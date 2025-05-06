Как вести бухгалтерию магазина — просто о важном

Когда открываешь офлайн-магазин, внимание сосредоточено на ассортименте, выкладке товара, потоке покупателей и работе продавцов. В розничной торговле важна каждая мелочь — от витрины до скорости обслуживания. Бухгалтерия кажется второстепенным вопросом, о котором хочется подумать позже. Но во многом именно от неё зависит то, насколько устойчиво будет развиваться бизнес.

Торговля — это особый вид предпринимательства. Она требует высокой точности в учёте, постоянного контроля за товаром и документами, понимания налоговых обязательств. Разберёмся, как правильно и без лишней головной боли организовать бухгалтерию розничного офлайн-магазина: от выбора организационно-правовой формы до предотвращения ошибок при сдаче годовой отчетности.

1. С чего начинается бухгалтерия розничного офлайн-магазина

Любой учёт начинается задолго до первой продажи. Первый шаг — правильное оформление бизнеса и выбор системы налогообложения. От этого зависит не только объём отчётности, но и обязанности перед государством, а также структура самого учёта.

Правовая форма

Для торговли возможны варианты регистрации:

Индивидуальный предприниматель (ИП) — наиболее простой вариант для небольших магазинов. Упрощённое открытие, меньше требований по отчётности, но есть ограничения: ИП не может торговать, например, крепким алкоголем (за исключением случаев, когда они являются сельхозпроизводителями, реализующими собственную продукцию), лекарственными средствами, оружием и ювелирными изделиями с драгоценными камнями. Кроме того, у ИП меньше возможностей для участия в крупных тендерах и работы с поставщиками, которым важен статус юридического лица.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) — оптимальный формат, если предполагаются партнёрство или рост бизнеса: увеличение оборота, открытие дополнительных торговых точек, работа с крупными поставщиками, участие в тендерах, развитие франшизы. Этот формат позволяет выстраивать системную розничную торговлю с перспективой масштабирования и более гибким финансовым управлением.

Крупные поставщики чаще сотрудничают с юридическими лицами — ООО вызывает больше доверия, упрощает заключение контрактов и получение отсрочек.

Показатель ИП (Индивидуальный предприниматель) ООО (Общество с ограниченной ответственностью) Правовой статус Физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Юридическое лицо, отдельное от учредителей. Учредители Один человек. Один или несколько (до 50) участников. Ответственность Несёт ответственность всем своим имуществом. Ответственность ограничена размером уставного капитала. Найм сотрудников Разрешено нанимать сотрудников и оформлять трудовые отношения. Разрешено нанимать сотрудников и оформлять трудовые отношения. Имидж для партнёров и поставщиков Может восприниматься как менее надёжная форма для крупных партнёров. Вызывает больше доверия у крупных контрагентов и партнёров. Участие в тендерах и госзакупках Ограничено; не все тендеры допускают участие ИП. Полный доступ к участию в тендерах и госзакупках. Бухгалтерия Упрощённая система учёта; можно вести самостоятельно. Обязательная бухгалтерская отчётность; часто требуется профессиональный бухгалтер. Налогообложение Доступны режимы: УСН, АУСН, ПСН, НПД, ОСНО. Доступны режимы: УСН, АУСН, ОСНО. ПСН и НПД недоступны. Онлайн-касса, эквайринг Доступны; можно использовать онлайн-кассы и эквайринг. Доступны; можно использовать онлайн-кассы и эквайринг. Работа с маркетплейсами Возможна, но могут быть ограничения по условиям сотрудничества. Предпочтительная форма для работы с маркетплейсами; меньше ограничений. Вывод прибыли Прибыль — это доход ИП; можно свободно распоряжаться средствами. Вывод прибыли осуществляется через распределение дивидендов, с уплатой соответствующих налогов. Закрытие бизнеса Проще и быстрее; госпошлина за закрытие — 160 рублей. Сложнее и дольше; процедура ликвидации может занять до 3 месяцев. Стоимость регистрации Госпошлина — 800 рублей; при подаче документов в электронной форме госпошлина не взимается. Госпошлина — 4 000 рублей; при подаче документов в электронной форме госпошлина не взимается. Подходит для: Микробизнеса, самозанятости, фриланса, небольших торговых точек. Системного бизнеса, партнёрства, масштабирования, работы с крупными поставщиками и участия в тендерах.

