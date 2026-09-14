15 лучших онлайн-бухгалтерий для ИП и ООО: рейтинг сервисов 2026 года

Топ-15 сервисов онлайн-бухгалтерии в РФ
Мы поставили Онлайн-бухгалтерию Эвотора на первое место, потому что для пользователей наших касс это наиболее удобное решение с автоматическим занесением чеков в КУДиР без ручного ввода.
Онлайн-бухгалтерия Эвотора. Облачная бухгалтерия для розницы и услуг с автоматическим проведением кассовых чеков в книгу учета доходов и расходов.
Онлайн-бухгалтерия Сбербанка. Встроенный банковский инструмент для ИП на упрощенке «Доходы» без штата.
Кнопка. Бухгалтерский аутсорсинг с обработкой первички и сопровождением штатной командой.
СБИС. Платформа для ведения учета, электронного документооборота и сдачи отчетности во все контролирующие органы.
Куб24. Сервис с модулями аналитики маркетплейсов и управленческих отчетов.
Инфо-бухгалтер. Программа для налогового и кадрового учета в локальном и облачном форматах.
Бухгалтерия Т-Банка. Встроенная онлайн-бухгалтерия для ИП без сотрудников в мобильном банке.
Небо. Облачный кабинет для самостоятельного ведения учета или передачи задач на аутсорсинг.
Фингуру. Бухгалтерский аутсорсинг с зафиксированной в договоре финансовой ответственностью.
1С:Бухгалтерия. Универсальная онлайн-бухгалтерия для ООО и ИП на всех режимах налогообложения.
Парус-Предприятие. Система учета для крупных предприятий, филиальных сетей и госсектора.
Scloud. Облачная аренда лицензионных конфигураций 1С с технической поддержкой.
Бухгалтерия Клерка. Информационно-обучающая платформа со справочно-правовой базой и калькуляторами.
Бухсофт. Сервис для подготовки отчетности, кадрового учета и проверок по контрольным соотношениям налоговой.
Налогоплательщик ФНС. Бесплатное официальное ПО для формирования деклараций и работы с единым налоговым счетом.
Что такое онлайн-бухгалтерия и как она устроена
Онлайн-бухгалтерия — облачный сервис, который полностью или частично заменяет штатного специалиста: рассчитывает налоги, ведет кадровый и первичный учет, формирует и отправляет отчетность в налоговую через интернет.
Какие задачи решает онлайн-бухгалтерия
Главная цель автоматизации — исключить ручной учет и риски штрафов. Сервис отслеживает изменения законов, напоминает о налоговых датах, проверяет партнеров и сдает декларации.
Облачные сервисы vs десктопные программы
Десктопное приложение привязано к жесткому диску, а формы отчетности в нем требуют ручных обновлений. Облачные сервисы бухгалтерии размещены на серверах разработчика, поэтому обновления происходят автоматически: новые формы деклараций появляются сразу после вступления законов в силу.
Техническая работа и интеграции
Система онлайн-бухгалтерии собирает данные из касс и банков. При пробитии чека или поступлении оплаты программа автоматически заносит сумму в доходы и пересчитывает налог.
Кому подходит онлайн-бухгалтерия: по системе налогообложения и форме бизнеса
Предпринимателю на патенте или упрощенке достаточно сервиса, который сам соберет книгу учета доходов и расходов, учтет страховые взносы и напомнит о платежах. Организации на общей системе налогообложения уже потребуется комплексная система — с полноценной бухгалтерией, расчетом НДС и сверкой первички.
Онлайн-бухгалтерия для ИП: УСН, патент, АУСН
Предпринимателям без штата вести учет проще всего. Онлайн-бухгалтерия на УСН рассчитывает авансовые платежи и уменьшает налог на уплаченные за себя страховые взносы.
Онлайн-бухгалтерия на патенте контролирует лимит доходов и формирует книгу учета. При совмещении режимов сервис автоматически разделяет выручку. На автоматической упрощенке налог считает сама налоговая по данным банка и касс.
Онлайн-бухгалтерия для ООО
Для юридических лиц требования законодательства строго регламентированы. Даже при отсутствии операций онлайн-бухгалтерия для ООО на УСН отправляет нулевой бухгалтерский баланс вместе с отчетом о финансовых результатах.
Онлайн-бухгалтерия для ООО на ОСНО ведет книги покупок и продаж, сверяет счета-фактуры с партнерами без риска блокировки счетов.
Онлайн-бухгалтерия с сотрудниками и без: в чем разница
Бизнес без штата сдает минимальную отчетность и свободен от кадрового учета. Но как только появляются работники, нужна онлайн-бухгалтерия с кадровым блоком. Она автоматически рассчитывает выплаты, начисляет НДФЛ и страховые взносы, а также формирует и отправляет отчеты в налоговую и социальный фонд.
