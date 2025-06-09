Ведение бухгалтерии в стоматологической клинике: пошаговые инструкции и советы экспертов.

Эту статью, скорее всего, откроет собственник (будущий собственник) или руководитель стоматологии. Которому важно понять, как устроен бухгалтерский учёт в медицинском бизнесе, какие риски и обязательства несёт клиника, быстро разобраться в нюансах, чтобы не допустить ошибок с отчётностью, кассами, зарплатами и налогами.

Многие владельцы стоматологий — врачи по образованию, и в медицинском университете их учили лечить, а не вести предпринимательскую деятельность. А если искать информацию самостоятельно, легко заблудиться в терминах вроде «проводки» и «амортизация». Большинство материалов — для бухгалтеров, а не для собственников.

Финансовая сторона стоматологии требует не меньшего внимания, чем медицинская. Ошибки в бухгалтерии — это реальные риски: потеря лицензии, претензии от налоговой и даже заморозка деятельности.

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Мы, команда КУБ2Б, собрали всё важное в одном месте — без лишней теории, по сути и простыми словами. Статья будет большая (в двух частях), так что сохраните в закладки и читайте поэтапно. В ней максимум практической пользы для вас.

Часть 1: Подготовка и запуск стоматологической клиники

В этой части мы разложим всё по полочкам то, что важно знать до начала деятельности: выбор системы налогообложения, лицензирование, требования к помещению и оборудованию. Только практические шаги, с акцентом на то, что действительно нужно учесть собственнику или руководителю стоматологической клиники на старте.

Сколько времени и усилий требует запуск стоматологии: от регистрации юрлица до начала деятельности

Запуск стоматологии — это не просто разместить вывеску и установить кресло. Чтобы работать легально и спокойно, нужно пройти ряд обязательных этапов, и каждый из них требует времени и внимания.

Регистрация юридического лица или ИП.

Это первый шаг — создать организацию для ведения бизнеса. Обычно на это уходит от нескольких дней до пары недель. Выбор и оформление помещения.

Заключаете договор аренды или подтверждаете право собственности, проверяете соответствие помещения санитарным и пожарным нормам. Это тоже может занять время — от 1 недели до месяца, в зависимости от ситуации. Подача документов на медицинскую лицензию.

Подготовка пакета документов и подача заявки — примерно 1–2 недели. А вот ожидание самой лицензии — от 45 дней до 3 месяцев. В этот период помещение можно приводить в порядок, получать необходимые заключения и заниматься оборудованием. Закупка оборудования и лизинг.

Пока лицензия оформляется, самое время приобретать сертифицированное оборудование, оформлять договоры на техническое обслуживание, рассматривать варианты лизинга. Настройка информационных систем и внутренней документации.

Подключение к ЕГИСЗ, разработка внутренних регламентов, штатного расписания, положения по контролю качества — всё это требует времени, но пока лицензия в процессе, вы спокойно можете это сделать.

В среднем, юридическая и бухгалтерская часть запуска стоматологии занимает около 2–3 месяцев, и это вполне нормальный срок. Главное — идти по шагам, не спеша и последовательно, чтобы потом избежать ошибок и штрафов.

Такой поэтапный подход позволяет не только успеть подготовить всё технически и юридически, но и обеспечить комфортный старт работы клиники — с лицензией, оборудованием и правильно выстроенной бухгалтерией.

Мы подготовили удобный чек-лист, который поможет вам пройти все этапы открытия стоматологии без лишних ошибок.

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Чек-лист: Подготовка к открытию стоматологической клиники

1. Юридическое оформление

◆ Зарегистрировать ИП или ООО

◆ Открыть расчётный счёт в банке

◆ Выбрать систему налогообложения

2. Помещение

◆ Заключить договор аренды или подтвердить право собственности помещения

◆ Получить санитарно-эпидемиологическое заключение (СЭЗ)

◆ Получить заключение от МЧС о пожарной безопасности

3. Лицензирование

◆ Подготовить пакет документов на получение лицензии

◆ Подать заявление в региональный орган Росздравнадзора

◆ Получить лицензию на осуществление медицинской деятельности

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4. Оборудование

◆ Подготовить перечень оборудования

◆ Закупить необходимое медицинское оборудование

◆ Собрать сертификаты соответствия и договоры на техобслуживание

5. Информационные системы

◆ Подключиться к ЕГИСЗ (Единая государственная информационная система здравоохранения)

