Ведение бухгалтерии в стоматологической клинике: пошаговые инструкции и советы экспертов.
Эту статью, скорее всего, откроет собственник (будущий собственник) или руководитель стоматологии. Которому важно понять, как устроен бухгалтерский учёт в медицинском бизнесе, какие риски и обязательства несёт клиника, быстро разобраться в нюансах, чтобы не допустить ошибок с отчётностью, кассами, зарплатами и налогами.
Многие владельцы стоматологий — врачи по образованию, и в медицинском университете их учили лечить, а не вести предпринимательскую деятельность. А если искать информацию самостоятельно, легко заблудиться в терминах вроде «проводки» и «амортизация». Большинство материалов — для бухгалтеров, а не для собственников.
Финансовая сторона стоматологии требует не меньшего внимания, чем медицинская. Ошибки в бухгалтерии — это реальные риски: потеря лицензии, претензии от налоговой и даже заморозка деятельности.
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Мы, команда КУБ2Б, собрали всё важное в одном месте — без лишней теории, по сути и простыми словами. Статья будет большая (в двух частях), так что сохраните в закладки и читайте поэтапно. В ней максимум практической пользы для вас.
Часть 1: Подготовка и запуск стоматологической клиники
В этой части мы разложим всё по полочкам то, что важно знать до начала деятельности: выбор системы налогообложения, лицензирование, требования к помещению и оборудованию. Только практические шаги, с акцентом на то, что действительно нужно учесть собственнику или руководителю стоматологической клиники на старте.
Сколько времени и усилий требует запуск стоматологии: от регистрации юрлица до начала деятельности
Запуск стоматологии — это не просто разместить вывеску и установить кресло. Чтобы работать легально и спокойно, нужно пройти ряд обязательных этапов, и каждый из них требует времени и внимания.
Регистрация юридического лица или ИП.
Это первый шаг — создать организацию для ведения бизнеса. Обычно на это уходит от нескольких дней до пары недель.
Выбор и оформление помещения.
Заключаете договор аренды или подтверждаете право собственности, проверяете соответствие помещения санитарным и пожарным нормам. Это тоже может занять время — от 1 недели до месяца, в зависимости от ситуации.
Подача документов на медицинскую лицензию.
Подготовка пакета документов и подача заявки — примерно 1–2 недели. А вот ожидание самой лицензии — от 45 дней до 3 месяцев. В этот период помещение можно приводить в порядок, получать необходимые заключения и заниматься оборудованием.
Закупка оборудования и лизинг.
Пока лицензия оформляется, самое время приобретать сертифицированное оборудование, оформлять договоры на техническое обслуживание, рассматривать варианты лизинга.
Настройка информационных систем и внутренней документации.
Подключение к ЕГИСЗ, разработка внутренних регламентов, штатного расписания, положения по контролю качества — всё это требует времени, но пока лицензия в процессе, вы спокойно можете это сделать.
В среднем, юридическая и бухгалтерская часть запуска стоматологии занимает около 2–3 месяцев, и это вполне нормальный срок. Главное — идти по шагам, не спеша и последовательно, чтобы потом избежать ошибок и штрафов.
Такой поэтапный подход позволяет не только успеть подготовить всё технически и юридически, но и обеспечить комфортный старт работы клиники — с лицензией, оборудованием и правильно выстроенной бухгалтерией.
Мы подготовили удобный чек-лист, который поможет вам пройти все этапы открытия стоматологии без лишних ошибок.
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Чек-лист: Подготовка к открытию стоматологической клиники
1. Юридическое оформление
◆ Зарегистрировать ИП или ООО
◆ Открыть расчётный счёт в банке
◆ Выбрать систему налогообложения
2. Помещение
◆ Заключить договор аренды или подтвердить право собственности помещения
◆ Получить санитарно-эпидемиологическое заключение (СЭЗ)
◆ Получить заключение от МЧС о пожарной безопасности
3. Лицензирование
◆ Подготовить пакет документов на получение лицензии
◆ Подать заявление в региональный орган Росздравнадзора
◆ Получить лицензию на осуществление медицинской деятельности
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4. Оборудование
◆ Подготовить перечень оборудования
◆ Закупить необходимое медицинское оборудование
◆ Собрать сертификаты соответствия и договоры на техобслуживание
5. Информационные системы
◆ Подключиться к ЕГИСЗ (Единая государственная информационная система здравоохранения)
◆ Настроить программы учёта (например, 1С, систему электронного документооборота)
6. Подготовка внутренней документации
◆ Внутренние регламенты
◆ Составить штатное расписание
◆ Подготовить положение о внутреннем контроле качества
7. Финансовое планирование
Настроить систему оплаты: безналичный расчёт, эквайринг, кассовая дисциплина
Установить порядок работы с кассой (онлайн-ККТ)
Определить порядок учета основных средств и НДС (если применимо)
Следуйте подробной инструкции ниже, которая поможет разобраться с каждым пунктом.
