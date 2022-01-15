Вредные советы тем, кто работает с самозанятыми

В предыдущей статье мы подробно разобрали, как работать с самозанятыми, чтобы соблюдать требования законодательства и пообещали разобрать подробнее Письмо ФНС от 16 сентября 2021 года № АБ-4-20/13183@. В нем эксперты от налоговой службы перечислили признаки, по которым ФНС определяет схемы уклонения от налогообложения, а именно подмену трудовых отношений гражданско-правовыми. Это в чистом виде незаконная налоговая оптимизация (в части НДФЛ и взносов).

Даже если вы — честный налогоплательщик, вы все равно не застрахованы от ошибок в оформлении документов, а именно их в первую очередь рассматривает инспекция. И доказывать свою правоту, скорее всего, придется в суде. Правда, к тому времени у вас будет недоимка в бюджете и заблокированные из-за нее счета.

Тема эта весьма важная, но, возможно, не совсем простая для понимания, поэтому, чтобы было легче усвоить материал и запомнить все правила, мы решили представить критерии от ФНС в качестве вредных советов — ниже мы составили список того, что необходимо сделать, чтобы ваш договор с самозанятым точно переквалифицировали в трудовой.

Самозанятый должен зависеть от заказчика:

Настаивайте, чтобы исполнитель регистрировался плательщиком НПД.

Сами определяйте, где сегодня работает самозанятый, давайте ему наряд, распишите маршруты и объекты. Никакой самодеятельности!

Установите ему режим работы — с 8 до 17, если опоздает — дисциплинарное взыскание ему, пусть не расслабляется!

Выделите представителя компании, который будет контролировать работу самозанятого и направлять его, и пусть исполнитель не забывает докладывать начальству о ходе работ.

Самозанятому надо выдать инструменты и оборудование.

Посадите самозанятого за стол в офисе, дайте ему компьютер и принтер. Нечего по домам с ноутбуками прятаться!

Платить вознаграждение надо дважды в месяц, обязательно в те же дни, что и зарплату сотрудникам.

Зачем напрягать бухгалтера с платежками? Пусть все переводит в одни и те же дни. Можно даже через зарплатный проект.

Как вам наши вредные советы? Поняли, как делать не стоит?

Чтобы избежать любых подозрений ФНС, делайте всё с точностью наоборот. Не настаивайте на статусе самозанятого, оказывать услуги или выполнять работы исполнитель должен своими силами, используя собственное оборудование и инструменты. Не должно быть контроля за рабочим временем самозанятого. Вознаграждение нужно платить в соответствии с договором, в даты, отличные от дней выплаты зарплаты сотрудникам. Устраните недопустимые условия в договоре.

Ищите специалистов для разовых работ и проектов на платформе Qugo. Сервис не просто помогает находить исполнителей - на платформе организован электронный документооборот. Размещайте задания, подписывайте договоры и проводите оплату. Qugo проверит статус самозанятого и отправит вам чек от исполнителя для подтверждения расходов.