◆ Настроить программы учёта (например, 1С, систему электронного документооборота)

6. Подготовка внутренней документации

◆ Внутренние регламенты

◆ Составить штатное расписание

◆ Подготовить положение о внутреннем контроле качества

7. Финансовое планирование

Настроить систему оплаты: безналичный расчёт, эквайринг, кассовая дисциплина

Установить порядок работы с кассой (онлайн-ККТ)

Определить порядок учета основных средств и НДС (если применимо)

Следуйте подробной инструкции ниже, которая поможет разобраться с каждым пунктом.

1. Юридическое оформление

Правовая форма стоматологической клиники

ИП или ООО?

Перед тем как приступить к работе и лечению пациентов, важно определить, в каком статусе будет работать ваша клиника — как индивидуальный предприниматель или как общество с ограниченной ответственностью. От этого зависит налоговая нагрузка, возможности развития и юридические риски.

Комментарий от сотрудника КУБ2Б:

Если вы планируете работать самостоятельно или с минимальным штатом, начать разумно с ИП. Однако при этом предприниматель несёт полную ответственность всем своим имуществом, и такая форма менее удобна для масштабирования бизнеса или привлечения партнёров. ООО, в свою очередь, подходит для более серьёзных проектов: если вы собираетесь развивать сеть, привлекать инвестиции или просто хотите разделить личные и бизнес-риски. ООО воспринимается как более надёжная форма в глазах партнёров и пациентов, но требует больше затрат на администрирование. Главное: получить медицинскую лицензию вы сможете только после регистрации компании — будь то ИП или ООО. Поэтому определитесь со структурой бизнеса в самом начале. Для небольшого кабинета подойдёт ИП, для клиники с перспективой роста — лучше сразу оформить ООО.

Открытие расчётного счёта в банке

После регистрации ИП или ООО и получения всех необходимых документов следующим шагом будет открытие расчётного счёта. Он нужен для ведения бизнеса: приёма безналичных платежей от пациентов, расчётов с поставщиками, выплаты зарплаты сотрудникам и уплаты налогов. Выбирайте банк с удобным онлайн-банком, тарифами под ваш объём операций.

При выборе банка для открытия расчётного счёта стоматологической клиники важно учитывать не только базовые банковские услуги, но и дополнительные возможности, которые могут упростить ведение медицинского бизнеса.

⇨ Альфа-Банк предлагает специализированные решения для медицинских организаций, включая интернет-эквайринг с возможностью приёма платежей через онлайн-кассы и терминалы. Это особенно полезно для клиник, планирующих безналичный приём платежей от пациентов. Банк также предоставляет поддержку в открытии расчётного счёта и настройке фискализации платежей, что соответствует требованиям законодательства в сфере медицинских услуг.

⇨ Банк «Точка» ориентирован на малый и средний бизнес, включая медицинские учреждения. Он предлагает дистанционное открытие счёта, интеграцию с бухгалтерскими программами и удобный интернет-банк, что может быть полезно для клиник, стремящихся к автоматизации финансовых процессов.

⇨ Модульбанк также предоставляет услуги, адаптированные для малого бизнеса, включая медицинские клиники. Он предлагает онлайн-открытие счёта, интеграцию с системами учёта и поддержку в подключении эквайринга, что может быть полезно для клиник, планирующих приём безналичных платежей.

При выборе банка рекомендуется обратить внимание на наличие специализированных тарифов для медицинских организаций, возможность интеграции с медицинскими информационными системами и поддержку в вопросах, связанных с лицензированием и соблюдением отраслевых требований.

Важно: Приведённые выше банки и их предложения являются примерами. Перед принятием решения рекомендуется ознакомиться с актуальными условиями и тарифами на официальных сайтах банков или обратиться к их представителям для получения подробной информации. Условия обслуживания могут меняться, и важно выбрать банк, который наилучшим образом соответствует потребностям вашей клиники.

Важно: помните, что многие банки помогают с открытием юрлица. Но важно знать, почему на этом этапе требуется выбрать систему налогообложения.

Выбор системы налогообложения

Сегодня многие банки (например, Тинькофф, Сбер, Альфа) помогают не только открыть расчётный счёт, но и зарегистрировать юридическое лицо под ключ — прямо через онлайн-заявку.

