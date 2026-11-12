Налоговая нагрузка бизнеса в 2027 году: что изменится и как уменьшить

В ноябре–декабре клиенты начинают собирать бюджеты на 2027 год, и вопрос «сколько закладывать на налоги» снова приходит к бухгалтеру. В этот раз простой индексации прошлогодних сумм не хватит: меняются взносы ИП, лимит ПСН, условия освобождения от НДС для общепита, а у организаций — порядок исчисления и сроки уплаты имущественных налогов. Ниже собрали изменения с нормами, расчёты на примерах и пункты, которые стоит отдельно проговорить с клиентами. Разбор подготовили эксперты КУБ2Б.
Сводная таблица изменений
Что меняется
2026 год
2027 год
Норма
Фиксированные взносы ИП за себя
57 390 ₽
61 154 ₽
Предел взносов на ОПС с дохода свыше 300 000 ₽ (итого максимум)
321 818 ₽ (379 208 ₽)
342 923 ₽ (404 077 ₽)
Лимит доходов на ПСН
20 млн ₽ (за 2025 год или в течение 2026 года)
15 млн ₽ (за 2026 год или в течение 2027 года); с 2028 года — 10 млн ₽
Порог освобождения от НДС на УСН
20 млн ₽
20 млн ₽ (по доходам за 2025–2028 годы)
п. 1 ст. 145 НК РФ в ред. 228-ФЗ от 04.07.2026
Освобождение от НДС для общепита на УСН и бывших плательщиков ПСН
С 1 апреля по 31 декабря 2026 года без условия о средней зарплате
Общие условия пп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ, включая зарплату
104-ФЗ от 25.04.2026
Транспортный, земельный налоги и налог на имущество по кадастровой стоимости организаций
Организация исчисляет сама; налог — до 28 февраля, авансы — до 28-го числа следующего месяца
Исчисляет налоговый орган; налог — до 28 марта, авансы — до 28-го числа второго месяца после отчётного периода
425-ФЗ от 28.11.2025 (обзор КонсультантПлюс)
Пример 1. ИП на ПСН с доходом выше нового лимита
Лимит для ПСН считается по доходам от реализации по ст. 249 НК РФ по всем видам деятельности на патенте. Если за 2026 год или в течение 2027 года он превысит 15 млн ₽, ИП утрачивает право на ПСН с начала налогового периода, на который выдан патент.
Условия: ИП без работников, доход по патентной деятельности за 2026 год — 18 млн ₽. В 2027 году ПСН недоступна, клиент переходит на УСН «Доходы» по ставке 6%, выручка прежняя.
Налог по УСН: 18 000 000 × 6% = 1 080 000 ₽.
Взносы за 2027 год: 61 154 ₽ + 1% × (18 000 000 − 300 000) = 61 154 + 177 000 = 238 154 ₽.
ИП без работников уменьшает налог на всю сумму взносов: 1 080 000 − 238 154 = 841 846 ₽.
Сумму сравниваем со стоимостью патентов клиента в регионе и проверяем региональную ставку по УСН: в ряде субъектов она ниже 6%. Уведомление о переходе на УСН с 2027 года подаётся не позднее 31 декабря 2026 года (п. 1 ст. 346.13 НК РФ). Если клиент пропустит срок, после утраты ПСН он окажется на ОСНО.
Пример 2. Организация на УСН выходит за порог НДС
ООО на УСН: доходы за 2025 год — 18 млн ₽, в 2026 году освобождение по ст. 145 НК РФ применялось. Доходы за 2026 год — 26 млн ₽, поэтому с 1 января 2027 года организация исполняет обязанности налогоплательщика НДС. Допустим, выбрана ставка 5% по пп. 1 п. 8 ст. 164 НК РФ, выручка без НДС в 2027 году — те же 26 млн ₽.
Если цены повышены на 5%, НДС к уплате — 1 300 000 ₽, выручка без налога сохраняется.
Если цены не меняются, НДС выделяется из прежней суммы: 26 000 000 × 5/105 ≈ 1 238 095 ₽. Выручка без НДС снижается примерно до 24,76 млн ₽.
Для бюджета важно не только выбрать ставку, но и заранее решить, переносится ли налог в цену. Напомним ограничения: ставку 5% или 7% нужно применять не менее 12 кварталов подряд, при первом переходе от неё можно отказаться в течение четырёх кварталов (п. 9 ст. 164 НК РФ). Входной НДС при ставках 5% и 7% к вычету не принимается и учитывается в стоимости покупок.
Пример 3. Рост взносов ИП на УСН
ИП с доходом 5 млн ₽ в год:
2026 год: 57 390 + 1% × 4 700 000 = 57 390 + 47 000 = 104 390 ₽;
2027 год: 61 154 + 47 000 = 108 154 ₽.
Прирост — 3 764 ₽. Для ИП, которые платят взносы по максимуму, разница составит 404 077 − 379 208 = 24 869 ₽.
