Кредиты для МСБ могут стать доступнее

30 августа на расширенном заседании Госсовета в Калининграде обсуждали национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

На заседании присутствовал министр финансов РФ - Антон Силуанов. Одним из его заявлений стало то, что на проектном комитете приняли решении об увеличении максимального порога льготного кредитования вдвое: с 1 до 2 млрд руб.

Программа льготного кредитования была утверждена постановлением Правительства РФ от 30.12.2018 г. № 1764.

Текущие условия программы таковы:

кредит по ставке не более 8,5% на инвестиционные цели - до 1 млрд рублей на срок до 10 лет;

кредит по ставке не более 8,5% на оборотные цели - до 100 млн рублей на срок до 3 лет.

Суть программы заключается в том, что государство субсидирует банкам недополученные из-за снижения ставки доходы в размере 2,5% годовых Начиная с этого года на реализацию программы будут выделяться субсидии в размере, достаточном для выдачи льготных кредитов банками на сумму 1 трлн рублей ежегодно.

В ближайшее время льготное кредитование станет доступно и для торговых микрокомпаний. К категории микропредприятий относятся компании с численностью работников от 1 до 15 человек и объемом годовой выручки до 120 млн рублей.

Кроме этого, правительство планирует увеличить размер субсидии банкам для того, чтобы они охотнее кредитовали предпринимателей. Задача этого года – увеличить объем кредитов по льготной ставке в 8-10 раз относительно показателей 2018 года.

Силуанов отметил, что ставка по льготным кредитам для предприятий МСП в будущем может быть снижена до 6,5%. На это указывает тренд снижения рыночных ставок, определяемый низкими темпами инфляции и снижением ключевой ставки.

Министерство экономического развития РФ планирует вовлекать новые банки в программу льготного кредитования. На сегодняшний день в ней участвует свыше 90 банков.