15 лучших онлайн-бухгалтерий: подробный обзор
Мы оценили программы для бухучета по таким критериям: совместимость с разными формами бизнеса, возможности, стоимость и наличие бесплатного периода.
1. Онлайн-бухгалтерия Эвотора
Кому подойдет: ИП на упрощенке и патенте.
Оценка: ⭐⭐⭐⭐⭐
Описание
Онлайн-бухгалтерия Эвотора — сервис для самостоятельного ведения учета и сдачи отчетности без привлечения бухгалтера для ИП без сотрудников. Система подтягивает данные из кассовых чеков и раскладывает по статьям учета загруженные банковские выписки для формирования КУДиР без ручных расчетов.
Стоимость: от 4500 руб./год. Есть демо-режим.
Ключевые инструменты
Поддержка консультаций с бухгалтером в чате и онлайн-календарь налогов.
Автоматическое ведение КУДиР: проведение чеков и банковских выписок в книгу доходов и расходов.
Расчет налогов и вычетов: авторасчет упрощенки и патента с уменьшением налога на страховые взносы.
Совмещение режимов: раздельный учет выручки для упрощенки и патента с контролем лимита в 60 млн рублей.
Сдача отчетности: отправка декларации по упрощенке в налоговую через облачную КЭП.
Налоговая реформа: поддержка новых ставок НДС для упрощенки.
Умная сверка и контроль банка: автоматическая проверка зачислений по эквайрингу и СБП, отслеживание скрытых комиссий, анализ подозрительных возвратов и уведомления при просадках выручки.
Защита от проверок и сверка с налоговой: автопроверка КУДиР и декларации УСН перед отправкой с выдачей готовой пояснительной записки при ошибках и мониторинг ЕНС.
Ограничения
Приложение для бухгалтерии заточено больше под ИП без сотрудников — кадровый учет и поддержка организаций не предусмотрены.
2. Онлайн-бухгалтерия Сбербанка
Кому подойдет: ИП на упрощенке «Доходы» и патенте без сотрудников, открывшим счет в СберБизнес
Оценка: ⭐⭐⭐⭐
Описание
Онлайн-бухгалтерия входит в экосистему СберБанка. Расчет налогов и подготовка платежей формируются на основе движения средств по счету банка.
Стоимость: базовый тариф для ИП без сотрудников — от 0 до 800 ₽/мес; тарифы с сотрудниками или упрощенкой «Доходы минус расходы» — 1700 ₽/мес.
Ключевые инструменты
Авторасчет упрощенки «Доходы»: расчет налога по входящим платежам с учетом вычетов на страховые взносы.
Формирование КУДиР: автозаполнение книги учета доходов и расходов по банковской выписке.
Календарь отчетности: напоминания о сроках уплаты налогов и сдачи деклараций.
Сдача отчетности: подписание и отправка деклараций в налоговую через электронную подпись Сбера.
Учет патента: ведение КУДиР по патенту и контроль сроков оплаты.
Эквайринг: автоматический учет торговой и интернет-выручки Сбера.
Ограничения
Учет ограничен операциями внутри Сбербанка, сторонние счета и кассы вводятся вручную. Сервис не подходит для сложного первичного учета, импорта и льготных налоговых ставок.
3. Кнопка
Кому подойдет: ИП и компаниям на упрощенке и общей системе налогообложения, которым нужен бухгалтер
Оценка: ⭐⭐⭐⭐
Описание
Сервис аутсорсинг бухгалтерии для задач по первичным документам, налогам, кадрам и валютному контролю. Программа сканирует накладные, выгружает выписки из банков и готовит платежки, а штатные специалисты взаимодействуют с налоговой и фондами.
Стоимость: от 3500 ₽/мес ИП без сотрудников с нулевой отчетностью; от 7000 до 39 000 ₽/мес на тарифах с сотрудниками. Есть онлайн-презентация, полноценного демо нет.
Ключевые инструменты
Командный аутсорсинг: сопровождение бизнеса выделенным бухгалтером, юристом и ассистентом.
Распознавание первички: автоматический ввод данных из сканов и фото документов.
Кадровый учет: начисление зарплат, расчет НДФЛ, взносов и подготовка кадровых отчетов.
Страхование ответственности: финансовая гарантия компенсации штрафов налоговой при ошибках сервиса.
Управленческий учет: аналитика движения денежных средств и остатков в интерфейсе.
Мультибанк и электронный документооборот: автовыгрузка выписок, отправка платежей и обмен электронными документами.
Ограничения
Стоимость выше стандартных облачных сервисов и растет при увеличении числа операций, сотрудников и оборота. Распознанные документы требуют ручной проверки, а интеграция со сторонними базами 1С может вызывать задержки.
