15 лучших онлайн-бухгалтерий для ИП и ООО: рейтинг сервисов 2026 года

Налогоплательщик ФНС . Бесплатное официальное ПО для формирования деклараций и работы с единым налоговым счетом.

Бухсофт . Сервис для подготовки отчетности, кадрового учета и проверок по контрольным соотношениям налоговой.

Бухгалтерия Клерка . Информационно-обучающая платформа со справочно-правовой базой и калькуляторами.

Парус-Предприятие . Система учета для крупных предприятий, филиальных сетей и госсектора.

1С:Бухгалтерия . Универсальная онлайн-бухгалтерия для ООО и ИП на всех режимах налогообложения.

Фингуру . Бухгалтерский аутсорсинг с зафиксированной в договоре финансовой ответственностью.

Небо . Облачный кабинет для самостоятельного ведения учета или передачи задач на аутсорсинг.

Бухгалтерия Т-Банка . Встроенная онлайн-бухгалтерия для ИП без сотрудников в мобильном банке.

Инфо-бухгалтер . Программа для налогового и кадрового учета в локальном и облачном форматах.

Куб24 . Сервис с модулями аналитики маркетплейсов и управленческих отчетов.

СБИС . Платформа для ведения учета, электронного документооборота и сдачи отчетности во все контролирующие органы.

Кнопка . Бухгалтерский аутсорсинг с обработкой первички и сопровождением штатной командой.

Онлайн-бухгалтерия Сбербанка . Встроенный банковский инструмент для ИП на упрощенке «Доходы» без штата.

Онлайн-бухгалтерия Эвотора . Облачная бухгалтерия для розницы и услуг с автоматическим проведением кассовых чеков в книгу учета доходов и расходов.

Мы поставили Онлайн-бухгалтерию Эвотора на первое место, потому что для пользователей наших касс это наиболее удобное решение с автоматическим занесением чеков в КУДиР без ручного ввода.

Система онлайн-бухгалтерии собирает данные из касс и банков. При пробитии чека или поступлении оплаты программа автоматически заносит сумму в доходы и пересчитывает налог.

Десктопное приложение привязано к жесткому диску, а формы отчетности в нем требуют ручных обновлений. Облачные сервисы бухгалтерии размещены на серверах разработчика, поэтому обновления происходят автоматически: новые формы деклараций появляются сразу после вступления законов в силу.

Главная цель автоматизации — исключить ручной учет и риски штрафов. Сервис отслеживает изменения законов, напоминает о налоговых датах, проверяет партнеров и сдает декларации.

Онлайн-бухгалтерия — облачный сервис, который полностью или частично заменяет штатного специалиста: рассчитывает налоги, ведет кадровый и первичный учет, формирует и отправляет отчетность в налоговую через интернет.

Что такое онлайн-бухгалтерия и как она устроена

Бизнес без штата сдает минимальную отчетность и свободен от кадрового учета. Но как только появляются работники, нужна онлайн-бухгалтерия с кадровым блоком. Она автоматически рассчитывает выплаты, начисляет НДФЛ и страховые взносы, а также формирует и отправляет отчеты в налоговую и социальный фонд.

Онлайн-бухгалтерия с сотрудниками и без: в чем разница

Онлайн-бухгалтерия для ООО на ОСНО ведет книги покупок и продаж, сверяет счета-фактуры с партнерами без риска блокировки счетов.

Для юридических лиц требования законодательства строго регламентированы. Даже при отсутствии операций онлайн-бухгалтерия для ООО на УСН отправляет нулевой бухгалтерский баланс вместе с отчетом о финансовых результатах.

Онлайн-бухгалтерия на патенте контролирует лимит доходов и формирует книгу учета. При совмещении режимов сервис автоматически разделяет выручку. На автоматической упрощенке налог считает сама налоговая по данным банка и касс.

Предпринимателям без штата вести учет проще всего. Онлайн-бухгалтерия на УСН рассчитывает авансовые платежи и уменьшает налог на уплаченные за себя страховые взносы.

