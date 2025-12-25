Новости бухгалтерского и налогового учета за период с 17 по 24 декабря 2025 года

Новые формы заявлений о возврате и зачете положительного сальдо ЕНС

С 15 января 2026 года действуют новые формы заявлений о возврате и зачете положительного сальдо Единого налогового счета (ЕНС).

ФНС внесла изменения в приказ от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@. В документе обновили формы заявлений о возврате и зачете положительного сальдо ЕНС, а также включили заявление о возврате излишне уплаченных сумм налогов, сборов и страховых взносов, которые не учитываются в совокупной обязанности. До внесения изменений применялась форма, рекомендованная письмом ФНС от 09.12.2024 № КЧ-4-8/13931@.

В целом формы заявлений не претерпели существенных изменений, поправки носят уточняющий характер, однако их необходимо учитывать при работе с налоговой отчетностью.

Заявление о возврате положительного сальдо ЕНС было дополнено следующим образом:

в раздел «Сведения о счете» добавлено поле «Номер платежной карты», что позволяет указывать карту для возврата денежных средств;

в разделе «Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем» появилось поле «Номер записи в ЕРН». При заполнении этого поля паспортные данные можно не указывать.

Заявление о зачете положительного сальдо ЕНС также было скорректировано:

в перечень документов, являющихся основанием для зачета, добавлено налоговое уведомление с кодом 07;

в разделе «В счет исполнения обязанности другого лица по уплате налогов, сборов, страховых взносов» добавлено поле «КПП», ранее требовалось указывать только ИНН;

в разделе «В счет погашения задолженности, не учитываемой в совокупной обязанности в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 11.3 НК РФ» вместо поля «Основание» введено поле «Код документа», который выбирается из установленного перечня.

С января 2026 года при подаче заявлений необходимо использовать только обновленные формы, так как применение старых бланков может привести к отказу в приеме документов.