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Выбор системы налогообложения

Режим налогообложения определяет, какие отчёты вы будете сдавать, как рассчитываются налоги и какой учёт необходимо вести. Для розничной офлайн-торговли подходят следующие системы:

Патент (ПСН) — применяется только для ИП. Удобен для небольших магазинов с ограниченным ассортиментом. Налог рассчитывается заранее и не зависит от фактической прибыли, что позволяет планировать расходы. Однако есть ограничения: торговая площадь не должна превышать 50 кв. м, количество сотрудников — не более 15 человек, а перечень разрешённых видов деятельности строго регламентирован.

Например, под патент не подпадает продажа подакцизных товаров (алкоголь, табак) или торговля онлайн (в интернет-магазине).

Упрощённая система налогообложения (УСН)

Это один из самых популярных режимов среди владельцев магазинов. Упрощённая система налогообложения (УСН) проще в учёте и сдаче отчётности, чем ОСНО, и позволяет оптимизировать налоги. Подходит как для начинающих предпринимателей, так и для действующих розничных магазинов.

С 2025 года на УСН предусмотрено обязательное применение НДС, если годовая выручка превышает 60 млн рублей. Это важно учитывать при планировании роста бизнеса.

Максимальная выручка для применения УСН — 450 млн рублей в год (на 2025 год).

Два варианта налогообложения:

УСН «доходы» — налог 6% от выручки. Подходит для тех, у кого невысокие расходы или сложно их учитывать.

УСН «доходы минус расходы» — налог 15% от прибыли. Удобен, если есть большие закупочные и операционные затраты.

Важно: Ставки налога по УСН могут снижаться в зависимости от региона.

Местные власти вправе устанавливать пониженные ставки, например:

1%–3% по УСН «доходы»

5%–10% по УСН «доходы минус расходы»

Обычно такие льготы распространяются на малый и средний бизнес, особенно в приоритетных отраслях (в том числе розничная торговля).

Перед регистрацией УСН обязательно стоит уточнить региональные ставки — это может существенно повлиять на финансовый результат.

Регион УСН «Доходы» УСН «Доходы минус расходы» Примечание Москва 6% 15% Базовые ставки Санкт-Петербург 1% или 3% 5% или 7% В зависимости от вида деятельности Севастополь 3% или 4% 5% или 10% В зависимости от вида деятельности Республика Башкортостан 1% 5% Для определённых видов деятельности Республика Бурятия 1% или 2.7% 5% или 9% В зависимости от вида деятельности Республика Дагестан 1% 5% Для определённых видов деятельности Республика Ингушетия 1% или 2% 5% или 14.7% В зависимости от вида деятельности Донецкая Народная Республика 1% 5% Пониженные ставки для всех категорий налогоплательщиков Луганская Народная Республика 3% 7% Пониженные ставки для всех категорий налогоплательщиков Херсонская область 2% 5% Пониженные ставки для всех категорий налогоплательщиков Запорожская область 2% 5% Пониженные ставки для всех категорий налогоплательщиков

*Примечание: Ставки могут различаться в зависимости от вида деятельности и условий, установленных региональными законами. Рекомендуется ознакомиться с нормативными актами соответствующего региона или проконсультироваться с налоговым специалистом для получения точной информации.​

Для получения более подробной информации о налоговых ставках по УСН в различных регионах, вы можете обратиться к официальному сайту ФНС России: nalog.gov.ru.

Автоматизированная УСН (АУСН) — это упрощённая налоговая система, предназначенная как для индивидуальных предпринимателей (ИП), так и для обществ с ограниченной ответственностью (ООО), но с некоторыми условиями. Она предлагает простой учёт, автоматическую передачу данных в налоговую и отсутствие необходимости сдавать отчётность — что делает её удобной для небольших офлайн-магазинов и микробизнеса.