Предпринимателю на патенте или упрощенке достаточно сервиса, который сам соберет книгу учета доходов и расходов, учтет страховые взносы и напомнит о платежах. Организации на общей системе налогообложения уже потребуется комплексная система — с полноценной бухгалтерией, расчетом НДС и сверкой первички.

Кому подходит онлайн-бухгалтерия: по системе налогообложения и форме бизнеса

15 лучших онлайн-бухгалтерий: подробный обзор

Мы оценили программы для бухучета по таким критериям: совместимость с разными формами бизнеса, возможности, стоимость и наличие бесплатного периода.

1. Онлайн-бухгалтерия Эвотора

Кому подойдет: ИП на упрощенке и патенте. Оценка: ⭐⭐⭐⭐⭐

Описание

Онлайн-бухгалтерия Эвотора — сервис для самостоятельного ведения учета и сдачи отчетности без привлечения бухгалтера для ИП без сотрудников. Система подтягивает данные из кассовых чеков и раскладывает по статьям учета загруженные банковские выписки для формирования КУДиР без ручных расчетов. Стоимость: от 4500 руб./год. Есть демо-режим. В кабинете Эвотор можно посмотреть всю историю по налогам — от текущего сальдо ЕНС и расчетов по УСН до банковских выписок и статуса сданной отчетности

Ключевые инструменты

Поддержка консультаций с бухгалтером в чате и онлайн-календарь налогов.

Автоматическое ведение КУДиР: проведение чеков и банковских выписок в книгу доходов и расходов.

Расчет налогов и вычетов: авторасчет упрощенки и патента с уменьшением налога на страховые взносы.

Совмещение режимов: раздельный учет выручки для упрощенки и патента с контролем лимита в 60 млн рублей.

Сдача отчетности: отправка декларации по упрощенке в налоговую через облачную КЭП.

Налоговая реформа: поддержка новых ставок НДС для упрощенки.

Умная сверка и контроль банка: автоматическая проверка зачислений по эквайрингу и СБП, отслеживание скрытых комиссий, анализ подозрительных возвратов и уведомления при просадках выручки.

Защита от проверок и сверка с налоговой: автопроверка КУДиР и декларации УСН перед отправкой с выдачей готовой пояснительной записки при ошибках и мониторинг ЕНС.

Ограничения

Приложение для бухгалтерии заточено больше под ИП без сотрудников — кадровый учет и поддержка организаций не предусмотрены.

2. Онлайн-бухгалтерия Сбербанка

Кому подойдет: ИП на упрощенке «Доходы» и патенте без сотрудников, открывшим счет в СберБизнес Оценка: ⭐⭐⭐⭐

Описание

Онлайн-бухгалтерия входит в экосистему СберБанка. Расчет налогов и подготовка платежей формируются на основе движения средств по счету банка. Стоимость: базовый тариф для ИП без сотрудников — от 0 до 800 ₽/мес; тарифы с сотрудниками или упрощенкой «Доходы минус расходы» — 1700 ₽/мес. Расчет налогов идет внутри личного кабинета СберБизнес, можно платно подключить бухгалтера на аутсорсе

Ключевые инструменты

Авторасчет упрощенки «Доходы»: расчет налога по входящим платежам с учетом вычетов на страховые взносы.

Формирование КУДиР: автозаполнение книги учета доходов и расходов по банковской выписке.

Календарь отчетности: напоминания о сроках уплаты налогов и сдачи деклараций.

Сдача отчетности: подписание и отправка деклараций в налоговую через электронную подпись Сбера.

Учет патента: ведение КУДиР по патенту и контроль сроков оплаты.

Эквайринг: автоматический учет торговой и интернет-выручки Сбера.

Ограничения

Учет ограничен операциями внутри Сбербанка, сторонние счета и кассы вводятся вручную. Сервис не подходит для сложного первичного учета, импорта и льготных налоговых ставок.

