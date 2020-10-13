ПСБ стал лидером по объему финансирования бизнеса под поручительство Московского гарантийного фонда

ПСБ за 9 месяцев 2020 года выдал предпринимателям Москвы около 3,5 млрд рублей с гарантийной поддержкой Фонда содействия кредитованию малого бизнеса города, заняв лидирующие позиции на рынке столицы в этой сфере.

«Мы рады, что в текущем году предприниматели неоднократно выбирали ПСБ в качестве партнера для своего бизнеса, что позволило нам занять первое место по объему финансирования московских предприятий под поручительство Фонда. Это свидетельствует о высокой степени доверия наших клиентов к кредитным продуктам банка и успешности многолетней стратегии ПСБ, направленной на поддержку малого и среднего бизнеса», — отметил вице-президент — директор департамента среднего и малого бизнеса в Москве ПСБ Алексей Анаисов.

Больше 50% кредитов за указанный период было выдано предприятиям, занятым в сфере оптовой и розничной торговли. Кредиты под поручительство Московского гарантийного фонда также выдавались производственным компаниям, малому и среднему бизнесу, работающему в сфере услуг, транспортной, медицинской, образовательной и других отраслях.

Основную часть предоставленного финансирования клиенты ПСБ направили на пополнение оборотных средств, инвестиции и исполнение госконтрактов.

Справка:

Предприниматели, зарегистрированные в качестве налогоплательщика в Москве, могут получить гарантию Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы в размере до 70% от суммы кредитного договора, но не более 100 млн рублей.

Финансирование под поручительство Фонда выдается владельцам бизнеса, которые на момент подачи обращения не имеют долгов по налогам, сборам, пеням и штрафам, не находятся в стадии реорганизации, банкротства или ликвидации и не занимаются производством подакцизных товаров и полезных ископаемых, за исключением общераспространенных.