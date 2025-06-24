Несовершеннолетние работники и учебная практика в малом бизнесе: ваши трудовые обязательства

Трудоустройство несовершеннолетних (до 18 лет) — особая сфера, регулируемая Трудовым кодексом РФ и федеральными законами. Для малого бизнеса важно знать основные правила, чтобы не нарушить закон и защитить права молодых работников. В статье мы расскажем, какие особенности есть при приеме на работу несовершеннолетних, какие ограничения действуют и как правильно организовать учебную практику.

Перед тем как оформлять подростка на работу или брать его на учебную практику, важно понимать, какие в принципе есть формы трудовых отношений. Мы подробно разобрали это в статье «Варианты оформления трудовых отношений: трудовой договор, ГПХ, самозанятые» — рекомендуем начать с неё, если вы ещё не определились с форматом сотрудничества.

В статье представлены краткие чек-листы в виде таблицы — пошаговые инструкции для малого бизнеса, которые помогут правильно оформить трудовые отношения с несовершеннолетними и организовать учебную практику без ошибок.

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1. Кто считается несовершеннолетним и как их можно трудоустроить?

По российскому законодательству, несовершеннолетними считаются лица, не достигшие 18 лет. Трудиться они могут, но с ограничениями:

◈ С 14 лет разрешено работать с письменного согласия родителей и с обязательным медицинским осмотром.

◈ Для несовершеннолетних от 14 до 16 лет запрещены работы, которые могут навредить здоровью, требующие повышенной физической нагрузки, связанные с опасными условиями.

◈ Лица с 16 до 18 лет могут работать при соблюдении специальных условий охраны труда.

Для оформления трудовых отношений с несовершеннолетним обязательно:

◈ Получить письменное согласие родителей или законных представителей.

◈ Провести предварительный медицинский осмотр.

◈ Заключить трудовой договор или договор об учебной практике.

Подробнее о правилах трудоустройства несовершеннолетних можно найти на сайте Роструда: https://rostrud.gov.ru/ и на портале Федеральной налоговой службы: https://www.nalog.ru

Основные отличия:

◆ Трудовой договор — официальное трудоустройство, соцгарантии, ограничения по времени и условиям.

◆ ГПХ — договор на результат, не регулируется Трудовым кодексом.

◆ Самозанятый — самостоятельная деятельность, без найма работника.

*подробно об этом в нашей статье “Варианты оформления трудовых отношений: трудовой договор, ГПХ, самозанятые”.

Ключевые отличия практики/стажировки:

◆ Не трудоустройство — не заключают трудовой договор.

◆ Организует учебное заведение на основе договора с организацией.

◆ Может быть оплачиваемой или нет (зависит от формы практики).

◆ Работодатель обязан обеспечить безопасность и инструктаж.

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«Стажировка» по собственной инициативе — можно ли?

Если учебное заведение не участвует в стажировке, то формально это уже:

◆ трудовой договор (если есть подчинение, график, оплата);

◆ ГПХ (если работа на результат);

◆ ничего (и это риск для обеих сторон — без правовой защиты и гарантий).

Несовершеннолетние не могут просто прийти "постажироваться" в офис, не оформляясь — это противозаконно. Даже «добровольная помощь» несовершеннолетнего должна быть чем-то юридически обоснована.

Пример 1. Трудовой договор на лето

Небольшое кафе оформляет 16-летнюю школьницу на летнюю подработку официанткой. С родителями подписывается согласие, проводится медосмотр, заключается срочный трудовой договор. Девушка работает 4 часа в день, не выходя за пределы разрешённого графика. Работодатель соблюдает все нормы — и получает временного сотрудника на законных условиях.

Пример 2. Учебная практика

Колледж направляет учащегося 2 курса на производственную практику в мастерскую дизайна. Между колледжем, учеником и мастерской заключается трёхсторонний договор. Рабочие задания связаны с обучением, подросток не получает зарплату, но приобретает реальные навыки. Это не трудовые отношения, а часть учебного процесса.

