Системы налогообложения и налоги для селлеров: как выбрать режим и зарабатывать без потерь

Для успешной торговли на маркетплейсах, таких как OZON, Wildberries, Яндекс Маркет, важно не только привлекать клиентов и предлагать качественные товары, но и грамотно управлять финансовыми потоками. Система налогообложения для маркетплейсов — это один из главных факторов, влияющих на прибыльность бизнеса и простоту учёта. Мы разберемся, какая система налогообложения для маркетплейсов подойдёт именно вам, какие варианты доступны продавцам, какие налоги нужно учитывать и как важен синергетический подход между менеджером маркетплейса и бухгалтером.

Как выбрать подходящую систему налогообложения (СНО) для продаж на Ozon, WB и Яндекс Маркете?

Выбор налогового режима — важный шаг для любого продавца, работающего на маркетплейсе. Но начинать стоит даже не с налогов, а с организационно-правовой формы. На маркетплейсах чаще всего работают как ИП или ООО — это официальные формы, через которые удобно получать выплаты и вести учет. Иногда можно продавать как самозанятый (например, на Ozon), но не на всех площадках.

ИП или ООО для маркетплейсов: что лучше подойдёт для Ozon, ВБ и Яндекс Маркета?

Индивидуальный предприниматель — простой и популярный формат, особенно для тех, кто только начинает. Меньше отчетности, проще регистрация и ниже страховые взносы. Однако у ИП есть ограничения: он несет ответственность всем своим имуществом и не может передать бизнес — например, продать его, как долю в ООО. Поэтому, если есть хоть небольшая вероятность, что бизнес в будущем будет продан, масштабирован или станет привлекать инвестиции — лучше сразу регистрировать ООО.

Теперь к налогам:

Патентная система налогообложения (ПСН)

Подходит для ИП с ограниченным оборотом (до 60 млн рублей в год).

Фиксированный налог, размер которого зависит от региона и вида деятельности.

Минимальный учет: не нужно вести книгу доходов и расходов, подавать декларации.

Важно следить за лимитами по доходу и числу сотрудников (не более 15).

Важно:

Можно применять патент, если это товары собственного производства (например производство изделий из кожи) и нужно приобрести патент именно на этот вид деятельности. Если помимо собственного производства есть в продаже другие товары не своего производства, то действие патента уже не распространяется, эти продажи будут попадать под основную систему налогообложения.

Пример отраслей, подходящих для ПСН:

Продажа одежды, обуви, аксессуаров.

Торговля косметикой, товарами для дома.

Мелкая электроника и аксессуары (например, чехлы, зарядки, наушники).

Канцелярские товары, товары для творчества.

Пример: ИП из Екатеринбурга продаёт на Вайлдберриз детскую одежду собственного производства. Он оформил патент «Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения».

Региональный налог на год составил 32 000 рублей. В течение года предприниматель не выходит за лимит 60 млн рублей и не имеет сотрудников — значит, ему выгодно работать на ПСН.

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2. Упрощенная система налогообложения (УСН)

Доступна для ИП и ООО.

Варианты: «Доходы» (ставка от 1% до 6%) или «Доходы минус расходы» (от 5% до 15%) — зависит от региона.

Подходит для большинства малых и средних бизнесов.

Есть лимиты по доходу.

С 2025 года при превышении определённого оборота может применяться НДС, даже на УСН — подробнее о налоговой реформе здесь.

Пример: Продавец выбирает вариант УСН 6%, если его доходы составляют 2 млн рублей в год. Он будет платить 6% с суммы выручки, независимо от расходов.

3. Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН)

Только для ИП без работников.

Автоматический расчет налогов и уплата в ФНС.

Простой и удобный режим для небольших предпринимателей, которым не нужно вести бухгалтерию вручную.

Пример: ИП из Казани оказывает услуги по оформлению подарочных наборов и продаёт их через маркетплейс Озон. Работает на АУСН — все налоги рассчитываются автоматически, ведение отчётности не требуется, сотрудники не наняты.

Преимущество патентной системы в том, что предпринимателю не нужно считать реальные доходы и расходы — налог фиксированный и не зависит от фактической выручки (если она не превышает лимит 60 млн рублей в год). В отличие от УСН, не требуется подавать налоговые декларации и вести бухгалтерский учет в полном объеме — достаточно вовремя оплатить патент и при необходимости — страховые взносы.

