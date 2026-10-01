Закон о платформенной экономике: что изменится для бизнеса с 1 октября 2026 года

С 1 октября 2026 года вступает в силу Федеральный закон № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации» — первый закон, который вводит единые правила для всех посреднических цифровых площадок: маркетплейсов, агрегаторов услуг, бирж фрилансеров и B2B-платформ (по данным РБК Quote, КонсультантПлюс и СберПро). Если вы продаёте на Ozon, Wildberries или Яндекс Маркете, заказываете услуги через агрегаторы или сами управляете цифровой площадкой — часть новых обязанностей коснётся и вас напрямую, даже если формально закон адресован в первую очередь операторам платформ.

Разбираем, кого касается закон, что конкретно меняется и что стоит успеть сделать до 1 октября.

Кого касается закон о платформенной экономике

Закон вводит понятия «цифровая платформа», «оператор платформы», «партнёр платформы» (продавец или исполнитель) и «пользователь платформы» — раньше эти отношения регулировались только общими нормами Гражданского кодекса и законом о защите прав потребителей (см. СберПро).

Под регулирование подпадают платформы, которые одновременно позволяют размещать товары или услуги, заключать сделки и проводить расчёты между участниками, а также соответствуют пороговым значениям — не менее 100 000 пользователей в России в сутки за прошедший год и либо не менее 10 000 партнёров с хотя бы одной сделкой за год, либо оборот сделок свыше 50 млрд ₽ в год. Для иностранных платформ порог по числу партнёров/обороту не применяется — достаточно соответствия по функционалу и аудитории (по данным СберПро). Эти пороговые цифры зафиксированы в Постановлении Правительства РФ от 28.01.2026 № 54 и на момент подготовки материала подтверждаются только одним источником — перед использованием в юридически значимых целях сверьте их с текстом постановления.

Под действие закона попадают:

Категория платформ Примеры Маркетплейсы и товарные агрегаторы Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет Сервисы заказа услуг такси, доставка, клининг, ремонт Биржи фрилансеров и поиска персонала сервисы поиска специалистов, размещения резюме и вакансий Сервисы объявлений классифайды Аренда жилья и имущества площадки краткосрочной/долгосрочной аренды B2B-платформы оптовые маркетплейсы, поиск поставщиков

Закон не распространяется на банки, брокеров и инвестплатформы, видеосервисы, лицензирование ПО, площадки, продающие только собственные товары (без посредничества), госинформсистемы и электронные площадки для госзакупок, банкротных и приватизационных торгов (см. СберПро).

Что обязаны сделать платформы

Реестр цифровых платформ. Минэкономразвития формирует открытый реестр посреднических платформ — по заявлениям операторов и по данным, полученным от других ведомств. До 2 ноября 2026 года реестр должен быть сформирован и размещён в открытом доступе (СберПро). Важный нюанс: конкретные обязанности по закону у площадки возникают с даты её фактического включения в реестр, а не автоматически с 1 октября — если платформа появится в реестре позже, у неё может быть больше времени на подготовку, чем кажется по общей дате закона. В ожидаемый состав реестра эксперты называют Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет, Avito, Lamoda, «Купер», «Магнит Маркет», «Яндекс Go», «Яндекс Еда» и ряд других крупных площадок (по данным Vitvet).

Обмен данными с ФНС. Платформы обязаны передавать налоговой сведения о новых партнёрах и об изменении их данных, а при выявлении налоговым органом признаков нарушения — уведомлять партнёра через личный кабинет и передавать в ФНС его пояснения. Если вы продаёте на маркетплейсах, это прямое продолжение тренда, о котором мы писали раньше — ФНС и маркетплейсы уже сейчас обмениваются данными о продавцах, и с 1 октября этот обмен станет обязательным по закону, а не добровольной практикой площадок.

Договоры с партнёрами. Договор должен заключаться в электронной форме, содержать размер комиссии, порядок расчётов и сроков выплат, условия ответственности сторон, порядок формирования рейтингов и изменения цен, механизм подачи жалоб. Партнёр должен сохранять доступ к архивным версиям договора даже после его изменения или расторжения (СберПро).

Сроки уведомления об изменениях. Если изменения ухудшают положение партнёра (например, растёт комиссия) — платформа обязана предупредить не менее чем за 45 дней; если изменения нейтральны — не менее чем за 15 дней; если улучшают положение партнёра или приводят договор в соответствие с законом — уведомлять не обязательно (СберПро).