3. Кнопка

Кому подойдет: ИП и компаниям на упрощенке и общей системе налогообложения, которым нужен бухгалтер Оценка: ⭐⭐⭐⭐

Описание

Сервис аутсорсинг бухгалтерии для задач по первичным документам, налогам, кадрам и валютному контролю. Программа сканирует накладные, выгружает выписки из банков и готовит платежки, а штатные специалисты взаимодействуют с налоговой и фондами. Стоимость: от 3500 ₽/мес ИП без сотрудников с нулевой отчетностью; от 7000 до 39 000 ₽/мес на тарифах с сотрудниками. Есть онлайн-презентация, полноценного демо нет. Гибридный формат — автоматические алгоритмы обработки первички со штатными экспертами

Ключевые инструменты

Командный аутсорсинг: сопровождение бизнеса выделенным бухгалтером, юристом и ассистентом.

Распознавание первички: автоматический ввод данных из сканов и фото документов.

Кадровый учет: начисление зарплат, расчет НДФЛ, взносов и подготовка кадровых отчетов.

Страхование ответственности: финансовая гарантия компенсации штрафов налоговой при ошибках сервиса.

Управленческий учет: аналитика движения денежных средств и остатков в интерфейсе.

Мультибанк и электронный документооборот: автовыгрузка выписок, отправка платежей и обмен электронными документами.

Ограничения

Стоимость выше стандартных облачных сервисов и растет при увеличении числа операций, сотрудников и оборота. Распознанные документы требуют ручной проверки, а интеграция со сторонними базами 1С может вызывать задержки.

4. СБИС

Кому подойдет: ИП и компаниям на любом режиме, которым нужна одна система для финучета, документооборота и работы с госорганами Оценка: ⭐⭐⭐⭐

Описание

Платформа от компании «Тензор» объединяет складской и первичный учет, расчет зарплаты, проверку партнеров и сверку с единым налоговым счетом. Входящие документы из электронного документооборота автоматически формируют учетные проводки без ручного переноса. Стоимость: от 5000 ₽/год для ИП без сотрудников до 17 000 ₽/год для компаний на общей системе с кадрами и электронным документооборотом. Есть демо-версия. Единый контур — учет, электронный документооборот, кадры и сдача отчетности во все госорганы без сторонних модулей

Ключевые инструменты

Сквозная первичка: проведение актов, накладных и передаточных документов напрямую из встроенного электронного документооборота.

Кадровый учет и зарплата: расчет выплат, отпусков, больничных и сборка форм ЕФС-1 и 6-НДФЛ.

Сверка с ЕНС: мониторинг единого налогового счета, сальдо и уведомления о задолженностях.

Учет для общей системы: расчет НДС, налога на прибыль и автосоставление книг покупок и продаж.

Встроенный электронный документооборот: прием документов и подписание первички с помощью КЭП.

Ограничения

Итоговая стоимость формируется из отдельных лицензий: пакеты электронного документооборота, автосверка единого налогового счета, дополнительные компании оплачиваются отдельно. Интерфейс перегружен функционалом, а в пик сдачи отчетности поддержка может отвечать с задержками.

5. Куб24

Кому подойдет: ИП, компаниям и самозанятым, которые торгуют на маркетплейсах или работают с большим объемом первички Оценка: ⭐⭐⭐⭐

Описание

Платформа связывает бухгалтерский учет с аналитикой денежных потоков. Система загружает, банковские выписки и формирует закрывающие документы, отображая чистую прибыль, складские остатки и кассовые разрывы. Стоимость: от 560 ₽/мес при оплате за год для самозанятых, от 4200 до 8000 ₽/мес для селлеров с управленческим учетом и торговыми площадками. Есть бесплатные тарифы с ограниченным количеством операций. Объединяет бухгучет с управленческой аналитикой продаж на маркетплейсах и автообработкой первички

Ключевые инструменты

Учет для маркетплейсов: автоматический разбор отчетов комиссионеров для корректного расчета налога с полной выручки селлера.

Распознавание первички: сканирование и автозагрузка сканов накладных, актов и чеков с последующей выгрузкой в 1С.

Управленческий учет и ДДС: отслеживание прибылей, убытков, остатков на складах и предотвращение кассовых разрывов в модуле «ФинДиректор».

Расчет налогов: подготовка расчетов по УСН, патентным доходам и формирование файлов деклараций.

Кадровый блок: расчет зарплат, НДФЛ, страховых взносов и формирование кадровых отчетов.

