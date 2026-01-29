​8121 КПК Общ м
Налоговые и бухгалтерские изменения недели (21.01-28.01): что важно учесть бизнесу уже сейчас

2026 год — это не точечные изменения, а системная перестройка налогового, кассового и социального регулирования. Большинство рисков для бизнеса возникает не из-за самих нововведений, а из-за несвоевременной настройки учета, неверных формулировок в договорах и устаревших данных в налоговых органах.

Начало 2026 года сопровождается целым рядом разъяснений Минфина и ФНС, а также законодательных инициатив, которые напрямую затрагивают предпринимателей, бухгалтеров и руководителей компаний. Разбираем ключевые новости: что изменилось, какие последствия это повлечёт и как правильно к ним подготовиться.

Компьютерные спортклубы и НДС: официальная позиция Минфина

Что произошло
Минфин подтвердил: услуги по предоставлению игрового пространства в компьютерных спортивных клубах не облагаются НДС. Основание — признание компьютерного спорта официальным видом спорта и применение льгот, предусмотренных статьёй 149 НК РФ.

Что это значит для бизнеса
Компьютерные клубы могут работать без начисления НДС, если они:

  • развивают именно «компьютерный спорт»;

  • имеют основной ОКВЭД 93.1;

  • фактически оказывают спортивные услуги, а не просто предоставляют доступ к ПК.

Что можно сделать
Проверить ОКВЭД, формулировки договоров и позиционирование услуг. При правильном оформлении — снизить налоговую нагрузку без рисков споров с ФНС.

Поддержка угольной отрасли: налоговая рассрочка

Что произошло
Минфин предложил продлить поддержку угольных предприятий — предоставить рассрочку по ранее отсроченным платежам по НДПИ и страховым взносам до конца 2026 года.

Что изменится
Компании смогут платить равными частями с марта по декабрь 2026 года. При этом рассрочка доступна только организациям из утверждённого перечня и при наличии программы финансового оздоровления.

Риски
При нарушении условий рассрочка отменяется, а пени начисляются в полном объёме.

Рекомендация
Контролировать соблюдение графика платежей и заранее оценивать кассовые разрывы.

Освобождение ИП на спецрежимах от налога на имущество

Что произошло
ФНС напомнила: ИП на УСН, АУСН, ПСН и ЕСХН вправе не платить налог на имущество, если оно используется в предпринимательской деятельности.

Но есть исключения
Льгота не действует для торгово-офисной недвижимости, включённой в региональные перечни.

Как применяется льгота

  • автоматически — если у налоговой есть подтверждающие данные;

  • по заявлению — если информации недостаточно.

Что важно сделать
Если объект арендуется или используется нестандартно, лучше заранее подать заявление, чтобы избежать ошибочного налогового уведомления.

Страхование жизни работников: когда расходы не принимаются

Что произошло
Минфин уточнил: учитывать расходы на страхование жизни можно только если договор заключён между работодателем и страховой компанией.

Что не допускается
Если договор оформлен напрямую с работником — расходы не уменьшают налог на прибыль, даже если фактически оплачены работодателем.

Вывод
Формальная сторона договора критична. Ошибка в конструкции — потеря налогового эффекта.

ККТ и образовательные организации: не всё так просто

Что разъяснила ФНС
Лицензированные образовательные организации могут не применять ККТ, но только при безналичных расчётах через сайт или по реквизитам.

Когда касса обязательна
Если принимается:

  • наличная оплата;

  • банковская карта;

  • QR-код.

Практический риск
Ошибочное неприменение ККТ — прямой путь к штрафам по 54-ФЗ.

Онлайн-чеки и ККТ в 2026 году: новые требования и штрафы

Что изменилось

  • ставка НДС выросла до 22%;

  • обновился состав обязательных реквизитов электронного чека;

  • переход на другую систему налогообложения требует перенастройки ККТ.

Новые реквизиты чеков
Добавляются данные о покупателе, онлайн-формате расчёта, сайте платежа и способе оплаты.

Штрафы выросли

  • работа без кассы — до 150 000 ₽ для юрлиц;

  • ошибки в чеке — до 100% суммы расчёта;

  • повторные нарушения — до 750 000 ₽.

Рекомендация
Проверить прошивку кассы, настройки НДС и корректность фискальных реквизитов до начала проверок.

Банковские карты в 2026 году: новые ограничения

Основные тренды

  • лимит на количество карт;

  • платное обслуживание счетов без активных карт;

  • окончательное прекращение работы Visa и MasterCard в РФ;

  • усиление прозрачности переводов по картам «Мир» и СБП.

Что это значит для бизнеса и ИП
Любые операции по картам становятся более контролируемыми. Ошибки в учёте личных и предпринимательских средств будут заметнее.

Экология и бизнес: новые обязанности и возможности

Что вступило в силу

  • обязательная утилизация 100% упаковки для производителей и импортёров;

  • автоматизированный контроль через государственные системы;

  • реальные выплаты по углеродному налогу при экспорте в ЕС.

Плюс для малого бизнеса
Государство расширило программы льготного кредитования и грантов на:

  • «зелёное» оборудование;

  • переработку отходов;

  • экологичную логистику.

Социальные и кадровые изменения

Ключевые новости

  • возможное введение допотпуска для многодетных родителей;

  • с 1 февраля 2025 года размер единовременного пособия при рождении ребенка в России составляет 26 941,71 рубля. Выплата положена всем семьям, независимо от дохода и трудоустройства, на каждого рожденного ребенка. Для работающих родителей она оформляется автоматически, для неработающих — через Социальный фонд (СФР) или МФЦ. Индексация: Сумма ежегодно индексируется с 1 февраля. В 2026 году ожидается увеличение до 28 773 рублей или более.

  • расширение учёта ухода за детьми в пенсионный стаж;

  • рост декретных выплат;

  • индексация пенсионных коэффициентов.

Для бухгалтерии
Увеличивается нагрузка по корректному учёту стажа, пособий и кадровых данных.

Социальное страхование: что изменится с июля 2026 года

Основные изменения

  • расширение персонифицированного учёта;

  • автоматическая регистрация ИП по «несчастным» взносам;

  • упрощение взаимодействия с СФР;

  • освобождение от взносов компенсаций за оборудование дистанционщиков в пределах лимита.

Что важно
Ошибки в договорах ГПХ и компенсациях могут привести к доначислениям уже по новым правилам.

Заключение

В такой ситуации особенно важно не реагировать на изменения постфактум, а выстраивать учёт и налоговую стратегию заранее. Если у вас возникают вопросы по применению новых правил, спецрежимам, ККТ, страховым взносам или льготам, вы всегда можете записаться на консультацию. Специалисты КУБ2Б помогут разобраться в актуальных требованиях, оценить риски и выстроить бухгалтерский и налоговый учёт так, чтобы бизнес оставался в порядке.

