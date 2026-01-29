Налоговые и бухгалтерские изменения недели (21.01-28.01): что важно учесть бизнесу уже сейчас

Начало 2026 года сопровождается целым рядом разъяснений Минфина и ФНС, а также законодательных инициатив, которые напрямую затрагивают предпринимателей, бухгалтеров и руководителей компаний. Разбираем ключевые новости: что изменилось, какие последствия это повлечёт и как правильно к ним подготовиться.
Компьютерные спортклубы и НДС: официальная позиция Минфина
Что произошло
Минфин подтвердил: услуги по предоставлению игрового пространства в компьютерных спортивных клубах не облагаются НДС. Основание — признание компьютерного спорта официальным видом спорта и применение льгот, предусмотренных статьёй 149 НК РФ.
Что это значит для бизнеса
Компьютерные клубы могут работать без начисления НДС, если они:
развивают именно «компьютерный спорт»;
имеют основной ОКВЭД 93.1;
фактически оказывают спортивные услуги, а не просто предоставляют доступ к ПК.
Что можно сделать
Проверить ОКВЭД, формулировки договоров и позиционирование услуг. При правильном оформлении — снизить налоговую нагрузку без рисков споров с ФНС.
Поддержка угольной отрасли: налоговая рассрочка
Что произошло
Минфин предложил продлить поддержку угольных предприятий — предоставить рассрочку по ранее отсроченным платежам по НДПИ и страховым взносам до конца 2026 года.
Что изменится
Компании смогут платить равными частями с марта по декабрь 2026 года. При этом рассрочка доступна только организациям из утверждённого перечня и при наличии программы финансового оздоровления.
Риски
При нарушении условий рассрочка отменяется, а пени начисляются в полном объёме.
Рекомендация
Контролировать соблюдение графика платежей и заранее оценивать кассовые разрывы.
Освобождение ИП на спецрежимах от налога на имущество
Что произошло
ФНС напомнила: ИП на УСН, АУСН, ПСН и ЕСХН вправе не платить налог на имущество, если оно используется в предпринимательской деятельности.
Но есть исключения
Льгота не действует для торгово-офисной недвижимости, включённой в региональные перечни.
Как применяется льгота
автоматически — если у налоговой есть подтверждающие данные;
по заявлению — если информации недостаточно.
Что важно сделать
Если объект арендуется или используется нестандартно, лучше заранее подать заявление, чтобы избежать ошибочного налогового уведомления.
Страхование жизни работников: когда расходы не принимаются
Что произошло
Минфин уточнил: учитывать расходы на страхование жизни можно только если договор заключён между работодателем и страховой компанией.
Что не допускается
Если договор оформлен напрямую с работником — расходы не уменьшают налог на прибыль, даже если фактически оплачены работодателем.
Вывод
Формальная сторона договора критична. Ошибка в конструкции — потеря налогового эффекта.
ККТ и образовательные организации: не всё так просто
Что разъяснила ФНС
Лицензированные образовательные организации могут не применять ККТ, но только при безналичных расчётах через сайт или по реквизитам.
Когда касса обязательна
Если принимается:
наличная оплата;
банковская карта;
QR-код.
Практический риск
Ошибочное неприменение ККТ — прямой путь к штрафам по 54-ФЗ.
Онлайн-чеки и ККТ в 2026 году: новые требования и штрафы
Что изменилось
ставка НДС выросла до 22%;
обновился состав обязательных реквизитов электронного чека;
переход на другую систему налогообложения требует перенастройки ККТ.
Новые реквизиты чеков
Добавляются данные о покупателе, онлайн-формате расчёта, сайте платежа и способе оплаты.
Штрафы выросли
работа без кассы — до 150 000 ₽ для юрлиц;
ошибки в чеке — до 100% суммы расчёта;
повторные нарушения — до 750 000 ₽.
Рекомендация
Проверить прошивку кассы, настройки НДС и корректность фискальных реквизитов до начала проверок.
Банковские карты в 2026 году: новые ограничения
Основные тренды
лимит на количество карт;
платное обслуживание счетов без активных карт;
окончательное прекращение работы Visa и MasterCard в РФ;
усиление прозрачности переводов по картам «Мир» и СБП.
Что это значит для бизнеса и ИП
Любые операции по картам становятся более контролируемыми. Ошибки в учёте личных и предпринимательских средств будут заметнее.
Экология и бизнес: новые обязанности и возможности
Что вступило в силу
обязательная утилизация 100% упаковки для производителей и импортёров;
автоматизированный контроль через государственные системы;
реальные выплаты по углеродному налогу при экспорте в ЕС.
Плюс для малого бизнеса
Государство расширило программы льготного кредитования и грантов на:
«зелёное» оборудование;
переработку отходов;
экологичную логистику.
Ключевые новости
возможное введение допотпуска для многодетных родителей;
с 1 февраля 2025 года размер единовременного пособия при рождении ребенка в России составляет 26 941,71 рубля. Выплата положена всем семьям, независимо от дохода и трудоустройства, на каждого рожденного ребенка. Для работающих родителей она оформляется автоматически, для неработающих — через Социальный фонд (СФР) или МФЦ. Индексация: Сумма ежегодно индексируется с 1 февраля. В 2026 году ожидается увеличение до 28 773 рублей или более.
расширение учёта ухода за детьми в пенсионный стаж;
рост декретных выплат;
индексация пенсионных коэффициентов.
Для бухгалтерии
Увеличивается нагрузка по корректному учёту стажа, пособий и кадровых данных.
Основные изменения
расширение персонифицированного учёта;
автоматическая регистрация ИП по «несчастным» взносам;
упрощение взаимодействия с СФР;
освобождение от взносов компенсаций за оборудование дистанционщиков в пределах лимита.
Что важно
Ошибки в договорах ГПХ и компенсациях могут привести к доначислениям уже по новым правилам.
Заключение
2026 год — это не точечные изменения, а системная перестройка налогового, кассового и социального регулирования. Большинство рисков для бизнеса возникает не из-за самих нововведений, а из-за несвоевременной настройки учёта, неверных формулировок в договорах и устаревших данных в налоговых органах.
В такой ситуации особенно важно не реагировать на изменения постфактум, а выстраивать учёт и налоговую стратегию заранее. Если у вас возникают вопросы по применению новых правил, спецрежимам, ККТ, страховым взносам или льготам, вы всегда можете записаться на консультацию. Специалисты КУБ2Б помогут разобраться в актуальных требованиях, оценить риски и выстроить бухгалтерский и налоговый учёт так, чтобы бизнес оставался в порядке.
