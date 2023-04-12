Как составить и заключить договор ГПХ с иностранцем 

Особенности заключения договора с иностранцем
Порядок заключения договора ГПХ с иностранным исполнителем зависит от его статуса и страны, гражданином которой он является. В зависимости от правового статуса иностранцы делятся на три категории:
Временно пребывающие на территории РФ.
Самая значительная группа. Под эту категорию подпадают лица, находящиеся на территории РФ на основании визы (если она требуется) и получившие миграционную карту, временное удостоверение личности, свидетельство или удостоверение беженца.
Они могут находиться на территории РФ в пределах срока, который указан в визе (временном удостоверении личности, свидетельстве или удостоверении беженца) или в течение 90 дней суммарно каждые 180 дней (для тех, кому виза не нужна).
Временно проживающие на территории РФ.
В нее входят иностранцы, находящиеся на территории России и получившие разрешение на временное проживание. Этот документ дает иностранцу право проживать в России до получения вида на жительство.
Постоянно проживающие на территории РФ.
Самая малочисленная категория иностранных исполнителей. К ним относятся те, кто получил вид на жительство в РФ.
Для первой категории иностранцев (пребывающих в РФ) порядок заключения договора ГПХ более сложный, чем заключение его с проживающими на территории РФ иностранными исполнителями. Свои особенности имеет и заключение договора ГПХ с иностранными гражданами стран-участниц ЕАЭС.
Разберем подробнее нюансы оформления гражданско-правового договора со всеми указанными выше категориями иностранцев.
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Порядок заключения договора ГПХ с иностранцем
Получение разрешения на привлечение и использование иностранных исполнителей.
Требуется только в отношении исполнителей временно пребывающих на территории РФ. В отношении проживающих в РФ (временно или постоянно) делать этого не нужно.
Получение документов для заключения договора.
Перечень документов зависит от статуса исполнителя: временно пребывающего, постоянно или временно проживающего на территории РФ.
Составление и заключение договора ГПХ с иностранцем.
Особых отличий между заключением договора с иностранцем или гражданином РФ нет. Но в него желательно включить некоторые условия, о которых мы расскажем ниже.
Уведомление МВД о заключение договора с иностранцем.
Обязательно для всех иностранцев без исключения независимо от их правового статуса.
Постановка иностранного исполнителя на миграционный учет (при необходимости).
Требуется только для тех исполнителей-иностранцев, которые будут проживать на территории заказчика. Для других это не обязательно.
Рассмотрим более детально каждый из указанных выше этапов.
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Получение разрешения на привлечение и использование иностранных исполнителей
Для привлечения иностранца к работе, в том числе и по договорам ГПХ, в общем случае требуется получение на это специального разрешения. Выдает его МВД.
Для получения разрешения сначала необходимо обратиться в службу занятости для поиска таких исполнителей. Это нужно для дальнейшего получения заключения от этого органа о целесообразности привлечения таких исполнителей к сотрудничеству.
Форма заявления утверждена приказом МВД от 19.06.2017 № 392. Бланк этого документа можно получить в подразделении по вопросам миграции или скачать его с официального сайта МВД.
К заявлению потребуется приложить выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) и квитанцию об оплате госпошлины (п. 65 Административного регламента, утвержденного приказом МВД от 01.08.2020 № 541).
Размер госпошлины за получение разрешения составляет 10 000 руб. за каждого иностранного исполнителя (пп. 23 п. 1 ст. 333.28 НК).
Срок выдачи разрешения – не позднее 30 календарных дней с даты получения пакета документов от заказчика (п. 26, 27 Административного регламента № 541).
Получение разрешения не требуется для иностранцев (ст. 13 закона № 115-ФЗ от 25.07.2002):
проживающих на территории РФ временно или постоянно;
имеющих временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ;
прибывших в РФ в безвизовом порядке.
Получение документов для заключения договора
Пакет документов, который необходим для заключения договора ГПХ с иностранцем, зависит от его правового статуса. Для удобства восприятия информации отразим информацию по перечню документов, в привязке к статусу исполнителя-иностранца, в виде таблицы.
Статус иностранца-исполнителя
Перечень документов для заключения договора ГПХ
Временно пребывающий в РФ
Временно проживающий в РФ
Постоянно проживающий в РФ
Разрешение на работу и патент не требуются для иностранцев-граждан стран-участниц ЕАЭС.
