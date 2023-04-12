Как составить и заключить договор ГПХ с иностранцем 

Особенности заключения договора с иностранцем

Порядок заключения договора ГПХ с иностранным исполнителем зависит от его статуса и страны, гражданином которой он является. В зависимости от правового статуса иностранцы делятся на три категории:

Временно пребывающие на территории РФ.

Самая значительная группа. Под эту категорию подпадают лица, находящиеся на территории РФ на основании визы (если она требуется) и получившие миграционную карту, временное удостоверение личности, свидетельство или удостоверение беженца.

Они могут находиться на территории РФ в пределах срока, который указан в визе (временном удостоверении личности, свидетельстве или удостоверении беженца) или в течение 90 дней суммарно каждые 180 дней (для тех, кому виза не нужна).

Временно проживающие на территории РФ.

В нее входят иностранцы, находящиеся на территории России и получившие разрешение на временное проживание. Этот документ дает иностранцу право проживать в России до получения вида на жительство.

Постоянно проживающие на территории РФ.

Самая малочисленная категория иностранных исполнителей. К ним относятся те, кто получил вид на жительство в РФ.

Для первой категории иностранцев (пребывающих в РФ) порядок заключения договора ГПХ более сложный, чем заключение его с проживающими на территории РФ иностранными исполнителями. Свои особенности имеет и заключение договора ГПХ с иностранными гражданами стран-участниц ЕАЭС.

Разберем подробнее нюансы оформления гражданско-правового договора со всеми указанными выше категориями иностранцев.

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Порядок заключения договора ГПХ с иностранцем

Получение разрешения на привлечение и использование иностранных исполнителей.

Требуется только в отношении исполнителей временно пребывающих на территории РФ. В отношении проживающих в РФ (временно или постоянно) делать этого не нужно.

Получение документов для заключения договора.

Перечень документов зависит от статуса исполнителя: временно пребывающего, постоянно или временно проживающего на территории РФ.

Составление и заключение договора ГПХ с иностранцем.

Особых отличий между заключением договора с иностранцем или гражданином РФ нет. Но в него желательно включить некоторые условия, о которых мы расскажем ниже.

Уведомление МВД о заключение договора с иностранцем.

Обязательно для всех иностранцев без исключения независимо от их правового статуса.

Постановка иностранного исполнителя на миграционный учет (при необходимости).

Требуется только для тех исполнителей-иностранцев, которые будут проживать на территории заказчика. Для других это не обязательно.

Рассмотрим более детально каждый из указанных выше этапов.

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Получение разрешения на привлечение и использование иностранных исполнителей

Для привлечения иностранца к работе, в том числе и по договорам ГПХ, в общем случае требуется получение на это специального разрешения. Выдает его МВД.

Для получения разрешения сначала необходимо обратиться в службу занятости для поиска таких исполнителей. Это нужно для дальнейшего получения заключения от этого органа о целесообразности привлечения таких исполнителей к сотрудничеству.

Форма заявления утверждена приказом МВД от 19.06.2017 № 392. Бланк этого документа можно получить в подразделении по вопросам миграции или скачать его с официального сайта МВД.

К заявлению потребуется приложить выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) и квитанцию об оплате госпошлины (п. 65 Административного регламента, утвержденного приказом МВД от 01.08.2020 № 541).

Размер госпошлины за получение разрешения составляет 10 000 руб. за каждого иностранного исполнителя (пп. 23 п. 1 ст. 333.28 НК).

Срок выдачи разрешения – не позднее 30 календарных дней с даты получения пакета документов от заказчика (п. 26, 27 Административного регламента № 541).

Получение разрешения не требуется для иностранцев (ст. 13 закона № 115-ФЗ от 25.07.2002):

проживающих на территории РФ временно или постоянно;

имеющих временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ;

прибывших в РФ в безвизовом порядке.

Получение документов для заключения договора

Пакет документов, который необходим для заключения договора ГПХ с иностранцем, зависит от его правового статуса. Для удобства восприятия информации отразим информацию по перечню документов, в привязке к статусу исполнителя-иностранца, в виде таблицы.

Статус иностранца-исполнителя Перечень документов для заключения договора ГПХ Временно пребывающий в РФ Паспорт и ИНН.

Разрешение на работу – для иностранца, пребывающего на территории РФ на основании визы.

Патент – для иностранца, находящегося в РФ в безвизовом порядке.

Миграционная карта – для иностранцев без визы.

Виза – для тех, кто ее имеет. Временно проживающий в РФ Паспорт и ИНН.

Разрешение на временное пребывание.

