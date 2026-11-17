1. Режим на 2027 год

ПСН. ИП утрачивает право на патент с начала налогового периода, на который он выдан, если доходы от реализации (ст. 249 НК РФ) по всем видам деятельности на ПСН за 2026 год или в течение 2027 года превысили 15 млн ₽ (пп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК РФ). С 2028 года лимит снижается до 10 млн ₽. Клиентов с доходом по патентной деятельности около 15 млн ₽ стоит выявить уже сейчас: при утрате ПСН без уведомления о переходе на УСН ИП окажется на ОСНО.

Если лимит не превышен, заявление на патент с 1 января подаётся не позднее чем за 10 дней до начала применения (п. 2 ст. 346.45 НК РФ).

Переход на УСН. Уведомление подаётся не позднее 31 декабря (п. 1 ст. 346.13 НК РФ). Организации указывают в нём остаточную стоимость основных средств и доходы на 1 октября, и для них действует лимит доходов за девять месяцев года подачи уведомления (п. 2 ст. 346.12 НК РФ, лимит индексируется на коэффициент-дефлятор). Перейти на УСН в течение года нельзя.

Отказ от УСН. Перейти на иной режим с начала года можно, уведомив инспекцию не позднее 15 января 2027 года (п. 6 ст. 346.13 НК РФ).