Блокировка счета по 115-ФЗ: что делать, как разблокировать и как ответить на запрос банка

Когда банк просит пояснить суть операций, счёт ещё не заблокирован. Но именно от качества ответа зависит, чем всё закончится: задержкой одного платежа или расторжением договора банковского счёта.

То, что в обиходе называют блокировкой, на деле — три самостоятельных механизма, и последствия у каждого свои.

Что скрывается за словом «блокировка» Механизм Норма Суть На что обратить внимание Отказ в проведении операции п. 11 ст. 7 115-ФЗ Банк может не исполнить операцию, если по его правилам внутреннего контроля возникло подозрение, что она связана с отмыванием доходов или финансированием терроризма Это не закрытие счёта. Дату и причины банк сообщает в течение 5 рабочих дней (п. 13.1-1). Гражданско-правовой ответственности за такой отказ банк не несёт (п. 12) Приостановление операции п. 10 ст. 7, ст. 8 115-ФЗ Операцию приостанавливают, если её участник связан с лицами, к которым применено замораживание, или есть другие основания из п. 10 Срок — 5 рабочих дней. Росфинмониторинг может приостановить операции на срок до 30 суток Расторжение договора банковского счёта п. 5.2 ст. 7 115-ФЗ Банк может расторгнуть договор, если за календарный год принял два и более решения об отказе в операциях по п. 11 Не распространяется на клиентов, которых банк отнёс к группе низкого риска. Причины банк сообщает в течение 5 рабочих дней

Срок уведомления закреплён в пункте 13.1-1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ: не позднее пяти рабочих дней со дня решения банк должен сообщить клиенту дату и причины отказа в операции, отказа от заключения договора или расторжения договора.