2. Ограничения и особенности труда несовершеннолетних

Основные ограничения, которые нужно учитывать работодателю.

Продолжительность рабочего времени:

◆ Для 14–15 лет — не более 24 часов в неделю;

◆ Для 15–16 лет — не более 35 часов в неделю;

◆ Для 16–18 лет — не более 40 часов в неделю.

Виды работ: запрещены тяжелые и опасные работы, работы с вредными веществами, ночные смены, работа в выходные и праздничные дни.

Режим труда и отдыха: обязательные перерывы, не допускается сверхурочная работа и командировки.

За нарушение этих правил работодателю грозят штрафы, поэтому важно внимательно изучить требования.

Что это значит:

◆ Все основные ограничения (время, условия, медосмотры) — применяются только к трудовому договору. Это связано с тем, что Трудовой кодекс РФ напрямую регулирует отношения по найму.

◆ ГПХ (гражданско-правовой договор) формально не попадает под Трудовой кодекс, но если в реальности подросток работает как обычный сотрудник (по графику, подчиняется, работает на постоянной основе), инспекция может переоформить это в трудовые отношения с доначислениями и штрафами.

Самозанятость — самый гибкий и «безопасный» для бизнеса способ, особенно при нерегулярных услугах. Однако:

⇨ у подростка должна быть регистрация в «Мой налог»;

⇨ услуги не должны быть похожи на работу по найму (нет графика, подчинения, рабочего места);

⇨ нужно хранить чек об оплате.

Вывод:

◈ Все жёсткие ограничения — только при трудовом договоре.

◈ По ГПХ и самозанятости требуется осторожность, чтобы не было признаков трудовых отношений.

◈ Самозанятость действительно проще, но подходит не всем видам деятельности и не всегда уместна для длительного сотрудничества.

В 2025 году за нарушение трудовых прав несовершеннолетних работников предусмотрены следующие административные и уголовные санкции:

Уголовная ответственность

Если нарушение требований охраны труда повлекло тяжкий вред здоровью несовершеннолетнего работника, предусмотрена уголовная ответственность по статье 143 УК РФ:

◈ Штраф до 400 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 18 месяцев.

◈ Обязательные работы на срок от 180 до 240 часов.

◈ Исправительные работы на срок до 2 лет.

◈ Принудительные работы на срок до 1 года.

◈ Лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 1 года или без такового.

3. Учебная практика несовершеннолетних: что это и как её оформить

Учебная (производственная) практика — это форма подготовки учащихся, направленная на получение практических навыков и первичного профессионального опыта. Она проводится в рамках образовательной программы и регулируется не Трудовым кодексом РФ, а Законом "Об образовании в РФ" № 273-ФЗ, а также локальными актами учебных заведений и договором между организацией и образовательным учреждением.

Важно понимать, что учебная практика не является трудовой деятельностью. Практикант не становится работником организации, с ним не заключается трудовой договор, а деятельность осуществляется в образовательных целях. Однако на работодателя всё равно возлагается ответственность за:

◈ соблюдение требований охраны труда и техники безопасности;

◈ обеспечение условий, соответствующих возрасту учащегося;

◈ предоставление места, оборудования и наставника для прохождения практики;

◈ ведение учёта прохождения практики и результатов обучения.

Подробную информацию об организации учебной практики можно получить:

◈ на официальных сайтах образовательных организаций (в разделе для работодателей или учебных программ);

◈ на портале Роструда;

◈ в методических рекомендациях региональных органов управления образованием.

Если организация принимает на практику несовершеннолетнего, рекомендуется оформить договор о сотрудничестве, а также программу практики и назначить ответственного наставника от организации.

4. Практические советы для малого бизнеса

Трудоустройство несовершеннолетнего — это возможность помочь подростку сделать первый шаг в профессии, а также зона повышенной юридической ответственности. Ниже — подробные рекомендации для предпринимателей и руководителей компаний.

