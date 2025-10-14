Отмена патента для розничной торговли: кто попадет под изменения и как действовать бизнесу

В случае принятия Государственной Думой законопроекта №1026190-8 от 22.10.2025, с 1 января 2026 года в России произойдёт изменение налогового регулирования для малого бизнеса: патент для розничной торговли в 2026-м в привычном виде будет отменён. По проекту закона №1026190-8, планируется исключить возможность применения патентной системы налогообложения (ПСН) для предпринимателей, ведущих торговлю через стационарные объекты с площадью торгового зала.
Если ИП торгует из магазина, павильона, киоска или иного капитального объекта, с 2026 года он больше не сможет использовать патент. Отмена патента в данном сегменте — не техническая корректировка, а радикальное изменение правил игры, которое затронет десятки тысяч предпринимателей по всей стране.
Инициатива объясняется необходимостью выровнять налоговую нагрузку между розничными ИП и компаниями на других режимах, а также повысить прозрачность рынка. Однако на практике это означает, что предпринимателям придётся в сжатые сроки подобрать альтернативный налоговый режим — упрощённую систему (УСН), налог на профессиональный доход (самозанятые) или перейти на общую систему налогообложения (ОСНО) с ведением бухгалтерии и уплатой НДС.
Патент для розничной торговли в 2026 формально не исчезает полностью — право работать по ПСН останется только у тех, кто ведёт торговлю без стационарных объектов, например, с рук или вразнос. Для остальных — необходим пересчёт налоговой модели.
По данным ФНС, патентная система долгое время оставалась одним из самых популярных и простых режимов для микробизнеса. Теперь, по проекту закона №1026190-8, ожидается значительная миграция ИП на другие формы налогообложения. Что это значит на практике, кто попадёт под изменения и как подготовиться к новым требованиям — разберёмся ниже.
Что конкретно меняется в Налоговом кодексе
С 1 января 2026 года планируются точечные, но значимые поправки в НК РФ, в частности, в ст. 346.43, которая регулирует применение патентной системы налогообложения (ПСН) индивидуальными предпринимателями. Изменения касаются подпунктов 45 и 46 пункта 2 и напрямую затрагивают сферу розничной торговли по патенту.
Что именно меняется? В действующей редакции Налогового кодекса патент доступен для двух типов розничной торговли: стационарной через магазины и павильоны с торговыми залами, а также нестационарной — с лотков, с рук, на ярмарках и рынках без капитальных сооружений.
После вступления поправок в силу будет исключена возможность использовать патент для ИП, осуществляющих торговлю через стационарные объекты с торговым залом. То есть торговля в магазинах, павильонах и других капитальных помещениях, где присутствует торговый зал, больше не может вестись с применением патента. Торговля при наличии торгового зала требует выбора другого режима налогообложения: УСН, НПД (если есть возможность) или ОСНО.
Какие еще будут изменения в НК РФ? Из подпункта 45 п.2 ст. 346.43 НК РФ планируется исключить указание на возможность применения ПСН при розничной торговле через стационарную сеть с торговыми залами.
Подпункт 46 ст. 346.43 НК РФ также подвергнется изменениям: останется только упоминание о нестационарной и развозной торговле. Таким образом, граница между видами торговли становится критически важной.
Таблица: Стационарная vs нестационарная торговля
Признак
Стационарная торговля
Нестационарная торговля
Наличие торгового зала
Есть
Отсутствует
Пример
Магазин, павильон, торговая точка в ТЦ
Лоток, ярмарка, передвижной прилавок
Возможность применения патента в 2026 году
Нет
Да
Привязка к капитальному объекту
Да
Нет
Где патент для ИП останется после 1 января 2026-го
Изменения не затронут все формы торговли. Патент для ИП сохранится в ряде случаев, если отсутствует торговый зал или используется нестационарный формат. Применение патента по-прежнему возможно для таких объектов:
Розничной торговли на ярмарках и рынках без капитальных сооружений.
