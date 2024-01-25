Логотип Qugo
Qugo
Самозанятые

Чек от самозанятого: отвечаем на топ вопросов заказчиков

Главное правило при сотрудничестве с самозанятым — не забыть получить от него чек. Отвечаем на топ вопросов, которые часто задают заказчики про чек от самозанятого.
69 13
Чек от самозанятого: отвечаем на топ вопросов заказчиков
Иллюстрация: Karolina Grabowska/pexels

Вопрос 1. Какое значение у чека? Зачем он нужен

Чек — обязательный закрывающий документ при сотрудничестве с самозанятыми. 

С одной стороны, чек подтверждает доход самозанятого. Именно по нему ФНС определит размер дохода и произведет расчет налога.

С другой стороны, чек подтверждает расход заказчика. Полученным от самозанятого чеком заказчик доказывает, что он сотрудничает именно с плательщиком НПД, а значит, не должен платить за него налоги и взносы и отчитываться перед контролирующими органами.

Вопрос 2. Как и в какие сроки самозанятый обязан передать чек

Самозанятый обязан вовремя формировать и передавать чек своему заказчику. Эта обязанность прописана в ч. 1 ст. 14 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, регулирующего специальный налоговый режим.

Чек можно сформировать в приложении «Мой налог»: на главной странице нужно выбрать «Новая продажа_ и заполнить все необходимые реквизиты.

Выдать чек нужно в момент получения оплаты при наличном расчете.

При безналичном способе передать чек нужно не позднее 9 числа месяца, следующего за месяцем получения оплаты.

Отправить этот документ исполнитель может любым удобным способом:

  • распечатать его на бумаге и передать заказчику лично в руки, письмом или курьером;

  • передать чек или его скриншот по электронной почте или в мессенджере;

  • продемонстрировать чек на экране своего устройства, чтобы заказчик смог считать QR-код и получить всю необходимую информацию.

Чеки от самозанятых можно хранить в бумажном или электронном виде (п. 5 письма ФНС от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@).

Сотрудничайте с самозанятыми через платформу Qugo: вам не придется отслеживать поступление каждого чека и переживать за его подлинность. Сервис направит вам чек после каждой выплаты — в срок и без ошибок.

Подключиться к сервису

Вопрос 3. Что делать, если самозанятый вовремя не предоставил чек или отказывается его предоставлять

Если самозанятый не предоставит заказчику чек на полученную сумму вознаграждения, ему грозят штрафы:

  • 20% от суммы, если нарушение совершено впервые;

  • 100% от суммы, если нарушение совершено повторно в течение полугода.

Напомните исполнителю о штрафах, если он не хочет передавать вам чек. Если самозанятый все же откажется, можно направить жалобу в налоговую и инициировать в отношении него проверку.

Если получить чек так и не удастся, заказчику придется оформить эту оплату как расчет с физлицом без специального налогового статуса: удержать НДФЛ, уплатить страховые взносы, подать отчетность, оплатить штрафы и пени за просрочку.

Вопрос 4. Как проверить чек и что делать, если найдена ошибка

В первую очередь, нужно проверить, настоящий ли чек, то есть не подделан ли он с целью уклонения от уплаты налога. Сделать это можно путем считывания камерой смартфона QR-кода с чека. Если откроется сайт lknpd.nalog.ru, значит, чек подлинный. Если же страница не откроется или выйдет ошибка — это подделка.

Затем нужно проверить, правильно ли заполнены все обязательные реквизиты:

  • Дата получения оплаты.

  • Сумма чека — должна быть указана полная сумма вознаграждения с учетом НПД.

  • Наименование товара или услуги — не должно быть никаких трудовых терминов, таких как «оклад», «зарплата», «премия» и прочее. Важно, чтобы был указан конкретный результат выполненной работы или оказанной услуги.

  • ИНН и наименование заказчика.

ФИО и ИНН самозанятого, название налогового режима, уникальный номер документа и QR-код заполняются автоматически при формировании чека.

Если в документе найдена ошибка, попросите самозанятого аннулировать некорректный чек и сформировать правильный. Штрафные санкции за это самозанятому не предусмотрены.

Советуем проверять чек два раза:

  1. Сразу после получения — на подлинность и корректность формирования.

  2. В конце отчетного периода, чтобы удостовериться, что самозанятый не аннулировал чек в целях уменьшения налога.