Это удобно, но важно понимать, что главное решение — выбор системы налогообложения. Особенно, если вы планируете работать на УСН (упрощенной системе налогообложения), подать заявление о переходе лучше в момент регистрации юрлица.

Эти детали напрямую влияют на ваш режим налогообложения и удобство взаимодействия с банком и налоговой. Как правило, при регистрации ООО через банк уже уточняются все эти параметры, в том числе налоговый режим — чтобы вы могли получить наиболее выгодные условия обслуживания.

Если вы отложите этот вопрос, позже может понадобиться вносить изменения — а это время.

Перед тем как выбрать систему налогообложения, важно оценить масштабы вашего стоматологического бизнеса и структуру расходов. Правильный выбор поможет оптимизировать налоговую нагрузку и упростить ведение бухгалтерии. Рассмотрим основные варианты, которые подходят для стоматологических клиник.

Выбор системы налогообложения зависит от размера клиники, структуры её доходов и расходов, а также от контрагентов. Малые клиники и индивидуальные предприниматели обычно выбирают УСН, а крупные организации — ОСН.

Перед регистрацией УСН обязательно стоит уточнить региональные ставки — это может существенно повлиять на финансовый результат.

*Примечание: Ставки могут различаться в зависимости от вида деятельности и условий, установленных региональными законами. Рекомендуется ознакомиться с нормативными актами соответствующего региона или проконсультироваться с налоговым специалистом для получения точной информации.​

Для получения более подробной информации о налоговых ставках по УСН в различных регионах, вы можете обратиться к официальному сайту ФНС России: nalog.gov.ru.

В перечень СНО мы не включали автоматизированную упрощённую систему налогообложения. АУСН не подойдет большинству стоматологий, так как медицинская деятельность требует лицензии, а лицензируемые виды деятельности ограничены в применении АУСН (п. 2 ст. 346.43 НК РФ). Исключение — если у ИП или компании есть отдельные направления, не требующие лицензии: например, продажа сопутствующих товаров (гигиенические средства, средства ухода за полостью рта), консультативные услуги, не подпадающие под лицензирование. Только в этих узких случаях АУСН может быть применима — и то при условии строгого разделения доходов и расходов между лицензируемыми и нелицензируемыми направлениями. Мы не рекомендуем АУСН для стоматологических клиник: слишком высокий риск ошибок, споров с налоговой и доначислений.

Постановка на учёт в ФНС и СФР

В 2025 году процедура постановки на учёт в Федеральной налоговой службе (ФНС) и Социальном фонде России (СФР) для индивидуальных предпринимателей (ИП) и обществ с ограниченной ответственностью (ООО) осуществляется следующим образом:

◈ Автоматическая регистрация: После государственной регистрации ИП или ООО в ФНС, организация автоматически ставится на учёт в СФР. Дополнительных действий со стороны предпринимателя не требуется.

◈ Регистрация в качестве работодателя: Если ИП или ООО планирует нанимать сотрудников, необходимо зарегистрироваться в СФР в качестве работодателя. Это также происходит автоматически при подаче сведений о заключении первого трудового договора или договора гражданско-правового характера (ГПХ).

◈Исключения: В случае заключения договора ГПХ с физическим лицом, предусматривающего уплату страховых взносов на травматизм, предприниматель обязан самостоятельно подать заявление о регистрации в СФР в качестве страхователя.

2. Помещение

Организация стоматологической клиники требует внимательного выбора и оформления помещения. Важно не только найти подходящее место, но и оформить все необходимые документы, чтобы работать легально и безопасно.

Заключить договор аренды или подтвердить право собственности

◈ Выбор помещения: Ищите помещение в удобном районе с хорошей транспортной доступностью и парковкой. Лучше всего, если оно будет расположено в жилом или коммерческом районе с высокой проходимостью.

◈ Правовой статус: Для работы стоматологической клиники необходимо иметь юридически оформленное право на использование помещения:

➨ Если помещение арендуется, обязательно заключите официальный договор аренды с владельцем.

➨ Если помещение принадлежит вам, необходимо иметь подтверждающие документы о праве собственности.

◈ Проверка соответствия: Убедитесь, что помещение разрешено использовать для медицинской деятельности согласно местным градостроительным и санитарным нормам.

