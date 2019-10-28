ПСБ - лидер онлайн-кредитования МСБ

Что случилось

ПСБ отмечен наградой «Лидер в онлайн-кредитовании МСБ» на III ежегодном форуме «FinSME-2019: экосистемы и цифровизация». Мероприятие собирает представителей банков и финансовых компаний, работающих в сегменте МСБ.

Продукты банка на форуме

ПСБ представил на форуме линейку сервисов для малого бизнеса. Основной упор в них сделан на онлайн и мобильность. Эти сервисы позволяют избежать бумажной волокиты и заметно ускорить процесс взаимодействия с банком. Так, для регистрации бизнеса онлайн предпринимателю нужно подписать только один документ на бумажном носителе. Если он решит открыть расчетный счет в ПСБ, это и вовсе не потребует подписания никаких документов.

Для подключения онлайн-бухгалтерии в мобильном банке требуется всего одна подпись предпринимателя. Мы уже рассказывали об этом сервисе в одном из постов. Он позволит получать расчеты и напоминания о сроках сдачи налоговой отчетности и взносах в социальные фонды.

Оформление онлайн-кредита в ПСБ «Без бумаг» тоже возможно в пару кликов: нужно загрузить всего два документа. Это может быть выписка об операциях из интернет-банка любого банка и подписанное согласие на обработку персональных данных и запрос в БКИ. ПСБ первым на рынке начал предоставлять онлайн-кредиты с возможностью получить деньги на счет уже в день обращения в банк.

О стратегии банка в сегменте МСП

Владимир Давыдов, начальник управления продаж продуктов электронного бизнеса МСБ Промсвязьбанка: «Основной вызов, который сейчас стоит перед любым банком, — научиться выявлять потребности клиента и предоставлять нужный в текущий момент сервис. Кроме того, нужно обеспечить скорость предоставления услуги онлайн, поэтому во всех наших сервисах от предпринимателей требуется минимум документов, чтобы предоставить необходимое в кратчайшие сроки».