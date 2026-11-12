Налоговая нагрузка бизнеса в 2027 году: что изменится и как уменьшить

Пример 1. ИП на ПСН с доходом выше нового лимита

Лимит для ПСН считается по доходам от реализации по ст. 249 НК РФ по всем видам деятельности на патенте. Если за 2026 год или в течение 2027 года он превысит 15 млн ₽, ИП утрачивает право на ПСН с начала налогового периода, на который выдан патент.

Условия: ИП без работников, доход по патентной деятельности за 2026 год — 18 млн ₽. В 2027 году ПСН недоступна, клиент переходит на УСН «Доходы» по ставке 6%, выручка прежняя.

Налог по УСН: 18 000 000 × 6% = 1 080 000 ₽.

Взносы за 2027 год: 61 154 ₽ + 1% × (18 000 000 − 300 000) = 61 154 + 177 000 = 238 154 ₽.

ИП без работников уменьшает налог на всю сумму взносов: 1 080 000 − 238 154 = 841 846 ₽.

Сумму сравниваем со стоимостью патентов клиента в регионе и проверяем региональную ставку по УСН: в ряде субъектов она ниже 6%. Уведомление о переходе на УСН с 2027 года подаётся не позднее 31 декабря 2026 года (п. 1 ст. 346.13 НК РФ). Если клиент пропустит срок, после утраты ПСН он окажется на ОСНО.