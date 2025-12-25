Новости бухгалтерского и налогового учета за период с 17 по 24 декабря 2025 года

В конце декабря 2025 года вступили в силу и были официально утверждены сразу несколько важных изменений в сфере налогового администрирования, отчетности, банковских операций и финансового регулирования. Часть нововведений начала действовать уже в декабре, часть — вступит в силу с января и февраля 2026 года. Ниже приводим подробный обзор всех ключевых изменений и их практическое значение для бизнеса, бухгалтерии и предпринимателей.
Снижение ключевой ставки Банка России
С понедельника, 22 декабря 2025 года, действует новая ключевая ставка. Совет директоров Банка России на заседании 19 декабря 2025 года принял решение снизить ключевую ставку до 16,00 % годовых.
Снижение ключевой ставки означает, что деньги для банков становятся дешевле. Это базовый ориентир для расчета процентов по кредитам, в том числе по бизнес-кредитованию, лизингу и ипотеке. Со временем банки могут начать снижать ставки по новым кредитным продуктам, а также предлагать более выгодные условия рефинансирования ранее выданных займов.
Для бизнеса это потенциальная возможность пересмотреть текущую кредитную нагрузку: рефинансировать ранее взятые дорогие кредиты или привлечь новое финансирование на более выгодных условиях. На практике эффект от снижения ключевой ставки проявляется не сразу, поэтому целесообразно заранее отслеживать предложения банков и консультироваться с кредитными менеджерами или брокерами.
Новые формы заявлений о возврате и зачете положительного сальдо ЕНС
С 15 января 2026 года действуют новые формы заявлений о возврате и зачете положительного сальдо Единого налогового счета (ЕНС).
ФНС внесла изменения в приказ от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@. В документе обновили формы заявлений о возврате и зачете положительного сальдо ЕНС, а также включили заявление о возврате излишне уплаченных сумм налогов, сборов и страховых взносов, которые не учитываются в совокупной обязанности. До внесения изменений применялась форма, рекомендованная письмом ФНС от 09.12.2024 № КЧ-4-8/13931@.
В целом формы заявлений не претерпели существенных изменений, поправки носят уточняющий характер, однако их необходимо учитывать при работе с налоговой отчетностью.
Заявление о возврате положительного сальдо ЕНС было дополнено следующим образом:
в раздел «Сведения о счете» добавлено поле «Номер платежной карты», что позволяет указывать карту для возврата денежных средств;
в разделе «Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем» появилось поле «Номер записи в ЕРН». При заполнении этого поля паспортные данные можно не указывать.
Заявление о зачете положительного сальдо ЕНС также было скорректировано:
в перечень документов, являющихся основанием для зачета, добавлено налоговое уведомление с кодом 07;
в разделе «В счет исполнения обязанности другого лица по уплате налогов, сборов, страховых взносов» добавлено поле «КПП», ранее требовалось указывать только ИНН;
в разделе «В счет погашения задолженности, не учитываемой в совокупной обязанности в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 11.3 НК РФ» вместо поля «Основание» введено поле «Код документа», который выбирается из установленного перечня.
С января 2026 года при подаче заявлений необходимо использовать только обновленные формы, так как применение старых бланков может привести к отказу в приеме документов.
Обновление декларации по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
Федеральная налоговая служба обновила форму декларации по НДПИ, а также порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде.
В декларацию были внесены следующие изменения:
заменены штрихкоды;
в раздел 2 добавлена строка 035 «Величина НДПИдоп этан (в миллионах рублей)»;
из раздела 5 исключена строка 080 «Доля содержания химически чистого драгоценного металла в добытом полезном ископаемом»;
из раздела 8 удалены строки 170 «Предельная величина (Пванкор)» и 235 «Предельная величина (Пванкор)».
Существо расчета налога не изменилось — корректировке подверглась форма представления данных. Приказ, утверждающий изменения, вступает в силу 16 февраля 2026 года. Начиная с этой даты организации, осуществляющие добычу полезных ископаемых (нефти, газа, руды и других ресурсов), обязаны сдавать отчетность исключительно по новой форме и заранее обновить программное обеспечение для подготовки декларации.
Новые правила получения выписок из реестра налогоплательщиков (ЕГРН)
Утверждены форма и формат запроса выписки из единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН), а также обновлены сами формы выписок.
Теперь запрос на получение выписки можно будет подать:
в отношении себя;
в отношении третьего лица.
