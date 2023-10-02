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Самозанятые

Акт от самозанятого: что надо знать заказчикам

Многих исполнителей на специальном налоговом режиме заставляют подписывать акты выполненных работ. Законно ли это? И что можно включать в акт? Ответим на эти и другие вопросы.
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Акт от самозанятого: что надо знать заказчикам
Иллюстрация: garetsvisual/Freepik

Надо ли составлять и подписывать акт

В ст. 14 закона от 28.11.2018 № 422-ФЗ указано, что самозанятый обязан только выдать чек. Это и является основным документом, подтверждающим доход самозанятого и расход заказчика. В законе ничего не сказано про акт. 

Но ФНС отмечала, что акт нужен компаниям и ИП для подтверждения периода или даты оказания услуг, а также их исполнения. Поэтому заказчики предпочитают подписывать этот документ.

Почему важно подписывать акт с самозанятыми

Компании и ИП могут подтвердить актом:

  • период сотрудничества с самозанятым;

  • дату перечисления предоплаты или вознаграждения в полной сумме;

  • качество выполненных работ или оказанных услуг;

  • расходы заказчика, если в чеке они указаны обобщенно;

  • факт сотрудничества с самозанятым, если плательщик НПД своевременно не выдаст чек или аннулирует его;

  • факт гражданско-правовых отношений, а не трудовых.

Можно ли заставить самозанятого подписывать акт

Плательщики НПД не обязаны составлять и подписывать акт. Документом, который регулирует отношения между заказчиком и исполнителем-самозанятым, является договор ГПХ. Именно в нем указываются все важные нюансы.

Если вам нужен акт, отметьте это в тексте договора. А также пропишите штраф или неустойку за то, что исполнитель не передаст вам закрывающий документ.

После того как договор ГПХ будет подписан двумя сторонами, вы сможете требовать исполнения каждого пункта от исполнителя, в том числе и обязанность по подписанию и передачи акта.

Как составить акт

Плательщикам НПД акт не важен, поэтому разработайте шаблон самостоятельно и оформите его как приложение к договору ГПХ. 

Акт составляется в произвольной форме. В нем укажите:

  • Дату и номер документа.

  • Название компании или ФИО ИП-заказчика, а также ФИО исполнителя.

  • Наименование выполненных работ или оказанных услуг, их количество и стоимость.

  • Качество работ или услуг.

  • Подписи сторон.

Скачать форму акта.

Акт можно подписать как на бумаге, так и в электронном виде через ЭДО.

При работе с Qugo вам не надо самостоятельно разрабатывать документы. Выбирайте на платформе форму договора и акта, подписывайте их с исполнителями в электронном виде. Если у вас уже есть свой разработанный шаблон — загрузите его в личном кабинете и работайте с привычными формами.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли актом подтвердить расходы при сотрудничестве с самозанятыми?

Нет, единственный документ, подтверждающий расходы заказчика, — чек, выставленный в приложении «Мой налог». Актэто дополнительный документ, который послужит доказательством при разрешении споров с ФНС или исполнителем.

Может ли самозанятый отказаться подписывать акт?

Если в договоре ГПХ прописана обязанность по подписанию акта выполненных работ, то отказ повлечет ответственность. Сначала напишите претензию в адрес плательщика НПД, а после — обращайтесь в суд, если исполнитель не пришлёт акт.

Самозанятый аннулировал чек, но не вернул деньги. Как мне поможет акт?

Свяжитесь с исполнителем и попросите объяснить, по каким причинам был аннулирован чек. Напомните, что самозанятого привлекут к ответственности за занижение налоговой базы в виде штрафа в размере 20% от незарегистрированного дохода. А при повторном нарушении — 100% от суммы вознаграждения. 

Если самозанятый не выставит новый чек и не пришлет его вам, обращайтесь в ФНС. Акт послужит подтверждением сотрудничества с плательщиком НПД.

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