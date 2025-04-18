Бухгалтерия для селлеров на маркетплейсах: что важно учитывать?

Продажа через маркетплейсы — это эффективный способ выхода на рынок с уже готовой инфраструктурой, но бухгалтерский учёт требует внимательности. Финансовые потоки, комиссии, удержания, возвраты и прочие нюансы требуют точного учёта, чтобы избежать ошибок, которые могут привести к доначислениям налогов, штрафам и претензиям со стороны налоговых органов. Без системного подхода ведение такого бизнеса становится рискованным. Передача бухгалтерского сопровождения профессионалам помогает снизить административную нагрузку, минимизировать налоговые риски и позволяет предпринимателю сосредоточиться на развитии продаж и улучшении клиентского сервиса.

1. Доход — это не то, что поступает на расчётный счёт

Одна из самых распространённых ошибок среди предпринимателей, работающих через маркетплейсы — неверное определение суммы дохода. Многие ориентируются на фактически поступившие средства на счёт, забывая, что для налоговой важна не «чистая» сумма после всех удержаний, а полная стоимость продажи.

Согласно налоговому законодательству, доходом признаётся вся сумма, которую заплатил покупатель, независимо от того, сколько реально осталось после вычета комиссии, логистических услуг, продвижения и других затрат. Это правило действует на всех популярных торговых платформах: OZON, Wildberries (WB, ВБ, РВБ Вайлдберриз), Яндекс Маркет.

Пример: если вы продали товар на OZON за 2 000 рублей, а после удержания комиссии маркетплейс перевёл вам 1 700 рублей, налоговая всё равно будет считать доходом именно 2 000 рублей. Соответственно, именно эта сумма должна быть отражена в бухгалтерском учёте и учитываться при расчёте налогов.

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2. Комиссия и услуги маркетплейса — это расходы, но с обязательными условиями

Маркетплейсы, такие как OZON, Wildberries (WB, ВБ, РВБ Вайлдберриз), Яндекс Маркет, взимают с продавцов плату за широкий спектр услуг. Это может быть комиссия с каждой продажи, стоимость логистики, плата за продвижение товаров, хранение на складе, упаковку, участие в акциях и так далее. Эти суммы напрямую уменьшают фактический доход селлера, и, казалось бы, логично включить их в состав расходов при расчёте налогооблагаемой базы.

Однако здесь важно понимать: учесть расходы в налоговом учёте можно только при наличии подтверждающих документов. В противном случае налоговая инспекция вправе исключить эти суммы из состава затрат, что приведёт к увеличению налога и, возможно, к штрафам.

Чтобы правильно учесть комиссии и дополнительные услуги маркетплейсов, необходимо обеспечить наличие следующих документов:

Договор с маркетплейсом — подтверждает правовые основания взаимодействия и условия оказания услуг. В большинстве случаев заключается в электронной форме, но должен быть доступен для предъявления по требованию налоговой.

Отчёты о продажах и удержаниях — эти отчёты предоставляются площадкой в личном кабинете и содержат подробную информацию о каждой операции, включая суммы начислений и удержаний.

Акты оказанных услуг — подтверждают факт оказания платных услуг со стороны маркетплейса. На многих платформах акты формируются автоматически в электронном виде и подписываются электронной подписью.



Отсутствие одного или нескольких из этих документов делает расходы неподтверждёнными с точки зрения налогового законодательства. Особенно критично это для предпринимателей, применяющих УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы». Именно на этом режиме налоговая активно проверяет обоснованность списания затрат.

Поэтому важно не только сохранять все документы, полученные от маркетплейсов, но и регулярно выгружать и архивировать их, особенно если доступ к ним ограничен по времени. Также рекомендуется вести систематизированный учёт удержаний и услуг — это позволит не только правильно рассчитать налог, но и оперативно подготовиться к возможной проверке.

3. Сверки с маркетплейсами — обязательная часть контроля

Несмотря на высокую автоматизацию процессов, маркетплейсы нередко допускают ошибки в отчётных документах. В отчётах о продажах, удержаниях и возвратах могут встречаться неточности:

неверно рассчитанная комиссия,

списания по чужим заказам,

дублирование или отсутствие операций,

ошибки в датах отгрузки и оплаты,

неучтённые возвраты от покупателей,

некорректные удержания за логистику, хранение или рекламу.

Подобные отклонения могут привести к искажению финансовой картины бизнеса. Если опираться только на поступления на расчётный счёт или не сверять данные маркетплейса с внутренним учётом, велика вероятность:

неправильно определить сумму налогооблагаемого дохода,

упустить из виду удержания, которые можно было бы списать как расходы,

завысить или занизить фактическую прибыль,

не выявить системные ошибки со стороны площадки.

Особенно актуальны регулярные сверки при высоком объёме операций, когда вручную отследить каждую продажу и возврат становится практически невозможно.

Рекомендуется проводить сверки с маркетплейсами не реже одного раза в месяц, это позволяет своевременно выявлять расхождения и оперативно реагировать: направлять запросы в службу поддержки, оформлять корректировки, подавать претензии.

Кроме того, результаты сверок служат основой для корректного бухгалтерского и налогового учёта. На их основе формируются данные о выручке, списаниях, начислениях по налогам и обязательствам.