4. СБИС
Кому подойдет: ИП и компаниям на любом режиме, которым нужна одна система для финучета, документооборота и работы с госорганами
Оценка: ⭐⭐⭐⭐
Описание
Платформа от компании «Тензор» объединяет складской и первичный учет, расчет зарплаты, проверку партнеров и сверку с единым налоговым счетом. Входящие документы из электронного документооборота автоматически формируют учетные проводки без ручного переноса.
Стоимость: от 5000 ₽/год для ИП без сотрудников до 17 000 ₽/год для компаний на общей системе с кадрами и электронным документооборотом. Есть демо-версия.
Ключевые инструменты
Сквозная первичка: проведение актов, накладных и передаточных документов напрямую из встроенного электронного документооборота.
Кадровый учет и зарплата: расчет выплат, отпусков, больничных и сборка форм ЕФС-1 и 6-НДФЛ.
Сверка с ЕНС: мониторинг единого налогового счета, сальдо и уведомления о задолженностях.
Учет для общей системы: расчет НДС, налога на прибыль и автосоставление книг покупок и продаж.
Встроенный электронный документооборот: прием документов и подписание первички с помощью КЭП.
Ограничения
Итоговая стоимость формируется из отдельных лицензий: пакеты электронного документооборота, автосверка единого налогового счета, дополнительные компании оплачиваются отдельно. Интерфейс перегружен функционалом, а в пик сдачи отчетности поддержка может отвечать с задержками.
5. Куб24
Кому подойдет: ИП, компаниям и самозанятым, которые торгуют на маркетплейсах или работают с большим объемом первички
Оценка: ⭐⭐⭐⭐
Описание
Платформа связывает бухгалтерский учет с аналитикой денежных потоков. Система загружает, банковские выписки и формирует закрывающие документы, отображая чистую прибыль, складские остатки и кассовые разрывы.
Стоимость: от 560 ₽/мес при оплате за год для самозанятых, от 4200 до 8000 ₽/мес для селлеров с управленческим учетом и торговыми площадками. Есть бесплатные тарифы с ограниченным количеством операций.
Ключевые инструменты
Учет для маркетплейсов: автоматический разбор отчетов комиссионеров для корректного расчета налога с полной выручки селлера.
Распознавание первички: сканирование и автозагрузка сканов накладных, актов и чеков с последующей выгрузкой в 1С.
Управленческий учет и ДДС: отслеживание прибылей, убытков, остатков на складах и предотвращение кассовых разрывов в модуле «ФинДиректор».
Расчет налогов: подготовка расчетов по УСН, патентным доходам и формирование файлов деклараций.
Кадровый блок: расчет зарплат, НДФЛ, страховых взносов и формирование кадровых отчетов.
Интеграция с банками: автовыгрузка выписок из Сбербанка, Альфа-Банка, Т-Банка, Точки и Модульбанка.
Ограничения
Сервис разбит на разные модули: управленческая аналитика и работа с маркетплейсами требуют оплаты отдельных тарифов. Прямая автозагрузка чеков с касс через ОФД отсутствует — данные затягиваются из банковских выписок или файлов. Платформа не отправляет отчетность в ФНС напрямую с помощью КЭП — файлы отчетов выгружаются для отправки через 1С, ЛК ФНС или сторонний ЭДО.
6. Инфо-бухгалтер
Кому подойдет: ИП и компаниям, которым нужна автономная программа
Оценка: ⭐⭐⭐
Описание
Программа предлагает локальный и облачный форматы для налогового, складского и первичного учета. Софт создан для профессиональных бухгалтеров: он заточен под сложные проводки и требования стандартов бухучета.
Стоимость: локальная версия — от 8400 до 25 700 ₽; облачная подписка — от 17 400 ₽/год. Есть бесплатная демо-версия.
Ключевые инструменты
Налоговый и бухучет: автоформирование книги учета доходов и расходов, оборотно-сальдовых ведомостей и расчет всех налогов.
Кадры и зарплата: учет сменных графиков, больничных, отпускных, расчет НДФЛ и сборка отчетов для социального фонда.
Отраслевые модули: готовые блоки для торговли, производства, автосервисов, НКО, ЖКХ и медицины.
Онлайн-отчетность: проверка и прямая отправка деклараций в налоговую, Социальный фонд, Росстат и ФСРАР.
Складской учет: контроль движений ТМЦ, инвентаризация и автоматическое списание материалов.
Два режима: автономная работа без интернета на ПК или облачный доступ через сервер.
Ограничения
Интерфейс программы устарел, а автообновления и интеграция с банками часто требуют ручной настройки. В локальной версии обновления законодательства платные, а поддержка работает без оперативных чатов.
