Большая часть изменений 2027 года вступает в силу 1 января, но решения по ним клиенты должны принять ещё в 2026 году: сменить режим, подать заявление на патент, уплатить взносы, провести инвентаризацию РИД по льготным правилам. Почти все сроки приходятся на декабрь, и вопросы к бухгалтеру пойдут в последние рабочие дни года. Собрали в одном месте сроки, нормы и пункты, которые стоит заранее проговорить с клиентами. Разбор подготовили эксперты КУБ2Б.
Календарь решений до конца года
Действие
Кто
Срок
Норма
Уплата фиксированных взносов за 2026 год (57 390 ₽)
ИП
не позднее 28.12.2026
ст. 430, п. 2 ст. 432 НК РФ
Заявление на патент с 01.01.2027
ИП с доходом по ПСН не выше 15 млн ₽
не позднее чем за 10 дней до начала применения
Уведомление о переходе на УСН с 2027 года
организации и ИП
не позднее 31.12.2026
Инвентаризация прав на РИД по льготным правилам
субъекты МСП из реестра на 01.01.2022
не позднее 31.12.2026
пп. 3.6 п. 1 ст. 251 НК РФ
Уведомление об отказе от УСН с 2027 года
упрощенцы, меняющие режим
не позднее 15.01.2027
1. Режим на 2027 год
ПСН. ИП утрачивает право на патент с начала налогового периода, на который он выдан, если доходы от реализации (ст. 249 НК РФ) по всем видам деятельности на ПСН за 2026 год или в течение 2027 года превысили 15 млн ₽ (пп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК РФ). С 2028 года лимит снижается до 10 млн ₽. Клиентов с доходом по патентной деятельности около 15 млн ₽ стоит выявить уже сейчас: при утрате ПСН без уведомления о переходе на УСН ИП окажется на ОСНО.
Если лимит не превышен, заявление на патент с 1 января подаётся не позднее чем за 10 дней до начала применения (п. 2 ст. 346.45 НК РФ).
Переход на УСН. Уведомление подаётся не позднее 31 декабря (п. 1 ст. 346.13 НК РФ). Организации указывают в нём остаточную стоимость основных средств и доходы на 1 октября, и для них действует лимит доходов за девять месяцев года подачи уведомления (п. 2 ст. 346.12 НК РФ, лимит индексируется на коэффициент-дефлятор). Перейти на УСН в течение года нельзя.
Отказ от УСН. Перейти на иной режим с начала года можно, уведомив инспекцию не позднее 15 января 2027 года (п. 6 ст. 346.13 НК РФ).
2. НДС на УСН
Порог освобождения по ст. 145 НК РФ в редакции 228-ФЗ от 04.07.2026 сохранён на уровне 20 млн ₽ по доходам за 2025–2028 годы (ст. 145 НК РФ). Снижение до 15 млн ₽ отложено до 2030 года, до 10 млн ₽ — до 2031 года. Если доходы за 2026 год превысят 20 млн ₽, с 01.01.2027 упрощенец исполняет обязанности плательщика НДС.
Отдельного уведомления о выборе ставки 5% или 7% нет: ставка применяется с налогового периода, за который представлена декларация с операциями по этой ставке. Применять её нужно не менее 12 кварталов подряд, при первом переходе отказаться можно в течение четырёх кварталов (п. 9 ст. 164 НК РФ). На практике решение нужно принять до первой отгрузки 2027 года, потому что от него зависят цены в договорах и реквизиты счетов-фактур.
3. Взносы ИП
Фиксированные взносы за 2026 год — 57 390 ₽, срок уплаты — не позднее 28.12.2026. Взносы в размере 1% с дохода свыше 300 000 ₽ уплачиваются не позднее 1 июля 2027 года. На 2027 год фиксированная часть составит 61 154 ₽, предел взносов на ОПС с дохода свыше 300 000 ₽ — 342 923 ₽ (пп. 1, 2 п. 1.2 ст. 430 НК РФ).