Вопрос 5. Что делать, если самозанятый аннулировал чек? Как обезопасить себя от недобросовестных исполнителей

Возможен сценарий, что самозанятый аннулировал чек через какое-то время, чтобы не платить с этой суммы налог. При этом он не вернул деньги заказчику. 

В таком случае заказчик имеет право принять расходы на данную сумму к учету, если изначально он получил чек. Об этом сообщает ФНС в письме от 28.10.2021 № ПА-4-20/15 213@. Обратитесь в налоговую с документами, которые подтверждают факт оплаты, и ранее полученным чеком и инициируйте проверку в отношении этого исполнителя.

Чтобы обезопасить себя, лучше все спорные моменты указать в договоре. Например, добавить в него такую формулировку:

«Исполнитель обязан сформировать чек и передать его Заказчику в течение трех дней после получения оплаты. В случае просрочки передачи чека либо его аннулировании Исполнитель обязуется возместить убытки, возникшие у Заказчика в связи с непередачей чека».

Вопрос 6. Как принимать к учету чек от самозанятого

При сотрудничестве с самозанятыми порядок отражения операций в бухучете не меняется.

Расчеты с плательщиками НПД отражаются на субсчетах активно-пассивных счетов 60 и 76 как расчеты с поставщиками или прочими дебиторами и кредиторами.

Проводки при этом выглядят следующим образом:

  • Оказаны услуги самозанятым: Дт 20, 25, 26, 44 — Кт 60, 76.

  • Поставлены товары, материалы, основные средства самозанятым: Дт 41, 10, 01, 04 — Кт 60, 76.

  • Товары, работы, услуги оплачены безналичным способом: Дт 60, 76 — Кт 51.

  • Товары, работы, услуги оплачены наличным способом: Дт 60, 76 — Кт 50.

Вопрос 7. Можно ли автоматизировать процесс получения и проверки чеков и не переживать за них

Если компания сотрудничает с одним или несколькими самозанятыми, то риск ошибиться в учете не высок. Если же самозанятых исполнителей в компании десятки, сотни, а то и больше, то необходима система автоматизации.

Qugo — это онлайн-платформа для бухгалтера, которая предназначена для работы с внештатным персоналом: самозанятыми, физическими лицами без специального статуса, ИП. Сервис позволяет упростить и автоматизировать бизнес-процессы компании,  документооборот и выплаты исполнителям.

С его помощью можно быстро обмениваться документами и проводить платежи, автоматически получать чеки и акты. История всех операций систематизирована, хранится в единой базе и всегда доступна пользователю.

Чтобы узнать больше о возможностях платформы Qugo, получить бесплатную консультацию или помощь в регистрации, оставьте заявку, и наши специалисты ответят на все ваши вопросы.

Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми

Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия

Получите полезную памятку для бизнеса

Просто заполните форму ниже:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «КЬЮГО ТЕК», ИНН 7727452605, erid: LjN8K3mXc

Начать дискуссию

Антимонопольное право

Ozon и Wildberries признали коллективными монополистами

ФАС признала Wildberries и Ozon доминирующими на рынке маркетплейсов. Вместе эти компании занимают около 80% рынка.

36
Логотип MasterTMS
MasterTMS
Перевозка

Расходы на логистику выросли на 35%. Как сэкономить?

Рассказываем, как сэкономить на доставке грузов и автоматизировать процесс управления перевозками для снижения логистических расходов. MasterTMS — удобный инструмент руководителей, финансистов, логистов, диспетчеров, перевозчиков и водителей.

Расходы на логистику выросли на 35%. Как сэкономить?
62
ФСБУ

🎓Вебинар: Какие объекты надо признать НМА по ФСБУ 14/2022. Профессиональное суждение главбуха. 30 января в 11:00 мск!

Разберитесь, как проверить у объекта наличие признаков нематериального актива по ФСБУ 14/2022, а также с тем, что такое профессиональное суждение. Подготовьтесь к применению нового ФСБУ.

213
Отчетность в СФР

Не забудьте сегодня сдать три зарплатных отчета. Или четыре

Сегодня истекает срок сдачи РСВ, раздела 2 ЕФС-1 (бывшая 4-ФСС) и подраздела 1.2 ЕФС-1 (бывшая СЗВ-СТАЖ).

183
Законопроекты

В Госдуме предложили запретить иноагентам переоформлять имущество по доверенности

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой предложил лишить иностранных агентов возможности переформлять по нотариальной доверенности имущество, находящееся в России, на третьих лиц.

