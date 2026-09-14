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Обзоры для бухгалтера
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15 лучших онлайн-бухгалтерий для ИП и ООО: рейтинг сервисов 2026 года

15 лучших онлайн-бухгалтерий для ИП и ООО: рейтинг сервисов 2026 года

Облачная бухгалтерия для ИП и ООО экономит бизнесу время. Сервис сам считает налоги, заполняет декларации и следит за сроками сдачи отчётов. Чтобы помочь предпринимателям быстро подобрать сервис под формат бизнеса, команда Эвотора сравнила функционал, цены и возможности интеграции  лучших бухгалтерий на рынке и составила свой рейтинг.

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Топ-15 сервисов онлайн-бухгалтерии в РФ 

Мы поставили Онлайн-бухгалтерию Эвотора на первое место, потому что для пользователей наших касс это наиболее удобное решение с автоматическим занесением чеков в КУДиР без ручного ввода.

  1. Онлайн-бухгалтерия Эвотора. Облачная бухгалтерия для розницы и услуг с автоматическим проведением кассовых чеков в книгу учета доходов и расходов.

  2. Онлайн-бухгалтерия Сбербанка. Встроенный банковский инструмент для ИП на упрощенке «Доходы» без штата.

  3. Кнопка. Бухгалтерский аутсорсинг с обработкой первички и сопровождением штатной командой.

  4. СБИС. Платформа для ведения учета, электронного документооборота и сдачи отчетности во все контролирующие органы. 

  5. Куб24. Сервис с модулями аналитики маркетплейсов и управленческих отчетов.

  6. Инфо-бухгалтер. Программа для налогового и кадрового учета в локальном и облачном форматах.

  7. Бухгалтерия Т-Банка. Встроенная онлайн-бухгалтерия для ИП без сотрудников в мобильном банке.

  8. Небо. Облачный кабинет для самостоятельного ведения учета или передачи задач на аутсорсинг.

  9. Фингуру. Бухгалтерский аутсорсинг с зафиксированной в договоре финансовой ответственностью.

  10. 1С:Бухгалтерия. Универсальная онлайн-бухгалтерия для ООО и ИП на всех режимах налогообложения.

  11. Парус-Предприятие. Система учета для крупных предприятий, филиальных сетей и госсектора.

  12. Scloud. Облачная аренда лицензионных конфигураций 1С с технической поддержкой.

  13. Бухгалтерия Клерка. Информационно-обучающая платформа со справочно-правовой базой и калькуляторами.

  14. Бухсофт. Сервис для подготовки отчетности, кадрового учета и проверок по контрольным соотношениям налоговой. 

  15. Налогоплательщик ФНС. Бесплатное официальное ПО для формирования деклараций и работы с единым налоговым счетом. 

Что такое онлайн-бухгалтерия и как она устроена 

Онлайн-бухгалтерия — облачный сервис, который полностью или частично заменяет штатного специалиста: рассчитывает налоги, ведет кадровый и первичный учет, формирует и отправляет отчетность в налоговую через интернет. 

Какие задачи решает онлайн-бухгалтерия

Главная цель автоматизации — исключить ручной учет и риски штрафов. Сервис отслеживает изменения законов, напоминает о налоговых датах, проверяет партнеров и сдает декларации.

Облачные сервисы vs десктопные программы

Десктопное приложение привязано к жесткому диску, а формы отчетности в нем требуют ручных обновлений. Облачные сервисы бухгалтерии размещены на серверах разработчика, поэтому обновления происходят автоматически: новые формы деклараций появляются сразу после вступления законов в силу.

Техническая работа и интеграции

Система онлайн-бухгалтерии собирает данные из касс и банков. При пробитии чека или поступлении оплаты программа автоматически заносит сумму в доходы и пересчитывает налог.

Кому подходит онлайн-бухгалтерия: по системе налогообложения и форме бизнеса

Предпринимателю на патенте или упрощенке достаточно сервиса, который сам соберет книгу учета доходов и расходов, учтет страховые взносы и напомнит о платежах. Организации на общей системе налогообложения уже потребуется комплексная система — с полноценной бухгалтерией, расчетом НДС и сверкой первички.

Онлайн-бухгалтерия для ИП: УСН, патент, АУСН

Предпринимателям без штата вести учет проще всего. Онлайн-бухгалтерия на УСН рассчитывает авансовые платежи и уменьшает налог на уплаченные за себя страховые взносы.

Онлайн-бухгалтерия на патенте контролирует лимит доходов и формирует книгу учета. При совмещении режимов сервис автоматически разделяет выручку. На автоматической упрощенке налог считает сама налоговая по данным банка и касс.

Онлайн-бухгалтерия для ООО

Для юридических лиц требования законодательства строго регламентированы. Даже при отсутствии операций онлайн-бухгалтерия для ООО на УСН отправляет нулевой бухгалтерский баланс вместе с отчетом о финансовых результатах.

Онлайн-бухгалтерия для ООО на ОСНО ведет книги покупок и продаж, сверяет счета-фактуры с партнерами без риска блокировки счетов. 

Онлайн-бухгалтерия с сотрудниками и без: в чем разница

Бизнес без штата сдает минимальную отчетность и свободен от кадрового учета. Но как только появляются работники, нужна онлайн-бухгалтерия с кадровым блоком. Она автоматически рассчитывает выплаты, начисляет НДФЛ и страховые взносы, а также формирует и отправляет отчеты в налоговую и социальный фонд. 

