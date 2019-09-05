Где взять деньги для бизнеса? Или немного про овердрафт

Иногда возникают ситуации, когда компании срочно требуются некоторая сумма денег. Цели, для которых она предназначается, могут быть совершенно разными: приобрести товар или выплатить зарплату. В таком случае хорошей альтернативой классическому займу может послужить овердрафт.

Разберемся, что это такое и в каких случаях овердрафта лучше избегать.

Небольшой ликбез про овердрафт

Овердрафт - это своеобразный кредит, но краткосрочный. Поэтому банк выдает его без поручителей, залога и кипы документов. Подойдет в том случае, когда внезапно понадобились деньги, а счет практически пуст. Именно простота оформления и скорость получения денег отличают офердрафт от традиционного кредитования.

Стандартный кредит для бизнеса выглядит так: банк заключает с компанией кредитный договор, затем переводит на расчетный счет оговоренную сумму, клиент использует ее по своему усмотрению.

В случае с овердрафтом все несколько иначе: банк не дает вам в руки деньги, вы просто можете уходить в минус по своему расчетному счету. А потом постепенно возвращать долг путем пополнения расчетного счета поступлениями от ваших покупателей и контрагентов.

Как это работает?

Банк перечислит платежи со счета клиента, даже если там не хватает средств. Сумма ограничена только размерами установленного лимита.

Пример. У вас на счету 56 000 руб. Вы составили зарплатную ведомость на сумму 314 000 руб., лимит по овердрафту установлен в размере 450 000 руб. Значит, после выплаты зарплаты у вас есть возможность потратить ещё 192 000 руб. Например, приобрести компьютер и оборудовать рабочее место новому сотруднику.

Кому выдают овердрафт?

Поскольку для его выдачи действует упрощенная процедура оформления, банки не выдают овердрафты кому попало. Чаще всего нужно соответствовать набору требований. Их базовый перечень таков:

использование РКО в данном банке сроком от 1 года;

отсутствие задолженностей по налогам и прочим платежам в бюджет;

определенный оборот по расчетному счету за месяц;

использование других услуг банка. Это необязательный пункт, но является преимуществом. К примеру, хорошо если вы подключили в своем банке зарплатный проект или интернет-эквайринг.

Клиенты ПСБ могут использовать овердрафт после 6 месяцев РКО. Для его получения не нужно подавать заявку, банк формирует предложение автоматически, а в интернет-банке появляется кнопка «Получить овердрафт».

Нужны ли поручители при получении?

Нет. Банк по вашей активности на расчетном счете может составить представление об оборотах вашего бизнеса и без абсолютного риска для себя предложить овердрафт. Его лимит в любом случае навряд ли будет превышать 40-50% от среднемесячного оборота компании.

Как не следует распоряжаться овердрафтом?

Чаще всего овердрафт используют, чтобы преодолеть кассовый разрыв, то есть рассчитаться с работниками по зарплате. Можно его использовать в ситуациях значимых для существования бизнеса: для закупки товаров или материалов необходимых для деятельности компании, оплаты аренды офиса и тд. Иначе говоря, этот инструмент предназначен для операционных расходов.

А вот если вы решили использовать овердрафт, чтобы дать в долг – это не самое лучшее решение. Овердрафт, как и кредит, нужно возвращать, а ваш партнер или поставщик может не выполнить условий соглашения и отказаться возвращать долг. Это повлечет за собой трудности с возвращением денег.

Совет. Стоит уточнить заранее, какие траты относятся к «запрещенным», а какие вашим банком приветствуются. Или просто одобряются.

А сколько могут дать денег?

В каждом случае это решается индивидуально. Часто лимит привязан к среднемесячному обороту на вашем расчетном счете. Исходя из него банк и решает какой лимит для вас установить.

Внимание. Учтите, что банк может уменьшить лимит. Иногда это неприятно и неожиданно. Вы настроены на одну сумму, потому что получали ее раньше, а тут выясняется, что ваш лимит уменьшили и денег теперь на зарплату не хватает. Поэтому следите в личном кабинете или через персонального менеджера за размером лимита.

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Как правильно вести себя при овердрафте?

Чтобы не попасть на повышенный процент, не откладывайте платеж на последний день. Деньги, которые вы ждете от вашего контрагента, могут не прийти в срок и тогда наступит просрочка. А вместе с ней и необходимость платить повышенный процент.