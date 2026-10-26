Блокировка счета по 115-ФЗ: что делать, как разблокировать и как ответить на запрос банка

Когда банк просит пояснить суть операций, счёт ещё не заблокирован. Но именно от качества ответа зависит, чем всё закончится: задержкой одного платежа или расторжением договора банковского счёта.
То, что в обиходе называют блокировкой, на деле — три самостоятельных механизма, и последствия у каждого свои.
Что скрывается за словом «блокировка»
Механизм
Норма
Суть
На что обратить внимание
Отказ в проведении операции
п. 11 ст. 7 115-ФЗ
Банк может не исполнить операцию, если по его правилам внутреннего контроля возникло подозрение, что она связана с отмыванием доходов или финансированием терроризма
Это не закрытие счёта. Дату и причины банк сообщает в течение 5 рабочих дней (п. 13.1-1). Гражданско-правовой ответственности за такой отказ банк не несёт (п. 12)
Приостановление операции
п. 10 ст. 7, ст. 8 115-ФЗ
Операцию приостанавливают, если её участник связан с лицами, к которым применено замораживание, или есть другие основания из п. 10
Срок — 5 рабочих дней. Росфинмониторинг может приостановить операции на срок до 30 суток
Расторжение договора банковского счёта
п. 5.2 ст. 7 115-ФЗ
Банк может расторгнуть договор, если за календарный год принял два и более решения об отказе в операциях по п. 11
Не распространяется на клиентов, которых банк отнёс к группе низкого риска. Причины банк сообщает в течение 5 рабочих дней
Срок уведомления закреплён в пункте 13.1-1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ: не позднее пяти рабочих дней со дня решения банк должен сообщить клиенту дату и причины отказа в операции, отказа от заключения договора или расторжения договора.
Почему банк вправе задавать вопросы
Запрос — это исполнение обязанностей банка по статье 7 закона № 115-ФЗ. Банк должен идентифицировать клиента и бенефициарных владельцев, выяснять цели и характер деловых отношений, регулярно оценивать цели деятельности, финансовое положение и деловую репутацию клиента. Подпункт 1.1 пункта 1 той же статьи разрешает банку принимать обоснованные и доступные меры, чтобы установить, откуда у клиента деньги и имущество. Насколько глубокой будет проверка, зависит от уровня риска клиента.
Исчерпывающего списка документов закон не содержит: что именно запросят, определяют операция и внутренние правила банка. Требования к этим правилам устанавливает Положение Банка России от 18.06.2025 № 860-П (зарегистрировано Минюстом России 06.08.2025 № 83148). Оно пришло на смену Положению № 375-П, которое утратило силу со дня вступления в силу Положения № 860-П.
Что банки обычно просят под разные операции
Это сложившаяся практика, а не норма закона: окончательный перечень банк определяет сам.
Помимо этого банк может попросить налоговую и бухгалтерскую отчётность, сведения о персонале, офисе, складе и оборудовании, документы о контрагенте и его роли в сделке, подтверждение происхождения денег, выписки по счетам в других банках.
Доля налогов в обороте
Методические рекомендации Банка России от 13.04.2016 № 10-МР (со ссылкой на письмо ЦБ от 31.12.2014 № 236-Т) называют поводом для повышенного внимания ситуацию, когда налоги и другие обязательные платежи в бюджет с расчётного счёта не перечисляются вовсе или составляют не больше 0,5% дебетового оборота по счёту. Кроме того, по сумме НДФЛ с зарплаты ЦБ предлагает оценивать, не занижены ли реальные выплаты сотрудникам. Это сигнал, на который банк обращает внимание, а не самостоятельное доказательство нарушения.
Свою нагрузку полезно рассчитать до того, как вопрос задаст банк: на налоговом консультировании её сравнят с отраслевыми ориентирами и объяснят, откуда взялись отклонения.