15 лучших онлайн-бухгалтерий: подробный обзор

Мы оценили программы для бухучета по таким критериям: совместимость с разными формами бизнеса, возможности, стоимость и наличие бесплатного периода.

1. Онлайн-бухгалтерия Эвотора

Кому подойдет: ИП на упрощенке и патенте.

Оценка: ⭐⭐⭐⭐⭐

Описание

Онлайн-бухгалтерия Эвотора — сервис для самостоятельного ведения учета и сдачи отчетности без привлечения бухгалтера для ИП без сотрудников. Система подтягивает данные из кассовых чеков и раскладывает по статьям учета загруженные банковские выписки для формирования КУДиР без ручных расчетов. 

Стоимость: от 4500 руб./год. Есть демо-режим. 

В кабинете Эвотор можно посмотреть всю историю по налогам — от текущего сальдо ЕНС и расчетов по УСН до банковских выписок и статуса сданной отчетности
В кабинете Эвотор можно посмотреть всю историю по налогам — от текущего сальдо ЕНС и расчетов по УСН до банковских выписок и статуса сданной отчетности

Ключевые инструменты

  • Поддержка консультаций с бухгалтером в чате и онлайн-календарь налогов. 

  • Автоматическое ведение КУДиР: проведение чеков и банковских выписок в книгу доходов и расходов.

  • Расчет налогов и вычетов: авторасчет упрощенки и патента с уменьшением налога на страховые взносы.

  • Совмещение режимов: раздельный учет выручки для упрощенки и патента с контролем лимита в 60 млн рублей.

  • Сдача отчетности: отправка декларации по упрощенке в налоговую через облачную КЭП.

  • Налоговая реформа: поддержка новых ставок НДС для упрощенки.

  • Умная сверка и контроль банка: автоматическая проверка зачислений по эквайрингу и СБП, отслеживание скрытых комиссий, анализ подозрительных возвратов и уведомления при просадках выручки.

  • Защита от проверок и сверка с налоговой: автопроверка КУДиР и декларации УСН перед отправкой с выдачей готовой пояснительной записки при ошибках и мониторинг ЕНС.

Ограничения

Приложение для бухгалтерии заточено больше под ИП без сотрудников — кадровый учет и поддержка организаций не предусмотрены.

2. Онлайн-бухгалтерия Сбербанка

Кому подойдет: ИП на упрощенке «Доходы» и патенте без сотрудников, открывшим счет в СберБизнес 

Оценка: ⭐⭐⭐⭐

Описание

Онлайн-бухгалтерия входит в экосистему СберБанка. Расчет налогов и подготовка платежей формируются на основе движения средств по счету банка.

Стоимость: базовый тариф для ИП без сотрудников — от 0 до 800 ₽/мес; тарифы с сотрудниками или упрощенкой «Доходы минус расходы» — 1700 ₽/мес.

Расчет налогов идет внутри личного кабинета СберБизнес, можно платно подключить бухгалтера на аутсорсе
Расчет налогов идет внутри личного кабинета СберБизнес, можно платно подключить бухгалтера на аутсорсе

Ключевые инструменты

  • Авторасчет упрощенки «Доходы»: расчет налога по входящим платежам с учетом вычетов на страховые взносы.

  • Формирование КУДиР: автозаполнение книги учета доходов и расходов по банковской выписке.

  • Календарь отчетности: напоминания о сроках уплаты налогов и сдачи деклараций.

  • Сдача отчетности: подписание и отправка деклараций в налоговую через электронную подпись Сбера.

  • Учет патента: ведение КУДиР по патенту и контроль сроков оплаты.

  • Эквайринг: автоматический учет торговой и интернет-выручки Сбера.

Ограничения

Учет ограничен операциями внутри Сбербанка, сторонние счета и кассы вводятся вручную. Сервис не подходит для сложного первичного учета, импорта и льготных налоговых ставок.

3. Кнопка

Кому подойдет: ИП и компаниям на упрощенке и общей системе налогообложения, которым нужен бухгалтер

Оценка: ⭐⭐⭐⭐

Описание

Сервис аутсорсинг бухгалтерии для задач по первичным документам, налогам, кадрам и валютному контролю. Программа сканирует накладные, выгружает выписки из банков и готовит платежки, а штатные специалисты взаимодействуют с налоговой и фондами.

Стоимость: от 3500 ₽/мес ИП без сотрудников с нулевой отчетностью; от 7000 до 39 000 ₽/мес на тарифах с сотрудниками. Есть онлайн-презентация, полноценного демо нет.

Гибридный формат — автоматические алгоритмы обработки первички со штатными экспертами
Гибридный формат — автоматические алгоритмы обработки первички со штатными экспертами

Ключевые инструменты

  • Командный аутсорсинг: сопровождение бизнеса выделенным бухгалтером, юристом и ассистентом.

  • Распознавание первички: автоматический ввод данных из сканов и фото документов.

  • Кадровый учет: начисление зарплат, расчет НДФЛ, взносов и подготовка кадровых отчетов.

  • Страхование ответственности: финансовая гарантия компенсации штрафов налоговой при ошибках сервиса.

  • Управленческий учет: аналитика движения денежных средств и остатков в интерфейсе.

  • Мультибанк и электронный документооборот: автовыгрузка выписок, отправка платежей и обмен электронными документами.