Продаж вразнос или с лотков.
Развозной торговли (при наличии автолавки или иной мобильной формы).
Торговли без торгового зала, в небольших помещениях или через окно выдачи.
Уличной сезонной торговли, например, палатки с мороженым или кукурузой.
Эти уточнения в законодательстве отражают желание государства систематизировать налоговую нагрузку и исключить применение ПСН в более крупных форматах бизнеса, маскирующихся под микропредприятия. Однако для многих ИП розничная торговля по патенту была оптимальным решением — простым, предсказуемым и не перегруженным отчетностью. Теперь предстоит выбор, который потребует более точного расчета. Поэтому, в 2026 году ИП, особенно работающим через магазины, предстоит принять решение: перейти на УСН, оформить сотрудника по НПД (если применимо) либо пересмотреть формат работы.
Что теперь нельзя делать по патенту с 2026 года
Согласно проекту закона №1026190-8, с 1 января 2026 года в РФ планируется существенное ограничение применения патентной системы налогообложения в розничной торговле. Главное изменение — отмена патента 2026 для ИП, осуществляющих продажу товаров через стационарные объекты с торговыми залами.
Что это значит на практике? Под запрет попадает привычный для многих предпринимателей формат — магазины, павильоны, точки в торговых центрах, где есть торговый зал, выкладка товара, примерочные и система обслуживания покупателей. Именно такая торговля в помещениях с торговыми залами больше не сможет вестись с применением патентной системы налогообложения (ПСН).
Также патент на торговлю нельзя будет использовать при продаже через стационарные торговые сети, даже если они небольшие и расположены в жилых кварталах. Формат и масштаб значения не имеют — ключевым признаком становится наличие торгового зала и капитального строения.
Еще один важный момент — товары, подлежащие обязательной маркировке. По плану, такие категории, как одежда, обувь, меховые изделия, табак, лекарства и ряд других, исключаются из патентного режима. Это объясняется необходимостью более строгого учёта и прозрачности товарооборота.
Кто попадает под запрет?
В Госдуме уточнили, кто может попасть под запрет с 1 января следующего года. Ниже представлен перечень тех, для кого уберут возможность применять патентную систему налогообложения (ПСН):
ИП, торгующие одеждой в собственных бутиках или отделах ТЦ.
Владельцы обувных магазинов в капитальных помещениях.
Предприниматели, работающие в сфере детских товаров, но при условии, если они подлежат маркировке.
Продавцы косметики, парфюмерии и аксессуаров в стационарных магазинах.
Если будет принят закон №1026190-8, с 2026 года предпринимателям придется пересматривать налоговую модель и переходить на альтернативные режимы: упрощенную систему налогообложения (УСН), общую систему налогообложения (ОСНО) или, в отдельных случаях, налог на профессиональную деятельность (НПД). Отмена патента 2026 — это не просто формальность, а важный сигнал для малого бизнеса: пришло время адаптироваться к новым условиям. Поэтому мы разрабатываем план действий чтобы приспособиться к изменениям 22-го октября.
Что останется разрешённым (нестационарная торговля)
Несмотря на ужесточение условий применения ПСН с 2026 года, отдельные виды торговли по-прежнему останутся под защитой патентной системы. В первую очередь это касается нестационарной торговли — формата, при котором продажа ведется вне капитальных помещений и торговых залов.
По проекту закона №1026190-8, нестационарная торговля по патенту будет доступна для предпринимателей, которые используют:
Палатки и лотки.
Фуд-траки и автолавки.
Киоски (без торгового зала).
Ярмарочные и рыночные конструкции без фундамента.
Торговлю с рук или вразнос.
Ключевой критерий — отсутствие торгового зала и капитального строения. Именно поэтому патент для киоска, где нет зала и ведется мелкорозничная реализация, остаётся допустимым.
