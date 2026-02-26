Обзор изменений в законодательстве за прошедшую неделю (18.02 — 25.02 2026 года)

Матпомощь при рождении ребёнка — теперь до 1 млн ₽ без налогов

В чём суть изменений

С 1 января 2026 года необлагаемый НДФЛ и страховыми взносами лимит единовременной материальной помощи при рождении ребёнка увеличен с 50 000 ₽ до 1 000 000 ₽.

Но есть важный нюанс: увеличить уже выплаченную сумму нельзя. Это разовая выплата, и новый лимит действует только при первоначальном перечислении.