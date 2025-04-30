Что должен знать предприниматель о налогах в первый год работы

Запуская своё дело, каждый предприниматель мечтает о росте, клиентах и прибыли. Но с первыми доходами приходят и первые обязательства — в том числе налоговые. Разобраться во всех нюансах сразу непросто: какой режим выбрать, когда платить налоги, какие отчёты сдавать, как не получить штраф?

Чтобы не тратить время, нервы и деньги на ошибки, всё больше предпринимателей выбирают бухгалтерский аутсорсинг — передачу учета профессиональной компании. Почему это особенно важно в первый год? Рассказываем.

С чем сталкивается предприниматель в начале пути

Первый год — период экспериментов и неопределённости. И вот какие сложности чаще всего встречаются:

Выбор налогового режима . УСН, ПСН, АУСН, НПД — звучит как шифровка. А ведь от правильного выбора зависит, сколько налогов вы будете платить.

Неизвестные сроки . Календарь отчетности пугает количеством дат и форм.

Риск ошибок . Неправильный расчёт налога или несвоевременная сдача отчётности грозит штрафами, блокировкой счёта и лишними расходами.

Отвлечение от развития бизнеса. Вместо поиска клиентов и выстраивания процессов — изучение законодательства и заполнение форм.

Что нужно знать о налогах и взносах в первый год

Даже на самой простой системе налогообложения предприниматель не освобождается от обязательных платежей и отчётности. Их нужно учитывать с самого начала.

Фиксированные страховые взносы ИП «за себя» в 2025 году

Общий размер : 53 658 рублей​ включает взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование​

Срок уплаты : не позднее 29 декабря 2025 года​

Способ оплаты : перечисление на единый налоговый счет (ЕНС) ​ оплату можно произвести частями в течение года или одной суммой​ доступны сервисы: «ЕНС» в Личном кабинете ИП или «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС​



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Дополнительные взносы при доходе свыше 300 000 ₽

Размер : 1% от суммы превышения дохода​

Максимальный предел : 300 888 рублей​

Срок уплаты: не позднее 1 июля 2026 года​

Обратите внимание, что уплата фиксированных взносов обязательна вне зависимости от наличия дохода или наличия наемных работников. В случае прекращения деятельности в качестве ИП в течение 2025 года, размер фиксированных взносов рассчитывается пропорционально отработанному периоду.

Налоги в зависимости от выбранного режима налогообложения

ПСН (патентная система) — вы платите фиксированную сумму, которая зависит от вида деятельности и региона. Расчёт налога не зависит от фактического дохода. Удобный вариант для тех, у кого небольшой и стабильный бизнес.

УСН (упрощённая система налогообложения) — может быть двух видов: 6% с доходов , если у вас небольшие расходы; 15% с доходов минус расходы , если затраты значительны.





Также на УСН можно уменьшить сумму налога на размер уплаченных страховых взносов за себя (и за работников, если они есть).

Базовые ставки 6% и 15% могут варьироваться в зависимости от региона. Местные власти вправе устанавливать пониженные ставки для отдельных категорий налогоплательщиков, например:

– от 1% до 6% по УСН «доходы»,

– от 5% до 15% по УСН «доходы минус расходы».

АУСН (автоматизированная упрощёнка) — новая система, при которой не нужно сдавать декларации. Всё рассчитывается автоматически, налог составляет: 8% с доходов , если нет сотрудников, 20% с разницы между доходами и расходами , если есть работники.



Налоги и взносы с сотрудников

Если вы нанимаете работников, вы обязаны:

удерживать и перечислять НДФЛ — обычно 13% с заработной платы сотрудников (или 15% при превышении определённого порога дохода);

уплачивать страховые взносы за каждого сотрудника, в том числе: на обязательное пенсионное страхование — 22%; на обязательное медицинское страхование — 5,1%; на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 2,9%; на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний — от 0,2% до 8,5% (в зависимости от установленного класса профессионального риска).



С 2023 года администрированием всех страховых взносов занимается Федеральная налоговая служба (ФНС). Перечисления осуществляются на единый налоговый счёт (ЕНС).

