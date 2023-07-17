Увеличение лимита и отмена запрета на перепродажу товаров. Какие изменения ждут самозанятых и как это отразится на заказчиках

НПД, с введения его в 2019 году, существенных изменений не претерпевал. Но ситуация в корне изменилась в 2023 году. В первой половине года на рассмотрение в ГД были внесены 2 законопроекта, смягчающие и снимающие часть ограничений на применение НПД.

Один из законопроектов предусматривает увеличение предельного лимита по доходам, а второй расширяет перечень видов деятельности, которые могут применять самозанятые.

Разберём, как данные поправки в закон № 422-ФЗ повлияют на заказчика в случае их принятия.

Ограничения для самозанятых

Перечень ограничений и оснований, при которых физлица и ИП не могут применять специальный налоговый режим — НПД, приведён в законе № 422-ФЗ от 27.11.2018.

Основными из них являются лимит по доходам — 2.4 млн руб. и ограниченный перечень видов деятельности, которые может осуществлять самозанятый.

Лимит по доходам

Ограничение по доходу в 2.4 млн руб. действует на календарный год: с 1 января по 31 декабря.

В случае превышения указанного лимита самозанятый лишается права на применение НПД и вправе:

в течение 20 календарных дней открыть ИП и перейти на другой специальный режим: УСН, ЕСХН;

перейти на упрощёнку или ЕСХН, если уже имеет статус предпринимателя.

Если он не сделает этого или не уложится в указанный срок, то с дохода свыше 2.4 млн руб. он обязан будет оплатить налоги по общему режиму (если имеет статус ИП) или задекларировать их по форме 3-НДФЛ.

Если исполнитель имеет статус физлица (не ИП), то с доходов свыше 2,4 млн руб. налоги и страховые взносы должен будет по умолчанию оплатить в бюджет заказчик.

Продажа товаров

В настоящий момент под запретом находится перепродажа готовых товаров, а также подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Продавать самозанятый может только то, что произвёл самостоятельно, либо существенно доработал из исходников.

Нарушение этого запрета также, как и превышение лимита по доходам, приведёт к утрате права на применение НПД и необходимости перерасчёта дохода по ОСНО — для ИП или по НДФЛ — для физлиц без статуса ИП.

Увеличение лимита по доходам и отмена запрета на перепродажу товаров. Что планируется изменить для самозанятых

В настоящий момент на рассмотрении в Госдуме находятся 2 законопроекта, которые могут сделать сотрудничество с самозанятыми более привлекательным для бизнеса.

Увеличение предельного лимита по доходам

Законопроектом 393494-8 планируется внести поправки в подп. 8 п. 2 ст. 4 закона № 422-ФЗ в части увеличения предельного лимита по доходам вдвое: с 2.4 млн руб. до 4.8 млн руб.

Причинами внесения указанных изменений в закон о самозанятых законодатель называет значительный рост цен с 2020 года на многие товары и услуги.

Самозанятые вынуждены поднимать расценки на свои услуги и, соответственно, часто теряют право на применение режима в середине года. В результате многие из них уходят в «тень».

Увеличение лимита, по мнению авторов законопроекта, позволит сохранить и даже приумножить число самозанятых и увеличить поступления средств в государственный бюджет.

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Корректировка лимита по доходам выгодна не только самозанятым, но и их заказчикам. Риск перечисления дохода исполнителю, утратившему статус самозанятого из-за превышения лимита, значительно снижается. Особенно это актуально для высококвалифицированных специалистов, чье вознаграждение в месяц порой превышает 250 000 руб.

На данный момент указанный законопроект находится на рассмотрении в ГД, но Правительство уже дало ему свою оценку.

Чиновники не одобряют поправки. Они мотивируют свою позицию тем, что увеличение лимита дохода самозанятых приведёт к массовому «исходу» других спецрежимников (на УСН или патенте) в самозанятые. А это приведёт к значительным потерям бюджета.

Правительство считает нецелесообразным рассмотрение вопроса об увеличении лимита до 2029 года. По окончании срока проведения эксперимента по введению в РФ НПД можно будет однозначно судить о необходимости данных изменений либо об отмене режима самозанятости в целом.

Отмена запрета на перепродажу товаров

Законопроектом № 396743-8 планируется внести поправки в пп. 2 п. 2 ст. 4 закона № 422-ФЗ и отменить запрет на перепродажу готовых товаров.

Если указанные изменения будут приняты, самозанятые смогут торговать готовыми товарами, в том числе в сети Интернет и на маркетплейсах.

Необходимость внесения поправок в закон о самозанятых авторы законопроекта обосновали тем, что эти изменения помогут обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и стабилизировать цены на них.

Напомним, что после введения санкций в отношении РФ Правительством были сняты ограничения и отменена ответственность за параллельный импорт, то есть ввоз товаров в Россию без согласия правообладателей.

Ведение указанных изменений позволит бизнесу привлекать к сотрудничеству самозанятых, занимающихся перепродажей товаров.

На данный момент интернет-торговля, в том числе и на маркетплейсах, приобретают все большую популярность. Снятие запрета на перепродажу товаров позволит бизнесу сотрудничать с самозанятыми не только в сфере оказания услуг и выполнения работ, но и в торговой сфере.

Вероятность принятия этого законопроекта гораздо выше одобрения аналогичного законопроекта об увеличении лимита по доходам на НПД.

Связано это с тем, что бюджет в случае принятия указанных изменений, убытков не понесёт.

Напомним, что в настоящий момент в отношении деятельности по продаже товаров в сети Интернет может применяться только УСН или ОСНО.

Стандартная ставка на УСН по объекту «доходы» на данном режиме составляет 6%. Учитывая тот факт, что торговля в большинстве случаев осуществляется через маркетплейсы и выплата дохода, производится электронными площадками, то ставка по налогу на НПД для самозанятых составит также 6%.

Но возможность перепродавать готовые товары сделает интернет-торговлю ещё более привлекательной, так как для её осуществления не потребуется регистрация в качестве ИП, как это необходимо сейчас.

Применять УСН или ОСНО могут только физлица, зарегистрированные в статусе ИП. Подписывайтесь на телеграм-канал Qugo и будьте первыми в курсе новостей из мира самозанятости и внештатного персонала.

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