Ограничения

Стоимость выше стандартных облачных сервисов и растет при увеличении числа операций, сотрудников и оборота. Распознанные документы требуют ручной проверки, а интеграция со сторонними базами 1С может вызывать задержки.

4. СБИС

Кому подойдет: ИП и компаниям на любом режиме, которым нужна одна система для финучета, документооборота и работы с госорганами

Оценка: ⭐⭐⭐⭐

Описание

Платформа от компании «Тензор» объединяет складской и первичный учет, расчет зарплаты, проверку партнеров и сверку с единым налоговым счетом. Входящие документы из электронного документооборота автоматически формируют учетные проводки без ручного переноса.

Стоимость: от 5000 ₽/год для ИП без сотрудников до 17 000 ₽/год для компаний на общей системе с кадрами и электронным документооборотом. Есть демо-версия.

Единый контур — учет, электронный документооборот, кадры и сдача отчетности во все госорганы без сторонних модулей
Единый контур — учет, электронный документооборот, кадры и сдача отчетности во все госорганы без сторонних модулей

Ключевые инструменты

  • Сквозная первичка: проведение актов, накладных и передаточных документов напрямую из встроенного электронного документооборота. 

  • Кадровый учет и зарплата: расчет выплат, отпусков, больничных и сборка форм ЕФС-1 и 6-НДФЛ.

  • Сверка с ЕНС: мониторинг единого налогового счета, сальдо и уведомления о задолженностях.

  • Учет для общей системы: расчет НДС, налога на прибыль и автосоставление книг покупок и продаж.

  • Встроенный электронный документооборот: прием документов и подписание первички с помощью КЭП.

Ограничения

Итоговая стоимость формируется из отдельных лицензий: пакеты электронного документооборота, автосверка единого налогового счета, дополнительные компании оплачиваются отдельно. Интерфейс перегружен функционалом, а в пик сдачи отчетности поддержка может отвечать с задержками.

5. Куб24

Кому подойдет: ИП, компаниям и самозанятым, которые торгуют на маркетплейсах или работают с большим объемом первички

Оценка: ⭐⭐⭐⭐

Описание

Платформа связывает бухгалтерский учет с аналитикой денежных потоков. Система загружает, банковские выписки и формирует закрывающие документы, отображая чистую прибыль, складские остатки и кассовые разрывы.

Стоимость: от 560 ₽/мес при оплате за год для самозанятых, от 4200 до 8000 ₽/мес для селлеров с управленческим учетом и торговыми площадками. Есть бесплатные тарифы с ограниченным количеством операций.

Объединяет бухгучет с управленческой аналитикой продаж на маркетплейсах и автообработкой первички
Объединяет бухгучет с управленческой аналитикой продаж на маркетплейсах и автообработкой первички

Ключевые инструменты

  • Учет для маркетплейсов: автоматический разбор отчетов комиссионеров для корректного расчета налога с полной выручки селлера.

  • Распознавание первички: сканирование и автозагрузка сканов накладных, актов и чеков с последующей выгрузкой в 1С.

  • Управленческий учет и ДДС: отслеживание прибылей, убытков, остатков на складах и предотвращение кассовых разрывов в модуле «ФинДиректор».

  • Расчет налогов: подготовка расчетов по УСН, патентным доходам и формирование файлов деклараций.

  • Кадровый блок: расчет зарплат, НДФЛ, страховых взносов и формирование кадровых отчетов.

  • Интеграция с банками: автовыгрузка выписок из Сбербанка, Альфа-Банка, Т-Банка, Точки и Модульбанка.

Ограничения

Сервис разбит на разные модули: управленческая аналитика и работа с маркетплейсами требуют оплаты отдельных тарифов. Прямая автозагрузка чеков с касс через ОФД отсутствует — данные затягиваются из банковских выписок или файлов. Платформа не отправляет отчетность в ФНС напрямую с помощью КЭП — файлы отчетов выгружаются для отправки через 1С, ЛК ФНС или сторонний ЭДО.

6. Инфо-бухгалтер

Кому подойдет: ИП и компаниям, которым нужна автономная программа

Оценка: ⭐⭐⭐

Описание

Программа предлагает локальный и облачный форматы для налогового, складского и первичного учета. Софт создан для профессиональных бухгалтеров: он заточен под сложные проводки и требования стандартов бухучета.

Стоимость: локальная версия — от 8400 до 25 700 ₽; облачная подписка — от 17 400 ₽/год. Есть бесплатная демо-версия.

Гибкая настройка под специфику бизнеса с помощью встроенной системы макрокоманд и правил, но прагматичный интерфейс и функционал
Гибкая настройка под специфику бизнеса с помощью встроенной системы макрокоманд и правил, но прагматичный интерфейс и функционал

Ключевые инструменты

  • Налоговый и бухучет: автоформирование книги учета доходов и расходов, оборотно-сальдовых ведомостей и расчет всех налогов.

  • Кадры и зарплата: учет сменных графиков, больничных, отпускных, расчет НДФЛ и сборка отчетов для социального фонда.

  • Отраслевые модули: готовые блоки для торговли, производства, автосервисов, НКО, ЖКХ и медицины.

  • Онлайн-отчетность: проверка и прямая отправка деклараций в налоговую, Социальный фонд, Росстат и ФСРАР.

  • Складской учет: контроль движений ТМЦ, инвентаризация и автоматическое списание материалов.