Далее ФНС самостоятельно распределяет средства в соответствующие фонды, включая Социальный фонд России (СФР), который теперь отвечает за пенсионное, медицинское и социальное страхование.

Своевременная подача отчетности

Даже если вы платите налоги вовремя, отчётность сдавать всё равно нужно. Причём форма, состав и сроки зависят от налогового режима, наличия сотрудников и других факторов.

Чтобы не запутаться в сроках, обязательно ознакомьтесь с актуальным графиком на 2025 год:

👉 Какие отчеты и когда сдавать в 2025 году

Опоздание даже на один день может привести к штрафу, блокировке счёта и дополнительным проверкам со стороны налоговой. ТОП-5 бухгалтерских ошибок, которые приводят к штрафам — читайте в нашей статье. Поэтому важно либо следить за сроками самостоятельно, либо передать учёт профессионалам.

Годовые отчёты сдаются только в электронном виде, и важно не забыть выполнить все необходимые действия. Для подачи отчётов потребуется ЭЦП (электронная подпись) и программы, такие как КриптоПро, для обеспечения безопасности и корректности подачи. У компаний, оказывающих услугу качественного аутсорсинга бухгалтерии, как правило, эта статья расходов уже включена в стоимость обслуживания, что избавляет от необходимости разбираться с техническими моментами самостоятельно.

Почему сложно справиться без помощи

В теории всё просто. Но на практике:

Законодательство меняется регулярно.

Многие бесплатные онлайн-сервисы не учитывают особенности вашего бизнеса.

Неправильные расчёты налогов приводят к перерасходу или санкциям.

Предпринимателю приходится быть и бухгалтером, и маркетологом, и продавцом одновременно.

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Аутсорсинг — решение, которое экономит больше, чем кажется

Аутсорсинговая компания — это команда профессионалов, которые берут на себя весь бухгалтерский и налоговый учёт. И вот что вы получаете:

Правильный старт . Помогут выбрать подходящий режим, подать все нужные уведомления и настроить учёт.

Контроль сроков . Никаких просрочек — бухгалтер сам напомнит и отправит отчёт.

Ответы на вопросы . Что можно списать в расходы? Какой налог выгоднее? Отвечают быстро и по делу.

Минимизация рисков . Проверяют документы, чтобы избежать ошибок и штрафов.

Прозрачность . Вы точно знаете, сколько платите и за что.

Фокус на бизнесе. Вы занимаетесь тем, что умеете — всё остальное делает специалист.

Почему аутсорсинг лучше штатного бухгалтера

Выгоднее — нет зарплаты, отпускных, налогов и расходов на рабочее место.

Надёжнее — команда работает стабильно, не уходит в отпуск и не болеет.

Удобнее — вся коммуникация онлайн, не нужно встречаться лично.

Масштабируется — когда бизнес растёт, бухгалтерия легко подстраивается под новые задачи.

Как выбрать хорошую аутсорсинговую компанию

Передача бухгалтерии на аутсорсинг — ответственное решение, и важно выбрать надёжного партнёра, который не подведёт в критический момент. Чтобы не ошибиться, ознакомьтесь с рекомендациями по выбору исполнителя в отдельной статье:

👉 Бухгалтерский аутсорсинг: как найти ответственного исполнителя

В статье вы найдёте:

на что обратить внимание при первом общении;

как проверить опыт компании;

какие ошибки совершают предприниматели при выборе;

что должно быть прописано в договоре.

Вывод

Первый год предпринимательской деятельности — это время больших возможностей, но и серьёзных рисков. Разобраться в налогах, отчётности и требованиях законодательства непросто, особенно если это ваш первый бизнес. Ошибки на старте могут дорого обойтись: штрафами, блокировками, испорченной репутацией.

Поэтому всё больше предпринимателей передают бухгалтерию на аутсорс. Это не только удобно, но и стратегически верно: вы не тратите силы на рутину, не боитесь забыть про отчёты и получаете поддержку профессионалов. А главное — можете сосредоточиться на главном: развитии бизнеса.

Источник: Что должен знать предприниматель о налогах в первый год работы | Статья «КУБ2Б»

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