Для каждого варианта предусмотрены отдельные листы запроса. Ранее запросы составлялись в произвольной форме.
Вместо одной универсальной формы выписки по организациям вводятся две отдельные формы:
для российских организаций;
для иностранных организаций.
Кроме того, обновлены формы выписок по физическим лицам и формы, подтверждающие отсутствие сведений в реестре.
Приказ вступает в силу 15 января 2026 года. Напомним, что с 1 января 2026 года именно выписка из ЕГРН будет являться официальным документом, подтверждающим постановку на учет организаций и физических лиц в налоговых органах. Это необходимо учитывать при проверке контрагентов и оформлении документов.
Новая форма отчета ЕФС-1 по страховым взносам
С 30 декабря 2025 года страхователи обязаны применять обновленную форму единого отчета ЕФС-1, а также новый порядок ее заполнения.
Социальный фонд России внес следующие изменения:
в подразделе 1.2 раздела 1 исключен тип сведений «Назначение выплат по ОСС». Это означает, что больше не требуется отдельно подавать сведения о сотрудницах, уходящих в декрет или в отпуск по уходу за ребенком;
введены новые коды, в том числе код «МДИГ» для застрахованных иностранных граждан, работающих по международным договорам;
уточнено, что графы 11 «Индивидуальный номер рабочего места» и 12 «Класс (подкласс) условий труда» в подразделе 1.2 раздела 1 заполняются только в том случае, если по итогам специальной оценки условий труда (СОУТ) рабочему месту присвоен вредный или опасный класс условий труда;
расширен перечень типов организаций.
Начиная с отчетности за 4 квартал 2025 года, которая представляется уже в 2026 году, необходимо использовать исключительно новую форму ЕФС-1 и обновить бухгалтерские программы и внутренние процедуры.
Новые признаки мошеннических переводов физических лиц
Центральный банк РФ утвердил новые признаки мошеннических операций (приказ ЦБ от 05.11.2025 № ОД-2506). Документ вступает в силу 1 января 2026 года.
По этим признакам банки будут контролировать переводы физических лиц, чтобы защитить клиентов от потери средств под влиянием мошенников. К основным признакам относятся:
Перевод самому себе, а затем другому лицу — если физлицо перевело более 200 тыс. рублей между своими счетами, а затем в течение 24 часов отправило деньги человеку, которому не переводило средства последние шесть месяцев.
Внесение наличных после переводов за границу — если после перевода более 100 тыс. рублей физическим лицам за рубеж клиент в течение 24 часов пытается внести деньги на цифровую карту через банкомат.
Признаки возможного взлома устройства — если оператор связи, мессенджер или сайт сообщил банку о наличии вируса на устройстве клиента.
Нетипичные звонки и сообщения перед операцией — частые или длительные разговоры, большое количество сообщений за последние шесть часов до перевода.
Нетипичный способ совершения операции — использование необычного провайдера, операционной системы, приложения или средств сокрытия данных.
Смена номера телефона — если номер изменен в банковском приложении или на «Госуслугах», а платеж проводится в течение 48 часов после этого.
Если банк выявит хотя бы один из признаков, он обязан заблокировать перевод на два дня или отказать в операции (для платежей по картам, СБП и электронных денег). О причинах блокировки банк должен уведомить клиента сразу. Для разблокировки потребуется подтвердить легальность перевода и пояснить цель операции.
Под ограничения может попасть любой клиент, даже при отсутствии мошеннических намерений, поэтому важно контролировать суммы переводов, внимательно относиться к сообщениям банков и операторов связи и заранее иметь документы, подтверждающие назначение платежа.
Итог для бизнеса и бухгалтерии
Конец 2025 и начало 2026 года требуют повышенного внимания к обновлению форм документов и программного обеспечения. Необходимо:
использовать новые формы заявлений по ЕНС;
применять обновленные формы ЕФС-1 и декларации по НДПИ;
учитывать новые правила получения выписок из ЕГРН;
планировать платежи с учетом возможных блокировок из-за антифрод-контроля;
особенно внимательно проверять декларации по налогу на прибыль из-за новых автоматических контрольных соотношений ФНС.
Основные риски в этот период связаны не столько с расчетами налогов, сколько с техническими изменениями, усилением автоматического контроля и возможными задержками платежей. Работа бухгалтерии и финансовых служб должна вестись более аккуратно и с временным запасом.