7. Бухгалтерия Т-Банка
Кому подойдет: ИП на упрощенке и патенте без сотрудников со счетом в Т-Банке
Оценка: ⭐⭐⭐⭐
Описание
Решение ориентировано на клиентов банка. Алгоритмы отслеживают поступления и списания по расчетным счетам, рассчитывают авансы по УСН и формируют платежки на уплату страховых взносов для подтверждения в приложении.
Стоимость: бесплатно для ИП на упрощенке «Доходы» без сотрудников; версии с сотрудниками или упрощенкой «Доходы минус расходы» — от 5990 ₽/мес.
Ключевые инструменты
Авторасчет налогов и взносов: вычисление упрощенки и патента с автоматическим учетом страховых взносов для уменьшения налога.
Автоматическая КУДиР: заполнение книги учета доходов и расходов на основе банковских выписок и кассовых данных.
Интеграция с эквайрингом и Т-Кассой: подтягивание розничных продаж и транзакций интернет-эквайринга.
Сдача отчетности: отправка деклараций по упрощенке в налоговую из личного кабинета через бесплатно выпущенную КЭП.
Учет патента: отслеживание лимитов патента, подготовка уведомлений на уменьшение стоимости патента и контроль сроков.
Базовый кадровый учет: расчет зарплаты, НДФЛ и взносов за небольшое количество сотрудников.
Ограничения
Учет ограничен операциями внутри Т-Банка, а сторонние счета и наличная выручка заносятся вручную. Алгоритмы могут корректно не распознавать возвраты или агентские платежи, требуя ручного контроля.
8. Небо
Кому подойдет: ИП и компаниям, которым нужен самостоятельный облачный учет или бухгалтерское сопровождение
Оценка: ⭐⭐⭐⭐
Описание
Платформа на базе 1С, в которой есть автоматический расчет налогов и персональные консультации профильных специалистов. Пользователь может вести учет самостоятельно или передать задачи команде бухгалтеров. Алгоритмы контролируют сроки сдачи деклараций, рассчитывают зарплату и сверяют сальдо единого налогового счета.
Стоимость: самостоятельный учет — от 150 до 834 ₽/мес; аутсорсинг — от 1640 до 4860 ₽/мес. Есть демо-доступ.
Ключевые инструменты
Учет и отчетность: формирование деклараций по упрощенке, патенту, общей системе и автоотправка в контролирующие органы.
Первичка и партнеры: автоматический ввод актов и накладных из сканов, проверка надежности партнеров по базам налоговой.
Кадры и расчет выплат: начисление зарплаты, отпускных, больничных и сборка кадровой отчетности для социального фонда (ЕФС-1, 6-НДФЛ).
Конструктор документов: база шаблонных договоров и актов с автоподстановкой реквизитов.
Персональные консультации: помощь экспертов по налогам, праву и кадрам в чате.
Мультибанк и электронный документооборот: автообмен данными с банками, маркетплейсами и операторами документооборота.
Ограничения
Стоимость тарифов выше базовых банковских сервисов, а за дополнительные опции и кадровый учет предусмотрены доплаты. Первичная настройка интеграций требует времени, а в периоды сдачи отчетности возможны задержки в ответах техподдержки.
9. Фингуру
Кому подойдет: ИП и компаниям, которым нужен бухгалтер на аутсорсе
Оценка: ⭐⭐⭐⭐
Описание
Команда специалистов сервиса полностью закрывает задачи по ведению учета, расчету налогов и кадровому делопроизводству. Предприниматель взаимодействует со специалистами через мобильное приложение или чат: достаточно сфотографировать первичные документы, а остальную рутину берет на себя закрепленная экспертная группа.
Стоимость: от 6100 ₽/мес для ИП на упрощенке или патенте; от 16 400 ₽/мес для компаний с сотрудниками и активным документооборотом на общей системе.
Ключевые инструменты
Комплексный аутсорсинг: полный цикл учета, подготовка и сдача отчетности в налоговую, Социальный фонд и Росстат без участия клиента.
Распознавание первички: ввод актов, накладных и чеков по фотографиям и сканам через мобильное приложение.
Кадровый учет: расчет зарплаты, больничных, отпускных, оформление трудовых договоров и сдача кадровых отчетов.
Консультации: поддержка экспертов по налогам, праву и оптимизации платежей в онлайн-чате.
Интеграция с банками: автовыгрузка выписок и создание платежных поручений на уплату налогов и взносов.
Страхование ответственности: финансовые гарантии по договору, защищающие бизнес от пеней и штрафов.
Ограничения
В сервисе нет базового тарифа для самостоятельного ведения учета — доступен только формат полного аутсорсинга. Тарифы содержат лимиты по числу операций и сотрудников, за превышение которых предусмотрены доплаты. Скорость решения текущих задач зависит от загрузки закрепленного бухгалтера.
