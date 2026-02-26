Обзор изменений в законодательстве за прошедшую неделю (18.02 — 25.02 2026 года)

Эта неделя принесёт сразу несколько точечных изменений — в налогах, отчётности и выплатах сотрудникам. Разбираем самое с практическими комментариями.
Матпомощь при рождении ребёнка — теперь до 1 млн ₽ без налогов
В чём суть изменений
С 1 января 2026 года необлагаемый НДФЛ и страховыми взносами лимит единовременной материальной помощи при рождении ребёнка увеличен с 50 000 ₽ до 1 000 000 ₽.
Но есть важный нюанс: увеличить уже выплаченную сумму нельзя. Это разовая выплата, и новый лимит действует только при первоначальном перечислении.
На что обратить внимание
Если ребёнок родился и матпомощь выплачена в 2025 году (50 000 ₽), а в 2026 году работодатель решит доплатить — с доплаты нужно удержать НДФЛ и начислить взносы.
Если ребёнок родился в 2025 году, но выплата происходит в 2026 году (в пределах года после рождения), можно применить новый лимит 1 млн ₽.
Практический вывод
Ключевое значение имеет не дата рождения ребёнка, а дата выплаты. Перед перечислением проверьте, подпадает ли ситуация под новый лимит.
НДС 10% на детские товары — потребуется подтверждение
Что меняется
Готовятся поправки в НК РФ: для применения ставки НДС 10% при продаже или ввозе детских товаров потребуется подтверждать право на льготную ставку.
Нужно будет представить:
сведения о сертификате соответствия;
либо сведения о декларации о соответствии;
либо документы по нормам ЕАЭС.
При реализации — вместе с декларацией по НДС.
При ввозе — в таможенный орган при подаче декларации на товары.
Что это означает для компаний
Применять ставку 10% без подтверждающих документов станет рискованно. Контроль усилится.
Рекомендация
Проверьте наличие действующих сертификатов и порядок их отражения в учёте и отчётности.
Больничный, если сотрудник ушёл с работы раньше
Разъяснение от СФР
Если сотрудник в рабочий день обратился к врачу, не доработав смену, и ему открыт больничный с освобождением от работы в этот же день — пособие назначается с даты освобождения.
Частичная оплата дня не предусмотрена.
За один день нельзя одновременно получить зарплату и больничное пособие.
Как правильно оформить
Если работодатель оплачивает день как рабочий — больничное за него не назначается.
В таком случае:
2–4 дни болезни оплачиваются за счёт работодателя;
с 5-го дня — за счёт СФР.
Важно для кадровиков и бухгалтерии
Выбирать нужно один вариант оформления — либо рабочий день, либо больничный.
АУСН: работодатель не отслеживает лимит по НДФЛ
Позиция налоговой
Работодатели на АУСН всегда применяют ставку НДФЛ 13%.
Контролировать превышение годового лимита доходов сотрудника они не обязаны.
Если доход окажется выше установленного порога, ФНС сама уведомит сотрудника о необходимости доплаты.
Также при передаче сведений нужно указывать:
фактическую дату выплаты;
период, за который выплачена зарплата.
Что важно не упустить
Корректно отражать даты перечислений и расчётный период, чтобы избежать расхождений в данных.
ЕФС-1: отчётности станет меньше
Какие послабления вводятся
С 2026 года:
не нужно сдавать подраздел 1.1 при переводе на дистанционную работу или на работу на дому;
отменяется подраздел 1.2 с типом «Назначение выплат по ОСС».
Для кого это особенно актуально
Для компаний с удалёнными сотрудниками — объём отчётности сократится.
Туристический налог: обновлена декларация
Что нового в форме
В разделе 2 теперь указывается не только категория, но и тип средства размещения.
Добавлены новые поля:
признак изменения налоговой ставки в течение квартала;
номер месяца налогового периода.
Если ставки различаются по месяцам, раздел заполняется отдельно по каждому месяцу.
Что стоит сделать заранее
Обновить формы и проверить корректность заполнения до первой сдачи по новой декларации.
Взносы «на травматизм»: важные уточнения
С 1 июля 2026 года:
сумма пеней не может превышать сумму недоимки;
если недоимка и пени не превышают 500 ₽ и сохраняются до конца расчётного периода, требование направят в течение 3 месяцев;
компенсация расходов дистанционного сотрудника освобождается от взносов в пределах 35 ₽ за рабочий день.
Если расходы подтверждены документально, лимит 35 ₽ не применяется.
Практический совет
Контролируйте расчёты по взносам и документальное подтверждение компенсаций дистанционным сотрудникам.
Дополнительный выходной в марте 2026 года
8 марта 2026 года выпадает на воскресенье.
Выходной переносится на понедельник.
При пятидневной рабочей неделе отдых продлится с 7 по 9 марта включительно.
Итог
Эта неделя приносит не глобальные реформы, а точечные, но значимые корректировки. Где-то бизнес получает послабления, где-то усиливается контроль.
Главное — вовремя учесть нюансы: даты выплат, порядок оформления документов и обновление форм отчётности.
Если нужно оценить, как эти изменения скажутся именно на вашей компании, специалисты КУБ2Б помогут разобраться и настроить процессы без лишних рисков.
