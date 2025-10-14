Отмена патента для розничной торговли: кто попадет под изменения и как действовать бизнесу

В случае принятия Государственной Думой законопроекта №1026190-8 от 22.10.2025, с 1 января 2026 года в России произойдёт изменение налогового регулирования для малого бизнеса: патент для розничной торговли в 2026-м в привычном виде будет отменён. По проекту закона №1026190-8, планируется исключить возможность применения патентной системы налогообложения (ПСН) для предпринимателей, ведущих торговлю через стационарные объекты с площадью торгового зала.

Если ИП торгует из магазина, павильона, киоска или иного капитального объекта, с 2026 года он больше не сможет использовать патент. Отмена патента в данном сегменте — не техническая корректировка, а радикальное изменение правил игры, которое затронет десятки тысяч предпринимателей по всей стране.

Инициатива объясняется необходимостью выровнять налоговую нагрузку между розничными ИП и компаниями на других режимах, а также повысить прозрачность рынка. Однако на практике это означает, что предпринимателям придётся в сжатые сроки подобрать альтернативный налоговый режим — упрощённую систему (УСН), налог на профессиональный доход (самозанятые) или перейти на общую систему налогообложения (ОСНО) с ведением бухгалтерии и уплатой НДС.

Патент для розничной торговли в 2026 формально не исчезает полностью — право работать по ПСН останется только у тех, кто ведёт торговлю без стационарных объектов, например, с рук или вразнос. Для остальных — необходим пересчёт налоговой модели.

По данным ФНС, патентная система долгое время оставалась одним из самых популярных и простых режимов для микробизнеса. Теперь, по проекту закона №1026190-8, ожидается значительная миграция ИП на другие формы налогообложения. Что это значит на практике, кто попадёт под изменения и как подготовиться к новым требованиям — разберёмся ниже.