1. Юридическое оформление
Правовая форма стоматологической клиники
ИП или ООО?
Перед тем как приступить к работе и лечению пациентов, важно определить, в каком статусе будет работать ваша клиника — как индивидуальный предприниматель или как общество с ограниченной ответственностью. От этого зависит налоговая нагрузка, возможности развития и юридические риски.
Комментарий от сотрудника КУБ2Б:
Если вы планируете работать самостоятельно или с минимальным штатом, начать разумно с ИП. Однако при этом предприниматель несёт полную ответственность всем своим имуществом, и такая форма менее удобна для масштабирования бизнеса или привлечения партнёров. ООО, в свою очередь, подходит для более серьёзных проектов: если вы собираетесь развивать сеть, привлекать инвестиции или просто хотите разделить личные и бизнес-риски. ООО воспринимается как более надёжная форма в глазах партнёров и пациентов, но требует больше затрат на администрирование. Главное: получить медицинскую лицензию вы сможете только после регистрации компании — будь то ИП или ООО. Поэтому определитесь со структурой бизнеса в самом начале. Для небольшого кабинета подойдёт ИП, для клиники с перспективой роста — лучше сразу оформить ООО.
Открытие расчётного счёта в банке
После регистрации ИП или ООО и получения всех необходимых документов следующим шагом будет открытие расчётного счёта. Он нужен для ведения бизнеса: приёма безналичных платежей от пациентов, расчётов с поставщиками, выплаты зарплаты сотрудникам и уплаты налогов. Выбирайте банк с удобным онлайн-банком, тарифами под ваш объём операций.
При выборе банка для открытия расчётного счёта стоматологической клиники важно учитывать не только базовые банковские услуги, но и дополнительные возможности, которые могут упростить ведение медицинского бизнеса.
⇨ Альфа-Банк предлагает специализированные решения для медицинских организаций, включая интернет-эквайринг с возможностью приёма платежей через онлайн-кассы и терминалы. Это особенно полезно для клиник, планирующих безналичный приём платежей от пациентов. Банк также предоставляет поддержку в открытии расчётного счёта и настройке фискализации платежей, что соответствует требованиям законодательства в сфере медицинских услуг.
⇨ Банк «Точка» ориентирован на малый и средний бизнес, включая медицинские учреждения. Он предлагает дистанционное открытие счёта, интеграцию с бухгалтерскими программами и удобный интернет-банк, что может быть полезно для клиник, стремящихся к автоматизации финансовых процессов.
⇨ Модульбанк также предоставляет услуги, адаптированные для малого бизнеса, включая медицинские клиники. Он предлагает онлайн-открытие счёта, интеграцию с системами учёта и поддержку в подключении эквайринга, что может быть полезно для клиник, планирующих приём безналичных платежей.
При выборе банка рекомендуется обратить внимание на наличие специализированных тарифов для медицинских организаций, возможность интеграции с медицинскими информационными системами и поддержку в вопросах, связанных с лицензированием и соблюдением отраслевых требований.
Важно: Приведённые выше банки и их предложения являются примерами. Перед принятием решения рекомендуется ознакомиться с актуальными условиями и тарифами на официальных сайтах банков или обратиться к их представителям для получения подробной информации. Условия обслуживания могут меняться, и важно выбрать банк, который наилучшим образом соответствует потребностям вашей клиники.
Важно: помните, что многие банки помогают с открытием юрлица. Но важно знать, почему на этом этапе требуется выбрать систему налогообложения.
Выбор системы налогообложения
Сегодня многие банки (например, Тинькофф, Сбер, Альфа) помогают не только открыть расчётный счёт, но и зарегистрировать юридическое лицо под ключ — прямо через онлайн-заявку.