Тип изменения Срок уведомления Ухудшает положение партнёра (комиссия, ответственность, условия расчётов) не менее 45 дней Не затрагивает существенные условия не менее 15 дней Улучшает положение партнёра / приводит договор в соответствие с законом можно не уведомлять

Скидки за счёт продавца. Снизить цену товара за счёт продавца платформа теперь может только с его согласия, предупредив не менее чем за 5 рабочих дней. Продавец вправе установить минимальную цену, ниже которой платформа не может продавать товар, полностью запретить скидки за свой счёт, а отказ от акций не может быть поводом для снижения рейтинга или ограничения доступа к платформе (СберПро).

Досудебное урегулирование споров. Каждая платформа обязана создать систему рассмотрения жалоб партнёров: обращение должно быть рассмотрено не более чем за 15 дней, а если жалоба обоснована — неправомерные ограничения нужно отменить в течение 48 часов (СберПро).

Карточки товаров. Платформа обязана проверять наличие обязательных сведений — о продавце, маркировке, сертификатах — до публикации карточки и не допускать размещения товаров без нужных документов или изъятых из оборота. Это ещё один повод держать документы на товар и данные о маркировке в порядке — мы уже разбирали, что важно учитывать в бухгалтерии селлера на маркетплейсах, и с 1 октября аккуратность в этой части станет не просто вопросом учёта, а условием, чтобы карточку вообще пропустили на площадку.

Где проходит грань между ГПХ и трудовыми отношениями

Отдельный блок закона касается разграничения гражданско-правовых и трудовых отношений при работе через платформы. Правительство установило дополнительный ориентир для ряда отраслей: если исполнитель оказывает услуги одному заказчику больше 60 часов в месяц на протяжении шести месяцев подряд, такое сотрудничество считается систематическим для целей регулирования платформенной занятости. Критерий действует для отраслей из закрытого перечня — строительство и ремонт, склад и логистика, оптовая и розничная торговля, клининг, общепит, операции с недвижимостью, образование и репетиторство, разработка ПО и ИТ-услуги, подбор персонала, маркетинг и реклама, такси и грузоперевозки, фитнес и организация досуга (по данным СберПро).

Этот критерий (60 часов / 6 месяцев) на момент подготовки статьи подтверждён только одним источником — перед тем как опираться на него в клиентской работе, стоит свериться с текстом подзаконного акта, когда он будет опубликован в открытом доступе. Сам по себе критерий не означает автоматического признания отношений трудовыми — это ориентир для контроля, а не готовое решение.

Штрафы: что уже действует

Сам закон № 289-ФЗ штрафы не устанавливает — он задаёт общие правила игры. Ответственность за их нарушение ввёл отдельный закон, и на момент публикации статьи он уже принят, а не находится на рассмотрении: Федеральный закон № 295-ФЗ от 04.08.2026 внёс в КоАП РФ новые статьи 14.69 и 14.70. Штрафы по обеим статьям начинают действовать одновременно с самим 289-ФЗ — с 1 октября 2026 года (см. Vitvet, Selsup, 06.Роспотребнадзор).

Статья 14.69 КоАП РФ — для операторов платформ (юрлиц):

Нарушение Штраф для юрлица Не предоставил партнёру техническую возможность разместить обязательную информацию 20 000 – 50 000 ₽ Не обеспечил обмен юридически значимыми сообщениями / формирование актов сверки 50 000 – 100 000 ₽ Сведения в карточке товара отсутствуют, не проверены или размещены с нарушением требований 50 000 – 100 000 ₽ Нарушил порядок ограничения или прекращения размещения карточки 50 000 – 100 000 ₽ Нарушил порядок снижения цены за счёт партнёра 100 000 – 300 000 ₽ Не предоставил техвозможность запретить скидки за счёт партнёра / нарушил такой запрет 100 000 – 400 000 ₽ Ограничил партнёра (доступ, карточка, рейтинг) за отказ от скидки за свой счёт 100 000 – 400 000 ₽ Нарушил требования к поисковой выдаче/ранжированию 100 000 – 400 000 ₽ Нарушил порядок предоставления обязательной информации 50 000 – 100 000 ₽ Незаконно ограничил доступ партнёра или владельца ПВЗ к личному кабинету 100 000 – 500 000 ₽ Не рассмотрел жалобу или нарушил порядок разрешения споров 100 000 – 500 000 ₽

Максимальный штраф для юрлица-оператора — 500 000 ₽ (два последних нарушения из таблицы; см. Vitvet, Selsup). Срок давности привлечения к ответственности по этим составам — 90 дней (по данным Vitvet).