Интеграция с банками: автовыгрузка выписок из Сбербанка, Альфа-Банка, Т-Банка, Точки и Модульбанка.

Ограничения

Сервис разбит на разные модули: управленческая аналитика и работа с маркетплейсами требуют оплаты отдельных тарифов. Прямая автозагрузка чеков с касс через ОФД отсутствует — данные затягиваются из банковских выписок или файлов. Платформа не отправляет отчетность в ФНС напрямую с помощью КЭП — файлы отчетов выгружаются для отправки через 1С, ЛК ФНС или сторонний ЭДО.

6. Инфо-бухгалтер

Кому подойдет: ИП и компаниям, которым нужна автономная программа Оценка: ⭐⭐⭐

Описание

Программа предлагает локальный и облачный форматы для налогового, складского и первичного учета. Софт создан для профессиональных бухгалтеров: он заточен под сложные проводки и требования стандартов бухучета. Стоимость: локальная версия — от 8400 до 25 700 ₽; облачная подписка — от 17 400 ₽/год. Есть бесплатная демо-версия. Гибкая настройка под специфику бизнеса с помощью встроенной системы макрокоманд и правил, но прагматичный интерфейс и функционал

Ключевые инструменты

Налоговый и бухучет: автоформирование книги учета доходов и расходов, оборотно-сальдовых ведомостей и расчет всех налогов.

Кадры и зарплата: учет сменных графиков, больничных, отпускных, расчет НДФЛ и сборка отчетов для социального фонда.

Отраслевые модули: готовые блоки для торговли, производства, автосервисов, НКО, ЖКХ и медицины.

Онлайн-отчетность: проверка и прямая отправка деклараций в налоговую, Социальный фонд, Росстат и ФСРАР.

Складской учет: контроль движений ТМЦ, инвентаризация и автоматическое списание материалов.

Два режима: автономная работа без интернета на ПК или облачный доступ через сервер.

Ограничения

Интерфейс программы устарел, а автообновления и интеграция с банками часто требуют ручной настройки. В локальной версии обновления законодательства платные, а поддержка работает без оперативных чатов.

7. Бухгалтерия Т-Банка

Кому подойдет: ИП на упрощенке и патенте без сотрудников со счетом в Т-Банке Оценка: ⭐⭐⭐⭐

Описание

Решение ориентировано на клиентов банка. Алгоритмы отслеживают поступления и списания по расчетным счетам, рассчитывают авансы по УСН и формируют платежки на уплату страховых взносов для подтверждения в приложении. Стоимость: бесплатно для ИП на упрощенке «Доходы» без сотрудников; версии с сотрудниками или упрощенкой «Доходы минус расходы» — от 5990 ₽/мес. Бесшовная интеграция с экосистемой Т-Бизнес — авторасчет налогов и подготовка деклараций в мобильном банке, подходит для совмещения режимов

Ключевые инструменты

Авторасчет налогов и взносов: вычисление упрощенки и патента с автоматическим учетом страховых взносов для уменьшения налога.

Автоматическая КУДиР: заполнение книги учета доходов и расходов на основе банковских выписок и кассовых данных.

Интеграция с эквайрингом и Т-Кассой: подтягивание розничных продаж и транзакций интернет-эквайринга.

Сдача отчетности: отправка деклараций по упрощенке в налоговую из личного кабинета через бесплатно выпущенную КЭП.

Учет патента: отслеживание лимитов патента, подготовка уведомлений на уменьшение стоимости патента и контроль сроков.

Базовый кадровый учет: расчет зарплаты, НДФЛ и взносов за небольшое количество сотрудников.

Ограничения

Учет ограничен операциями внутри Т-Банка, а сторонние счета и наличная выручка заносятся вручную. Алгоритмы могут корректно не распознавать возвраты или агентские платежи, требуя ручного контроля.