Это удобно, но важно понимать, что главное решение — выбор системы налогообложения. Особенно, если вы планируете работать на УСН (упрощенной системе налогообложения), подать заявление о переходе лучше в момент регистрации юрлица.
Эти детали напрямую влияют на ваш режим налогообложения и удобство взаимодействия с банком и налоговой. Как правило, при регистрации ООО через банк уже уточняются все эти параметры, в том числе налоговый режим — чтобы вы могли получить наиболее выгодные условия обслуживания.
Если вы отложите этот вопрос, позже может понадобиться вносить изменения — а это время.
Перед тем как выбрать систему налогообложения, важно оценить масштабы вашего стоматологического бизнеса и структуру расходов. Правильный выбор поможет оптимизировать налоговую нагрузку и упростить ведение бухгалтерии. Рассмотрим основные варианты, которые подходят для стоматологических клиник.
Выбор системы налогообложения зависит от размера клиники, структуры её доходов и расходов, а также от контрагентов. Малые клиники и индивидуальные предприниматели обычно выбирают УСН, а крупные организации — ОСН.
Перед регистрацией УСН обязательно стоит уточнить региональные ставки — это может существенно повлиять на финансовый результат.
*Примечание: Ставки могут различаться в зависимости от вида деятельности и условий, установленных региональными законами. Рекомендуется ознакомиться с нормативными актами соответствующего региона или проконсультироваться с налоговым специалистом для получения точной информации.
Для получения более подробной информации о налоговых ставках по УСН в различных регионах, вы можете обратиться к официальному сайту ФНС России: nalog.gov.ru.
В перечень СНО мы не включали автоматизированную упрощённую систему налогообложения. АУСН не подойдет большинству стоматологий, так как медицинская деятельность требует лицензии, а лицензируемые виды деятельности ограничены в применении АУСН (п. 2 ст. 346.43 НК РФ). Исключение — если у ИП или компании есть отдельные направления, не требующие лицензии: например, продажа сопутствующих товаров (гигиенические средства, средства ухода за полостью рта), консультативные услуги, не подпадающие под лицензирование. Только в этих узких случаях АУСН может быть применима — и то при условии строгого разделения доходов и расходов между лицензируемыми и нелицензируемыми направлениями. Мы не рекомендуем АУСН для стоматологических клиник: слишком высокий риск ошибок, споров с налоговой и доначислений.
Постановка на учёт в ФНС и СФР
В 2025 году процедура постановки на учёт в Федеральной налоговой службе (ФНС) и Социальном фонде России (СФР) для индивидуальных предпринимателей (ИП) и обществ с ограниченной ответственностью (ООО) осуществляется следующим образом:
◈ Автоматическая регистрация: После государственной регистрации ИП или ООО в ФНС, организация автоматически ставится на учёт в СФР. Дополнительных действий со стороны предпринимателя не требуется.
◈ Регистрация в качестве работодателя: Если ИП или ООО планирует нанимать сотрудников, необходимо зарегистрироваться в СФР в качестве работодателя. Это также происходит автоматически при подаче сведений о заключении первого трудового договора или договора гражданско-правового характера (ГПХ).
◈Исключения: В случае заключения договора ГПХ с физическим лицом, предусматривающего уплату страховых взносов на травматизм, предприниматель обязан самостоятельно подать заявление о регистрации в СФР в качестве страхователя.
2. Помещение
Организация стоматологической клиники требует внимательного выбора и оформления помещения. Важно не только найти подходящее место, но и оформить все необходимые документы, чтобы работать легально и безопасно.
Заключить договор аренды или подтвердить право собственности
◈ Выбор помещения: Ищите помещение в удобном районе с хорошей транспортной доступностью и парковкой. Лучше всего, если оно будет расположено в жилом или коммерческом районе с высокой проходимостью.
◈ Правовой статус: Для работы стоматологической клиники необходимо иметь юридически оформленное право на использование помещения:
➨ Если помещение арендуется, обязательно заключите официальный договор аренды с владельцем.
➨ Если помещение принадлежит вам, необходимо иметь подтверждающие документы о праве собственности.
◈ Проверка соответствия: Убедитесь, что помещение разрешено использовать для медицинской деятельности согласно местным градостроительным и санитарным нормам.