Для сравнения: при УСН 6% с дохода, при выручке 3 млн рублей в год налог составит 180 000 рублей, тогда как по ПСН в этом же регионе и по тому же виду деятельности — всего 32 000 рублей. Разница существенная, особенно при стабильных продажах и работе без сотрудников.

4. Общая система налогообложения (ОСНО)

ОСНО — это обязательный режим для крупных бизнесов, работающих с НДС и планирующих вести более сложный финансовый учет. Этот режим подходит для компаний с высоким оборотом, тех, кто работает с международными поставками или покупателями, а также для бизнеса с собственным производством.

Особенности ОСНО:

Обязательная уплата НДС (20%) на все операции с товарами и услугами.

Налог на прибыль (20%) с разницы между доходами и расходами.

Необходимость вести детализированный бухгалтерский учет и подачу налоговой отчетности.

Применение в случае, если бизнес выходит за пределы лимитов для упрощенных систем налогообложения (например, УСН).

Пример:

Крупные продавцы на маркетплейсах, такие как сеть магазинов Летуаль или компании, продающие товары с международных поставок (например, электроника от крупных брендов), обязаны работать по ОСНО. Эти компании, как правило, имеют значительный оборот и продают товары не только внутри России, но и за рубеж. Для таких игроков важно правильно учитывать НДС, поскольку они покупают и продают товары на международном рынке, а также управляют большими объемами затрат и доходов, что требует детализированного бухгалтерского учета.

Как налоги влияют на цену товара?

Когда дело доходит до установления цен на товары, важно учитывать, что налоговая система влияет на конечную цену. Это особенно актуально для крупных продавцов, которые продают на нескольких маркетплейсах. Они могут применять разные ценовые стратегии в зависимости от особенностей каждой платформы.

Пример: Продавец может установить цену на РВБ ниже, чем на OZON, если ему не нужно учитывать более высокие комиссионные сборы на одной из площадок.

Почему важно работать в связке с бухгалтером?

Для успешной работы на маркетплейсах продавцу необходимо учитывать не только налоги и расходы, но и правильно распределять финансы. Часто менеджеры по продажам фокусируются на прибыли, а бухгалтерия — на налоговых и отчетных аспектах. Однако успешная работа на маркетплейсах невозможна без интеграции этих двух функций.

Пример: Если менеджер по продажам решит резко снизить цену товара, чтобы увеличить объем продаж, бухгалтер должен просчитать, как это повлияет на налоговые обязательства. Различия в ценовой политике могут привести к неожиданным налоговым последствиям, если не учитывать систему налогообложения.

Работа в связке помогает избежать ошибок при расчете прибыли, а также позволяет лучше управлять налоговыми рисками. Совместная работа бухгалтерии и менеджера позволяет правильно планировать цены, налоги и финансовые потоки, что является ключом к успешному бизнесу на маркетплейсах.

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Преимущества аутсорсинга бухгалтерии для продавцов

Многие продавцы на маркетплейсах выбирают аутсорсинг бухгалтерии, так как это позволяет освободить время для более важных задач, таких как разработка новых продуктов и маркетинговые стратегии. Профессиональные бухгалтеры, работающие с маркетплейсами, знают все тонкости налогообложения, ведения отчетности и могут помочь выбрать оптимальный режим налогообложения для конкретного бизнеса.

Кроме того, аутсорсинг позволяет использовать специализированные сервисы учета (1С, СБИС, Контур), которые интегрируются с платформами маркетплейсов, упрощая учет и снижая вероятность ошибок.

Заключение

Правильный выбор системы налогообложения и грамотный финансовый учет — основа устойчивого бизнеса на маркетплейсах. Но погружение в бухгалтерию отнимает время и ресурсы, особенно при работе с несколькими площадками, разными ценовыми стратегиями и растущими оборотами. Аутсорсинговая бухгалтерская компания помогает избежать ошибок, своевременно уплачивать налоги, вести аналитику и подстраивать учет под особенности каждой площадки. Это не просто поддержка, а полноценный партнер, который берет на себя финансовую сторону бизнеса, позволяя селлеру сосредоточиться на масштабировании, ассортименте и продажах.

Источник: Системы налогообложения и налоги для селлеров: как выбрать режим и зарабатывать без потерь | Статья «КУБ2Б»

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