8. Небо

Кому подойдет: ИП и компаниям, которым нужен самостоятельный облачный учет или бухгалтерское сопровождение Оценка: ⭐⭐⭐⭐

Описание

Платформа на базе 1С, в которой есть автоматический расчет налогов и персональные консультации профильных специалистов. Пользователь может вести учет самостоятельно или передать задачи команде бухгалтеров. Алгоритмы контролируют сроки сдачи деклараций, рассчитывают зарплату и сверяют сальдо единого налогового счета. Стоимость: самостоятельный учет — от 150 до 834 ₽/мес; аутсорсинг — от 1640 до 4860 ₽/мес. Есть демо-доступ. Единый сервис для самостоятельного учета с проверкой документов экспертами перед отправкой

Ключевые инструменты

Учет и отчетность: формирование деклараций по упрощенке, патенту, общей системе и автоотправка в контролирующие органы.

Первичка и партнеры: автоматический ввод актов и накладных из сканов, проверка надежности партнеров по базам налоговой.

Кадры и расчет выплат: начисление зарплаты, отпускных, больничных и сборка кадровой отчетности для социального фонда (ЕФС-1, 6-НДФЛ).

Конструктор документов: база шаблонных договоров и актов с автоподстановкой реквизитов.

Персональные консультации: помощь экспертов по налогам, праву и кадрам в чате.

Мультибанк и электронный документооборот: автообмен данными с банками, маркетплейсами и операторами документооборота.

Ограничения

Стоимость тарифов выше базовых банковских сервисов, а за дополнительные опции и кадровый учет предусмотрены доплаты. Первичная настройка интеграций требует времени, а в периоды сдачи отчетности возможны задержки в ответах техподдержки.

9. Фингуру

Кому подойдет: ИП и компаниям, которым нужен бухгалтер на аутсорсе Оценка: ⭐⭐⭐⭐

Описание

Команда специалистов сервиса полностью закрывает задачи по ведению учета, расчету налогов и кадровому делопроизводству. Предприниматель взаимодействует со специалистами через мобильное приложение или чат: достаточно сфотографировать первичные документы, а остальную рутину берет на себя закрепленная экспертная группа. Стоимость: от 6100 ₽/мес для ИП на упрощенке или патенте; от 16 400 ₽/мес для компаний с сотрудниками и активным документооборотом на общей системе. Полный бухгалтерский аутсорсинг с материальной ответственностью

Ключевые инструменты

Комплексный аутсорсинг: полный цикл учета, подготовка и сдача отчетности в налоговую, Социальный фонд и Росстат без участия клиента.

Распознавание первички: ввод актов, накладных и чеков по фотографиям и сканам через мобильное приложение.

Кадровый учет: расчет зарплаты, больничных, отпускных, оформление трудовых договоров и сдача кадровых отчетов.

Консультации: поддержка экспертов по налогам, праву и оптимизации платежей в онлайн-чате.

Интеграция с банками: автовыгрузка выписок и создание платежных поручений на уплату налогов и взносов.

Страхование ответственности: финансовые гарантии по договору, защищающие бизнес от пеней и штрафов.

Ограничения

В сервисе нет базового тарифа для самостоятельного ведения учета — доступен только формат полного аутсорсинга. Тарифы содержат лимиты по числу операций и сотрудников, за превышение которых предусмотрены доплаты. Скорость решения текущих задач зависит от загрузки закрепленного бухгалтера.

10. 1С:Бухгалтерия

Кому подойдет: ИП и компаниям, а также бухгалтерам и аутсорсерам Оценка: ⭐⭐⭐⭐⭐

Описание

Комплексный продукт, который закрывает все направления финансовой, налоговой и кадровой деятельности предприятия. Программа поддерживает сложные проводки, легко масштабируется и обновляется при изменениях нормативных актов налоговой и Минфина. Стоимость: базовая локальная версия — от 3000 ₽ для одного ИНН; до 23 000 ₽ версия ПРОФ; облачная подписка 1С:Фреш — от 755 ₽/мес за пользователя. Есть бесплатный тестовый период на 30 дней. Российский стандарт бухгалтерского учета с гибкой настройкой под любой бизнес

Ключевые инструменты

Универсальный учет: автоформирование книги учета доходов и расходов, оборотно-сальдовых ведомостей и заполнение всех видов деклараций.

1С-Отчетность: проверка, формирование и прямая отправка отчетов в налоговую, Социальный фонд и Росстат через встроенную КЭП.