Обратите внимание: в каждом регионе могут действовать собственные правила. Например, в Москве размещения вывесок на фасадах зданий регулируются постановлением №902-ПП и дизайн-кодом. За нарушение — штраф до 500 000 ₽. Учесть это важно при выборе и последующей подготовке помещения к открытию.
Получить санитарно-эпидемиологическое заключение (СЭЗ)
◇ Что это такое: Санитарно-эпидемиологическое заключение — это официальный документ, подтверждающий, что помещение и условия в нём соответствуют требованиям СанПиН и другим санитарным нормам для медицинских учреждений.
◇ Кто выдает: Обычно СЭЗ выдает региональный Роспотребнадзор или его структурные подразделения.
◇ Как получить:
Подготовьте и подайте заявку с необходимыми документами — план помещения, договора аренды или собственности, сведения о ремонте и оборудовании.
Чтобы пройти проверку помещения, можно подать заявку через портал Госуслуг или обратиться в территориальное управление Роспотребнадзора — онлайн, по телефону, лично или по почте. После подачи заявления специалисты проведут осмотр и проверку условий (вентиляция, санузлы, стерилизация и пр.).
Получите заключение, если помещение соответствует всем нормам. В противном случае потребуется устранить выявленные нарушения.
Важно: СЭЗ необходимо получить до начала медицинской деятельности.
Получить заключение от МЧС о пожарной безопасности
◇ Что это такое: Документ, подтверждающий, что помещение соответствует нормам пожарной безопасности и оснащено всем необходимым оборудованием для предотвращения и ликвидации пожара.
◇ Кто выдает: Региональное подразделение МЧС или пожарная инспекция.
◇ Как получить:
Подайте заявку вместе с документами:
– заявление,
– план помещения,
– правоустанавливающие документы,
– сведения о системах пожарной безопасности и их обслуживании.
Проведите подготовку помещения — установите и проверьте пожарную сигнализацию, огнетушители, запасные выходы, системы оповещения.
Специалисты проведут инспекцию и дадут рекомендации, если необходимо.
Получите официальное заключение, подтверждающее безопасность.
◇ Зачем это нужно: Без подтверждения пожарной безопасности невозможно получить лицензию на медицинскую деятельность и официально работать.
3. Медицинская лицензия
Медицинские услуги предполагают медицинскую лицензию. Это обязательное условие для любой стоматологической клиники. Без лицензии вы не имеете права оказывать услуги, принимать пациентов или проводить расчёты — даже если у вас есть помещение, оборудование и персонал.
Лицензия выдается на конкретный адрес и вид медицинской деятельности. При открытии нового филиала или расширении спектра услуг потребуется переоформление лицензии или получение новой.
Соблюдение всех требований и правильное оформление документов с самого начала поможет избежать задержек и отказов при получении лицензии, а также обеспечит законную и стабильную работу вашей стоматологической клиники.
Лицензию на медицинскую деятельность (в том числе стоматологическую) выдает Росздравнадзор или региональные органы исполнительной власти в сфере здравоохранения, в зависимости от формы собственности и сферы оказания услуг:
Куда подавать:
▸ Росздравнадзор — если организация федерального подчинения, оказывает услуги в нескольких регионах, или если ИП/ООО планирует деятельность в нескольких субъектах РФ.
▸ Региональный департамент здравоохранения (или Минздрав субъекта РФ) — если деятельность ведется только в пределах одного региона.
Можно ли подать документы электронно:
Да, документы можно подать электронно — через Единый портал Госуслуг (www.gosuslugi.ru) или региональный портал Госуслуг субъекта РФ, если услуга реализована в электронном виде в вашем регионе.
Чтобы воспользоваться этим способом:
◆ у юридического лица или ИП должен быть зарегистрирован личный кабинет на Госуслугах с подтверждённой учетной записью;
◆ Также может потребоваться усиленная электронная подпись (ЭЦП) для подписания документов.
Некоторые услуги (например, получение заключения от МЧС или СЭЗ) доступны не во всех регионах — в этом случае подача осуществляется через портал Госуслуг субъекта РФ или лично в ведомство. Уточняйте доступность на официальном сайте нужного ведомства или в региональном разделе Госуслуг.
