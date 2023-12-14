ГПД с недостигшими совершеннолетия: как заключить

Гражданско-правовой договор с несовершеннолетними нужно заключать с учетом статей 26 и 28 Гражданского Кодекса. Важно помнить, что такие отношения не должны носить характер трудовых. Расскажем об основных нюансах.

Какие права есть у лиц младше 18 лет

По общему правилу лица в возрасте от 14 до 18 лет заключают сделки с согласия законных представителей — родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. Если такого согласия нет, они могут только:

Распоряжаться своими доходами.

Осуществлять авторские права.

Открывать банковские вклады.

Проводить мелкие бытовые сделки.

Заключать сделки, которые позволяют безвозмездно получать выгоду. Такие сделки не требуют нотариального удостоверения или госрегистрации.

Распоряжаться деньгами законного представителя.

Человек младше 14 лет считается малолетним. Он может:

проводить мелкие бытовые сделки;

заключать сделки по безвозмездному получению выгоды;

распоряжаться деньгами представителя.

Можно ли заключить договор ГПХ с несовершеннолетним

Бизнес может заключить договор ГПХ и выплатить вознаграждение лицу, которому уже исполнилось 14 лет. До этого возраста возможно сотрудничать с подростком только на безвозмездной основе.

При этом организация должна соблюдать все требования к договору ГПХ: в нем не должно быть признаков трудовых отношений, указаний места работы, графика и т.д. Исполнитель сам выбирает способы, которыми он выполнит услугу. Он не подчиняется внутренним правилам трудового распорядка.

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Как заключить ГПД с несовершеннолетним

Установить статус подростка

Для начала нужно понять статус лица — считается ли человек полностью дееспособным. С таким подростком можно заключать договор как со взрослым, дополнительные документы при этом не нужны.

Полностью дееспособным подросток становится в результате эмансипации или если вступит в брак. Эмансипация оформляется через органы опеки, если оба законных представителя за, или через суд, если хотя бы один из представителей против. Эту процедуру регулирует ст. 27 ГК.

Как и взрослые исполнители, подростки могут иметь статус самозанятого или предпринимателя.

С 14 лет подросток может зарегистрироваться как ИП. При регистрации нужно нотариальное согласие обоих родителей. Когда компания заключает с несовершеннолетним ИП договор, то запрашивает копию такого документа. В остальном сотрудничество с предпринимателем-подростком ничем не отличается от сотрудничества со взрослым ИП.

С 14 лет подросток может стать не только ИП, но и самозанятым. Для этого он скачивает приложение «Мой налог» или оформляет статус через Госуслуги. Причем нотариального согласия родителей не нужно, хватит простой письменной формы — об этом сообщает ФНС в письме от 13.02.2019 №СД-4−3/2440@.

Сотрудничать с подростком без специального налогового статуса тоже можно, в том числе если он не полностью дееспособный. Но при этом придется платить за такого работника страховые взносы и НДФЛ. Кроме того, понадобится согласие родителей.

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Какие документы нужны от подростка при заключении ГПД

По общему правилу потребуются паспорт и ИНН. Кроме того, нужны разные документы в зависимости от статуса подростка.

От ИП:

Лист записи из ЕГРИП или уведомление о постановке ИП на учет.

Согласие родителей.

Свидетельство о рождении, если согласие дали родители.

Копии паспортов законных представителей.

Документ, который подтверждает право законного представителя.

От самозанятого:

Справка о подтверждении статуса самозанятого из приложения «Мой налог».

Согласие родителей или представителей.

Свидетельство о рождении, если согласие дали родители.

Копии паспортов представителей.

Документ, который подтверждает право законного представителя, например, удостоверение опекуна.

От эмансипированного подростка:

Решение органа опеки или суда о дееспособности.

От того, кто находится в браке:

Свидетельство о браке.

Важно: согласие законных представителей нужно получать на каждый договор — до или после его подписания. Если согласие компания получает после того, как заключили договор, это называется одобрением.

Почему важно получить согласие родителей и как его оформить

Если компания не получит согласия от представителей, они могут оспорить договор в суде и признать его недействительным. Оформить согласие можно тремя способами:

сформировать как отдельный документ;

утвердить приложение к договору;

заверить согласие подписями представителей в самом договоре.

Кроме того, нужно:

Дополнить договор информацией, что родители или представители дали согласие его заключить.

Прописать, что если исполнитель нанес заказчику ущерб в ходе выполнения работ, то возмещение можно требовать у представителей, которые дали согласие на подписание договора. Это право закрепляет п. 3 ст. 26 ГК и его нужно указать в документе, чтобы предупредить родителей или представителей подростка о возможных рисках.

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