Кадры и зарплата: расчет выплат, больничных, отпускных, НДФЛ и взносов с автоматической подготовкой кадровых документов.

Склад и производство: контроль движения ТМЦ, инвентаризация, автоматическое списание сырья и расчет себестоимости.

Встроенный электронный документооборот и банк-клиент: обмен первичкой с партнерами и автозагрузка банковских выписок.

Локальный и облачный форматы: возможность работы на собственном сервере без сети или в облаке через браузер.

Ограничения

Система требует понимания основ бухучета. Для решения технических сбоев или нетиповых интеграций требуется привлечение специалистов 1С, а обновления для версии ПРОФ предоставляются по платной подписке ИТС.

11. Парус-Предприятие

Кому подойдет: крупным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, бизнесу со сложным производством и филиальной сетью Оценка: ⭐⭐⭐

Описание

Платформа ориентирована на работу с большими объемами данных и строгими отраслевыми стандартами. Система выстраивает учет вокруг корпоративной аналитики, исполнения смет и управления крупными активами, позволяя автоматизировать процессы от планирования бюджета до консолидированной отчетности. Стоимость: рассчитывается индивидуально по запросу. Специализация под бюджетный учет и регламенты госсектора с поддержкой масштабируемых СУБД

Ключевые инструменты

Бюджетный и коммерческий учет: автоматизация по плану счетов для госучреждений и компаний с поддержкой сложных проводок.

Централизованный расчет зарплаты: обработка выплат для тысяч сотрудников с учетом надбавок, специфических сеток окладов и выгрузкой отчетов.

Управление закупками: контроль исполнения контрактов, лимитов бюджетных обязательств и интеграция с ЕИС.

Учет имущества и ТМЦ: инвентаризация основных средств, движение материалов, автосписание и расчет амортизации.

Консолидация отчетности: сведение балансов и финансовых отчетов по филиальным структурам.

Интеграция с ГИС: обмен данными с системами казначейства, налоговой, Социального фонда и ведомственными порталами.

Ограничения

Сложный интерфейс и длительный процесс внедрения, требующий штатных IT-специалистов или внешних интеграторов. Для ИП, малого и микробизнеса функционал платформы избыточен.

12. Scloud

Кому подойдет: ИП, компаниям, бухгалтерам и аутсорсинговым компаниям, которым нужна 1С в облаке Оценка: ⭐⭐⭐⭐ Описание Платформа позволяет перенести 1С в облако и работать в ней через браузер или удаленный рабочий стол. Пользователь получает доступ к стандартным конфигурациям без покупки серверов и коробочных лицензий. Обновления и резервное копирование выполняются автоматически. Стоимость: аренда 1С — от 1600 ₽/мес за пользователя. Есть тестовый период 14 дней. 1С:Фреш — от 755 ₽/мес за пользователя. Есть тестовый период 30 дней. Аренда полноценной 1С в формате SaaS с бесплатным сервисом доработки конфигурации

Ключевые инструменты

Аренда конфигураций 1С: доступ к лицензионным программам для учета, кадров и торговли в едином кабинете.

Автообновления и бэкапы: поддержка баз в актуальном состоянии под изменения законодательства и ежедневные резервные копии.

Круглосуточная техподдержка: помощь по работе в программах и устранению сбоев в режиме 24/7.

Пакет доработок: доработка отчетов, печатных форм и интеграций в рамках часов, включенных в тариф.

Дистанционный доступ: подключение через веб-браузер, удаленный рабочий стол или мобильное приложение.

Интеграции: поддержка стандартных модулей обмена с банками и операторами электронного документооборота.

Ограничения

При работе с тяжелыми базами через удаленный рабочий стол в часы пик возможна задержка формирования отчетов. За превышение базовых лимитов на диск, дисковый архив или подключение нестандартных расширений есть дополнительная оплата.