  • Два режима: автономная работа без интернета на ПК или облачный доступ через сервер.

Ограничения

Интерфейс программы устарел, а автообновления и интеграция с банками часто требуют ручной настройки. В локальной версии обновления законодательства платные, а поддержка работает без оперативных чатов. 

7. Бухгалтерия Т-Банка

Кому подойдет: ИП на упрощенке и патенте без сотрудников со счетом в Т-Банке

Оценка: ⭐⭐⭐⭐

Описание

Решение ориентировано на клиентов банка. Алгоритмы отслеживают поступления и списания по расчетным счетам, рассчитывают авансы по УСН и формируют платежки на уплату страховых взносов для подтверждения в приложении.

Стоимость: бесплатно для ИП на упрощенке «Доходы» без сотрудников; версии с сотрудниками или упрощенкой «Доходы минус расходы» — от 5990 ₽/мес.

Бесшовная интеграция с экосистемой Т-Бизнес — авторасчет налогов и подготовка деклараций в мобильном банке, подходит для совмещения режимов
Бесшовная интеграция с экосистемой Т-Бизнес — авторасчет налогов и подготовка деклараций в мобильном банке, подходит для совмещения режимов

Ключевые инструменты

  • Авторасчет налогов и взносов: вычисление упрощенки и патента с автоматическим учетом страховых взносов для уменьшения налога.

  • Автоматическая КУДиР: заполнение книги учета доходов и расходов на основе банковских выписок и кассовых данных.

  • Интеграция с эквайрингом и Т-Кассой: подтягивание розничных продаж и транзакций интернет-эквайринга.

  • Сдача отчетности: отправка деклараций по упрощенке в налоговую из личного кабинета через бесплатно выпущенную КЭП.

  • Учет патента: отслеживание лимитов патента, подготовка уведомлений на уменьшение стоимости патента и контроль сроков.

  • Базовый кадровый учет: расчет зарплаты, НДФЛ и взносов за небольшое количество сотрудников.

Ограничения

Учет ограничен операциями внутри Т-Банка, а сторонние счета и наличная выручка заносятся вручную. Алгоритмы могут корректно не распознавать возвраты или агентские платежи, требуя ручного контроля.

8. Небо

Кому подойдет: ИП и компаниям, которым нужен самостоятельный облачный учет или бухгалтерское сопровождение

Оценка: ⭐⭐⭐⭐

Описание

Платформа на базе 1С, в которой есть автоматический расчет налогов и персональные консультации профильных специалистов. Пользователь может вести учет самостоятельно или передать задачи команде бухгалтеров. Алгоритмы контролируют сроки сдачи деклараций, рассчитывают зарплату и сверяют сальдо единого налогового счета.

Стоимость: самостоятельный учет — от 150 до 834 ₽/мес; аутсорсинг — от 1640 до 4860 ₽/мес. Есть демо-доступ.

Единый сервис для самостоятельного учета с проверкой документов экспертами перед отправкой
Единый сервис для самостоятельного учета с проверкой документов экспертами перед отправкой

Ключевые инструменты

  • Учет и отчетность: формирование деклараций по упрощенке, патенту, общей системе и автоотправка в контролирующие органы.

  • Первичка и партнеры: автоматический ввод актов и накладных из сканов, проверка надежности партнеров по базам налоговой.

  • Кадры и расчет выплат: начисление зарплаты, отпускных, больничных и сборка кадровой отчетности для социального фонда (ЕФС-1, 6-НДФЛ).

  • Конструктор документов: база шаблонных договоров и актов с автоподстановкой реквизитов.

  • Персональные консультации: помощь экспертов по налогам, праву и кадрам в чате.

  • Мультибанк и электронный документооборот: автообмен данными с банками, маркетплейсами и операторами документооборота.

Ограничения

Стоимость тарифов выше базовых банковских сервисов, а за дополнительные опции и кадровый учет предусмотрены доплаты. Первичная настройка интеграций требует времени, а в периоды сдачи отчетности возможны задержки в ответах техподдержки. 

9. Фингуру

Кому подойдет: ИП и компаниям, которым нужен бухгалтер на аутсорсе

Оценка: ⭐⭐⭐⭐

Описание

Команда специалистов сервиса полностью закрывает задачи по ведению учета, расчету налогов и кадровому делопроизводству. Предприниматель взаимодействует со специалистами через мобильное приложение или чат: достаточно сфотографировать первичные документы, а остальную рутину берет на себя закрепленная экспертная группа.

Стоимость: от 6100 ₽/мес для ИП на упрощенке или патенте; от 16 400 ₽/мес для компаний с сотрудниками и активным документооборотом на общей системе. 

Полный бухгалтерский аутсорсинг с материальной ответственностью
Полный бухгалтерский аутсорсинг с материальной ответственностью

Ключевые инструменты

  • Комплексный аутсорсинг: полный цикл учета, подготовка и сдача отчетности в налоговую, Социальный фонд и Росстат без участия клиента.

  • Распознавание первички: ввод актов, накладных и чеков по фотографиям и сканам через мобильное приложение.

  • Кадровый учет: расчет зарплаты, больничных, отпускных, оформление трудовых договоров и сдача кадровых отчетов.

  • Консультации: поддержка экспертов по налогам, праву и оптимизации платежей в онлайн-чате.

  • Интеграция с банками: автовыгрузка выписок и создание платежных поручений на уплату налогов и взносов.

