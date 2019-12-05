ПСБ банк запустил бесплатный зарплатный проект для малого и среднего бизнеса

Что случилось

ПСБ банк отменил все комиссии по зарплатному проекту для клиентов МСБ.

Теперь в рамках проекта «Зарплата PRO» предприниматели освобождаются от:

абонентской платы;

комиссии за выпуск и обслуживание карт;

комиссии за зачисление денежных средств на карты.

Условия подключения

Зарплатный проект «Зарплата PRO» можно подключить, даже если в компании работает 1 сотрудник. Зачисление средств на карты происходит от 1 минуты.

Преимущества для сотрудников

Держатели зарплатных карт ПСБ получают кэшбэк в размере 1% за все покупки.

Можно снимать наличные в банкоматах любых банков. При суммах от 3000 до 150000 рублей в день это будет бесплатно.

Бесплатными будут и денежные переводы на любые счета. Объем — до 100 000 рублей в месяц.

«Правильно выбранный зарплатный проект — один из самых эффективных способов оптимизации процессов в компании. При этом мы понимаем, что на его выбор влияет не только экономия времени, но и денег. Мы проанализировали лучшие практики на рынке, дополнили их своими наработками и разработали удобный и технологичный сервис по выплате зарплаты работникам», — отмечает Роман Гаврилов, вице-президент, директор департамента продаж массового бизнеса ПСБ банка.

Подключите бесплатный зарплатный проект для своего бизнеса