Обратите внимание: в каждом регионе могут действовать собственные правила. Например, в Москве размещения вывесок на фасадах зданий регулируются постановлением №902-ПП и дизайн-кодом. За нарушение — штраф до 500 000 ₽. Учесть это важно при выборе и последующей подготовке помещения к открытию.

Получить санитарно-эпидемиологическое заключение (СЭЗ)

◇ Что это такое: Санитарно-эпидемиологическое заключение — это официальный документ, подтверждающий, что помещение и условия в нём соответствуют требованиям СанПиН и другим санитарным нормам для медицинских учреждений.

◇ Кто выдает: Обычно СЭЗ выдает региональный Роспотребнадзор или его структурные подразделения.

◇ Как получить:

Подготовьте и подайте заявку с необходимыми документами — план помещения, договора аренды или собственности, сведения о ремонте и оборудовании. Чтобы пройти проверку помещения, можно подать заявку через портал Госуслуг или обратиться в территориальное управление Роспотребнадзора — онлайн, по телефону, лично или по почте. После подачи заявления специалисты проведут осмотр и проверку условий (вентиляция, санузлы, стерилизация и пр.). Получите заключение, если помещение соответствует всем нормам. В противном случае потребуется устранить выявленные нарушения.

Важно: СЭЗ необходимо получить до начала медицинской деятельности.

Получить заключение от МЧС о пожарной безопасности

◇ Что это такое: Документ, подтверждающий, что помещение соответствует нормам пожарной безопасности и оснащено всем необходимым оборудованием для предотвращения и ликвидации пожара.

◇ Кто выдает: Региональное подразделение МЧС или пожарная инспекция.

◇ Как получить:

Подайте заявку вместе с документами:

– заявление,

– план помещения,

– правоустанавливающие документы,

– сведения о системах пожарной безопасности и их обслуживании.

Проведите подготовку помещения — установите и проверьте пожарную сигнализацию, огнетушители, запасные выходы, системы оповещения. Специалисты проведут инспекцию и дадут рекомендации, если необходимо. Получите официальное заключение, подтверждающее безопасность.

◇ Зачем это нужно: Без подтверждения пожарной безопасности невозможно получить лицензию на медицинскую деятельность и официально работать.

3. Медицинская лицензия

Медицинские услуги предполагают медицинскую лицензию. Это обязательное условие для любой стоматологической клиники. Без лицензии вы не имеете права оказывать услуги, принимать пациентов или проводить расчёты — даже если у вас есть помещение, оборудование и персонал.

Лицензия выдается на конкретный адрес и вид медицинской деятельности. При открытии нового филиала или расширении спектра услуг потребуется переоформление лицензии или получение новой.

Соблюдение всех требований и правильное оформление документов с самого начала поможет избежать задержек и отказов при получении лицензии, а также обеспечит законную и стабильную работу вашей стоматологической клиники.

Лицензию на медицинскую деятельность (в том числе стоматологическую) выдает Росздравнадзор или региональные органы исполнительной власти в сфере здравоохранения, в зависимости от формы собственности и сферы оказания услуг:

Куда подавать:

▸ Росздравнадзор — если организация федерального подчинения, оказывает услуги в нескольких регионах, или если ИП/ООО планирует деятельность в нескольких субъектах РФ.

▸ Региональный департамент здравоохранения (или Минздрав субъекта РФ) — если деятельность ведется только в пределах одного региона.

Можно ли подать документы электронно:

Да, документы можно подать электронно — через Единый портал Госуслуг (www.gosuslugi.ru) или региональный портал Госуслуг субъекта РФ, если услуга реализована в электронном виде в вашем регионе.

Чтобы воспользоваться этим способом:

◆ у юридического лица или ИП должен быть зарегистрирован личный кабинет на Госуслугах с подтверждённой учетной записью;

◆ Также может потребоваться усиленная электронная подпись (ЭЦП) для подписания документов.

Некоторые услуги (например, получение заключения от МЧС или СЭЗ) доступны не во всех регионах — в этом случае подача осуществляется через портал Госуслуг субъекта РФ или лично в ведомство. Уточняйте доступность на официальном сайте нужного ведомства или в региональном разделе Госуслуг.