«Знай своего клиента»: как банк видит ваш риск
Банк России ведёт платформу «Знай своего клиента»: на ней есть сведения о 7,5 млн юрлиц и ИП, физических лиц платформа не оценивает. Клиентов делят на три группы риска — низкого, среднего и высокого, их называют «зелёной», «жёлтой» и «красной» зонами. Для банков эти сведения вспомогательные: итоговое решение банк принимает по собственным правилам внутреннего контроля (ст. 7.6 закона № 115-ФЗ).
Как обжаловать отказ или ограничения и в какие сроки
Порядок зависит от того, какую меру применил банк. Все нормы содержатся в законе № 115-ФЗ.
1. Банк отказал в операции или в открытии счёта (п. 13.4–13.5 ст. 7). Клиент передаёт в банк документы и сведения, которые показывают, что оснований для отказа нет. Банк обязан их рассмотреть и в течение семи рабочих дней сообщить, устранены ли основания. Если банк ответит, что устранить их нельзя, клиент вправе обратиться в Межведомственную комиссию при Банке России.
2. ЦБ присвоил высокий риск, но банк ограничения не вводил (п. 1.1 ст. 7.8). Заявление о пересмотре направляют в Банк России, он обязан ответить в течение 15 рабочих дней. Отказ ЦБ можно оспорить в суде или обжаловать в Межведомственной комиссии в течение шести месяцев.
3. Банк ввёл ограничения из-за красной зоны (п. 5 ст. 7.7). В течение пяти рабочих дней банк уведомляет об этом клиента и ЦБ и разъясняет право обратиться в Межведомственную комиссию. Заявление о том, что оснований для ограничений нет, подают в комиссию в течение шести месяцев начиная со дня, следующего за днём получения уведомления (п. 1 ст. 7.8).
Не пропустите срок. Пункт 4 статьи 7.8 допускает исключение компании из ЕГРЮЛ, если клиент, к которому применили ограничения по красной зоне, не обратился в комиссию в течение шести месяцев либо комиссия подтвердила основания для мер, а клиент не оспорил это решение в суде.
Чек-лист для бухгалтера
1. Понять, с чем вы имеете дело: запрос документов, отказ в операции, приостановление или расторжение договора. Итог: одна строка в рабочем файле.
2. Записать срок ответа банку и дату уведомления. Итог: даты в календаре и напоминание за сутки.
3. Проверить на сайте Банка России, нет ли компании и основных контрагентов в красной зоне. Итог: скриншот или запись с датой проверки.
4. Собрать пакет документов под конкретную операцию по таблице выше. Итог: папка с документами и список приложений.
5. Подготовить пояснение смысла платежа по пяти пунктам и согласовать его с руководителем. Итог: текст, готовый к отправке.
6. Вести журнал отказов банка за календарный год. Итог: таблица с датами, основаниями и ответами банка.
Если собирать такие пакеты некому, задачу можно передать на бухгалтерское сопровождение: когда первичные документы и договоры в порядке, ответ банку готовится за часы, а не за дни. Так мы в КУБ2Б работаем с клиентами, которым банк уже задавал вопросы. Сейчас к подключению прилагается бонус: до конца 2026 года мы бесплатно подготовим ваш годовой бухгалтерский отчёт — именно его банк часто просит приложить к ответу.
Как объяснить банку смысл платежа
Банку важна не толщина пакета, а внятное объяснение, из которого понятно, что платёж — часть вашей обычной деятельности. Ориентируйтесь на пять строк:
1. Кто контрагент и откуда вы его знаете: тендер, рекомендация, прямое обращение, давнее сотрудничество.
2. За что платёж: какой товар поставлен, какая услуга оказана или будет оказана.
3. Чем обоснована сумма: расчёт, спецификация, условия договора.
4. Как операция связана с вашим основным видом деятельности.
5. Какие документы приложены и где хранятся остальные.