  • Страхование ответственности: финансовые гарантии по договору, защищающие бизнес от пеней и штрафов.

Ограничения

В сервисе нет базового тарифа для самостоятельного ведения учета — доступен только формат полного аутсорсинга. Тарифы содержат лимиты по числу операций и сотрудников, за превышение которых предусмотрены доплаты. Скорость решения текущих задач зависит от загрузки закрепленного бухгалтера.

10. 1С:Бухгалтерия

Кому подойдет: ИП и компаниям, а также бухгалтерам и аутсорсерам

Оценка: ⭐⭐⭐⭐⭐

Описание

Комплексный продукт, который закрывает все направления финансовой, налоговой и кадровой деятельности предприятия. Программа поддерживает сложные проводки, легко масштабируется и обновляется при изменениях нормативных актов налоговой и Минфина. 

Стоимость: базовая локальная версия — от 3000 ₽ для одного ИНН; до 23 000 ₽ версия ПРОФ; облачная подписка 1С:Фреш — от 755 ₽/мес за пользователя. Есть бесплатный тестовый период на 30 дней.

Российский стандарт бухгалтерского учета с гибкой настройкой под любой бизнес
Российский стандарт бухгалтерского учета с гибкой настройкой под любой бизнес

Ключевые инструменты

  • Универсальный учет: автоформирование книги учета доходов и расходов, оборотно-сальдовых ведомостей и заполнение всех видов деклараций.

  • 1С-Отчетность: проверка, формирование и прямая отправка отчетов в налоговую, Социальный фонд и Росстат через встроенную КЭП.

  • Кадры и зарплата: расчет выплат, больничных, отпускных, НДФЛ и взносов с автоматической подготовкой кадровых документов.

  • Склад и производство: контроль движения ТМЦ, инвентаризация, автоматическое списание сырья и расчет себестоимости.

  • Встроенный электронный документооборот и банк-клиент: обмен первичкой с партнерами и автозагрузка банковских выписок.

  • Локальный и облачный форматы: возможность работы на собственном сервере без сети или в облаке через браузер.

Ограничения

Система требует понимания основ бухучета. Для решения технических сбоев или нетиповых интеграций требуется привлечение специалистов 1С, а обновления для версии ПРОФ предоставляются по платной подписке ИТС.

11. Парус-Предприятие

Кому подойдет: крупным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, бизнесу со сложным производством и филиальной сетью

Оценка: ⭐⭐⭐

Описание

Платформа ориентирована на работу с большими объемами данных и строгими отраслевыми стандартами. Система выстраивает учет вокруг корпоративной аналитики, исполнения смет и управления крупными активами, позволяя автоматизировать процессы от планирования бюджета до консолидированной отчетности.

Стоимость: рассчитывается индивидуально по запросу.

Специализация под бюджетный учет и регламенты госсектора с поддержкой масштабируемых СУБД
Специализация под бюджетный учет и регламенты госсектора с поддержкой масштабируемых СУБД

Ключевые инструменты

  • Бюджетный и коммерческий учет: автоматизация по плану счетов для госучреждений и компаний с поддержкой сложных проводок.

  • Централизованный расчет зарплаты: обработка выплат для тысяч сотрудников с учетом надбавок, специфических сеток окладов и выгрузкой отчетов.

  • Управление закупками: контроль исполнения контрактов, лимитов бюджетных обязательств и интеграция с ЕИС.

  • Учет имущества и ТМЦ: инвентаризация основных средств, движение материалов, автосписание и расчет амортизации.

  • Консолидация отчетности: сведение балансов и финансовых отчетов по филиальным структурам.

  • Интеграция с ГИС: обмен данными с системами казначейства, налоговой, Социального фонда и ведомственными порталами.

Ограничения

Сложный интерфейс и длительный процесс внедрения, требующий штатных IT-специалистов или внешних интеграторов. Для ИП, малого и микробизнеса функционал платформы избыточен. 

12. Scloud

Кому подойдет: ИП, компаниям, бухгалтерам и аутсорсинговым компаниям, которым нужна 1С в облаке

Оценка: ⭐⭐⭐⭐

Описание

Платформа позволяет перенести 1С в облако и работать в ней через браузер или удаленный рабочий стол. Пользователь получает доступ к стандартным конфигурациям без покупки серверов и коробочных лицензий. Обновления и резервное копирование выполняются автоматически.

Стоимость: аренда 1С — от 1600 ₽/мес за пользователя. Есть тестовый период 14 дней. 1С:Фреш — от 755 ₽/мес за пользователя. Есть тестовый период 30 дней.

Аренда полноценной 1С в формате SaaS с бесплатным сервисом доработки конфигурации
Аренда полноценной 1С в формате SaaS с бесплатным сервисом доработки конфигурации

Ключевые инструменты

  • Аренда конфигураций 1С: доступ к лицензионным программам для учета, кадров и торговли в едином кабинете.

  • Автообновления и бэкапы: поддержка баз в актуальном состоянии под изменения законодательства и ежедневные резервные копии.

  • Круглосуточная техподдержка: помощь по работе в программах и устранению сбоев в режиме 24/7.

  • Пакет доработок: доработка отчетов, печатных форм и интеграций в рамках часов, включенных в тариф.

  • Дистанционный доступ: подключение через веб-браузер, удаленный рабочий стол или мобильное приложение.

  • Интеграции: поддержка стандартных модулей обмена с банками и операторами электронного документооборота. 

