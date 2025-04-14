5 шагов по запуску бухгалтерии после регистрации ООО

Шаг 1. Открытие расчетного счета в банке
Открытие расчетного счета — это обязательный шаг для ведения бизнеса, так как расчеты с клиентами и контрагентами по закону должны проходить через банковский счет. Кроме того, расчетный счет позволяет:
- Вести прозрачную финансовую деятельность.
- Упрощать расчет налогов и сборов.
- Контролировать движение средств в режиме онлайн.
Как выбрать банк для открытия счета:
Обратите внимание на тарифы (обслуживание, комиссии за переводы, платежи).
Оцените удобство онлайн-банкинга и мобильного приложения.
Проверьте возможность интеграции с бухгалтерскими сервисами (например, с 1С).
Какие документы потребуются:
Устав компании.
Решение о создании ООО.
Выписка из ЕГРЮЛ.
Паспорт руководителя компании.
Открытие счета обычно занимает 1–3 рабочих дня, после чего вы сможете принимать платежи и совершать расходы на нужды бизнеса.
Шаг 2. Выбор системы налогообложения
Выбор системы налогообложения напрямую влияет на уровень налоговой нагрузки и объем бухгалтерской отчетности. На этапе регистрации ООО можно выбрать одну из следующих систем:
ОСНО (общая система налогообложения):
Подходит для бизнеса с крупным оборотом и возможностью возмещения НДС.
Требует ведения полноценного бухгалтерского учета и сдачи отчетности по НДС.
УСН (упрощенная система налогообложения):
Подходит для малого и среднего бизнеса.
Два варианта налогообложения: "Доходы" (6%) или "Доходы минус расходы" (15%).
Уменьшает объем отчетности и снижает налоговую нагрузку.
АУСН (упрощенная система налогообложения):
Доступна для определенных видов деятельности (например, розничная торговля, бытовые услуги).
Фиксированная ставка налога в зависимости от дохода.
Отсутствие обязательной отчетности по доходам (в отличие от других систем налогообложения).
Простота ведения учета, так как не нужно сдавать подробные декларации.
Упрощенный расчет налога, в зависимости от выбранного варианта: доходы или доходы минус расходы.
ЕНВД (единый налог на вмененный доход): применялся до 2021 года, в настоящее время не действует.
Совет: Если вы планируете работать с НДС, выбирайте ОСНО. Для небольшого бизнеса чаще всего подходит УСН. Если вы не подали уведомление о переходе на УСН в течение 30 дней после регистрации, по умолчанию будет применяться ОСНО.
Шаг 3. Настройка учета и выбор бухгалтера
Ведение бухгалтерии можно организовать несколькими способами:
Самостоятельно — подходит для малого бизнеса с небольшим объемом операций, но требует внимательности и знаний налогового законодательства.
Аутсорсинг — передача учета в специализированную бухгалтерскую компанию. Удобный вариант для экономии времени и защиты от ошибок.
Внутренний бухгалтер — выгодно при большом количестве операций и необходимости постоянного контроля.
Как выбрать бухгалтера:
Уточните опыт работы с ООО и выбранной системой налогообложения.
Проверьте рекомендации и отзывы.
Убедитесь, что бухгалтер готов работать с онлайн-сервисами и интеграциями с банком.
Совет: Для начинающего бизнеса оптимально использовать аутсорсинг или онлайн-сервисы — это сократит расходы на штатного специалиста и обеспечит качественный учет.
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Шаг 4. Подключение к онлайн-сервисам для учета и отчетности
Современные сервисы позволяют автоматизировать учет, сократить количество ошибок и вовремя сдавать отчетность. Популярные платформы:
1С: Полноценная бухгалтерская программа с широкими возможностями настройки.
Контур: Удобный онлайн-сервис для малого бизнеса с возможностью автоматической отправки отчетов в налоговую.
СБИС – комплексное решение для учета, отчетности и взаимодействия с контролирующими органами.
Преимущества автоматизации:
- Снижение риска ошибок в расчетах.
- Удобное управление финансами в режиме онлайн.
- Уведомления о сроках сдачи отчетности.
Совет: Подключите интеграцию с банком, чтобы платежи и поступления автоматически загружались в систему учета.
Шаг 5. Ознакомится с правилами и сроками подачи отчетности
После запуска бизнеса необходимо вовремя сдавать обязательную отчетность, даже если деятельность не ведется. Это так называемая нулевая отчетность – ее подают, чтобы избежать штрафов и блокировки расчетного счета. Подробнее о подаче нулевой отчетности можно узнать в нашей статье.
