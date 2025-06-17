Финансы в стоматологии: Учет и эффективное управление клиникой

Поздравляем! Вы успешно открыли стоматологическую клинику и запустили все процессы. Но работа только начинается — чтобы бизнес был стабильным и прибыльным, необходимо грамотно планировать бюджет, контролировать финансовые потоки и вести бухгалтерию.

Если вы ещё не читали первую часть нашего практического руководства, рекомендуем начать с неё — там подробно разобраны ключевые шаги по открытию клиники: от регистрации юридического лица до получения медицинской лицензии. Перейти к первой части →

Во второй части нашего практического руководства мы подробно рассмотрим ключевые аспекты бухгалтерского учёта и финансового управления, которые помогут вам эффективно управлять клиникой на этапе активной работы.

Чтобы работа вашей стоматологической клиники была прозрачной и эффективной, важно наладить правильный учёт и контроль финансов. Мы подготовили удобный чек-лист, который поможет собственнику, управляющему или ответственному администратору убедиться, что все ключевые процессы выстроены и работают корректно.