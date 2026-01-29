Налоговые и бухгалтерские изменения недели (21.01-28.01): что важно учесть бизнесу уже сейчас

Компьютерные спортклубы и НДС: официальная позиция Минфина

Что произошло

Минфин подтвердил: услуги по предоставлению игрового пространства в компьютерных спортивных клубах не облагаются НДС. Основание — признание компьютерного спорта официальным видом спорта и применение льгот, предусмотренных статьёй 149 НК РФ.

Что это значит для бизнеса

Компьютерные клубы могут работать без начисления НДС, если они:

развивают именно «компьютерный спорт»;

имеют основной ОКВЭД 93.1;

фактически оказывают спортивные услуги, а не просто предоставляют доступ к ПК.

Что можно сделать

Проверить ОКВЭД, формулировки договоров и позиционирование услуг. При правильном оформлении — снизить налоговую нагрузку без рисков споров с ФНС.