Статья 14.70 КоАП РФ — отдельная ответственность для продавцов (партнёров). Штрафы здесь ниже и привязаны к нарушениям на стороне продавца: по имеющимся данным — до 70 000 ₽ юрлицу за карточку товара без нужных документов, и до 200 000 ₽ — за продажу немаркированных товаров через платформу (см. Jurisora, Selsup). Полную детализацию по всем частям статьи 14.70 на момент публикации мы не нашли в открытых источниках — при подготовке договоров и инструкций для сотрудников сверьте её с текстом закона.

Так как эта часть материала обновлена по результатам отдельной проверки уже после первой публикации: изначально в статье было указано, что штрафы существуют только в виде законопроекта первого чтения — это устарело. Закон принят и вступает в силу вместе с 289-ФЗ.

Что делать бизнесу до 1 октября 2026 года

Проверьте, подпадает ли ваша площадка или деятельность под закон. Если вы оператор платформы — сверьтесь с критериями (аудитория, число партнёров, оборот). Если вы продавец или исполнитель — уточните у площадки, готовится ли она к включению в реестр. Актуализируйте документы на товары. Сертификаты, декларации соответствия, данные о маркировке — соберите и проверьте до того, как площадки начнут строже фильтровать карточки при публикации. Пересмотрите договорную базу, если вы оператор платформы. Учтите обязательные условия — комиссию, сроки уведомлений, порядок скидок и досудебного урегулирования споров. Сверьте, как оформлены длительные отношения с исполнителями, если вы работаете в одной из перечисленных выше 12 отраслей и системно привлекаете одних и тех же людей через платформы. Заложите время на бухгалтерскую и налоговую сверку — с усилением обмена данными между платформами и ФНС расхождения между отчётами площадки и вашим учётом станут заметнее быстрее, чем раньше.

Если разбираться в этом на фоне текущей отчётности и операционки некогда — именно для таких ситуаций у КУБ2Б работает бухгалтерское сопровождение как единая система: учёт, налоги и управленческая отчётность закрываются одной командой, и подобные изменения в законодательстве отслеживаются не постфактум, а заранее.

Частые вопросы

Когда закон о платформенной экономике вступает в силу? 1 октября 2026 года — сам закон и правила ведения реестра платформ. Реестр Минэкономразвития должно сформировать и опубликовать до 2 ноября 2026 года (СберПро).

Закон отменяет самозанятость или запрещает работать с самозанятыми? Нет. Закон регулирует работу цифровых платформ, а не статус самозанятых. Режим НПД действует отдельно и этим законом не затрагивается.

Кого закон точно не касается? Банки, брокеров и инвестиционные платформы, видеосервисы, лицензирование ПО, площадки, продающие только свои товары, а также госсистемы и площадки для госзакупок и банкротных торгов (СберПро).

Есть ли штрафы за нарушение закона прямо сейчас? Сам закон № 289-ФЗ штрафов не вводит, но отдельный закон об ответственности уже принят — Федеральный закон № 295-ФЗ от 04.08.2026 добавил в КоАП статьи 14.69 (для операторов платформ, штрафы юрлицу от 20 000 до 500 000 ₽ в зависимости от нарушения) и 14.70 (для продавцов). Обе статьи начинают действовать с 1 октября 2026 года — одновременно с 289-ФЗ (см. Vitvet, Selsup).

Что делать продавцу на маркетплейсе уже сейчас? Проверить документы и маркировку на товары, уточнить у площадки её планы по включению в реестр и по обновлению оферты, и держать бухгалтерские данные в порядке — расхождения с площадкой станут заметнее.

Как понять, что моя платформа подпадает под закон? Ориентироваться на критерии из Постановления Правительства № 54 — аудитория, число партнёров, оборот. Точные пороги стоит сверить с первоисточником, поскольку в открытых разборах они пока встречаются только со ссылкой на этот документ (СберПро).

Дисклеймер: материал носит информационный характер и не заменяет юридическую консультацию. Закон об административной ответственности (295-ФЗ, ст. 14.69–14.70 КоАП) уже принят и вступает в силу с 1 октября 2026 года вместе с 289-ФЗ, но часть подзаконных актов и полная детализация штрафов по ст. 14.70 для продавцов на момент публикации ещё не во всех источниках раскрыта одинаково — перед использованием в юридически значимых целях (договоры, споры, консультации клиентов) сверяйте цифры и формулировки с актуальным текстом нормативных актов.

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