4. Налоговый режим напрямую влияет на финансовый результат

Выбранный режим налогообложения оказывает прямое влияние на сумму налогов, которую предприниматель обязан уплатить в бюджет. Для продавцов на маркетплейсах — таких как OZON, Wildberries (WB, ВБ, РВБ), Яндекс Маркет — выбор режима особенно важен, поскольку он зависит от структуры доходов и расходов, модели взаимодействия с поставщиками и покупателями, а также масштабов бизнеса.

Какие системы налогообложения (СНО) можно использовать?

УСН 6% (доходы)

Простой и понятный режим, который подходит для большинства начинающих предпринимателей. Налог рассчитывается как 6% от общего дохода, без учёта расходов. Этот вариант выгоден тем, у кого:

невысокие постоянные издержки,

простая схема работы,

нет необходимости в подтверждении затрат.

УСН 15% (доходы минус расходы)

Подходит тем, кто активно использует платные услуги маркетплейсов (логистика, продвижение, хранение, реклама), закупает товар, инвестирует в упаковку и сервис. При правильной фиксации расходов и наличии подтверждающих документов налоговая база может быть значительно ниже, чем при УСН 6%. Однако здесь крайне важен точный и регулярный учёт всех затрат — без него режим теряет смысл.

ОСНО (общая система налогообложения)

Наиболее сложный режим в плане администрирования. Используется, как правило, если:

компания работает с юридическими лицами, которым требуется НДС,

важно принимать НДС к вычету,

бизнес ориентирован на крупные поставки или тендеры.

ОСНО требует ведения полноценного бухгалтерского и налогового учёта, регулярной отчётности по НДС и налогу на прибыль. Самостоятельное сопровождение такого режима без профессионального бухгалтера сопряжено с высокими рисками.

Выбор налогового режима должен быть осознанным и стратегическим.

Он зависит от специфики деятельности, объёма выручки, структуры расходов и бизнес-целей. Оптимально обсудить этот вопрос с бухгалтером до начала продаж, либо при изменении масштаба бизнеса. В ряде случаев переход на другой режим позволяет существенно снизить налоговую нагрузку — вплоть до десятков или сотен тысяч рублей в год.

5. Работа с НДС требует точности и профессионального подхода

Если предприниматель или компания применяет общую систему налогообложения (ОСНО), это означает обязанность по ведению полного НДС-учёта. Работа с налогом на добавленную стоимость — одна из наиболее сложных и формализованных областей налогового администрирования, особенно при продажах через маркетплейсы, ориентированные на B2B-сегмент, такие как OZON, Яндекс Маркет, РВБ и другие.

При работе с НДС необходимо:

своевременно и корректно выставлять счета-фактуры покупателям;

принимать к вычету НДС по закупкам на основании надлежащих документов;

вести журнал учёта счетов-фактур и книгу покупок/продаж ;

ежеквартально сдавать декларацию по НДС в установленные сроки;

быть готовым к камеральным и выездным проверкам со стороны ФНС.

Даже небольшие ошибки в оформлении документов или задержки в сдаче отчётности могут повлечь серьёзные последствия:

доначисления налога,

пени и штрафы,

блокировку расчётного счёта ,

ограничение работы через площадку,

потерю права на вычет НДС.

На практике многие продавцы сталкиваются с проблемами при попытке совмещать активные продажи с самостоятельным ведением НДС-учёта. Особенно это актуально при большом потоке операций и недостаточном опыте в области налогообложения.

Если вы не уверены в правильности ведения НДС-документации, рекомендуется передать эту функцию профессиональному бухгалтеру или аутсорсинговой компании. Это позволит:

избежать налоговых рисков,

минимизировать ошибки в отчётности,

сэкономить время и ресурсы,

сохранить доверие со стороны налоговой службы и деловых партнёров.

Компетентный специалист не только обеспечит корректное ведение НДС-учёта, но и поможет оптимизировать налоговую нагрузку за счёт грамотной работы с вычетами и корректировками.

6. Момент выставления счёта-фактуры при продаже через ПВЗ

Счёт-фактура по НДС должна быть выставлен в момент, когда происходит передача товара покупателю или оплата товара, в зависимости от того, что происходит раньше. В контексте продаж через маркетплейс и ПВЗ это может быть следующим образом:

При оплате товара клиентом на маркетплейсе: Счёт-фактура может быть выставлен в момент, когда покупатель производит оплату, так как это момент, когда возникает обязательство по уплате НДС.

При выкупе товара с ПВЗ: Если товар уже был оплаченный и выкуплен покупателем, то в момент выкупа товара из ПВЗ тоже можно сформировать счёт-фактуру, так как товар передан покупателю.

При переводе денег маркетплейсом: В некоторых случаях, например, если товар был оплачён, но деньги ещё не поступили на счёт продавца, счёт-фактуру можно выставить только тогда, когда маркетплейс переведёт деньги. Однако, если товар уже передан покупателю (что является моментом поставки), то формирование счёт-фактуры возможно раньше.



Таким образом, оптимальный момент для формирования счёт-фактуры — при передаче товара покупателю, но важно учитывать конкретные условия и политику маркетплейса.

Заключение

Продажа через маркетплейсы — это удобный способ для бизнеса, но бухгалтерия требует внимательного подхода. Комиссии, удержания, возвраты и налоговые нюансы могут привести к ошибкам, штрафам и искажению финансовой отчётности. Регулярные сверки и правильный учёт — залог правильных расчётов и стабильности бизнеса. Профессиональный аутсорсинг бухгалтерии позволяет минимизировать риски, сэкономить время и сосредоточиться на развитии бизнеса. Системный подход к учёту — ключ к успешному росту на маркетплейсах.

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