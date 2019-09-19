Новинка от ПСБ: смартфон вместо платежного терминала

Что случилось?

Банк ПСБ первым в России запустил очень удобный сервис для бизнеса. Теперь в качестве платежного терминала предприниматели смогут использовать собственные смартфоны. Для оплаты подойдут бесконтактные карты любых банков. Первая транзакция произошла позавчера, 17 сентября, в московской кулинарии “Кухня. Всегда готово”.

Какие технологии используются?

Запустить такой проект стало возможным благодаря технологии SoftPOS. Суть технологии в том, что она превращает смартфон или планшет в аналог платежного терминала.

Что примечательно: не требуется дополнительного оборудования. Достаточно только установить на гаджет специальное приложение.

Что требуется для начала использования SoftPos?

В настоящее время проект является пилотным. Тестировать его работу банк планирует до конца октября 2019 года. После окончания пилота любая компания или предприниматель могут внедрить эту технологию в своем бизнесе.

Для подключения необходимо заключить договор с банком (это можно сделать дистанционно через интернет-банк) и уже на следующий день принимать платежи со своего устройства (смартфона или планшета).

Кроме того, нужно будет скачать приложение Tap2Go из Google Play, затем выбрать в настройках совместимого с ним кассового решения правильный тип платежного терминала и ввести логин и пароль, полученные от банка. Приложение автоматически адаптируется под каждого клиента.

По желанию клиента приложение легко интегрируется с кассовым программным обеспечением с необходимым для ведения бизнеса функционалом и для соответствия 54-ФЗ.

Есть ли ограничения на прием платежей?

На время пилотного проекта будут установлены лимиты на покупку. Для карт платежной систем Visa – 3000 руб., MasterCard и «МИР» – 1000 руб.

Если же покупка будет осуществляться с использованием мобильных устройств (часов или смартфонов) ограничений по сумме чека не будет.

Преимущества новой технологии

Никита Хомутов, заместитель директора департамента электронного бизнеса МСБ Промсвязьбанка: «Использование смартфона вместо терминала способно совершить настоящую революцию в сфере платежей. Больше всего от внедрения этой технологии выиграет малый и микро-бизнес, курьерские службы, торговые точки с небольшой проходимостью, для которых покупка и обслуживание POS-терминала достаточно дороги. Сокращение тарифа для ТСП происходит за счет того, что банк не покупает POS-терминал, не устанавливает его и не занимается дальнейшим техническим обслуживанием. В ближайшей перспективе мы планируем интегрировать данный сервис в мобильный банк для юридических лиц, чтобы упростить подключение клиентов».

Как подключить новый сервис