10. 1С:Бухгалтерия
Кому подойдет: ИП и компаниям, а также бухгалтерам и аутсорсерам
Оценка: ⭐⭐⭐⭐⭐
Описание
Комплексный продукт, который закрывает все направления финансовой, налоговой и кадровой деятельности предприятия. Программа поддерживает сложные проводки, легко масштабируется и обновляется при изменениях нормативных актов налоговой и Минфина.
Стоимость: базовая локальная версия — от 3000 ₽ для одного ИНН; до 23 000 ₽ версия ПРОФ; облачная подписка 1С:Фреш — от 755 ₽/мес за пользователя. Есть бесплатный тестовый период на 30 дней.
Ключевые инструменты
Универсальный учет: автоформирование книги учета доходов и расходов, оборотно-сальдовых ведомостей и заполнение всех видов деклараций.
1С-Отчетность: проверка, формирование и прямая отправка отчетов в налоговую, Социальный фонд и Росстат через встроенную КЭП.
Кадры и зарплата: расчет выплат, больничных, отпускных, НДФЛ и взносов с автоматической подготовкой кадровых документов.
Склад и производство: контроль движения ТМЦ, инвентаризация, автоматическое списание сырья и расчет себестоимости.
Встроенный электронный документооборот и банк-клиент: обмен первичкой с партнерами и автозагрузка банковских выписок.
Локальный и облачный форматы: возможность работы на собственном сервере без сети или в облаке через браузер.
Ограничения
Система требует понимания основ бухучета. Для решения технических сбоев или нетиповых интеграций требуется привлечение специалистов 1С, а обновления для версии ПРОФ предоставляются по платной подписке ИТС.
11. Парус-Предприятие
Кому подойдет: крупным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, бизнесу со сложным производством и филиальной сетью
Оценка: ⭐⭐⭐
Описание
Платформа ориентирована на работу с большими объемами данных и строгими отраслевыми стандартами. Система выстраивает учет вокруг корпоративной аналитики, исполнения смет и управления крупными активами, позволяя автоматизировать процессы от планирования бюджета до консолидированной отчетности.
Стоимость: рассчитывается индивидуально по запросу.
Ключевые инструменты
Бюджетный и коммерческий учет: автоматизация по плану счетов для госучреждений и компаний с поддержкой сложных проводок.
Централизованный расчет зарплаты: обработка выплат для тысяч сотрудников с учетом надбавок, специфических сеток окладов и выгрузкой отчетов.
Управление закупками: контроль исполнения контрактов, лимитов бюджетных обязательств и интеграция с ЕИС.
Учет имущества и ТМЦ: инвентаризация основных средств, движение материалов, автосписание и расчет амортизации.
Консолидация отчетности: сведение балансов и финансовых отчетов по филиальным структурам.
Интеграция с ГИС: обмен данными с системами казначейства, налоговой, Социального фонда и ведомственными порталами.
Ограничения
Сложный интерфейс и длительный процесс внедрения, требующий штатных IT-специалистов или внешних интеграторов. Для ИП, малого и микробизнеса функционал платформы избыточен.
12. Scloud
Кому подойдет: ИП, компаниям, бухгалтерам и аутсорсинговым компаниям, которым нужна 1С в облаке
Оценка: ⭐⭐⭐⭐
Описание
Платформа позволяет перенести 1С в облако и работать в ней через браузер или удаленный рабочий стол. Пользователь получает доступ к стандартным конфигурациям без покупки серверов и коробочных лицензий. Обновления и резервное копирование выполняются автоматически.
Стоимость: аренда 1С — от 1600 ₽/мес за пользователя. Есть тестовый период 14 дней. 1С:Фреш — от 755 ₽/мес за пользователя. Есть тестовый период 30 дней.
Ключевые инструменты
Аренда конфигураций 1С: доступ к лицензионным программам для учета, кадров и торговли в едином кабинете.
Автообновления и бэкапы: поддержка баз в актуальном состоянии под изменения законодательства и ежедневные резервные копии.
Круглосуточная техподдержка: помощь по работе в программах и устранению сбоев в режиме 24/7.
Пакет доработок: доработка отчетов, печатных форм и интеграций в рамках часов, включенных в тариф.
Дистанционный доступ: подключение через веб-браузер, удаленный рабочий стол или мобильное приложение.
Интеграции: поддержка стандартных модулей обмена с банками и операторами электронного документооборота.
Ограничения
При работе с тяжелыми базами через удаленный рабочий стол в часы пик возможна задержка формирования отчетов. За превышение базовых лимитов на диск, дисковый архив или подключение нестандартных расширений есть дополнительная оплата.
