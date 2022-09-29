Вычет на детей по договору ГПХ: что нужно знать заказчику

Из чего следует право на вычет

К доходам, облагаемым НДФЛ, относятся вознаграждения (п. 1 ст. 208 НК):

за труд;

выполненную работу, оказанную услугу;

по договору авторского заказа и даже;

по договору аренды имущества.

При этом работы производятся и услуги оказываются по заключенному договору гражданско-правового характера.

Например, договор подряда или оказания услуг.

Предприятие или ИП, которые по таким договорам выплачивают деньги физлицу, нельзя назвать работодателем, ведь трудовых отношений здесь нет. Тем не менее, такая организация является для физического лица источником дохода.

Кроме того, она выступает как налоговый агент по НДФЛ. То есть исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет налог на доходы с выплат в пользу физических лиц. Налогоплательщиками при этом являются сами физлица. Даже несмотря на то, что сами они для уплаты налога ничего не делают. За них все делает налоговый агент.

Поскольку удерживается НДФЛ, то возможен и стандартный налоговый вычет на ребенка, установленный статьей 218 НК. В ней не содержится никаких требований к виду договора, по которому выплачен доход. Поэтому физлицу, заключившему договор ГПХ, также может предоставляться вычет.

Конечно, речь идет о том случае, когда по договору сотрудничает именно физическое лицо. Если договор заключен с индивидуальным предпринимателем на любой системе налогообложения или самозанятым, то о вычете говорить не приходится. ИП и самозанятые самостоятельно рассчитываются с бюджетом, и по отношению к ним обязанностей налогового агента у заказчика нет.

Вычет по НДФЛ представляет собой уменьшение налоговой базы на установленную законом сумму вычета.

Пример. Иванов А. А. имеет одного ребенка и получает по договору подряда 10 000 рублей в месяц. Вычет на первого ребенка установлен НК и составляет 1 400 рублей в месяц. Для расчета налога с дохода 10 000 рублей вычитается сумма вычета 1 400 рублей. Облагаемой суммой будет 8 600 рублей, что уменьшает налог.

Размеры вычетов

1 400 руб. на первого и второго ребенка;

3 000 руб. на третьего и последующих детей;

12 000 руб. на ребенка-инвалида;

если ребенок-инвалид — приемный, то вычет дается в размере 6 000 руб.

Условия предоставления

Право на получение вычетов имеют не только родители, но и супруг родителя или усыновитель, который содержит ребенка.

Вычет предоставляется на ребенка в возрасте до 18 лет включительно. При его обучении на очной форме до 24 лет включительно.

Кроме того, вычет предоставляется только по налогу, который был исчислен по ставке 13%. То есть налоговые нерезиденты на вычет права не имеют.

Вычет дается до тех пор, пока доход физического лица нарастающим итогом с начала года не превысит 350 тыс. руб. С месяца, когда наступит такое превышение, право на вычет теряется.

Qugo поможет в вопросах, возникающих в связи с выплатами исполнителям в статусе ИП и физлицам по договорам ГПХ.

Оформление

Чтобы предоставить вычет физлицу, нужно получить от него заявление и подтверждающие документы. К ним относятся:

свидетельство о рождении ребёнка;

свидетельство о браке, если вычет предоставляется отцу ребенка;

документы для частных случаев: подтверждение очной формы обучения, инвалидности ребенка, документы на усыновление, об опеке или попечительстве.

Работники по трудовому договору предоставляют «Справку о доходах и суммах налога физического лица» (далее — Справка о доходах) с предыдущего места работы.

Налоговые агенты по договорам ГПХ

С договорами ГПХ возникают определенные сложности при выборе налогового агента, предоставляющего вычет. Ведь у физического лица может быть несколько заказчиков в течение года. Каждый из них не может отследить, является ли он единственным налоговым агентом для физлица, и не может проконтролировать его общую налоговую базу в течение года. То есть не может выяснить, превышен ли порог в 350 тыс. руб.

Однако обязанность отслеживать общую налоговую базу установлена п. 3 ст. 218 НК только по месту работы физлица. Заказчик же местом работы не является. Поэтому для них обязанности по такому контролю нет и Справки о доходах от налогоплательщика не требуется.

К кому именно обратиться за вычетом, физлицо решает самостоятельно и по его выбору ему предоставляется вычет. По сути, этот выбор обозначается его заявлением.

Разные ситуации по вычетам

Работа по договорам ГПХ имеет свою специфику, поэтому при исчислении НДФЛ могут складываться различные ситуации. Рассмотрим некоторые из них.

Договор ГПХ очень короткий, меньше месяца

НК говорит о вычете, предоставляемом за месяц работы. Но это не относится к случаю периода работы меньше месяца. Поэтому за неполный месяц работы, даже за несколько дней, вычет предоставляется в обычном порядке.

Несколько разных договоров в течение года

Если в течение года заключалось несколько договоров ГПХ с одним и тем же лицом, то вычеты предоставляются в течение тех месяцев, когда фактически выплачивался доход. Для оформления в таком случае у физлица есть две возможности.

Первая: написать отдельное заявление к каждому заключенному договору.

Вторая: подать одно заявление к первому договору, а в дальнейшем подавать заявления о продлении.

Перенос вычета на другой месяц

Может случиться, что у физлица есть право на относительно большие вычеты, превышающие выплату за месяц. В таком случае можно перенести неиспользованную часть вычета на следующую выплату.

﻿ Если следующая выплата произойдет спустя несколько месяцев и по другому договору — ничего страшного. Лишь бы выплаты были в течение календарного года. Налоговая база также исчисляется нарастающим итогом.

Заключен договор ГПХ с бывшим работником

В такой ситуации лучше взять новое заявление на вычет. Ведь сейчас это уже не работник, а исполнитель по новому договору.

Qugo позаботится о правильном оформлении закрывающих документов, и проследит, чтобы заказчик вовремя их получил.