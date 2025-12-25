8083 КПК Аналитик Моб
Новости бухгалтерского и налогового учета за период с 17 по 24 декабря 2025 года

В конце декабря 2025 года вступили в силу и были официально утверждены сразу несколько важных изменений в сфере налогового администрирования, отчетности, банковских операций и финансового регулирования. Часть нововведений начала действовать уже в декабре, часть — вступит в силу с января и февраля 2026 года. Ниже приводим подробный обзор всех ключевых изменений и их практическое значение для бизнеса, бухгалтерии и предпринимателей.

Снижение ключевой ставки Банка России

С понедельника, 22 декабря 2025 года, действует новая ключевая ставка. Совет директоров Банка России на заседании 19 декабря 2025 года принял решение снизить ключевую ставку до 16,00 % годовых.

Снижение ключевой ставки означает, что деньги для банков становятся дешевле. Это базовый ориентир для расчета процентов по кредитам, в том числе по бизнес-кредитованию, лизингу и ипотеке. Со временем банки могут начать снижать ставки по новым кредитным продуктам, а также предлагать более выгодные условия рефинансирования ранее выданных займов.

Для бизнеса это потенциальная возможность пересмотреть текущую кредитную нагрузку: рефинансировать ранее взятые дорогие кредиты или привлечь новое финансирование на более выгодных условиях. На практике эффект от снижения ключевой ставки проявляется не сразу, поэтому целесообразно заранее отслеживать предложения банков и консультироваться с кредитными менеджерами или брокерами.

Новые формы заявлений о возврате и зачете положительного сальдо ЕНС

С 15 января 2026 года действуют новые формы заявлений о возврате и зачете положительного сальдо Единого налогового счета (ЕНС).

ФНС внесла изменения в приказ от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@. В документе обновили формы заявлений о возврате и зачете положительного сальдо ЕНС, а также включили заявление о возврате излишне уплаченных сумм налогов, сборов и страховых взносов, которые не учитываются в совокупной обязанности. До внесения изменений применялась форма, рекомендованная письмом ФНС от 09.12.2024 № КЧ-4-8/13931@.

В целом формы заявлений не претерпели существенных изменений, поправки носят уточняющий характер, однако их необходимо учитывать при работе с налоговой отчетностью.

Заявление о возврате положительного сальдо ЕНС было дополнено следующим образом:

  • в раздел «Сведения о счете» добавлено поле «Номер платежной карты», что позволяет указывать карту для возврата денежных средств;

  • в разделе «Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем» появилось поле «Номер записи в ЕРН». При заполнении этого поля паспортные данные можно не указывать.

Заявление о зачете положительного сальдо ЕНС также было скорректировано:

  • в перечень документов, являющихся основанием для зачета, добавлено налоговое уведомление с кодом 07;

  • в разделе «В счет исполнения обязанности другого лица по уплате налогов, сборов, страховых взносов» добавлено поле «КПП», ранее требовалось указывать только ИНН;

  • в разделе «В счет погашения задолженности, не учитываемой в совокупной обязанности в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 11.3 НК РФ» вместо поля «Основание» введено поле «Код документа», который выбирается из установленного перечня.

С января 2026 года при подаче заявлений необходимо использовать только обновленные формы, так как применение старых бланков может привести к отказу в приеме документов.

Обновление декларации по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ)

Федеральная налоговая служба обновила форму декларации по НДПИ, а также порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде.

В декларацию были внесены следующие изменения:

  • заменены штрихкоды;

  • в раздел 2 добавлена строка 035 «Величина НДПИдоп этан (в миллионах рублей)»;

  • из раздела 5 исключена строка 080 «Доля содержания химически чистого драгоценного металла в добытом полезном ископаемом»;

  • из раздела 8 удалены строки 170 «Предельная величина (Пванкор)» и 235 «Предельная величина (Пванкор)».

Существо расчета налога не изменилось — корректировке подверглась форма представления данных. Приказ, утверждающий изменения, вступает в силу 16 февраля 2026 года. Начиная с этой даты организации, осуществляющие добычу полезных ископаемых (нефти, газа, руды и других ресурсов), обязаны сдавать отчетность исключительно по новой форме и заранее обновить программное обеспечение для подготовки декларации.

Новые правила получения выписок из реестра налогоплательщиков (ЕГРН)

Утверждены форма и формат запроса выписки из единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН), а также обновлены сами формы выписок.

Теперь запрос на получение выписки можно будет подать:

  • в отношении себя;

  • в отношении третьего лица.