Официальные источники:

◆ Росздравнадзор — раздел о лицензировании

◆ Госуслуги — лицензирование медицинской деятельности

Основные требования для получения лицензии:

◆ Подтверждение квалификации персонала: необходимо предоставить документы о регулярном повышении квалификации врачей и младшего персонала. Список документов можно посмотреть здесь.

Для получения лицензии у юридического лица должен быть хотя бы один трудоустроенный врач с подтверждённой квалификацией.

Для ИП, если он сам врач, можно подавать документы на себя без найма персонала.

Требуются дипломы, сертификаты и документы о повышении квалификации.

◇ Подключение к ЕГИСЗ: все медицинские учреждения должны быть интегрированы (должны быть технически и программно связаны) с Единой государственной информационной системой здравоохранения (ЕГИСЗ).

◇ Соответствие помещения санитарным нормам: помещение должно соответствовать требованиям СанПиН, включая площадь, вентиляцию и освещение.

◇ Наличие необходимого оборудования: всё оборудование подлежит обязательной сертификации и регистрации. Для подачи заявления на медицинскую лицензию нужно иметь уже закупленное и сертифицированное оборудование, зарегистрированное в установленном порядке. При этом докупать дополнительное оборудование можно и после получения лицензии.

◇ Заключение договоров на обслуживание оборудования: необходимо оформить договоры на техническое обслуживание медицинского оборудования с аккредитованными компаниям. Росздравнадзор публикует списки и реестры на своем официальном сайте.

◇ Получение санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ): перед подачей заявки на лицензию требуется получить СЭЗ от Роспотребнадзора

Сроки оформления лицензии:

◇ Подготовка документов: до 10 рабочих дней.

◇ Рассмотрение заявления лицензирующим органом: до 15 рабочих дней.

◇ Получение санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ): до 20 рабочих дней.

Таким образом, общий срок получения медицинской лицензии может составлять от 1 до 2 месяцев, в зависимости от готовности документов и соответствия помещения требованиям.

Лицензия выдается на ИП или юридическое лицо и обязательна для оказания любых медицинских услуг. Для её получения в территориальный орган Росздравнадзора подаются следующие документы:

1. Документы на организацию

◇ Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН для ООО или ОГРНИП для ИП)

◇ ИНН

◇ Устав организации (для ООО)

◇ Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не ранее чем за 30 дней до подачи заявления

◇ Решение или протокол о создании юридического лица

◇ Приказ о назначении руководителя

◇ Диплом, трудовая книжка и сертификат специалиста на руководителя, если он участвует в медицинской деятельности

2. Документы на помещение

◇ Договор аренды или свидетельство о праве собственности на помещение

◇ Акт приёма-передачи помещения (если арендуется)

◇ Поэтажный план и экспликация (БТИ)

◇ Санитарно-эпидемиологическое заключение (СЭЗ) от Роспотребнадзора

◇ Заключение МЧС о соблюдении требований пожарной безопасности

◇ Договор на установку и обслуживание пожарной сигнализации, план эвакуации, средства пожаротушения

3. Документы на оборудование

◇ Перечень медицинского оборудования, соответствующего стандартам оснащения по заявленным видам деятельности

◇ Сертификаты соответствия, паспорта и гарантийные талоны на оборудование

◇ Договоры на техническое обслуживание медицинской техники с аккредитованными компаниями

◇ Акты ввода оборудования в эксплуатацию

4. Документы на персонал

◇ Дипломы о высшем или среднем медицинском образовании

◇ Сертификаты специалистов или свидетельства об аккредитации

◇ Трудовые договоры с медицинским персоналом

◇ Медицинские книжки и справки о прохождении медосмотров

◇ Документы о повышении квалификации (не реже одного раза в 5 лет)

◇ Приказ о назначении ответственного за медицинскую деятельность

5. Дополнительные документы

◇ Квитанция об оплате государственной пошлины (на 2025 год составляет 7 500 рублей)

◇ Заявление установленной формы на получение лицензии

◇ Опись прилагаемых документов

4. Оборудование

Для качественного и безопасного оказания стоматологических услуг необходимо правильно подобрать и подготовить медицинское оборудование.

Закупка необходимого медицинского оборудования

◈ Определите список оборудования, необходимого для вашего профиля стоматологии (например, стоматологические установки, рентген-аппараты, автоклавы, инструменты для гигиены и лечения).

◈ Закупайте оборудование у официальных поставщиков и производителей с подтверждённой репутацией.