13. Бухгалтерия Клерка

Кому подойдет: владельцам бизнеса и бухгалтерам, которым нужна информационная поддержка, обучение и готовые инструменты для учета Оценка: ⭐⭐⭐

Описание

Клерк — профессиональное СМИ, обучающий центр и каталог приложений. Сервис помогает отслеживать изменения законодательства и решать учетные задачи. В рамках подписки «Клерк.Премиум» доступны разборы налоговых тем, шаблоны документов и консультации экспертов по налогам и кадрам. Стоимость: базовые статьи, форум и калькуляторы — бесплатно; подписка «Клерк.Премиум» — от 950 ₽/мес при оплате за год. Профильная медиаплатформа и экосистема с базой нормативных актов, калькуляторами, курсами и ответами экспертов

Ключевые инструменты

База материалов: статьи, инструкции, разборы законов, справочники и судебная практика.

Профессиональные калькуляторы: онлайн-инструменты для расчета отпускных, больничных, пеней, НДФЛ и пособий.

Центр обучения: курсы повышения квалификации, программа переподготовки и вебинары с выдачей документов установленного образца.

Персональные консультации: ответы экспертов по учету и налогообложению со ссылками на нормативные акты.

Бланки и справочники: база договоров, актов, отчетов, учетных политик и кадровых форм для скачивания.

Сообщество и форум: площадка для обмена опытом, обсуждения рабочих кейсов и проверок налоговой.

Ограничения

В бесплатной версии много рекламных баннеров, а аналитика и точечные разборы закрыты подпиской «Премиум». На бесплатном форуме ответы дают в основном другие пользователи, а не официальные эксперты.

14. Бухсофт

Кому подойдет: бухгалтерам и ИП, которым нужен простой инструмент для ведения учета Оценка: ⭐⭐⭐⭐ Описание БухСофт — онлайн-сервис для ведения учета и сдачи отчетности. Первичные документы вводятся в несколько кликов, а система автоматически проверяет декларации и расчеты на ошибки перед отправкой в контролирующие органы. Стоимость: от 21 321 ₽/год. Есть тестовый период 14 дней. Есть все инструменты для бухгалтерского, управленческого и кадрового учета

Ключевые инструменты

Подготовка и сдача отчетности: автоматическая сборка и отправка деклараций в налоговую, Социальный фонд и Росстат с предпроверкой по алгоритмам ведомств.

Кадровый учет и зарплата: расчет выплат, отпускных, больничных, пособий, формирование кадровых приказов и трудовых договоров.

Учет доходов, расходов и ТМЦ: контроль движения товаров на складах, выставление счетов, актов и накладных с формированием книги учета доходов и расходов.

Встроенный электронный документооборот и банк-клиент: прямой обмен электронными документами с партнерами и автозагрузка выписок из ведущих банков.

Консультации экспертов: правовая и бухгалтерская поддержка по горячей линии и в чате.

Мультисервисность: возможность вести учет нескольких юридических лиц или ИП в одном аккаунте.

Ограничения

Возможностей программы недостаточно для производственных предприятий, крупной оптовой торговли или розничных сетей со специфическими требованиями к складскому учету.

15. Налогоплательщик ФНС

Кому подойдет: ИП, компаниям и самозанятым, которым нужен контроль расчетов с бюджетом и бесплатная сдача базовой отчетности Оценка: ⭐⭐⭐ Описание Личный кабинет для взаимодействия с налоговой службой напрямую. Здесь отслеживают состояние единого налогового счета, сверяют задолженности, запрашивают справки и отправляют уведомления. Стоимость: бесплатно. Есть базовый набор для работы с налогами и кассами, можно напрямую написать заявление в ФНС и получить официальный ответ

Ключевые инструменты

Управление ЕНС: контроль баланса единого налогового счета, отслеживание предстоящих платежей, пеней и истории списаний.

Формирование и отправка отчетности: бесплатная сдача деклараций по упрощенке (для ИП с КЭП) и подача уведомлений об исчисленных суммах налогов.

Документооборот с налоговой: отправка заявлений на патент, зачет/возврат переплат, смену режимов налогообложения и получение выписок из ЕГРИП/ЕГРЮЛ.

Сверка расчетов: получение требований, актов проверок и оперативных оповещений о действиях налоговой по счетам.

Учет для самозанятых: авторасчет налога на профессиональный доход и формирование чеков (в связке с приложением «Мой налог»).

Ограничения