ПСБ начал выдавать электронные банковские гарантии до 1 млн рублей без отчетности

Что случилось?

ПСБ упростил получение электронных банковских гарантий до 1 млн рублей для новых клиентов малого и среднего бизнеса. Предприниматели могут подать заявку на оформление гарантии онлайн. Отчетность при этом предоставлять не нужно.

Как было раньше?

Ранее для выдачи гарантии клиент должен был предоставить дополнительные документы. В обязательном порядке подписанные копии текущей и годовой бухгалтерской отчетности.

Механизм подачи заявки

Процедура подачи заявки теперь максимально проста. Представителям малого и среднего бизнеса достаточно выполнить несколько шагов:

заполнить анкету на сайте;

приложить скан паспорта;

заверить документы электронной подписью.

Время ожидания ответа составит всего несколько часов.

Анна Сокова, директор департамента электронных банковских гарантий малого и среднего бизнеса ПСБ банка: «Банковские гарантии необходимы малому и среднему бизнесу при работе с государственными заказчиками для обеспечения собственных обязательств. Упрощенная процедура получения электронной банковской гарантии значительно облегчит жизнь предпринимателям, особенно находящимся на упрощенной системе налогообложения. Упрощенный пакет документов сэкономит время и деньги наших клиентов на формирование промежуточных отчетностей для банка».

Оформить электронную банковскую гарантию