Однако существуют чёткие ограничения:

Максимальный доход : не более 60 млн рублей в год;

Число сотрудников : как у ИП, так и у ООО разрешено иметь не более 5 сотрудников;

Тип бизнеса : АУСН можно использовать только при определённых видах деятельности, утверждённых налоговой (например, она не подходит для торговли алкоголем или табаком);

Расчётный счёт: его можно открыть только в одном из банков, включённых в официальный перечень ФНС. Через эти банки данные о движении средств автоматически передаются в налоговую, и на их основе рассчитываются налог и страховые взносы. Если счёт открыт вне этого перечня, применять АУСН нельзя.

Например: Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ, Модульбанк, Точка, Промсвязьбанк, АК БАРС, Бланк Банк, ТБанк, Россельхозбанк, СДМ-Банк

Полный и актуальный список уполномоченных банков доступен на официальном сайте ФНС: ausn.nalog.gov.ru





Таким образом, АУСН является хорошим выбором для малых бизнесов с ограниченной численностью сотрудников и невысоким доходом, однако важно соблюсти все условия для её применения.

Общая система налогообложения (ОСНО) — применяется по умолчанию: при регистрации все ИП и ООО автоматически считаются плательщиками ОСНО. Если вы планируете использовать иной налоговый режим (например, УСН, ПСН или АУСН), необходимо подать заявление в течение 30 календарных дней с момента регистрации (или до 31 декабря текущего года — при переходе с ОСНО).

ОСНО чаще всего используется в крупных торговых сетях или если деятельность предполагает работу с НДС. Например, если магазин активно взаимодействует с поставщиками по НДС, ведёт внешнеэкономическую деятельность или работает в B2B-сегменте, ОСНО может быть наиболее выгодным решением.

Однако это также самая трудоёмкая система: потребуется строгий бухгалтерский и налоговый учёт, частая отчётность, сложные расчёты. Кроме того, важно постоянно следить за показателями бизнеса, чтобы не потерять право на льготный режим. Например:

При УСН (упрощённой системе налогообложения) могут применяться коэффициенты, которые зависят от региона и типа деятельности. Однако при этом важно следить за показателями бизнеса, чтобы не потерять право на льготный режим. Например, если доход превышает 450 млн рублей в год или численность сотрудников превышает 130 человек, а стоимость основных средств превышает 200 млн. рублей бизнес теряет право на УСН и переходит на общий режим налогообложения,

Для АУСН (автоматизированной УСН) применяются строгие лимиты: доход не должен превышать 60 млн рублей в год, а количество сотрудников — не более 5 человек (для ИП и ООО). Если эти ограничения превышаются, система автоматически теряет свою актуальность.,

При ПСН (патентной системе налогообложения) ограничения таковы: если выручка по патенту превышает 60 млн рублей в год или количество сотрудников становится более 15 человек, то право на применение ПСН теряется. Кроме того, если вы начинаете продажи не только в офлайн-магазине, но и через интернет (например, на маркетплейсах или в собственном онлайн-магазине), то использовать ПСН для онлайн-торговли нельзя — в этом случае необходимо вести отдельный учёт по этому направлению бизнеса и применять другой налоговый режим.

В любой описанной выше ситуации вас автоматически переведут на ОСНО с начала квартала, в котором были нарушены условия.

Выбор системы налогообложения зависит от:

Предполагаемого оборота

Если планируется оборот до 60 млн рублей в год — рассмотрите Патент (ПСН) или Автоматизированную УСН (АУСН). Для магазинов с существенными расходами подойдёт УСН «доходы минус расходы». При ещё большем росте, расширении точек или необходимости работать с НДС — лучше выбирать ОСНО. Учитывайте лимиты: при их превышении произойдёт автоматический переход на общий режим.

Количество сотрудников

Если вы работаете один, можно выбрать АУСН или Патент. При найме сотрудников стоит учитывать лимиты: для АУСН сотрудники не более 5 человек, а для Патента в большинстве регионов допустимо до 15 сотрудников. Если штат превышает эти ограничения или требуется более сложная структура, стоит рассмотреть УСН или ОСНО.

