Как вести бухгалтерский учет майнинга криптовалюты: пошаговая инструкция для компаний и ИП

Майнинг – это не просто технический процесс, а полноценная предпринимательская деятельность. Любая компания или ИП, которые занимаются добычей криптовалюты, обязаны отражать операции в бухгалтерии. Учёт нужен не только для налоговой. Он помогает самому майнеру: видеть реальную прибыльность процесса; учитывать износ оборудования; планировать окупаемость; легально фиксировать доходы, если криптовалюта продаётся или используется для инвестиций. Главная цель – прозрачность. Если бухгалтерский учёт организован правильно, майнер сможет доказать законность своих доходов и уменьшить налоги за счёт документально подтверждённых расходов. С 2024–2025 гг. российское законодательство легализовало майнинг, введя для него два ключевых правила: обязательную регистрацию для бизнеса и налогообложение дохода с добытой криптовалюты. При этом в регионах с ограничениями майнить можно, но только на собственной электроэнергии. Эта инструкция поможет предпринимателю или бухгалтеру разобраться, как организовать учёт криптовалюты в 1С и вести бухгалтерию майнинга без ошибок.

Учётная политика майнера

Учётная политика – это базовый документ, где фиксируются правила ведения учёта доходов и расходов. Для майнинга важно заранее прописать, Учётная политика определяет, как компания будет считать доходы, расходы и стоимость криптовалюты.

Доходы от майнинга

Доход возникает в момент, когда майнер получает право распоряжаться добытой криптовалютой. Рыночная стоимость на эту дату включается во внереализационные доходы. Если впоследствии криптовалюта реализуется, доход фиксируется по фактической цене продажи, однако она не может быть ниже рыночного курса, уменьшенного на 20 %. Совет: чтобы подтвердить рыночный курс, зафиксируйте скриншот котировки на ту дату, когда криптовалюта поступила в ваше распоряжение. Это вам понадобится при налоговой проверке.

Расходы и налогообложение

Все затраты, связанные с добычей криптовалюты – от оплаты электроэнергии и аренды до амортизации оборудования и интернета – признаются косвенными и учитываются в расходах того налогового периода, когда они были понесены. При операциях с криптовалютой НДС не применяется. В декларации их указывают по кодам: 1010839 – майнинг крипты.

1010840 – реализация крипты. Совет: чтобы получить вычет по НДС с общехозяйственных расходов, вам необходим раздельный учёт.

Как выбрать метод списания