13. Бухгалтерия Клерка
Кому подойдет: владельцам бизнеса и бухгалтерам, которым нужна информационная поддержка, обучение и готовые инструменты для учета
Оценка: ⭐⭐⭐
Описание
Клерк — профессиональное СМИ, обучающий центр и каталог приложений. Сервис помогает отслеживать изменения законодательства и решать учетные задачи. В рамках подписки «Клерк.Премиум» доступны разборы налоговых тем, шаблоны документов и консультации экспертов по налогам и кадрам.
Стоимость: базовые статьи, форум и калькуляторы — бесплатно; подписка «Клерк.Премиум» — от 950 ₽/мес при оплате за год.
Ключевые инструменты
База материалов: статьи, инструкции, разборы законов, справочники и судебная практика.
Профессиональные калькуляторы: онлайн-инструменты для расчета отпускных, больничных, пеней, НДФЛ и пособий.
Центр обучения: курсы повышения квалификации, программа переподготовки и вебинары с выдачей документов установленного образца.
Персональные консультации: ответы экспертов по учету и налогообложению со ссылками на нормативные акты.
Бланки и справочники: база договоров, актов, отчетов, учетных политик и кадровых форм для скачивания.
Сообщество и форум: площадка для обмена опытом, обсуждения рабочих кейсов и проверок налоговой.
Ограничения
В бесплатной версии много рекламных баннеров, а аналитика и точечные разборы закрыты подпиской «Премиум». На бесплатном форуме ответы дают в основном другие пользователи, а не официальные эксперты.
14. Бухсофт
Кому подойдет: бухгалтерам и ИП, которым нужен простой инструмент для ведения учета
Оценка: ⭐⭐⭐⭐
Описание
БухСофт — онлайн-сервис для ведения учета и сдачи отчетности. Первичные документы вводятся в несколько кликов, а система автоматически проверяет декларации и расчеты на ошибки перед отправкой в контролирующие органы.
Стоимость: от 21 321 ₽/год. Есть тестовый период 14 дней.
Ключевые инструменты
Подготовка и сдача отчетности: автоматическая сборка и отправка деклараций в налоговую, Социальный фонд и Росстат с предпроверкой по алгоритмам ведомств.
Кадровый учет и зарплата: расчет выплат, отпускных, больничных, пособий, формирование кадровых приказов и трудовых договоров.
Учет доходов, расходов и ТМЦ: контроль движения товаров на складах, выставление счетов, актов и накладных с формированием книги учета доходов и расходов.
Встроенный электронный документооборот и банк-клиент: прямой обмен электронными документами с партнерами и автозагрузка выписок из ведущих банков.
Консультации экспертов: правовая и бухгалтерская поддержка по горячей линии и в чате.
Мультисервисность: возможность вести учет нескольких юридических лиц или ИП в одном аккаунте.
Ограничения
Возможностей программы недостаточно для производственных предприятий, крупной оптовой торговли или розничных сетей со специфическими требованиями к складскому учету.
15. Налогоплательщик ФНС
Кому подойдет: ИП, компаниям и самозанятым, которым нужен контроль расчетов с бюджетом и бесплатная сдача базовой отчетности
Оценка: ⭐⭐⭐
Описание
Личный кабинет для взаимодействия с налоговой службой напрямую. Здесь отслеживают состояние единого налогового счета, сверяют задолженности, запрашивают справки и отправляют уведомления.
Стоимость: бесплатно.
Ключевые инструменты
Управление ЕНС: контроль баланса единого налогового счета, отслеживание предстоящих платежей, пеней и истории списаний.
Формирование и отправка отчетности: бесплатная сдача деклараций по упрощенке (для ИП с КЭП) и подача уведомлений об исчисленных суммах налогов.
Документооборот с налоговой: отправка заявлений на патент, зачет/возврат переплат, смену режимов налогообложения и получение выписок из ЕГРИП/ЕГРЮЛ.
Сверка расчетов: получение требований, актов проверок и оперативных оповещений о действиях налоговой по счетам.
Учет для самозанятых: авторасчет налога на профессиональный доход и формирование чеков (в связке с приложением «Мой налог»).
Ограничения
В кабинете нельзя выставлять счета, вести кассу, рассчитывать зарплату или автоматически формировать КУДиР. Сервисы ФНС периодически зависают в дни пиковых нагрузок перед крайними сроками сдачи отчетности.