Структура расходов

В магазине, особенно в офлайн-торговле и рознице, всегда есть значительные расходы (аренда, закупка товара, зарплаты, реклама), и если маржинальность бизнеса не превышает 10-15%, то применение УСН «доходы» (6%) может быть не оптимальным. В таком случае лучше рассматривать УСН «доходы минус расходы» (15%), так как это позволяет учесть все расходы и снизить налоговое бремя. Если же расходы минимальны или их сложно документально подтвердить, то можно использовать УСН «доходы» (6%) (особенно если в регионе сниженная ставка) или патент. В случае наличия значительных расходов, система «доходы минус расходы» будет более выгодной.

Контрагентов (работают ли с НДС)

Если вы закупаете товар у поставщиков, работающих с НДС, и хотите принимать к вычету входной НДС — потребуется ОСНО. На УСН и Патенте сделать это нельзя. Для работы с сетевыми поставщиками, госзаказами и крупными дистрибьюторами часто необходим именно этот режим.

Региона (в некоторых регионах ПСН особенно выгоден за счёт ставок)

Уточните в местной налоговой или на сайте ФНС (см. таблицу выше), какие ставки действуют в вашем регионе. Во многих субъектах РФ есть пониженные ставки по ПСН и УСН, особенно для малого бизнеса в розничной торговле. Это поможет существенно снизить налоговую нагрузку.

Важно: налоговую систему можно менять, но только в строго установленные сроки.

Для новых ИП и ООО переход на УСН возможен в течение 30 календарных дней с момента регистрации. Для действующих предпринимателей — до 31 декабря текущего года, чтобы применять УСН с 1 января следующего. Патент оформляется не позднее чем за 10 рабочих дней до предполагаемой даты начала его действия.

Если пропустить эти сроки, сменить систему налогообложения можно будет только в следующем году. Поэтому лучше заранее оценить оборот, формат работы, структуру расходов и тип контрагентов — и выбрать наиболее выгодный режим до наступления дедлайна.

2. Что обязательно включает в себя бухгалтерия магазина

Бухгалтерия магазина — это не только налоги. Это системная работа со всеми операциями, в которых участвуют деньги и товар. Важно помнить, что бухгалтерия помогает контролировать не только налоговые обязательства, но и другие важные аспекты деятельности магазина.

Вот ключевые элементы:

Учёт поступления товара — каждый поставщик должен передавать документы: счета, накладные. Эти данные фиксируются в учёте.

Учёт продаж — каждый чек, пробитый через кассу, должен автоматически попадать в бухгалтерскую систему. Информация о выручке передаётся через личный кабинет оператора фискальных данных в виде отчёта о продажах.

Важно: выручка признаётся по тому событию, которое произошло раньше — пробитие чека или поступление денег от покупателя (например, при оплате по QR-коду).

Что касается закупок, то момент признания расхода определяется по дате подписанной накладной от поставщика, а не по факту списания денег с расчётного счёта. Именно дата в накладной влияет на налоговый и бухгалтерский учёт.

Кассовая дисциплина — обязательное соблюдение правил работы с наличными и оплатами.

Товарный учёт — контроль остатков, движение товара, инвентаризации, списания.

Учёт расходов — аренда, зарплаты, реклама, упаковка — всё это должно быть учтено и документально подтверждено.

Отчётность в налоговые органы и фонды — по графику, без опозданий.

Учёт сотрудников — даже если работает один продавец, он должен быть оформлен правильно.

Важно: если у вас Патент или УСН «доходы», вы можете не вести полноценный учёт товара. Однако, в таком случае, вы не будете точно знать, что у вас на складе, сколько денег на кассе и откуда могут появляться убытки. Без чёткого контроля за товарными остатками и финансовыми операциями легко упустить важные моменты, что может привести к ошибкам в учёте и потере прибыли.

3. Почему для торговли особенно важна грамотная бухгалтерия

Торговля — это постоянно движущийся механизм. Здесь нет пауз: ежедневно происходят покупки, возвраты, поставки. И если вы упускаете хотя бы одну операцию — получаете искаженную картину.

Особенности торговли:

Частые перемещения товара (от поставщика — в магазин — к покупателю).

Работа с кассой — строгие требования к её регистрации, обслуживанию и применению.

Высокий объём мелких операций, требующий автоматизации.

Необходимость в инвентаризации — особенно при больших оборотах.

Хранение и архивирование документов: накладные, чеки, акты, отчёты.