Что касается расчетов, то в рамках ПСН разрешены как наличные, так и безналичные формы оплаты — в том числе приемы по карте, через терминал или по QR-коду. Индивидуальные предприниматели вправе заключать договоры розничной купли-продажи, использовать онлайн-кассу, выдавать чеки и применять все привычные инструменты торговли, если они соответствуют требованиям НК РФ. Главное — сохранять прозрачность и учитывать специфику своего формата торговой деятельности.
Однако важно помнить: даже при нестационарной форме торговли патент нельзя использовать, если продажа осуществляется через маркетплейсы, дистанционно через интернет-магазины, по каталогам или с доставкой по предварительному заказу. Эти способы реализации товаров по проекту закона №1026190-8 относятся к дистанционной торговле и требуют применения иных налоговых режимов, например, УСН или ОСНО. ПСН же остается только для очного, физического контакта с покупателем.
Нестационарная торговля через патент — это легальный и простой способ продолжить работу для ИП, занятых в мобильной, выездной или сезонной торговле. Но чтобы не выйти за рамки закона, нужно четко понимать, какие форматы разрешены, а какие — исключаются из патентной системы. Поэтому мы разрабатываем план действий чтобы приспособиться к изменениям 22-го октября 2025-го.
Какие налоговые режимы выбрать после отмены патента
После принятия Госдумой закона №1026190-8 и отмены патента для ИП в розничной торговле с 1 января 2026 года, предпринимателям предстоит принять важное решение — на какой режим налогообложения перейти. Выбор зависит от масштабов бизнеса, оборота, уровня расходов и организационной формы. По проекту закона №1026190-8, использование ПСН в стационарных точках с торговым залом станет невозможным, а значит, потребуется альтернатива.
Один из самых популярных и понятных вариантов — УСН доходы. Это упрощенная система налогообложения, при которой налог платится с выручки без учета затрат. Ставка составляет 6% до 300 тыс. руб. дохода в год, после чего начисляется дополнительный 1% с момента превышения. Для предпринимателей с небольшим и стабильным оборотом это удобный и предсказуемый режим. Например, при доходе 1,2 млн руб. в год налог составит около 72 тыс. рублей, без сложных расчетов и отчетности, характерной для ОСНО.
Если бизнес связан с регулярными закупками, арендой, логистикой или зарплатами — выгоднее рассмотреть УСН в формате «доходы минус расходы». Здесь ставка составляет 15%, но налог берется не с выручки, а с чистого дохода. При высоких издержках такой подход может значительно сократить нагрузку. Например, при выручке в 3 млн руб. и расходах на 2 млн руб., налог будет рассчитан только с оставшегося миллиона — 150 тыс. руб.
Для тех, кто работает без наемных сотрудников, в формате услуг или микропредпринимательства, возможно применение режима налог на профессиональный доход. Он же — режим для самозанятых. Здесь ставка всего 4% при расчётах с физлицами и 6% при работе с компаниями. Лимит — до 2,4 млн рублей в год. Но такой режим не подойдет для классической розничной торговли, особенно через магазины с прилавками — только услуги или продажа собственного товара ограниченными объёмами.
Наиболее затратным, но необходимым для крупных объектов, остается общий режим налогообложения — ОСНО. Он подходит для сетевых магазинов, ИП с большими оборотами и сложными операциями. Здесь уже появляется НДС, обязательная бухгалтерия и полная налоговая отчетность. Такой режим требует навыков или отдельного специалиста, но в ряде случаев становится единственно допустимым по закону.
Выбор режима после отмены патента для ИП в 2026 году нужно делать с учетом не только текущего оборота, но и перспектив роста, уровня прозрачности бизнеса, потребностей в упрощенной отчетности и допустимых форматах торговли. Налог на розничную торговлю теперь потребует от предпринимателей большей финансовой дисциплины, а также понимания, какие именно формы деятельности доступны на том или ином режиме. Переход на новый режим — не просто технический шаг, а стратегическое решение, от которого зависит устойчивость бизнеса в новых условиях.
