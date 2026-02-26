КПП БСН моб
🔴 Вебинар: АУСН – 2026: разбор полетов, ошибки, сверки с ФНС и алгоритмы спасения →
КУБ2Б
Обзоры новостей
Обзор изменений в законодательстве за прошедшую неделю (18.02 — 25.02 2026 года)

Обзор изменений в законодательстве за прошедшую неделю (18.02 — 25.02 2026 года)

Эта неделя приносит не глобальные реформы, а точечные, но значимые корректировки. Где-то бизнес получает послабления, где-то усиливается контроль. Главное — вовремя учесть нюансы: даты выплат, порядок оформления документов и обновление форм отчётности.

Эта неделя принесёт сразу несколько точечных изменений — в налогах, отчётности и выплатах сотрудникам. Разбираем самое с практическими комментариями.

Матпомощь при рождении ребёнка — теперь до 1 млн ₽ без налогов

В чём суть изменений

С 1 января 2026 года необлагаемый НДФЛ и страховыми взносами лимит единовременной материальной помощи при рождении ребёнка увеличен с 50 000 ₽ до 1 000 000 ₽.

Но есть важный нюанс: увеличить уже выплаченную сумму нельзя. Это разовая выплата, и новый лимит действует только при первоначальном перечислении.

На что обратить внимание

  • Если ребёнок родился и матпомощь выплачена в 2025 году (50 000 ₽), а в 2026 году работодатель решит доплатить — с доплаты нужно удержать НДФЛ и начислить взносы.

  • Если ребёнок родился в 2025 году, но выплата происходит в 2026 году (в пределах года после рождения), можно применить новый лимит 1 млн ₽.

Практический вывод

Ключевое значение имеет не дата рождения ребёнка, а дата выплаты. Перед перечислением проверьте, подпадает ли ситуация под новый лимит.

НДС 10% на детские товары — потребуется подтверждение

Что меняется

Готовятся поправки в НК РФ: для применения ставки НДС 10% при продаже или ввозе детских товаров потребуется подтверждать право на льготную ставку.

Нужно будет представить:

  • сведения о сертификате соответствия;

  • либо сведения о декларации о соответствии;

  • либо документы по нормам ЕАЭС.

При реализации — вместе с декларацией по НДС.
При ввозе — в таможенный орган при подаче декларации на товары.

Что это означает для компаний

Применять ставку 10% без подтверждающих документов станет рискованно. Контроль усилится.

Рекомендация

Проверьте наличие действующих сертификатов и порядок их отражения в учёте и отчётности.

Закрытие периода без авралов — вместе с КУБ2Б

Делегируйте нам рутину и объёмы работ в любой части бухгалтерского учёта.

Нажимая кнопку, я соглашаюсь с пользовательским соглашением, обработкой персональных данных и получением информационных и рекламных рассылок

Больничный, если сотрудник ушёл с работы раньше

Разъяснение от СФР

Если сотрудник в рабочий день обратился к врачу, не доработав смену, и ему открыт больничный с освобождением от работы в этот же день — пособие назначается с даты освобождения.

Частичная оплата дня не предусмотрена.
За один день нельзя одновременно получить зарплату и больничное пособие.

Как правильно оформить

Если работодатель оплачивает день как рабочий — больничное за него не назначается.
В таком случае:

  • 2–4 дни болезни оплачиваются за счёт работодателя;

  • с 5-го дня — за счёт СФР.

Важно для кадровиков и бухгалтерии

Выбирать нужно один вариант оформления — либо рабочий день, либо больничный.

АУСН: работодатель не отслеживает лимит по НДФЛ

Позиция налоговой

Работодатели на АУСН всегда применяют ставку НДФЛ 13%.
Контролировать превышение годового лимита доходов сотрудника они не обязаны.

Если доход окажется выше установленного порога, ФНС сама уведомит сотрудника о необходимости доплаты.

Также при передаче сведений нужно указывать:

  • фактическую дату выплаты;

  • период, за который выплачена зарплата.

Что важно не упустить

Корректно отражать даты перечислений и расчётный период, чтобы избежать расхождений в данных.

Консультация от эксперта КУБ2Б

Платная консультация, оставьте заявку и мы подберём нужного специалиста.

Нажимая кнопку, я соглашаюсь с пользовательским соглашением, обработкой персональных данных и получением информационных и рекламных рассылок

ЕФС-1: отчётности станет меньше

Какие послабления вводятся

С 2026 года:

  • не нужно сдавать подраздел 1.1 при переводе на дистанционную работу или на работу на дому;

  • отменяется подраздел 1.2 с типом «Назначение выплат по ОСС».

Для кого это особенно актуально

Для компаний с удалёнными сотрудниками — объём отчётности сократится.

Туристический налог: обновлена декларация

Что нового в форме

В разделе 2 теперь указывается не только категория, но и тип средства размещения.

Добавлены новые поля:

  • признак изменения налоговой ставки в течение квартала;

  • номер месяца налогового периода.

Если ставки различаются по месяцам, раздел заполняется отдельно по каждому месяцу.

Что стоит сделать заранее

Обновить формы и проверить корректность заполнения до первой сдачи по новой декларации.

Работайте без ночных смен

Делегируйте рутину и объёмные задачи — подготовим/сдадим всё в срок

Нажимая кнопку, я соглашаюсь с пользовательским соглашением, обработкой персональных данных и получением информационных и рекламных рассылок

Взносы «на травматизм»: важные уточнения

С 1 июля 2026 года:

  • сумма пеней не может превышать сумму недоимки;

  • если недоимка и пени не превышают 500 ₽ и сохраняются до конца расчётного периода, требование направят в течение 3 месяцев;

  • компенсация расходов дистанционного сотрудника освобождается от взносов в пределах 35 ₽ за рабочий день.

Если расходы подтверждены документально, лимит 35 ₽ не применяется.

Практический совет

Контролируйте расчёты по взносам и документальное подтверждение компенсаций дистанционным сотрудникам.

Дополнительный выходной в марте 2026 года

8 марта 2026 года выпадает на воскресенье.
Выходной переносится на понедельник.

При пятидневной рабочей неделе отдых продлится с 7 по 9 марта включительно.

Полный и частичный аутсорсинг бухгалтерии от КУБ2Б

С 2017 года мы оказали услуги более 1000 компаниям по всей России:

  • Персональный руководитель проекта — всегда на связи (чат, звонки, видео-встречи), в курсе всех деталей вашего бизнеса и несет ответственность за результат.

  • Личный кабинет — хранит все важное с доступом 24/7, личный кабинет и мобильное приложение.

  • Вернем деньги если не понравится.

  • Нас готовы рекомендовать 88% клиентов.

Перейти на сайт

Итог

Эта неделя приносит не глобальные реформы, а точечные, но значимые корректировки. Где-то бизнес получает послабления, где-то усиливается контроль.

Главное — вовремя учесть нюансы: даты выплат, порядок оформления документов и обновление форм отчётности.

Если нужно оценить, как эти изменения скажутся именно на вашей компании, специалисты КУБ2Б помогут разобраться и настроить процессы без лишних рисков.

Реклама: ООО «КУБ2Б», ИНН: 1655379261, erid: 2W5zFFwgKKo

Дата публикации: 26.02.2026, 17:22

Отредактировано: 27.02.2026, 09:22

Рубрика:
Обзоры новостей

Информации об авторе

КУБ2Б

КУБ2Б

Бухгалтерия для бизнеса

1 921 подписчик80 постов

Начать дискуссию

ГлавнаяШкола