Даже для магазина у дома это уже большой объём информации. Если вести учёт бессистемно, рано или поздно вы потеряетесь в цифрах.

4. Типичные ошибки владельцев магазина

Многие думают, что «всё будет понятно по кассе» или «деньги на счёте — и ладно». В результате:

Не ведётся учёт товара — нет информации о реальных остатках, не отслеживаются списания, возвраты и перемещения. В результате невозможно понять, сколько товара продано, сколько списано или утеряно, и где формируется прибыль или убыток.

Нарушена кассовая дисциплина — даже одна ошибка может привести к штрафу.

Неправильное списываются просрочки. Пример: предприниматель списывает товар с просроченным сроком годности, не оформляя соответствующие документы, что нарушает правила учета товарных остатков и может привести к штрафам за несоответствие бухгалтерии.

Пример:

Алексей открыл магазин электроники как ООО с системой налогообложения УСН «доходы минус расходы». Вначале всё шло гладко: товары в основном поставлялись из Китая, расходы были минимальны, а продажи стабильно росли. Прибыль за минусом стоимости товаров, зарплаты сотрудника и аренды составила 10%. Однако он не учёл некоторые расходы, которые могли бы уменьшить налогооблагаемую базу. Например, не были включены курьерские услуги и затраты на необходимую печатную продукцию: ценники, прайс-листы. Из-за этого налог на прибыль был больше, чем мог бы быть, магазин все равно понес эти расходы, а Алексей получил меньше чистой прибыли, чем ожидал.

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5. Кто может вести бухгалтерию магазина

У магазина есть несколько вариантов организации бухгалтерского учёта:

Самостоятельно

Не рекомендуется пытаться вести бухгалтерию самостоятельно, даже на начальном этапе, если только владелец магазина не обладает глубокими знаниями в области налогов и не готов постоянно отслеживать изменения в законодательстве. Бухгалтерия требует внимательности, времени и профессиональных навыков. Ошибки могут привести к штрафам, просрочкам и потере контроля над финансами.

Штатный бухгалтер

Рациональный выбор для торговой точки с большим ассортиментом и высоким оборотом. Специалист работает на месте, глубоко погружается в особенности товаров, ведёт учёт, готовит отчётность. Но это — дополнительные расходы: зарплата, налоги, обустройство рабочего места.

Аутсорсинг

Оптимален для малого и среднего магазина. Бухгалтерией занимается профессиональная команда на стороне. Это позволяет получать качественное сопровождение, не неся затрат на штат, и не беспокоиться о сроках отчётности, расчётах и документации.

6. Как получить квалифицированную бухгалтерскую поддержку

Если вы передаёте учёт на сторону — убедитесь, что исполнитель:

имеет опыт работы с торговыми точками;

знает особенности товарного учёта и работы с кассами;

предоставляет чёткие условия: тарифы, перечень услуг, сроки;

соблюдает график отчётности и всегда на связи.

Очень хорошее решение — подключить квалифицированную бухгалтерию на старте. Это поможет вам сразу правильно построить учёт и сделать интеграции всех систем (банк-клиент, учётная система, ЭДО, касса, ОФД и т.д.). Стратегически верное решение для розничного оффлайн-магазина — сначала найти бухгалтера, а потом запустить бизнес.

Заключение

Бухгалтерия магазина — это не просто обязательство перед налоговыми органами, это важнейший элемент управления бизнесом. Грамотно организованный учёт позволяет не только избежать штрафов и проблем с налоговой, но и даёт чёткое понимание финансового состояния магазина, помогает выявлять слабые места и улучшать эффективность.

На первых порах может показаться, что учёт можно вести интуитивно, особенно если магазин небольшой. Однако со временем становится очевидно: ошибки в учёте могут привести к большому количеству проблем. Независимо от того, ведёте ли вы бухгалтерию самостоятельно, нанимаете штатного бухгалтера или передаёте учёт на аутсорсинг, важно подходить к этому процессу системно. Тогда бухгалтерия станет надёжным инструментом для роста и процветания вашего магазина.

Источник: Как вести бухгалтерию магазина — просто о важном | Статья «КУБ2Б»

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