◈ Обращайте внимание на срок службы, гарантийные обязательства и сервисную поддержку.

Подготовка перечня оборудования

◈ Составьте подробный перечень всего оборудования с указанием моделей, серийных номеров и назначением.

◈ Перечень должен включать как основное оборудование, так и вспомогательное (мебель, средства индивидуальной защиты, стерилизационные приборы).

◈ Этот документ потребуется при лицензировании и проверках контролирующих органов.

Сертификаты соответствия и договоры на техническое обслуживание

◈ Для каждого вида оборудования необходимо иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии, подтверждающие его безопасность и соответствие санитарным нормам.

◈ Заключите договоры на техническое обслуживание и ремонт оборудования только с аккредитованными и лицензированными сервисными организациями.

◈ В договорах должны быть четко прописаны условия обслуживания, сроки проведения профилактики, порядок вызова специалистов при неисправностях.

◈ Регулярное техническое обслуживание оборудования — обязательное условие для поддержания лицензии и безопасности пациентов.

Возможность лизинга оборудования

Медицинское оборудование для стоматологии — это значительные инвестиции, и не всегда есть возможность приобрести его сразу за счёт собственных средств. В таком случае стоит рассмотреть лизинг как удобный финансовый инструмент:

◈ Что такое лизинг?

Лизинг — это долгосрочная аренда оборудования с возможностью последующего выкупа. Вы заключаете договор с лизинговой компанией, получаете оборудование в пользование и платите регулярные платежи.

◈ Преимущества лизинга для стоматологии:

⇨ Снижение первоначальных затрат: не нужно сразу вкладывать крупную сумму.

⇨ Гибкие условия оплаты — ежемесячные платежи можно подстроить под финансовые возможности.

⇨ Возможность обновления или замены оборудования по окончании срока договора.

⇨ Некоторые виды лизинга позволяют учитывать платежи как операционные расходы, что может быть выгодно с налоговой точки зрения.



◈ На что обратить внимание при выборе лизинга:

⇨ Условия договора — срок, сумма платежей, возможность выкупа.

⇨ Полный перечень услуг, включённых в лизинг: доставка, установка, сервисное обслуживание.

⇨ Репутация и лицензии лизинговой компании.

⇨ Совместимость с требованиями лицензирования и технического обслуживания.

◈ Где искать лизинг для стом

⇨ Специализированные лизинговые компании, работающие с медицинским сектором.

⇨ Банки, предлагающие программы лизинга для малого и среднего бизнеса.

⇨ Поставщики оборудования часто сотрудничают с лизинговыми фирмами и могут предложить выгодные условия.

5. Информационные системы

С 2025 года обязательной стала интеграция медицинской организации в Единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ). Это требует внесения сведений об организации, сотрудниках, оборудовании и местах оказания услуг на портале ЕГИСЗ.

Подключение к ЕГИСЗ (Единая государственная информационная система здравоохранения)

◈ Все медицинские организации обязаны быть интегрированы с ЕГИСЗ — государственной платформой, которая обеспечивает сбор, хранение и обмен медицинскими данными в цифровом формате.

Настройка программ учета

◈ Для учета пациентов, медицинских услуг, финансов и кадров важно использовать современные программные решения.

◈ Популярные системы для стоматологических клиник:

⇨ 1С:Медицина — автоматизация бухгалтерии, кадрового учета и медицинской документации.

⇨ Программы электронного документооборота (ЭДО) — обеспечивают обмен электронными документами с контрагентами, контролирующими органами и пациентами.

⇨ Стоматологические информационные системы (СИС) — специализированные программы для управления записью пациентов, планирования лечения и учета материалов.

◈ При выборе программного обеспечения обратите внимание на:

⇨ Соответствие требованиям законодательства и стандартам безопасности данных.

⇨ Возможность интеграции с ЕГИСЗ и другими государственными системами.

⇨ Удобство интерфейса и поддержку технической службы.

◈ Внедрение цифровых систем помогает повысить эффективность работы клиники, сократить ошибки, улучшить качество обслуживания и упростить отчетность.

6. Подготовка внутренней документации

Для успешного и законного функционирования стоматологической клиники необходимо подготовить и утвердить внутренние документы, регулирующие организационные и производственные процессы.