Ограничения

При работе с тяжелыми базами через удаленный рабочий стол в часы пик возможна задержка формирования отчетов. За превышение базовых лимитов на диск, дисковый архив или подключение нестандартных расширений есть дополнительная оплата. 

13. Бухгалтерия Клерка

Кому подойдет: владельцам бизнеса и бухгалтерам, которым нужна информационная поддержка, обучение и готовые инструменты для учета

Оценка: ⭐⭐⭐

Описание

Клерк — профессиональное СМИ, обучающий центр и каталог приложений. Сервис помогает отслеживать изменения законодательства и решать учетные задачи. В рамках подписки «Клерк.Премиум» доступны разборы налоговых тем, шаблоны документов и консультации экспертов по налогам и кадрам.

Стоимость: базовые статьи, форум и калькуляторы — бесплатно; подписка «Клерк.Премиум» — от 950 ₽/мес при оплате за год.

Профильная медиаплатформа и экосистема с базой нормативных актов, калькуляторами, курсами и ответами экспертов
Профильная медиаплатформа и экосистема с базой нормативных актов, калькуляторами, курсами и ответами экспертов

Ключевые инструменты

  • База материалов: статьи, инструкции, разборы законов, справочники и судебная практика.

  • Профессиональные калькуляторы: онлайн-инструменты для расчета отпускных, больничных, пеней, НДФЛ и пособий.

  • Центр обучения: курсы повышения квалификации, программа переподготовки и вебинары с выдачей документов установленного образца.

  • Персональные консультации: ответы экспертов по учету и налогообложению со ссылками на нормативные акты.

  • Бланки и справочники: база договоров, актов, отчетов, учетных политик и кадровых форм для скачивания.

  • Сообщество и форум: площадка для обмена опытом, обсуждения рабочих кейсов и проверок налоговой. 

Ограничения

В бесплатной версии много рекламных баннеров, а аналитика и точечные разборы закрыты подпиской «Премиум». На бесплатном форуме ответы дают в основном другие пользователи, а не официальные эксперты. 

14. Бухсофт

Кому подойдет: бухгалтерам и ИП, которым нужен простой инструмент для ведения учета

Оценка: ⭐⭐⭐⭐

Описание

БухСофт — онлайн-сервис для ведения учета и сдачи отчетности. Первичные документы вводятся в несколько кликов, а система автоматически проверяет декларации и расчеты на ошибки перед отправкой в контролирующие органы.

Стоимость: от 21 321 ₽/год. Есть тестовый период 14 дней.

Есть все инструменты для бухгалтерского, управленческого и кадрового учета
Есть все инструменты для бухгалтерского, управленческого и кадрового учета

Ключевые инструменты

  • Подготовка и сдача отчетности: автоматическая сборка и отправка деклараций в налоговую, Социальный фонд и Росстат с предпроверкой по алгоритмам ведомств.

  • Кадровый учет и зарплата: расчет выплат, отпускных, больничных, пособий, формирование кадровых приказов и трудовых договоров.

  • Учет доходов, расходов и ТМЦ: контроль движения товаров на складах, выставление счетов, актов и накладных с формированием книги учета доходов и расходов.

  • Встроенный электронный документооборот и банк-клиент: прямой обмен электронными документами с партнерами и автозагрузка выписок из ведущих банков.

  • Консультации экспертов: правовая и бухгалтерская поддержка по горячей линии и в чате.

  • Мультисервисность: возможность вести учет нескольких юридических лиц или ИП в одном аккаунте.

Ограничения

Возможностей программы недостаточно для производственных предприятий, крупной оптовой торговли или розничных сетей со специфическими требованиями к складскому учету.

15. Налогоплательщик ФНС

Кому подойдет: ИП, компаниям и самозанятым, которым нужен контроль расчетов с бюджетом и бесплатная сдача базовой отчетности

Оценка: ⭐⭐⭐

Описание

Личный кабинет для взаимодействия с налоговой службой напрямую. Здесь отслеживают состояние единого налогового счета, сверяют задолженности, запрашивают справки и отправляют уведомления. 

Стоимость: бесплатно.

Есть базовый набор для работы с налогами и кассами, можно напрямую написать заявление в ФНС и получить официальный ответ
Есть базовый набор для работы с налогами и кассами, можно напрямую написать заявление в ФНС и получить официальный ответ

Ключевые инструменты

  • Управление ЕНС: контроль баланса единого налогового счета, отслеживание предстоящих платежей, пеней и истории списаний.

  • Формирование и отправка отчетности: бесплатная сдача деклараций по упрощенке (для ИП с КЭП) и подача уведомлений об исчисленных суммах налогов.

  • Документооборот с налоговой: отправка заявлений на патент, зачет/возврат переплат, смену режимов налогообложения и получение выписок из ЕГРИП/ЕГРЮЛ.

  • Сверка расчетов: получение требований, актов проверок и оперативных оповещений о действиях налоговой по счетам.

  • Учет для самозанятых: авторасчет налога на профессиональный доход и формирование чеков (в связке с приложением «Мой налог»).

Ограничения

В кабинете нельзя выставлять счета, вести кассу, рассчитывать зарплату или автоматически формировать КУДиР. Сервисы ФНС периодически зависают в дни пиковых нагрузок перед крайними сроками сдачи отчетности.