Отправляйте пояснение письменно по каналу, который указал банк, и сохраняйте подтверждение отправки. Легче всего его составить, если в компании налажен управленческий учёт: по нему видно назначение каждого крупного платежа и его связь с основной деятельностью. Как выстроить такой учёт, чтобы он работал на деле, мы разобрали в блоге КУБ2Б в отдельной статье.
Если ограничения уже действуют
Алгоритм не меняется: определить вид ограничения, уложиться в сроки, собрать пакет документов и пояснение, проверить красную зону и срок обращения в комиссию. Верховный Суд указывал, что требование банка представить документы о происхождении денег и экономическом смысле операции соответствует целям закона № 115-ФЗ и не выходит за пределы полномочий банка (Определение СК по гражданским делам ВС РФ от 30.01.2018 № 78-КГ17-90). Дело касалось гражданина и снятия наличных, поэтому для организаций на эту позицию стоит ссылаться с осторожностью.
Когда без юриста не обойтись
банк расторг договор счёта или прислал уведомление о расторжении;
в текущем календарном году уже был отказ в операции, а теперь пришёл новый запрос;
банк ввёл ограничения по красной зоне или ЦБ присвоил высокий риск, а вы с этим не согласны: нужно подготовить заявление и не упустить шестимесячный срок;
банк просит документы, которые явно не относятся к операции, и вы хотите письменно возразить.
Частые вопросы
Мы платим налоги — может ли банк всё равно требовать документы?
Может. Уплата налогов показывает, что вы рассчитались с бюджетом, но не отвечает на вопросы о реальности сделки, деловой цели операции и контрагенте.
Что подготовить заранее?
Договоры с основными контрагентами, первичные документы по недавним сделкам, отчётность за последние периоды и короткое описание бизнес-модели.
Что будет, если пропустить срок ответа?
Банк вправе отказать в операции. Если отказов за календарный год два и больше, банк может расторгнуть договор счёта. Исключение — клиенты из группы низкого риска.
Как узнать свою зону риска?
Красную зону можно проверить самостоятельно на сайте Банка России, в том числе у контрагентов. О жёлтой и зелёной обычно сообщает банк. Если вы не согласны с высоким риском, заявление о пересмотре подают в Банк России, а затем при необходимости — в Межведомственную комиссию.
Как долго банк может не проводить операцию?
При приостановлении по пункту 10 статьи 7 — пять рабочих дней, а по постановлению Росфинмониторинга операции могут быть приостановлены на срок до 30 суток. При отказе по пункту 11 операция не проводится совсем, а дату и причины банк обязан сообщить в течение пяти рабочих дней.
Блокировка по 115-ФЗ и замораживание средств лиц из перечня — одно и то же?
Нет, это разные механизмы. Замораживание (блокирование) применяют к лицам, включённым в перечень причастных к экстремистской деятельности и терроризму, и оно не связано с проверкой конкретной операции. С 14 июня 2026 года действуют изменения, которые Федеральный закон от 15.12.2025 № 462-ФЗ внёс в закон № 115-ФЗ. По сообщениям профильных изданий, меры нужно применить в течение 24 часов с момента публикации сведений о включении в перечень, а по решениям Совета Безопасности ООН срок может сократиться до 20 часов. Точные формулировки и категории лиц сверяйте с текстом закона и действующей редакцией закона № 115-ФЗ.
Если налогов мало относительно оборота, счёт заблокируют?
Не обязательно. Это повод присмотреться к клиенту, а решение банк принимает с учётом всех обстоятельств: вида деятельности, структуры расходов, контрагентов и характера операций.
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Дисклеймер: материал носит информационный характер и не заменяет юридическое заключение по конкретному запросу банка. Сведения актуальны на 15 октября 2026 года. Состав документов, сроки и основания зависят от обстоятельств операции и правил конкретного банка. Решения об ответе на запрос, ограничении операций или расторжении договора лучше принимать вместе с профильным юристом.
Автор: https://www.qb2b.ru/blog/blokirovka-schyota-po-115-fz-chto-delat-kak-razblokirovat-i-kak-otvetit-na-zapros-banka/
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