Кроме нулевой отчетности, предпринимателям необходимо разбираться и в других видах отчетности, рассмотрим основные из них.
Налоговая отчетность:
Налог на прибыль: сдача отчетности по налогу на прибыль производится ежегодно (до 28 марта), а авансовые платежи — ежеквартально.
НДС: организации, работающие на общей системе налогообложения, обязаны сдавать отчетность по НДС ежеквартально, а если сумма налога более 2 миллионов рублей, то ежемесячно.
Налог на имущество: декларация подается до 30 марта года, следующего за отчетным.
ЕСХН (единый сельхозналог): отчетность сдается ежегодно до 31 марта сельскохозяйственными товаропроизводителями, применяющими специальный налоговый режим.
Отчеты по страховым взносам
Компании обязаны сдавать отчетность по страховым взносам за каждого работника, включая пенсионные и социальные взносы. Это важная часть бухгалтерской отчетности, которая подается ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за кварталом.
Трудовая отчетность
Отчеты по трудовым отношениям, такие как сведения о сотрудниках и расчетах с ними, должны сдавать все компании, нанимающие работников. Основные формы:
Сведения о трудовой деятельности работников (форма Т-2).
Отчеты о расчетах с сотрудниками. Сроки подачи зависят от конкретной формы и регламентируются трудовым законодательством.
При трудоустройстве нового сотрудника работодатель обязан уведомить пенсионный фонд о приеме на работу в течение одного рабочего дня после заключения трудового договора. Несоблюдение этого срока может повлечь за собой штрафы и административные санкции.
Финансовая отчетность
Компаниям необходимо сдавать финансовую отчетность, которая включает:
Бухгалтерский баланс.
Отчет о финансовых результатах (ранее известный как "Отчет о прибылях и убытках").
Эти формы заполняются ежегодно и подаются в налоговую службу. Организации на УСН (включая ООО) обязаны вести бухгалтерский учет и сдавать бухгалтерскую отчетность, несмотря на применение упрощенной системы налогообложения. Исключение сделано только для индивидуальных предпринимателей (ИП) на УСН — они освобождены от ведения бухгалтерского учета и сдачи отчетности.
Сроки сдачи отчетности в 2025 году
Сроки сдачи отчетности зависят от типа налогообложения и других факторов. Рассмотрим основные сроки сдачи отчетов:
НДС: отчетность подается ежеквартально (до 25 числа месяца, следующего за кварталом), а в случае ежемесячной сдачи — до 25 числа каждого месяца.
Налог на прибыль: Сроки подачи следующие:
За 2024 год — до 25 марта 2025 года.
За 1-й квартал 2025 года — до 25 апреля 2025 года.
За полугодие 2025 года — до 25 июля 2025 года.
За 9 месяцев 2025 года — до 27 октября 2025 года.
За 2025 год — до 25 марта 2026 года.
Страховые взносы: подача отчетности происходит ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
15 января — за 4-й квартал предыдущего года,
15 апреля — за 1-й квартал,
15 июля — за 2-й квартал,
15 октября — за 3-й квартал.
Трудовая отчетность: сроки зависят от типа отчета, например, сведения по расчетам с работниками сдаются ежемесячно или ежеквартально.
Особое внимание стоит уделить соблюдению сроков по сдаче отчетности, поскольку за их нарушение предусмотрены штрафы и пени. Также стоит помнить, что для организаций, использующих упрощенную систему налогообложения (УСН), отчетность по налогам может быть проще и сдавать ее необходимо реже.
Совет: Используйте напоминания в бухгалтерской программе или настройте автоматическую отправку отчетов через онлайн-сервисы.
Заключение
Регистрация ООО — это только начало пути к успешному бизнесу. Ведение бухгалтерии требует времени, знаний и внимания к деталям. Передача учета на аутсорсинг позволяет минимизировать риски ошибок, оптимизировать налогообложение и вовремя сдавать отчетность. Профессиональные бухгалтеры помогут избежать штрафов, упростят взаимодействие с налоговой и обеспечат финансовую прозрачность. Использование онлайн-сервисов в сочетании с опытным аутсорсинговым сопровождением позволит сосредоточиться на развитии бизнеса, зная, что бухгалтерия под надежным контролем.
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