терминал Ethernet/GPRS;

интеллектуальный пин-пад.

Стоимость устройств от 10 490 до 16 990 руб. Оплатить терминалы можно полностью или получить в рассрочку на 4, 8 или 12 месяцев.

К каждому устройству прилагается подробная инструкция, наклейки с информацией о приеме карт (для нанесения на двери или входную группу), сервисная карта с контактными данными банка и партнера (компании НЕКСТ).

Плюсы покупки терминала в собственность

Клиенты при покупке устройства получают экономию на тарифах по эквайрингу:

они не платят абонентскую плату;

размер комиссии не зависит от оборотов продаж, а только от категории бизнеса.

Комиссия для супермаркетов составит 1,69%, для фастфуда - 1,59%, в остальных категориях - 1,89%.

Если клиент решит расторгнуть договор эквайринга, устройство останется с ним. Можно подключить эквайринг в любом другом банке.

Партнеры о проекте

Никита Хомутов, начальник управления эквайринга ПСБ: «Наш проект не имеет аналогов в России ни по схеме выдачи терминалов, ни по скорости подключения новых клиентов с момента заключения договора до момента проведения первой операции. Предприниматели получают быстрый, удобный, инновационный продукт и выгодные условия обслуживания».

Алексей Дегтярев, генеральный директор ООО “Некст”: «В рамках партнерства с ПСБ компания «НЕКСТ» оказывает услуги по комплексному аутсорсингу эквайринга, включая складирование оборудования в офисах банка, контроль остатков, своевременное пополнение запасов, а также – параметризацию POS-терминалов «под ключ» для каждого конкретного клиента банка. Высокотехнологичное оборудование Tactilion работает под управлением современного сертифицированного ПО, позволяющего удалённо загружать параметры для POS-терминалов. Именно такая «дистанционная проливка» терминалов позволила запустить проект на низкозатратной базе, благодаря чему клиенты банка получили наилучшие ценовые условия по эквайрингу на рынке».

Условия предложения

До 31 августа 2019 года проект «Ничего наличного!» можно подключить во всех офисах ПСБ, обслуживающих юридических лиц в Москве и Московской области.

С сентября 2019 года приобрести платежный терминал при подключении эквайринга можно будет во всей филиальной сети банка.