Как подготовиться к переходу — чек-лист
С приближением 2026 года все больше предпринимателей задаются вопросом: что делать после отмены патента на розничную торговлю? По проекту закона №1026190-8, с 1 января ПСН больше не будет доступен для ИП, торгующих через стационарные объекты с торговыми залами. Поэтому уже сейчас важно подготовиться к переходу и перестроить процессы без потерь.
Мы рекомендуем использовать чек-лист, чтобы не упустить важные шаги:
Оценить фактический доход за 2025 год — он поможет понять, подходите ли вы под УСН или НПД.
Проверить формат своей точки: есть ли торговый зал, капитальное строение, витрина — все это переводит ваш бизнес в стационарный, и ПСН применять уже нельзя.
Составить план действий 2026 — выбрать подходящий налоговый режим: УСН (6% или 15%), НПД (если нет наемных работников), либо ОСНО для сложных случаев.
Пересмотр договора аренды, особенно если в нем фигурирует объект с торговым залом. Возможно, стоит рассмотреть смену формата.
Проверить работу касс, онлайн-сервисов, учетных систем — все эти факторы должны соответствовать выбранному режиму.
Мы разрабатываем план действий, чтобы приспособиться к изменениям 22-го октября, когда проект закона может пройти очередное чтение. Не стоит ждать конца года — бизнес требует времени на перестройку.
Мини-план на остаток 2025 года может выглядеть так:
До конца октября провести анализ текущей деятельности и возможных ограничений.
В ноябре подготовить пакет документов для перехода.
В декабре — финальная настройка учета, регистрация на новом режиме.
Грамотно составленный чек-лист для ИП позволит вам избежать штрафов, сбоев и ненужных затрат в 2026 году. Подготовка — это не стресс, а инструмент устойчивости бизнеса.
Риски и последствия
С возможной отменой патента ИП с 1 января 2026 года предприниматели столкнутся с новой реальностью. Например, налоговые риски в виде потери привычного режима приведет к росту налоговой нагрузки, необходимости вести полноценный бухгалтерский учет и сдавать регулярную отчетность. Для малых точек это может означать увеличение времени и затрат на администрирование бизнеса, что особенно заметно для тех, кто привык работать по упрощенной схеме.
Кроме того, переход на другие режимы налогообложения, по проекту закона №1026190-8, требует точности: несвоевременная регистрация на УСН, НПД или ОСНО может вызвать штрафы и начисление пени. Существуют и скрытые риски, например, дробление бизнеса для обхода ограничений, что привлекает внимание налоговой службы и потенциально повышает вероятность проверок.
Важно понимать, что игнорирование сроков и требований создает цепочку последствий: рост затрат, проверка деятельности и юридические риски, а также возможные санкции за нарушения НК РФ. Предпринимателям следует заранее оценить масштабы изменений, подготовить документы и выстроить внутренние процессы, чтобы минимизировать последствия отмены патента ИП и снизить налоговые риски в 2026 году.
Заключение
До конца 2025-го предприниматели в сфере розничной торговли могут продолжать работать, используя патент, который может быть отменен в 2026 году. Однако уже сейчас важно готовиться к будущим изменениям. Законопроект о переходе на иные системы налогообложения пока находится на рассмотрении, поэтому следует внимательно следить за действиями Госдумы и официальными публикациями. Поэтому рекомендуется заранее планировать переход, анализировать возможные сценарии работы и консультироваться с бухгалтером, чтобы минимизировать риски. Заблаговременная подготовка позволит плавно адаптироваться к новым условиям, сохранить стабильность бизнеса и успешно пройти период реформ. Своевременные действия обеспечат уверенность в будущем при переходе с патентной системы налогообложения (ПСН) в сфере розничной торговли и помогут быть готовыми к любым изменениям.
