Месяц бесплатного РКО за рекомендацию банка

Что случилось?
ПСБ объявляет о старте акции «Вместе выгодно!». Участники: ИП и компании малого и среднего бизнеса.
Как принять участие в акции?
Если у вас открыт расчетный счет в банке, предложите или порекомендуйте РКО в ПСБ своим партнерам и контрагентам. Предложение можно направить через мобильный или интернет-банк.
Каковы действия вашего партнера?
Получив вашу ссылку-приглашение, партнер переходит по ней и оформляет заявку. На следующем этапе с ним связывается менеджер банка и предлагает удобный вариант подачи документов.
Альтернативный вариант действий партнера: подать заявку самостоятельно через контакт-центр или в отделение ПСБ. Необходимо лишь назвать номер ИНН рекомендателя, то есть ваш.
Бонус для рекомендателя
Если ваш партнер подключит РКО, ПСБ предложит вам бонусы:
- отмена комиссии за ведение счета на один месяц;
- отмена комиссии за платежи через интернет-банк на один месяц;
- отмена оплаты смс-уведомлений на три месяца.
Пример. Вы используете тариф «Бизнес Лайт» и совершаете 30 платежей в месяц. В таком случае акции ваша экономия составит:
- 1200 руб. на ведении счета;
- 2000 руб. на комиссии за платежи;
- 597 руб. на смс-информировании.
Итого: 3 797 руб.
Бонус для подключившейся компании
В рамках акции бонусы получает и компания, подключившая РКО по рекомендации:
- три месяца РКО в подарок;
- три месяца смс-уведомлений в подарок,
- отсутствие платы за платежи в интернет-банке «Мой бизнес» сроком на один месяц.
Пример. Возьмем за основу тот же тариф «Бизнес Лайт». В случае акции экономия составит:
- 590 руб. на открытии счета;
- 3600 руб. на ведении счета за три месяца;
- 597 руб. на смс-уведомлениях;
- 100 руб. на каждом платеже через интернет-банк.
Итого: 4 787 руб. + 100 руб. на каждом платеже в интернет-банке.
Внутрибанковские платежи между клиентами мгновенны и бесплатны 24*7, как дополнительный бонус для всех.
Руководитель проекта об акции
Роман Гаврилов, директор департамента продаж массового бизнеса ПСБ: «Мы нацелены на привлечение новых клиентов на расчетно-кассовое обслуживание в банк. Но не все компании знают, что условия, которые предлагает ПСБ, одни из самых выгодных для начинающего бизнеса. С помощью этого проекта мы рассчитываем запустить сарафанное радио и поощрить наших действующих клиентов».
Срок действия акции
Акция «Вместе выгодно!» проводится в ПСБ до 31 декабря 2019 года.