Какая онлайн-бухгалтерия лучше: сравнительная таблица

Сервис

Загрузка данных 

Системы налогообложения

Загрузка банковских выписок

Удобство работы без штатного бухгалтера

Цена

Онлайн–бухгалтерия Эвотора

Напрямую для касс Эвотор, остальные — через платформу ОФД  

ИП на УСН, ПСН, НДС 5/7%

Автоматически Сбербанк и Альфабанк, остальные банки — ручная

Высокое

от 4500 ₽/год

Онлайн–бухгалтерия Сбербанка

Автоматически СберЭквайринг и партнерские ОФД 

ИП на УСН «Доходы», ПСН; ООО — только на аутсорсинге

Автоматически Сбербанк, остальные банки — не поддерживаются 

Высокое

от 0 до 

1700 ₽/мес

Кнопка

Вручную через фото, сканы и первичку 

ИП и ООО на УСН, ОСНО, ПСН, АУСН

Автоматически Т-Банк, остальные банки — не поддерживаются 

Высокое

от 3500 до

39 000 ₽/мес

СБИС

Автоматически, через Тензор ОФД и кассовый модуль 

ИП и ООО на УСН, ОСНО, ПСН, ЕСХН

Автоматически Сбербанк, Альфа-Банк, Т-Банк, ВТБ, Точка и еще 25+ банков, остальные — ручная 

Среднее

от 5000 до 

17 000 ₽/год

Куб24

Вручную через импорт файлов

ИП и ООО на УСН, ОСНО, ПСН

Автоматически Сбербанк, Альфа-Банк, Т-Банк, Точка, Модульбанк, остальные — ручная 

Среднее

от 560 до 

8000 ₽/месяц

Инфо-бухгалтер

Автоматически, нужна настройка интеграции

ИП и ООО на всех режимах

Автоматически Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, остальные — ручная

Нужен бухгалтер

коробка — от 8400 до 25 700 ₽; облако — от 17 400 ₽/год

Бухгалтерия Т-Банка

Автоматически Т-Касса и партнерские ОФД 

ИП на УСН, ПСН; ООО — только на аутсорсинге

Автоматически Т-Банк, остальные банки — не поддерживаются 

Высокое

от 0 до 

5990 ₽/мес

Небо

Вручную через импорт файлов

ИП и ООО на УСН, ОСНО, ПСН

Автоматически Сбербанк, Альфа-Банк, Т-Банк, остальные — ручная 

Среднее

от 150 до 

4680 ₽/мес

Фингуру

Вручную через фото, сканы и первичку 

ИП и ООО на УСН, ОСНО, ПСН

Автоматически Сбербанк, Т-Банк, Альфа-Банк, Точка, Модульбанк, ВТБ, остальные — ручная

Полный аутсорсинг

от 6100 ₽/мес

1С:Бухгалтерия

Автоматически, нужна настройка интеграции

ИП и ООО на всех режимах

Автоматически Сбербанк, Альфа-Банк, Т-Банк, ВТБ и еще 20+ банков, остальные — ручная 

Нужен бухгалтер

от 755 ₽/мес; от 3000 ₽ коробка 

Парус

Не предусмотрено

ООО и бюджетные организации

Ручная загрузка файлов

Нужен бухгалтер

По запросу

Scloud

Автоматически, нужна настройка интеграции

ИП и ООО на всех режимах

Автоматически Сбербанк, Альфа-Банк, Т-Банк, ВТБ и еще 20+ банков, остальные — ручная

Нужен бухгалтер

от 755 ₽/мес; аренда 1С — от 1600 ₽/мес

Бухгалтерия Клерка

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Информационный сервис

от 950 ₽/мес при оплате за год

БухСофт

Вручную через импорт файлов

ИП и ООО на УСН, ОСНО, ПСН

Автоматически Сбербанк, Альфа-Банк, Т-Банк, остальные — ручная 

Высокое

от 21 321 ₽/год

ЛК ФНС

Не предусмотрено

ООО и ИП  на УСН «Доходы», НПД, НДФЛ

Не предусмотрено

Среднее

Бесплатно

Как выбрать онлайн-бухгалтерию: критерии сравнения

Соответствие налоговому режиму компании — главный критерий при выборе платформы. Если базовые тарифы большинства сервисов легко закрывают задачи ИП на упрощенке «Доходы», то для других систем требуется расширенный функционал.

Поддержка систем налогообложения и форм бизнеса

В первую очередь нужно проверить, как платформа автоматизирует конкретный режим:

  • Упрощенка. На режиме «Доходы» (6%) программа фиксирует поступления, а на «Доходы минус расходы» (15%) дополнительно проверяет входящие документы, подтверждающие затраты.

  • Патент. Сервис контролирует лимит выручки в 60 млн рублей и автоматически ведет раздельный учет, если патент совмещается с упрощенкой.

  • Общая система. Для работы на этом режиме требуется онлайн-бухгалтерия для ООО на ОСНО с поддержкой книг покупок и продаж, а также автоматическим формированием деклараций по НДС и налогу на прибыль.

  • Автоматическая упрощенка. На экспериментальном режиме сервис должен бесшовно обмениваться данными с банком, так как налог рассчитывается автоматически по банковским выпискам и кассовым чекам.

Если планируете сменить налоговый режим или открыть второе юрлицо, выбирайте платформу, которую можно перенастроить без переноса базы.