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1. Изучите законодательство заранее

Перед началом работы важно изучить положения Трудового кодекса РФ, особенно главы 42 и 43, посвящённые особенностям труда несовершеннолетних, а также нормы закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», если речь идёт об учебной практике.

Изучите также:

◈ Перечень запрещённых видов работ для несовершеннолетних (Постановление Правительства РФ № 163 от 25.02.2000);

◈ Ограничения по продолжительности рабочего времени;

◈ Правила оформления медицинских справок и согласия родителей (если работнику нет 16 лет).

2. Вовлекайте родителей (законных представителей)

Если подростку меньше 16 лет, вы не сможете заключить с ним трудовой договор без письменного согласия одного из родителей (или попечителя). Рекомендуется:

◈ Проводить очные встречи с родителями;

◈ Объяснить условия труда, график и задачи;

◈Зафиксировать согласие в письменной форме с указанием всех условий.

3. Учебная практика — только по договору

Если вы берёте несовершеннолетнего на учебную (производственную) практику, нужно оформить:

◈ Договор с образовательной организацией;

◈ Программу практики;

◈ Назначить наставника и вести журнал прохождения практики.

Без этих документов практика будет считаться трудовой деятельностью, и на вас распространяются все требования ТК РФ.

4. Соблюдайте ограничения по времени и видам работ

Несовершеннолетние не могут:

◈ Работать ночью, по выходным или в праздники;

◈ Выполнять тяжёлые, опасные и вредные работы (в том числе связанные с подъёмом тяжестей, химикатами, работой на высоте);

◈ Работать сверхурочно и ездить в командировки.

Также действуют ограничения по продолжительности рабочего времени, как описано выше, помните об этом.

5. Обеспечьте безопасные условия труда

Перед началом работы несовершеннолетний должен:

◈ Пройти обязательный медицинский осмотр (за счёт работодателя);

◈ Получить инструктаж по охране труда и технике безопасности;

◈ Быть обеспечен всеми необходимыми средствами защиты, если это предусмотрено;

Работодателю важно оценить все риски, даже если работа кажется «лёгкой». Несовершеннолетние относятся к категории работников с повышенными гарантиями (закон защищает их здоровье и развитие: сокращённое рабочее время, запрет на вредные условия, ночные смены и переработки, обязательный отпуск и медосмотры).

6. Ведите документацию и храните все согласования

Даже в малом бизнесе необходимо вести:

◈ Копии всех договоров (трудовой или о практике);

◈ Согласия родителей и заключения медосмотров;

◈ Журнал инструктажей;

◈ Табель учёта рабочего времени;

◈ Справки, полученные от учебного заведения (если оформляется практика).

Это поможет вам:

☑ избежать претензий со стороны инспекции труда;

☑ доказать добросовестность в случае проверок или жалоб;

☑ защитить себя и сотрудника юридически.

Полезные ссылки и источники

➜ Трудовой кодекс РФ, глава 36: https://www.consultant.ru/

➜ Роструд — официальный сайт: https://rostrud.gov.ru/

➜ ФНС России: https://www.nalog.ru

➜ Информация о трудовой практике — образовательные сайты и Роструд

Заключение

Трудовые отношения с несовершеннолетними требуют особого внимания со стороны малого бизнеса. Законодательство устанавливает ряд ограничений и требований, направленных на защиту здоровья и прав молодых работников. Правильное оформление трудовых договоров и договоров об учебной практике, соблюдение режима труда и отдыха, а также получение согласия родителей — ключевые моменты, которые помогут избежать юридических рисков и создать безопасные условия для работы несовершеннолетних.

Знание и соблюдение этих правил — не только обязанность работодателя, но и важный шаг к формированию ответственного и социально ориентированного бизнеса. Внимание к трудовым правам несовершеннолетних способствует развитию молодых специалистов и укреплению репутации компании на рынке.

Источник: https://www.qb2b.ru/blog/trudovye-otnosheniya-s-nesovershennoletnimi-i-uchebnaya-praktika-chto-nuzhno-znat-malomu-biznesu/

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