Составление и заключение договора ГПХ с иностранцем
Договор ГПХ не имеет отличительных особенностей составления в зависимости от гражданства исполнителя. Он должен включать в себя все существенные условия, которые предусмотрены для данного вида договора и не должен отвечать признакам трудового договора.
Вид заключаемого с иностранцем договора зависит от того, какие услуги или работы он будет оказывать. Перечислим самые популярные.
Договор подряда
Заключается на выполнение работ. Договорные отношения по выполнению работ в рамках указанного договора регулируются гл. 37 ГК. По этому договору исполнитель обязуется выполнить по поручению заказчика определенные работы, а последний обязуется их принять и оплатить.
Существенными условиями этого договора являются его предмет и сроки выполнения работ. Цена работ существенным условием не является.
В договор подряда, который заключается с иностранцем, желательно включить:
название договора;
данные заказчика и исполнителя (подрядчика);
предмет договора;
срок выполнения работ;
условия выполнения работ;
права и обязанности сторон и ответственность за их нарушение;
размер вознаграждения;
порядок разрешения споров между сторонами;
основания для расторжения договора;
прочие условия, существенные для сторон.
Договор возмездного оказания услуг
Отношения в рамках указанного договора регулируются гл. 39 ГК. По договору оказания услуг исполнитель обязуется по поручению заказчика выполнить определенные услуги, а заказчик – их принять и оплатить. Существенным условием для такого договора является его предмет. Иные условия также могут быть существенными, если признаются таковыми в соответствии с законодательством.
В договор оказания услуг желательно включить те же условия, что и в договор подряда, указанные выше.
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самозанятыми;
ИП;
физлицами без специального налогового статуса;
гражданами стран ЕАЭС и СНГ.
Уведомление МВД о заключение договора с иностранцем
Уведомление МВД о заключении или расторжении договора с иностранцем требуется во всех случаях без исключения, независимо от его статуса и гражданства. Сделать это нужно в срок не превышающий три рабочих дней с даты заключения или расторжения договора (п. 8 ст. 13 закона № 115-ФЗ от 25.07.2002)
Уведомление подается по форме, утвержденной приказом МВД от 30.07.2020 № 536 (далее порядок) по каждому исполнителю-иностранцу (п. 7 порядка).
Направить уведомление нужно в территориальный орган МВД одним из следующих способов:
Лично – предоставив уведомление на бумаге.
По почте – заказным письмом с описью вложения.
В электронной форме – через портал Госуслуг.
Подать уведомление через портал Госуслуг можно с помощью сервиса «Уведомления по трудовым мигрантам», но в данный момент это сделать нельзя, так как он не работает. При направлении уведомления в электронной форме оно должно быть подписано квалифицированной ЭП.
За непредоставление уведомления, нарушение порядка или формы его предоставления, заказчик может быть привлечен к ответственности, предусмотренной п. 3 ст. 18.15 КоАП:
в виде штрафа для ИП от 35 000 до 50 000 руб., для организаций – 400 000 до 800 000 руб.
либо в виде приостановления деятельности от 14 до 90 суток.
Если правонарушение было совершено в Москве, Санкт-Петербурге или их областях, то заказчика могут привлечь к ответственности по п. 4 ст. 18.15 КоАП:
в виде штрафа для ИП от 35 000 до 70 000 руб., для организаций – 400 000 до 1 000 000 руб.
либо в виде приостановления деятельности от 14 до 90 суток.
Постановка иностранного исполнителя на миграционный учет
Постановка на миграционный учет требуется только для тех иностранцев, которые будут проживать на территории заказчика (ч. 2 ст. 21 закона № 109-ФЗ от 18.07.2006).
Для постановки на миграционный учет необходимо подать уведомление в территориальный орган МВД в срок не позднее семи рабочих дней со дня прибытия иностранца или со дня получения временного удостоверения личности (ч. 3 ст. 20 закона № 109-ФЗ, абз. 2 п. 20 правил).
Уведомление подается по форме, утвержденной приказом МВД от 10.12.2020 № 856.
К уведомлению нужно приложить следующие документы (их копии):
удостоверение личности иностранца;
правоустанавливающие документы на помещение, где исполнитель-иностранец будет проживать;
миграционную карту.
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