Утверждение внутренних регламентов

◈ Внутренние регламенты — документы, описывающие порядок работы клиники, распределение ответственности, правила взаимодействия сотрудников и ведения медицинской деятельности.

◈ Регламенты должны охватывать ключевые процессы: прием пациентов, проведение медицинских процедур, санитарно-гигиенические требования, работу с документацией и информацией.

◈ Утвержденные документы должны быть доступны для всех сотрудников и регулярно обновляться в соответствии с изменениями в законодательстве и практике.

Составление штатного расписания

◈ Штатное расписание — документ, фиксирующий перечень должностей, количество работников, их обязанности и оклады.

◈ Для стоматологической клиники в штат обычно входят: стоматологи, ассистенты, администраторы, медицинские сестры, технический персонал и уборщики.

◈ Важно правильно распределить обязанности и обеспечить соответствие квалификационных требований для каждой позиции.

◈ Штатное расписание — обязательный документ для кадрового учета и планирования расходов.

Подготовка положения о внутреннем контроле качества

◈ Положение о внутреннем контроле качества — регламент, который устанавливает стандарты оказания медицинских услуг и порядок контроля за их соблюдением.

◈ В документе прописываются критерии качества, методы оценки, ответственность сотрудников и меры по устранению нарушений.

◈ Внутренний контроль помогает повысить безопасность пациентов, снизить риски ошибок и обеспечить соответствие нормативным требованиям.

◈ Положение должно учитывать специфику стоматологической деятельности и регулярно пересматриваться.

7. Финансовое планирование

Рациональное управление денежными потоками является основой стабильного функционирования стоматологической клиники. Крайне важно наладить чёткий порядок работы с кассой, организовать удобную систему оплаты и обеспечить корректный учет основных средств.

Настроить систему оплаты

◈ В стоматологии должна быть организована удобная и прозрачная система оплаты:

⇨ Безналичный расчет — подключение эквайринга для приема платежей банковскими картами (через терминалы или онлайн).

⇨ Наличный расчет — через кассу с обязательным оформлением чеков.

◈ Следить за кассовой дисциплиной, чтобы избежать штрафов и конфликтов с контролирующими органами.

◈ Рекомендуется внедрять электронные платежные решения, чтобы повысить удобство для пациентов и ускорить финансовые операции.

Установить порядок работы с кассой (онлайн-ККТ)

◈ Согласно законодательству, все медицинские организации обязаны использовать онлайн-кассовые аппараты (ККТ) для фиксации расчетов с пациентами.

◈ Необходимо выбрать и зарегистрировать кассовое оборудование в Федеральной налоговой службе (ФНС).

◈ Важно определить внутренний порядок работы с кассой: кто отвечает за работу с ККТ, как оформлять чеки, проводить инкассацию и хранить кассовую документацию.

◈ Регулярно проводить обучение сотрудников по работе с кассовой техникой и контролировать соблюдение требований.

Определить порядок учета основных средств и НДС (если применимо)

◈ Медицинское оборудование, мебель и иное имущество учитываются как основные средства в бухгалтерии.

◈ Для правильного учета важно:

⇨ Оформить первичные документы на поступление и списание основных средств.

⇨ Вести инвентаризацию и контролировать сохранность имущества.

◈ Если клиника работает на системе налогообложения, предполагающей уплату НДС, нужно правильно вести налоговый учет:

⇨ Отражать НДС при покупке оборудования и расходных материалов.

⇨ Своевременно подавать налоговую отчетность и учитывать НДС при оказании услуг.

◈ При необходимости рекомендуем привлекать профессионального бухгалтера и использовать специализированные программы для автоматизации учета.

Запуск стоматологической клиники — задача не из простых, и тут важно учесть множество деталей: от подготовки помещения и покупки оборудования до настройки программ и финансового планирования. Если всё сделать правильно с самого начала, это заложит крепкий фундамент для стабильной и успешной работы, поможет соблюдать законы и обеспечит безопасность пациентов.

Во второй части нашего практического руководства «Бухгалтерия стоматологии» мы поговорим о том, как вести бухгалтерию в стоматологии. Рассмотрим, как организовать документооборот, вести учёт доходов и расходов и дадим рекомендации по взаимодействию с контролирующими органами.

Источник: Бухгалтерия стоматологии: практическое руководство | Статья «КУБ2Б»

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