Официальные источники:
◆ Росздравнадзор — раздел о лицензировании
◆ Госуслуги — лицензирование медицинской деятельности
Основные требования для получения лицензии:
◆ Подтверждение квалификации персонала: необходимо предоставить документы о регулярном повышении квалификации врачей и младшего персонала. Список документов можно посмотреть здесь.
Для получения лицензии у юридического лица должен быть хотя бы один трудоустроенный врач с подтверждённой квалификацией.
Для ИП, если он сам врач, можно подавать документы на себя без найма персонала.
Требуются дипломы, сертификаты и документы о повышении квалификации.
◇ Подключение к ЕГИСЗ: все медицинские учреждения должны быть интегрированы (должны быть технически и программно связаны) с Единой государственной информационной системой здравоохранения (ЕГИСЗ).
◇ Соответствие помещения санитарным нормам: помещение должно соответствовать требованиям СанПиН, включая площадь, вентиляцию и освещение.
◇ Наличие необходимого оборудования: всё оборудование подлежит обязательной сертификации и регистрации. Для подачи заявления на медицинскую лицензию нужно иметь уже закупленное и сертифицированное оборудование, зарегистрированное в установленном порядке. При этом докупать дополнительное оборудование можно и после получения лицензии.
◇ Заключение договоров на обслуживание оборудования: необходимо оформить договоры на техническое обслуживание медицинского оборудования с аккредитованными компаниям. Росздравнадзор публикует списки и реестры на своем официальном сайте.
◇ Получение санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ): перед подачей заявки на лицензию требуется получить СЭЗ от Роспотребнадзора
Сроки оформления лицензии:
◇ Подготовка документов: до 10 рабочих дней.
◇ Рассмотрение заявления лицензирующим органом: до 15 рабочих дней.
◇ Получение санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ): до 20 рабочих дней.
Таким образом, общий срок получения медицинской лицензии может составлять от 1 до 2 месяцев, в зависимости от готовности документов и соответствия помещения требованиям.
Лицензия выдается на ИП или юридическое лицо и обязательна для оказания любых медицинских услуг. Для её получения в территориальный орган Росздравнадзора подаются следующие документы:
1. Документы на организацию
◇ Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН для ООО или ОГРНИП для ИП)
◇ ИНН
◇ Устав организации (для ООО)
◇ Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не ранее чем за 30 дней до подачи заявления
◇ Решение или протокол о создании юридического лица
◇ Приказ о назначении руководителя
◇ Диплом, трудовая книжка и сертификат специалиста на руководителя, если он участвует в медицинской деятельности
2. Документы на помещение
◇ Договор аренды или свидетельство о праве собственности на помещение
◇ Акт приёма-передачи помещения (если арендуется)
◇ Поэтажный план и экспликация (БТИ)
◇ Санитарно-эпидемиологическое заключение (СЭЗ) от Роспотребнадзора
◇ Заключение МЧС о соблюдении требований пожарной безопасности
◇ Договор на установку и обслуживание пожарной сигнализации, план эвакуации, средства пожаротушения
3. Документы на оборудование
◇ Перечень медицинского оборудования, соответствующего стандартам оснащения по заявленным видам деятельности
◇ Сертификаты соответствия, паспорта и гарантийные талоны на оборудование
◇ Договоры на техническое обслуживание медицинской техники с аккредитованными компаниями
◇ Акты ввода оборудования в эксплуатацию
4. Документы на персонал
◇ Дипломы о высшем или среднем медицинском образовании
◇ Сертификаты специалистов или свидетельства об аккредитации
◇ Трудовые договоры с медицинским персоналом
◇ Медицинские книжки и справки о прохождении медосмотров
◇ Документы о повышении квалификации (не реже одного раза в 5 лет)
◇ Приказ о назначении ответственного за медицинскую деятельность
5. Дополнительные документы
◇ Квитанция об оплате государственной пошлины (на 2025 год составляет 7 500 рублей)
◇ Заявление установленной формы на получение лицензии
◇ Опись прилагаемых документов
4. Оборудование
Для качественного и безопасного оказания стоматологических услуг необходимо правильно подобрать и подготовить медицинское оборудование.
Закупка необходимого медицинского оборудования
◈ Определите список оборудования, необходимого для вашего профиля стоматологии (например, стоматологические установки, рентген-аппараты, автоклавы, инструменты для гигиены и лечения).
◈ Закупайте оборудование у официальных поставщиков и производителей с подтверждённой репутацией.