Какая онлайн-бухгалтерия лучше: сравнительная таблица
Сервис
Загрузка данных
Системы налогообложения
Загрузка банковских выписок
Удобство работы без штатного бухгалтера
Цена
Онлайн–бухгалтерия Эвотора
Напрямую для касс Эвотор, остальные — через платформу ОФД
ИП на УСН, ПСН, НДС 5/7%
Автоматически Сбербанк и Альфабанк, остальные банки — ручная
Высокое
от 4500 ₽/год
Онлайн–бухгалтерия Сбербанка
Автоматически СберЭквайринг и партнерские ОФД
ИП на УСН «Доходы», ПСН; ООО — только на аутсорсинге
Автоматически Сбербанк, остальные банки — не поддерживаются
Высокое
от 0 до
1700 ₽/мес
Кнопка
Вручную через фото, сканы и первичку
ИП и ООО на УСН, ОСНО, ПСН, АУСН
Автоматически Т-Банк, остальные банки — не поддерживаются
Высокое
от 3500 до
39 000 ₽/мес
СБИС
Автоматически, через Тензор ОФД и кассовый модуль
ИП и ООО на УСН, ОСНО, ПСН, ЕСХН
Автоматически Сбербанк, Альфа-Банк, Т-Банк, ВТБ, Точка и еще 25+ банков, остальные — ручная
Среднее
от 5000 до
17 000 ₽/год
Куб24
Вручную через импорт файлов
ИП и ООО на УСН, ОСНО, ПСН
Автоматически Сбербанк, Альфа-Банк, Т-Банк, Точка, Модульбанк, остальные — ручная
Среднее
от 560 до
8000 ₽/месяц
Инфо-бухгалтер
Автоматически, нужна настройка интеграции
ИП и ООО на всех режимах
Автоматически Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, остальные — ручная
Нужен бухгалтер
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Бухгалтерия Т-Банка
Автоматически Т-Касса и партнерские ОФД
ИП на УСН, ПСН; ООО — только на аутсорсинге
Автоматически Т-Банк, остальные банки — не поддерживаются
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Небо
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ИП и ООО на УСН, ОСНО, ПСН
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4680 ₽/мес
Фингуру
Вручную через фото, сканы и первичку
ИП и ООО на УСН, ОСНО, ПСН
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Парус
Не предусмотрено
ООО и бюджетные организации
Ручная загрузка файлов
Нужен бухгалтер
По запросу
Scloud
Автоматически, нужна настройка интеграции
ИП и ООО на всех режимах
Автоматически Сбербанк, Альфа-Банк, Т-Банк, ВТБ и еще 20+ банков, остальные — ручная
Нужен бухгалтер
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Бухгалтерия Клерка
Не предусмотрено
—
Не предусмотрено
Информационный сервис
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БухСофт
Вручную через импорт файлов
ИП и ООО на УСН, ОСНО, ПСН
Автоматически Сбербанк, Альфа-Банк, Т-Банк, остальные — ручная
Высокое
от 21 321 ₽/год
ЛК ФНС
Не предусмотрено
ООО и ИП на УСН «Доходы», НПД, НДФЛ
Не предусмотрено
Среднее
Бесплатно
Как выбрать онлайн-бухгалтерию: критерии сравнения
Соответствие налоговому режиму компании — главный критерий при выборе платформы. Если базовые тарифы большинства сервисов легко закрывают задачи ИП на упрощенке «Доходы», то для других систем требуется расширенный функционал.
Поддержка систем налогообложения и форм бизнеса
В первую очередь нужно проверить, как платформа автоматизирует конкретный режим:
Упрощенка. На режиме «Доходы» (6%) программа фиксирует поступления, а на «Доходы минус расходы» (15%) дополнительно проверяет входящие документы, подтверждающие затраты.
Патент. Сервис контролирует лимит выручки в 60 млн рублей и автоматически ведет раздельный учет, если патент совмещается с упрощенкой.
Общая система. Для работы на этом режиме требуется онлайн-бухгалтерия для ООО на ОСНО с поддержкой книг покупок и продаж, а также автоматическим формированием деклараций по НДС и налогу на прибыль.
Автоматическая упрощенка. На экспериментальном режиме сервис должен бесшовно обмениваться данными с банком, так как налог рассчитывается автоматически по банковским выпискам и кассовым чекам.
Если планируете сменить налоговый режим или открыть второе юрлицо, выбирайте платформу, которую можно перенастроить без переноса базы.
Интеграции: банки, кассы, маркетплейсы, CRM
Чем меньше ручного ввода, тем ниже риск ошибок. Важно, чтобы сервис напрямую загружал банковские выписки и платежки через API, получал выручку от касс и операторов фискальных данных, а также разбирал отчеты маркетплейсов с учетом комиссий и возвратов.
Автоматизация и проверка ошибок
Система подстраховывает предпринимателя от человеческого фактора. Сервис автоматически сопоставляет остатки по счетам, выявляет дублирующие проводки и проверяет партнеров на надежность. А перед отправкой документов в налоговую платформа проводит аудит по алгоритмам налоговой службы.