4. Инвентаризация прав на РИД
Для субъектов МСП, включённых в реестр на 1 января 2022 года, не учитываются в доходах имущественные права на РИД, выявленные при инвентаризации, проведённой по 31 декабря 2026 года включительно (пп. 3.6 п. 1 ст. 251 НК РФ). Если у клиента есть неучтённые программы, базы данных или иные РИД, инвентаризацию стоит провести до конца года, после этой даты льгота не применяется.
5. Изменения, к которым нужно подготовить клиентов
Общепит. Освобождение по пп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ без условия о средней зарплате для упрощенцев и бывших плательщиков ПСН, ставших плательщиками НДС с 2026 года, действует до 31.12.2026 (104-ФЗ от 25.04.2026). С 2027 года применяются общие условия, включая требование о среднемесячной зарплате не ниже среднеотраслевой в регионе.
Обособленные подразделения. С 2027 года декларация по налогу на прибыль представляется только по месту нахождения организации (п. 1 ст. 289 НК РФ в редакции 425-ФЗ от 28.11.2025). Стоит заранее определить, кто сводит данные подразделений.
Имущественные налоги организаций. С налогового периода 2027 года и первого отчётного периода 2027 года транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество по кадастровой стоимости исчисляет налоговый орган. Срок уплаты налога переносится на 28 марта, авансов — на 28-е число второго месяца после отчётного периода. С 1 апреля 2027 года сообщение о наличии транспорта и недвижимости подаётся до 31 мая вместо 31 декабря (обзор КонсультантПлюс к 425-ФЗ). За 2026 год налоги исчисляются по действующим правилам.
Иностранные работники. С 01.01.2027 ст. 227.1 НК РФ о фиксированных авансовых платежах действует в новой редакции (242-ФЗ от 26.07.2026).
Законопроект после первого чтения. 29 октября 2026 года Госдума приняла в первом чтении проект поправок в НК РФ, второе чтение запланировано на 19 ноября (обзор КонсультантПлюс). В нём, в частности, единая прогрессивная шкала НДФЛ для большинства доходов, уточнение сроков уплаты налогов, распространение норм НК РФ на взносы на травматизм и бессрочный заявительный порядок возмещения НДС. Закладывать эти изменения в решения как факт пока рано.
Частые вопросы
До какой даты подать уведомление о переходе на УСН с 2027 года?
Не позднее 31 декабря 2026 года.
Сохранит ли ИП патент, если доход по ПСН за 2026 год больше 15 млн ₽?
Нет. Право на ПСН в 2027 году утрачивается, нужно заранее выбрать иной режим.
Нужно ли уведомлять инспекцию о выборе ставки НДС 5% или 7%?
Нет. Ставка применяется с периода, за который представлена декларация с операциями по ней.
До какого числа ИП уплачивает фиксированные взносы за 2026 год?
Не позднее 28 декабря 2026 года, сумма — 57 390 ₽.
Изменится ли порог освобождения от НДС на УСН в 2027 году?
Нет, он остаётся 20 млн ₽ по доходам за 2025–2028 годы.
Для клиентской работы
Дату подачи заявления на патент с 01.01.2027 («за 10 дней») в инспекциях считают по-разному. Безопаснее подавать заявление в первой половине декабря.
Лимит доходов за девять месяцев для перехода организаций на УСН индексируется. Перед подачей уведомления сверьте актуальную сумму с учётом коэффициента-дефлятора.
Практика нового порядка исчисления имущественных налогов налоговыми органами начнёт складываться только в 2027–2028 годах.
Положения законопроекта после первого чтения могут измениться ко второму чтению 19 ноября 2026 года.
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Автор статьи: https://www.qb2b.ru/blog/nalogovye-izmeneniya-2027-goda-chto-nuzhno-uspet-biznesu-do-koncza-goda-2/
Дисклеймер: материал носит информационный характер и не заменяет консультацию специалиста. Сведения о законодательстве приведены по состоянию на 2 ноября 2026 года; для юридически значимых решений сверяйтесь с актуальными редакциями документов.