Имущественные налоги организаций: что меняется в администрировании
По 425-ФЗ с налогового периода 2027 года и первого отчётного периода 2027 года:
транспортный налог, земельный налог и налог на имущество по кадастровой стоимости организаций исчисляет налоговый орган, а не сама организация;
срок уплаты налога переносится на 28 марта, авансов — на 28-е число второго месяца после отчётного периода (сейчас — 28 февраля и 28-е число следующего месяца);
с 1 апреля 2027 года срок подачи сообщения о наличии транспорта и недвижимости переносится с 31 декабря на 31 мая.
Для платёжного календаря клиента это сдвиг денег на месяц позже. Но сверять суммы, которые рассчитает инспекция, придётся бухгалтеру, поэтому данные об объектах на балансе стоит проверить заранее.
Общепит: возврат условия о зарплате
104-ФЗ от 25.04.2026 разрешил организациям и ИП в сфере общепита на УСН, а также бывшим плательщикам ПСН, которые стали плательщиками НДС с 2026 года, применять освобождение с 1 апреля до конца 2026 года без условия о средней зарплате. С 2027 года освобождение по пп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ применяется на общих условиях, включая требование, чтобы среднемесячная зарплата работников была не ниже среднеотраслевой в регионе. Клиентам стоит заранее сравнить две суммы: доплату до среднего уровня зарплат и НДС, если освобождение будет потеряно.
Что ещё может измениться: законопроект на второе чтение
29 октября Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект с поправками в НК РФ, второе чтение запланировано на 19 ноября 2026 года (обзор КонсультантПлюс). Среди предложений, которые могут заработать с 1 января 2027 года:
облагать большинство доходов физлиц по единой прогрессивной шкале НДФЛ 13–22%;
уточнить сроки уплаты налогов и распространить нормы НК РФ на взносы на травматизм;
сделать бессрочным заявительный порядок возмещения НДС;
ввести НДС 22% на товары электронной торговли, которые граждане покупают из третьих стран.
До принятия закона закладывать эти изменения в бюджет как факт рано, но держать их в сценариях стоит.
Как пересчитать нагрузку: порядок работы с клиентом
Соберите фактические данные за 2026 год: выручку по режимам, закупки с НДС и без, ФОТ, объекты имущества на балансе.
Сверьте показатели с порогами: 15 млн ₽ для ПСН, 20 млн ₽ для освобождения от НДС на УСН, лимиты для ставок 5% и 7% с учётом индексации.
Посчитайте 2–3 сценария: текущий режим, альтернативный режим, разные ставки НДС.
Определите с клиентом, переносится ли НДС в цену или ложится на маржу.
Перенесите суммы в платёжный календарь с учётом новых сроков по имущественным налогам.
Частые вопросы
Какой фиксированный размер взносов ИП в 2027 году?
61 154 ₽. Взносы на ОПС с дохода свыше 300 000 ₽ — 1%, но не более 342 923 ₽. Общий максимум — 404 077 ₽.
С какого дохода ИП утратит ПСН в 2027 году?
Если доходы по патентной деятельности за 2026 год или в течение 2027 года превысят 15 млн ₽.
Снижается ли порог освобождения от НДС на УСН в 2027 году?
Нет. 228-ФЗ от 04.07.2026 сохранил 20 млн ₽ по доходам за 2025–2028 годы.
Нужно ли организации самой считать земельный и транспортный налоги за 2027 год?
Нет, с налогового периода 2027 года их исчисляет налоговый орган. За 2026 год организации считают налоги по действующим правилам.
До какого числа платить налог на имущество организаций по кадастровой стоимости за 2027 год?
Не позднее 28 марта 2028 года, авансы — не позднее 28-го числа второго месяца после отчётного периода.
Для клиентской работы
Изменения по законопроекту (единая шкала НДФЛ, сроки уплаты, взносы на травматизм, возмещение НДС) — пока проект после первого чтения. Формулировки и даты могут измениться ко второму чтению.
Расчёты в примерах упрощены: не учтены региональные ставки по УСН, стоимость конкретных патентов, расходы на УСН «доходы минус расходы» и доля закупок с НДС.
Проиндексированные лимиты доходов для ставок НДС 5% и 7% на 2027 год зависят от коэффициента-дефлятора; в статье они не приведены.
Практика применения нового порядка исчисления имущественных налогов налоговыми органами начнёт складываться только в 2027–2028 годах.
Если удобнее передать расчёт нагрузки и сценарии на 2027 год специалистам, команда КУБ2Б ведёт бухгалтерию, налоги и управленческий учёт в одной системе.
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Автор статьи - специалист КУБ2Б Воронова Ксения.
Дисклеймер: материал носит информационный характер, за индивидуальной консультацией обращайтесь к специалисту КУБ2Б. Сведения о законодательстве приведены по состоянию на 2 ноября 2026 года.
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