Интеграции: банки, кассы, маркетплейсы, CRM

Чем меньше ручного ввода, тем ниже риск ошибок. Важно, чтобы сервис напрямую загружал банковские выписки и платежки через API, получал выручку от касс и операторов фискальных данных, а также разбирал отчеты маркетплейсов с учетом комиссий и возвратов.

Автоматизация и проверка ошибок

Система подстраховывает предпринимателя от человеческого фактора. Сервис автоматически сопоставляет остатки по счетам, выявляет дублирующие проводки и проверяет партнеров на надежность. А перед отправкой документов в налоговую платформа проводит аудит по алгоритмам налоговой службы.

Кадровый учет и работа с сотрудниками

При наличии штата или договоров ГПХ необходим кадровый блок. Программа должна автоматически рассчитывать зарплату, отпускные, больничные и удержания. Не менее важна автоматическая подготовка кадровой отчетности: сервис вовремя формирует персональные сведения, формы ЕФС-1 и 6-НДФЛ, а также напоминает о сроках перечисления страховых взносов за работников.

Безопасность данных и КЭП

Для защиты финансовой информации базы данных сервиса должны размещаться в дата-центрах уровня Tier III на территории РФ, поддерживать шифрование по протоколу TLS 1.3 и выполнять автоматическое резервное копирование.

Стоимость и скрытые платежи

При анализе тарифов проверяйте лимиты на выписки, операции и сотрудников — превышение оплачивается отдельно. Итоговая цена складывается из подписки и доплат за КЭП, кадровый учет, отчеты в социальный фонд, ведение нескольких юрлиц и сверку с единым налоговым счетом.

Сколько стоит онлайн-бухгалтерия

Финальная стоимость зависит не от бренда, а от архитектуры сервиса и набора ограничений, зашитых в тариф.

От чего зависит цена: тарифы и лимиты

На стоимость онлайн-бухгалтерии влияют налоговый режим и форма бизнеса: учет ИП на упрощенке или патенте обходится дешевле, чем сопровождение юридических лиц или компаний на общей системе. На чек также влияют лимиты на операции и первичку, плата за КЭП, электронный документооборот и сдачу отчетности. 

Бесплатные и недорогие варианты

Бесплатный кабинет налоговой подходит только для подачи деклараций ИП, но не умеет вести кассу и выставлять счета. Банковские сервисы за 0–350 ₽/мес удобны для ИП без штата, но работают только с одним своим банком.

Сравнение цены нашего сервиса с более дорогими аналогами

Онлайн-бухгалтерия Эвотора стоит 3300–5500 ₽/год и автоматически формирует налоговую отчетность из чеков кассы и банковских выписок. Для ИП на упрощенке или патенте это решение закрывает базовые задачи без переплат.

Альтернативы стоят дороже: аутсорсинг от 42 000 ₽/год берет деньги за команду и страховку, сервисы с аналитикой маркетплейсов от 14 400 ₽/год — за распознавание первички, а учетные экосистемы от 15 000 ₽/год — за лицензии, электронный документооборот и услуги программистов. Без крупного штата, сотни товаров на маркетплейсах или сложной настройки Эвотор запускается сразу из кассы и закрывает учет без лишних расходов.

Частые ошибки и заблуждения при переходе на онлайн-бухгалтерию

Мы выделили самые частые ошибки, которые совершает бизнес при подключении онлайн-бухгалтерии:

  • Пропущенный акт или неверная категория платежа искажают итоговые суммы. Автоматика берет на себя математику, но за точность вводных данных отвечает пользователь.

  • На упрощенке налог рассчитывается с полной стоимости проданного товара. Учитывать только чистый остаток, пришедший на счет от Ozon, Wildberries или Яндекс Маркета, нельзя — это занижает налоговую базу.

  • Общая система налогообложения требует учета НДС и сложных вычетов. Стандартных алгоритмов здесь недостаточно — требуется участие профильного бухгалтера.

  • Электронная отчетность не отменяет хранение первички. На общей системе и упрощенке «Доходы минус расходы» отсутствие актов и передаточных документов приведет к снятию расходов и доначислениям от налоговой.

Облачная бухгалтерия — это инструмент, работающий по заложенным правилам. Если загрузить неполную первичку или упустить особенности налогового режима, система рассчитает суммы с ошибками.

Часто задаваемые вопросы

Отвечает ли сервис онлайн-бухгалтерии за ошибки в отчетах и штрафы?

Разработчики возмещают штрафы и пени по страховке только при сбоях в алгоритмах программы. Если ошибка возникла из-за неполной первички или неверных данных пользователя, ответственность и уплату штрафа несет сам бизнес.

Как перенести данные из 1С в облачную онлайн-бухгалтерию?

База данных, остатки и справочники выгружаются из 1С в форматах XML или Excel и загружаются в новый сервис через модуль импорта. При нестандартной конфигурации переносом занимается техподдержка платформы.

Можно ли вести учет с нескольких банковских счетов одновременно?

Да, система онлайн-бухгалтерии объединяет операции всех счетов в единую ленту через DirectBank или импорт выписок, автоматически распределяя их по статьям доходов и расходов.

Что происходит с данными при отказе от подписки или смене сервиса?

Перед отключением тарифа доступна выгрузка истории операций, книги учета доходов и расходов, деклараций и кадровых отчетов в PDF, Excel или XML для архива или переноса в другую программу.

Реклама: ООО «Эвотор», ИНН 9715225506, erid: 2W5zFJ1QGHF

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