Кадровый учет и работа с сотрудниками
При наличии штата или договоров ГПХ необходим кадровый блок. Программа должна автоматически рассчитывать зарплату, отпускные, больничные и удержания. Не менее важна автоматическая подготовка кадровой отчетности: сервис вовремя формирует персональные сведения, формы ЕФС-1 и 6-НДФЛ, а также напоминает о сроках перечисления страховых взносов за работников.
Безопасность данных и КЭП
Для защиты финансовой информации базы данных сервиса должны размещаться в дата-центрах уровня Tier III на территории РФ, поддерживать шифрование по протоколу TLS 1.3 и выполнять автоматическое резервное копирование.
Стоимость и скрытые платежи
При анализе тарифов проверяйте лимиты на выписки, операции и сотрудников — превышение оплачивается отдельно. Итоговая цена складывается из подписки и доплат за КЭП, кадровый учет, отчеты в социальный фонд, ведение нескольких юрлиц и сверку с единым налоговым счетом.
Сколько стоит онлайн-бухгалтерия
Финальная стоимость зависит не от бренда, а от архитектуры сервиса и набора ограничений, зашитых в тариф.
От чего зависит цена: тарифы и лимиты
На стоимость онлайн-бухгалтерии влияют налоговый режим и форма бизнеса: учет ИП на упрощенке или патенте обходится дешевле, чем сопровождение юридических лиц или компаний на общей системе. На чек также влияют лимиты на операции и первичку, плата за КЭП, электронный документооборот и сдачу отчетности.
Бесплатные и недорогие варианты
Бесплатный кабинет налоговой подходит только для подачи деклараций ИП, но не умеет вести кассу и выставлять счета. Банковские сервисы за 0–350 ₽/мес удобны для ИП без штата, но работают только с одним своим банком.
Сравнение цены нашего сервиса с более дорогими аналогами
Онлайн-бухгалтерия Эвотора стоит 3300–5500 ₽/год и автоматически формирует налоговую отчетность из чеков кассы и банковских выписок. Для ИП на упрощенке или патенте это решение закрывает базовые задачи без переплат.
Альтернативы стоят дороже: аутсорсинг от 42 000 ₽/год берет деньги за команду и страховку, сервисы с аналитикой маркетплейсов от 14 400 ₽/год — за распознавание первички, а учетные экосистемы от 15 000 ₽/год — за лицензии, электронный документооборот и услуги программистов. Без крупного штата, сотни товаров на маркетплейсах или сложной настройки Эвотор запускается сразу из кассы и закрывает учет без лишних расходов.
Частые ошибки и заблуждения при переходе на онлайн-бухгалтерию
Мы выделили самые частые ошибки, которые совершает бизнес при подключении онлайн-бухгалтерии:
Пропущенный акт или неверная категория платежа искажают итоговые суммы. Автоматика берет на себя математику, но за точность вводных данных отвечает пользователь.
На упрощенке налог рассчитывается с полной стоимости проданного товара. Учитывать только чистый остаток, пришедший на счет от Ozon, Wildberries или Яндекс Маркета, нельзя — это занижает налоговую базу.
Общая система налогообложения требует учета НДС и сложных вычетов. Стандартных алгоритмов здесь недостаточно — требуется участие профильного бухгалтера.
Электронная отчетность не отменяет хранение первички. На общей системе и упрощенке «Доходы минус расходы» отсутствие актов и передаточных документов приведет к снятию расходов и доначислениям от налоговой.
Облачная бухгалтерия — это инструмент, работающий по заложенным правилам. Если загрузить неполную первичку или упустить особенности налогового режима, система рассчитает суммы с ошибками.
Часто задаваемые вопросы
Отвечает ли сервис онлайн-бухгалтерии за ошибки в отчетах и штрафы?
Разработчики возмещают штрафы и пени по страховке только при сбоях в алгоритмах программы. Если ошибка возникла из-за неполной первички или неверных данных пользователя, ответственность и уплату штрафа несет сам бизнес.
Как перенести данные из 1С в облачную онлайн-бухгалтерию?
База данных, остатки и справочники выгружаются из 1С в форматах XML или Excel и загружаются в новый сервис через модуль импорта. При нестандартной конфигурации переносом занимается техподдержка платформы.
Можно ли вести учет с нескольких банковских счетов одновременно?
Да, система онлайн-бухгалтерии объединяет операции всех счетов в единую ленту через DirectBank или импорт выписок, автоматически распределяя их по статьям доходов и расходов.
Что происходит с данными при отказе от подписки или смене сервиса?
Перед отключением тарифа доступна выгрузка истории операций, книги учета доходов и расходов, деклараций и кадровых отчетов в PDF, Excel или XML для архива или переноса в другую программу.
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