Месяц бесплатного РКО за рекомендацию банка

Что случилось?

ПСБ объявляет о старте акции «Вместе выгодно!». Участники: ИП и компании малого и среднего бизнеса.

Как принять участие в акции?

Если у вас открыт расчетный счет в банке, предложите или порекомендуйте РКО в ПСБ своим партнерам и контрагентам. Предложение можно направить через мобильный или интернет-банк.

Каковы действия вашего партнера?

Получив вашу ссылку-приглашение, партнер переходит по ней и оформляет заявку. На следующем этапе с ним связывается менеджер банка и предлагает удобный вариант подачи документов.

Альтернативный вариант действий партнера: подать заявку самостоятельно через контакт-центр или в отделение ПСБ. Необходимо лишь назвать номер ИНН рекомендателя, то есть ваш.

Бонус для рекомендателя

Если ваш партнер подключит РКО, ПСБ предложит вам бонусы:

отмена комиссии за ведение счета на один месяц;

отмена комиссии за платежи через интернет-банк на один месяц;

отмена оплаты смс-уведомлений на три месяца.

Пример. Вы используете тариф «Бизнес Лайт» и совершаете 30 платежей в месяц. В таком случае акции ваша экономия составит:

1200 руб. на ведении счета;

2000 руб. на комиссии за платежи;

597 руб. на смс-информировании.

Итого: 3 797 руб.

Бонус для подключившейся компании

В рамках акции бонусы получает и компания, подключившая РКО по рекомендации:

три месяца РКО в подарок;

три месяца смс-уведомлений в подарок,

отсутствие платы за платежи в интернет-банке «Мой бизнес» сроком на один месяц.

Пример. Возьмем за основу тот же тариф «Бизнес Лайт». В случае акции экономия составит:

590 руб. на открытии счета;

3600 руб. на ведении счета за три месяца;

597 руб. на смс-уведомлениях;

100 руб. на каждом платеже через интернет-банк.

Итого: 4 787 руб. + 100 руб. на каждом платеже в интернет-банке.

Внутрибанковские платежи между клиентами мгновенны и бесплатны 24*7, как дополнительный бонус для всех.

Руководитель проекта об акции

Роман Гаврилов, директор департамента продаж массового бизнеса ПСБ: «Мы нацелены на привлечение новых клиентов на расчетно-кассовое обслуживание в банк. Но не все компании знают, что условия, которые предлагает ПСБ, одни из самых выгодных для начинающего бизнеса. С помощью этого проекта мы рассчитываем запустить сарафанное радио и поощрить наших действующих клиентов».

Срок действия акции

Акция «Вместе выгодно!» проводится в ПСБ до 31 декабря 2019 года.