Для каждого варианта предусмотрены отдельные листы запроса. Ранее запросы составлялись в произвольной форме.

Вместо одной универсальной формы выписки по организациям вводятся две отдельные формы:

  • для российских организаций;

  • для иностранных организаций.

Кроме того, обновлены формы выписок по физическим лицам и формы, подтверждающие отсутствие сведений в реестре.

Приказ вступает в силу 15 января 2026 года. Напомним, что с 1 января 2026 года именно выписка из ЕГРН будет являться официальным документом, подтверждающим постановку на учет организаций и физических лиц в налоговых органах. Это необходимо учитывать при проверке контрагентов и оформлении документов.

Новая форма отчета ЕФС-1 по страховым взносам

С 30 декабря 2025 года страхователи обязаны применять обновленную форму единого отчета ЕФС-1, а также новый порядок ее заполнения.

Социальный фонд России внес следующие изменения:

  • в подразделе 1.2 раздела 1 исключен тип сведений «Назначение выплат по ОСС». Это означает, что больше не требуется отдельно подавать сведения о сотрудницах, уходящих в декрет или в отпуск по уходу за ребенком;

  • введены новые коды, в том числе код «МДИГ» для застрахованных иностранных граждан, работающих по международным договорам;

  • уточнено, что графы 11 «Индивидуальный номер рабочего места» и 12 «Класс (подкласс) условий труда» в подразделе 1.2 раздела 1 заполняются только в том случае, если по итогам специальной оценки условий труда (СОУТ) рабочему месту присвоен вредный или опасный класс условий труда;

  • расширен перечень типов организаций.

Начиная с отчетности за 4 квартал 2025 года, которая представляется уже в 2026 году, необходимо использовать исключительно новую форму ЕФС-1 и обновить бухгалтерские программы и внутренние процедуры.

Новые признаки мошеннических переводов физических лиц

Центральный банк РФ утвердил новые признаки мошеннических операций (приказ ЦБ от 05.11.2025 № ОД-2506). Документ вступает в силу 1 января 2026 года.

По этим признакам банки будут контролировать переводы физических лиц, чтобы защитить клиентов от потери средств под влиянием мошенников. К основным признакам относятся:

  1. Перевод самому себе, а затем другому лицу — если физлицо перевело более 200 тыс. рублей между своими счетами, а затем в течение 24 часов отправило деньги человеку, которому не переводило средства последние шесть месяцев.

  2. Внесение наличных после переводов за границу — если после перевода более 100 тыс. рублей физическим лицам за рубеж клиент в течение 24 часов пытается внести деньги на цифровую карту через банкомат.

  3. Признаки возможного взлома устройства — если оператор связи, мессенджер или сайт сообщил банку о наличии вируса на устройстве клиента.

  4. Нетипичные звонки и сообщения перед операцией — частые или длительные разговоры, большое количество сообщений за последние шесть часов до перевода.

  5. Нетипичный способ совершения операции — использование необычного провайдера, операционной системы, приложения или средств сокрытия данных.

  6. Смена номера телефона — если номер изменен в банковском приложении или на «Госуслугах», а платеж проводится в течение 48 часов после этого.

Если банк выявит хотя бы один из признаков, он обязан заблокировать перевод на два дня или отказать в операции (для платежей по картам, СБП и электронных денег). О причинах блокировки банк должен уведомить клиента сразу. Для разблокировки потребуется подтвердить легальность перевода и пояснить цель операции.

Под ограничения может попасть любой клиент, даже при отсутствии мошеннических намерений, поэтому важно контролировать суммы переводов, внимательно относиться к сообщениям банков и операторов связи и заранее иметь документы, подтверждающие назначение платежа.

Итог для бизнеса и бухгалтерии

Конец 2025 и начало 2026 года требуют повышенного внимания к обновлению форм документов и программного обеспечения. Необходимо:

  • использовать новые формы заявлений по ЕНС;

  • применять обновленные формы ЕФС-1 и декларации по НДПИ;

  • учитывать новые правила получения выписок из ЕГРН;

  • планировать платежи с учетом возможных блокировок из-за антифрод-контроля;

  • особенно внимательно проверять декларации по налогу на прибыль из-за новых автоматических контрольных соотношений ФНС.

Основные риски в этот период связаны не столько с расчетами налогов, сколько с техническими изменениями, усилением автоматического контроля и возможными задержками платежей. Работа бухгалтерии и финансовых служб должна вестись более аккуратно и с временным запасом.
