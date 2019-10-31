На что обратить внимание при оформлении банковской гарантии

Основная задача банковской гарантии (БГ) для поставщиков услуг — обеспечение исполнения контрактов. Компании малого и среднего бизнеса часто прибегают к этому инструменту, обращаясь непосредственно в банки или к брокерам (посредникам).

Но у этого процесса существует и обратная сторона. Если гарантия оформлена неправильно, то есть является некачественной, это несет риски для поставщика. Заказчик откажется заключать контракт, а предприниматель или предприятие попадет в реестр недобросовестных поставщиков. Попадание в него может закрыть доступ к участию в госзакупках на достаточно продолжительное время.

Расскажем, как предприятиям МСП обезопасить себя и на что обратить внимание при оформлении и получении банковской гарантии.

До оформления гарантии

Выбор банка

Гарантии могут выдавать не все банки. Существует специальный перечень Минфина, в котором перечислены финансовые организации, допущенные к их оформлению и выдаче. Посмотреть список можно на сайте ведомства. К этим банкам есть определенные требования и они перечислены в постановлении Правительства от 12.04.2018 № 440. Так, банк должен иметь собственные средства в размере не менее 300 млн рублей и кредитный рейтинг не ниже BB-.

Промсвязьбанк отвечает данным требованиям и имеет подтвержденный рейтинг уровня АА . Гарантии, предоставляемые банком в рамках государственных закупок, регистрируются в реестре Федерального казначейства.

Оформление гарантии

Проверка банковской гарантии

БГ должна содержать в себе ряд важных пунктов:

дата выдачи;

наименование принципала, бенефициара и гаранта;

основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается гарантией;

денежная сумма, подлежащая выплате, или порядок ее определения;

срок действия гарантии;

обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии.

Дополнительные требования к условиям банковской гарантии установлены Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важно! Даже своевременное предоставление заказчику банковской гарантии, выпущенной уполномоченным банком, не гарантирует вам заключение контракта. Например, в случаях, когда окажется, что часть пунктов банковской гарантии оформлены неправильно. За риск попадания в РНП в связи с несоответствием условий банковской гарантии требованиям заказчика отвечаете вы, а не банк.

Поэтому перед получением гарантии, внимательно проверьте и предварительно согласуйте все формальные и обязательные условия с заказчиком.

Стоимость гарантии

Обратите внимание, что банк вместе с предложением по предоставлению банковской гарантии выставляет вам один счет с полным указанием банковских реквизитов для оплаты.

Ни в коем случае не соглашайтесь оплачивать дополнительные или вторые счета на сомнительные реквизиты без подтверждения достоверности таких счетов по официальным каналам банка.

После оформления гарантии

С 1 июля 2018 года был ограничен доступ к ЕИС в части реестра банковских гарантий. Информация видна в личном кабинете только банку и заказчику. Изменился порядок выдачи выписок из реестра банковских гарантий по 44-ФЗ (в том числе 615-П, 185-ФЗ). В качестве подтверждения подлинности БГ банк обязан в течение одного рабочего дня с даты размещения в реестр банковской гарантии оформить выписку с электронной квалифицированной подписью и предоставить ее принципалу или бенефициару.