Уведомление о регистрации в системе пенсионного учета (зеленая карточка СНИЛС или уведомление АДИ РЕГ). Постоянно проживающий в РФ Паспорт и ИНН.

Вид на жительство.

Уведомление о регистрации в системе пенсионного учета (зеленая карточка СНИЛС или уведомление АДИ РЕГ).

Разрешение на работу и патент не требуются для иностранцев-граждан стран-участниц ЕАЭС.

Составление и заключение договора ГПХ с иностранцем

Договор ГПХ не имеет отличительных особенностей составления в зависимости от гражданства исполнителя. Он должен включать в себя все существенные условия, которые предусмотрены для данного вида договора и не должен отвечать признакам трудового договора.

Вид заключаемого с иностранцем договора зависит от того, какие услуги или работы он будет оказывать. Перечислим самые популярные.

Договор подряда

Заключается на выполнение работ. Договорные отношения по выполнению работ в рамках указанного договора регулируются гл. 37 ГК. По этому договору исполнитель обязуется выполнить по поручению заказчика определенные работы, а последний обязуется их принять и оплатить.

Существенными условиями этого договора являются его предмет и сроки выполнения работ. Цена работ существенным условием не является.

В договор подряда, который заключается с иностранцем, желательно включить:

название договора;

данные заказчика и исполнителя (подрядчика);

предмет договора;

срок выполнения работ;

условия выполнения работ;

права и обязанности сторон и ответственность за их нарушение;

размер вознаграждения;

порядок разрешения споров между сторонами;

основания для расторжения договора;

прочие условия, существенные для сторон.

Договор возмездного оказания услуг

Отношения в рамках указанного договора регулируются гл. 39 ГК. По договору оказания услуг исполнитель обязуется по поручению заказчика выполнить определенные услуги, а заказчик – их принять и оплатить. Существенным условием для такого договора является его предмет. Иные условия также могут быть существенными, если признаются таковыми в соответствии с законодательством.

В договор оказания услуг желательно включить те же условия, что и в договор подряда, указанные выше.

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Уведомление МВД о заключение договора с иностранцем

Уведомление МВД о заключении или расторжении договора с иностранцем требуется во всех случаях без исключения, независимо от его статуса и гражданства. Сделать это нужно в срок не превышающий три рабочих дней с даты заключения или расторжения договора (п. 8 ст. 13 закона № 115-ФЗ от 25.07.2002)

Уведомление подается по форме, утвержденной приказом МВД от 30.07.2020 № 536 (далее порядок) по каждому исполнителю-иностранцу (п. 7 порядка).

Направить уведомление нужно в территориальный орган МВД одним из следующих способов:

Лично – предоставив уведомление на бумаге.

По почте – заказным письмом с описью вложения.

В электронной форме – через портал Госуслуг.

Подать уведомление через портал Госуслуг можно с помощью сервиса «Уведомления по трудовым мигрантам», но в данный момент это сделать нельзя, так как он не работает. При направлении уведомления в электронной форме оно должно быть подписано квалифицированной ЭП.

За непредоставление уведомления, нарушение порядка или формы его предоставления, заказчик может быть привлечен к ответственности, предусмотренной п. 3 ст. 18.15 КоАП:

в виде штрафа для ИП от 35 000 до 50 000 руб., для организаций – 400 000 до 800 000 руб.

либо в виде приостановления деятельности от 14 до 90 суток.

Если правонарушение было совершено в Москве, Санкт-Петербурге или их областях, то заказчика могут привлечь к ответственности по п. 4 ст. 18.15 КоАП:

в виде штрафа для ИП от 35 000 до 70 000 руб., для организаций – 400 000 до 1 000 000 руб.

либо в виде приостановления деятельности от 14 до 90 суток.

Постановка иностранного исполнителя на миграционный учет

Постановка на миграционный учет требуется только для тех иностранцев, которые будут проживать на территории заказчика (ч. 2 ст. 21 закона № 109-ФЗ от 18.07.2006).

Для постановки на миграционный учет необходимо подать уведомление в территориальный орган МВД в срок не позднее семи рабочих дней со дня прибытия иностранца или со дня получения временного удостоверения личности (ч. 3 ст. 20 закона № 109-ФЗ, абз. 2 п. 20 правил).

Уведомление подается по форме, утвержденной приказом МВД от 10.12.2020 № 856.

К уведомлению нужно приложить следующие документы (их копии):

удостоверение личности иностранца;

правоустанавливающие документы на помещение, где исполнитель-иностранец будет проживать;

миграционную карту.

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