◈ Обращайте внимание на срок службы, гарантийные обязательства и сервисную поддержку.
Подготовка перечня оборудования
◈ Составьте подробный перечень всего оборудования с указанием моделей, серийных номеров и назначением.
◈ Перечень должен включать как основное оборудование, так и вспомогательное (мебель, средства индивидуальной защиты, стерилизационные приборы).
◈ Этот документ потребуется при лицензировании и проверках контролирующих органов.
Сертификаты соответствия и договоры на техническое обслуживание
◈ Для каждого вида оборудования необходимо иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии, подтверждающие его безопасность и соответствие санитарным нормам.
◈ Заключите договоры на техническое обслуживание и ремонт оборудования только с аккредитованными и лицензированными сервисными организациями.
◈ В договорах должны быть четко прописаны условия обслуживания, сроки проведения профилактики, порядок вызова специалистов при неисправностях.
◈ Регулярное техническое обслуживание оборудования — обязательное условие для поддержания лицензии и безопасности пациентов.
Возможность лизинга оборудования
Медицинское оборудование для стоматологии — это значительные инвестиции, и не всегда есть возможность приобрести его сразу за счёт собственных средств. В таком случае стоит рассмотреть лизинг как удобный финансовый инструмент:
◈ Что такое лизинг?
Лизинг — это долгосрочная аренда оборудования с возможностью последующего выкупа. Вы заключаете договор с лизинговой компанией, получаете оборудование в пользование и платите регулярные платежи.
◈ Преимущества лизинга для стоматологии:
⇨ Снижение первоначальных затрат: не нужно сразу вкладывать крупную сумму.
⇨ Гибкие условия оплаты — ежемесячные платежи можно подстроить под финансовые возможности.
⇨ Возможность обновления или замены оборудования по окончании срока договора.
⇨ Некоторые виды лизинга позволяют учитывать платежи как операционные расходы, что может быть выгодно с налоговой точки зрения.
◈ На что обратить внимание при выборе лизинга:
⇨ Условия договора — срок, сумма платежей, возможность выкупа.
⇨ Полный перечень услуг, включённых в лизинг: доставка, установка, сервисное обслуживание.
⇨ Репутация и лицензии лизинговой компании.
⇨ Совместимость с требованиями лицензирования и технического обслуживания.
◈ Где искать лизинг для стом
⇨ Специализированные лизинговые компании, работающие с медицинским сектором.
⇨ Банки, предлагающие программы лизинга для малого и среднего бизнеса.
⇨ Поставщики оборудования часто сотрудничают с лизинговыми фирмами и могут предложить выгодные условия.
5. Информационные системы
С 2025 года обязательной стала интеграция медицинской организации в Единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ). Это требует внесения сведений об организации, сотрудниках, оборудовании и местах оказания услуг на портале ЕГИСЗ.
Подключение к ЕГИСЗ (Единая государственная информационная система здравоохранения)
◈ Все медицинские организации обязаны быть интегрированы с ЕГИСЗ — государственной платформой, которая обеспечивает сбор, хранение и обмен медицинскими данными в цифровом формате.
Настройка программ учета
◈ Для учета пациентов, медицинских услуг, финансов и кадров важно использовать современные программные решения.
◈ Популярные системы для стоматологических клиник:
⇨ 1С:Медицина — автоматизация бухгалтерии, кадрового учета и медицинской документации.
⇨ Программы электронного документооборота (ЭДО) — обеспечивают обмен электронными документами с контрагентами, контролирующими органами и пациентами.
⇨ Стоматологические информационные системы (СИС) — специализированные программы для управления записью пациентов, планирования лечения и учета материалов.
◈ При выборе программного обеспечения обратите внимание на:
⇨ Соответствие требованиям законодательства и стандартам безопасности данных.
⇨ Возможность интеграции с ЕГИСЗ и другими государственными системами.
⇨ Удобство интерфейса и поддержку технической службы.
◈ Внедрение цифровых систем помогает повысить эффективность работы клиники, сократить ошибки, улучшить качество обслуживания и упростить отчетность.
6. Подготовка внутренней документации
Для успешного и законного функционирования стоматологической клиники необходимо подготовить и утвердить внутренние документы, регулирующие организационные и производственные процессы.
Утверждение внутренних регламентов
◈ Внутренние регламенты — документы, описывающие порядок работы клиники, распределение ответственности, правила взаимодействия сотрудников и ведения медицинской деятельности.
◈ Регламенты должны охватывать ключевые процессы: прием пациентов, проведение медицинских процедур, санитарно-гигиенические требования, работу с документацией и информацией.
◈ Утвержденные документы должны быть доступны для всех сотрудников и регулярно обновляться в соответствии с изменениями в законодательстве и практике.
Составление штатного расписания
◈ Штатное расписание — документ, фиксирующий перечень должностей, количество работников, их обязанности и оклады.
◈ Для стоматологической клиники в штат обычно входят: стоматологи, ассистенты, администраторы, медицинские сестры, технический персонал и уборщики.
◈ Важно правильно распределить обязанности и обеспечить соответствие квалификационных требований для каждой позиции.
◈ Штатное расписание — обязательный документ для кадрового учета и планирования расходов.
Подготовка положения о внутреннем контроле качества
◈ Положение о внутреннем контроле качества — регламент, который устанавливает стандарты оказания медицинских услуг и порядок контроля за их соблюдением.
◈ В документе прописываются критерии качества, методы оценки, ответственность сотрудников и меры по устранению нарушений.
◈ Внутренний контроль помогает повысить безопасность пациентов, снизить риски ошибок и обеспечить соответствие нормативным требованиям.
◈ Положение должно учитывать специфику стоматологической деятельности и регулярно пересматриваться.
7. Финансовое планирование
Рациональное управление денежными потоками является основой стабильного функционирования стоматологической клиники. Крайне важно наладить чёткий порядок работы с кассой, организовать удобную систему оплаты и обеспечить корректный учет основных средств.
Настроить систему оплаты
◈ В стоматологии должна быть организована удобная и прозрачная система оплаты:
⇨ Безналичный расчет — подключение эквайринга для приема платежей банковскими картами (через терминалы или онлайн).
⇨ Наличный расчет — через кассу с обязательным оформлением чеков.
◈ Следить за кассовой дисциплиной, чтобы избежать штрафов и конфликтов с контролирующими органами.
◈ Рекомендуется внедрять электронные платежные решения, чтобы повысить удобство для пациентов и ускорить финансовые операции.
Установить порядок работы с кассой (онлайн-ККТ)
◈ Согласно законодательству, все медицинские организации обязаны использовать онлайн-кассовые аппараты (ККТ) для фиксации расчетов с пациентами.
◈ Необходимо выбрать и зарегистрировать кассовое оборудование в Федеральной налоговой службе (ФНС).
◈ Важно определить внутренний порядок работы с кассой: кто отвечает за работу с ККТ, как оформлять чеки, проводить инкассацию и хранить кассовую документацию.
◈ Регулярно проводить обучение сотрудников по работе с кассовой техникой и контролировать соблюдение требований.
Определить порядок учета основных средств и НДС (если применимо)
◈ Медицинское оборудование, мебель и иное имущество учитываются как основные средства в бухгалтерии.
◈ Для правильного учета важно:
⇨ Оформить первичные документы на поступление и списание основных средств.
⇨ Вести инвентаризацию и контролировать сохранность имущества.
◈ Если клиника работает на системе налогообложения, предполагающей уплату НДС, нужно правильно вести налоговый учет:
⇨ Отражать НДС при покупке оборудования и расходных материалов.
⇨ Своевременно подавать налоговую отчетность и учитывать НДС при оказании услуг.
◈ При необходимости рекомендуем привлекать профессионального бухгалтера и использовать специализированные программы для автоматизации учета.
Запуск стоматологической клиники — задача не из простых, и тут важно учесть множество деталей: от подготовки помещения и покупки оборудования до настройки программ и финансового планирования. Если всё сделать правильно с самого начала, это заложит крепкий фундамент для стабильной и успешной работы, поможет соблюдать законы и обеспечит безопасность пациентов.
Во второй части нашего практического руководства «Бухгалтерия стоматологии» мы поговорим о том, как вести бухгалтерию в стоматологии. Рассмотрим, как организовать документооборот, вести учёт доходов и расходов и дадим рекомендации по взаимодействию с контролирующими органами.
Источник: Бухгалтерия стоматологии: практическое руководство | Статья «КУБ2Б»
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