1
60
Логотип Ольга Ульянова аудитор
Ольга Ульянова аудитор
НДС

Безопасная доля вычетов НДС на 4 квартал 2023 года. По всем регионам

На связи Ольга Ульянова аудитор. Спешу к вам с важной информацией. Сегодня последний срок предоставления в налоговую инспекцию декларации по НДС за IV квартал 2023 года.

Безопасная доля вычетов НДС на 4 квартал 2023 года. По всем регионам
51
Логотип kondmar2020
kondmar2020
Маркетинг

Стратегия продвижения юриста в соцсетях. Зачем нужна и как составить

Перед тем, как начинать продвижение в социальных сетях, нужно определиться: чего вы хотите, как будете двигаться к цели и как оцените свои результаты. Для этого необходимо подготовить стратегию. Как это сделать и что она должна содержать — узнаете в этой статье.

11

Записи вебинаров

722
Новые видео от экспертов каждый день
Экономика России

🥚Цены на яйца в России снижаются вторую неделю подряд, а капуста подорожала

За неделю с 16 по 22 января цены снизились на 1,41%, следует из данных Росстата.

2
91
Логотип olna
olna
Налоги, взносы, пошлины

Всегда проверяйте ваш личный кабинет в налоговой! Совет от пользователя

Для того чтобы не было проблем с ​налоговой, всегда проверяйте свой личный кабинет, особенно раздел по доходам.

91
Декларация по УСН

Как организации без зарплаты заполнить строку 102 декларации по УСН

В разделе 2.1.1 декларации по УСН есть строка 102, где надо указать признак налогоплательщика. Их два. Но у организации выбора нет.

121
Логотип TransAvto-7
TransAvto-7
Общество

Лидеры ушедшего года. Названы самые популярные авто среди россиян⁠⁠

В 2023 году российский автомобильный рынок пережил серьезные изменения. Машины, которые еще недавно находились на пике популярности, уступили свои места другим моделям. Повлияло на это множество причин: уход многих производителей из РФ, повышение стоимости, снятие некоторых моделей с производства. Значительно выросли продажи китайских и российских марок.

Лидеры ушедшего года. Названы самые популярные авто среди россиян⁠⁠
41
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Управленческий учет

5 главных ошибок финансовых директоров, которые мешают бизнесу расти

Финансовый директор играет ключевую роль в управлении финансами организации. Именно этот специалист обеспечивает долгосрочную устойчивость бизнеса. Однако иногда даже опытные финансисты допускают ошибки, которые препятствуют росту компании. В этом материале разбираем, что может пойти не так и каких решений финдиру стоит избегать.

5 главных ошибок финансовых директоров, которые мешают бизнесу расти
107
Учет в некоммерческих организациях

Договорные неустойки у НКО тоже идут в облагаемые доходы

К доходам в целях налога на прибыль относятся, в том числе, внереализационные доходы. И у некоммерческих организаций тоже.

45
Логотип Qugo
Qugo
Самозанятые

Чек от самозанятого: отвечаем на топ вопросов заказчиков

Главное правило при сотрудничестве с самозанятым — не забыть получить от него чек. Отвечаем на топ вопросов, которые часто задают заказчики про чек от самозанятого.

Чек от самозанятого: отвечаем на топ вопросов заказчиков
69
Налог на прибыль

💉 Медклиника учитывает доходы от анализов для налоговой льготы, даже если исследует их другая фирма

Если в медицинской клинике собирают анализы от клиентов и везут их в лабораторию, которая принадлежит другой медорганизации, такой доход идет в состав льготных для ставки налога на прибыль 0%.

77
Логотип Астрал
Астрал
Перевозка

Морская накладная

Морская накладная (Sea Waybill) активно применяется в области международных и внутренних грузовых перевозок. Этот документ обеспечивает юридическую защиту всех участников процесса морской транспортировки – от отправителя до перевозчика и получателя грузов.

Морская накладная
22
Логотип СберРешения
СберРешения
Регистрация ООО

Дочерняя компания с иностранным участием в России

Наиболее популярная и простая в организации форма для ведения бизнеса в России — это общество с ограниченной ответственностью (ООО). Открыть ООО могут как российские, так и иностранные граждане или организации. Но для иностранных лиц есть ряд ограничений по видам деятельности и дополнительные требования к документам, подаваемым на регистрацию. Что делать, если иностранная компания или иностранный гражданин решили вести бизнес в России, рассказали в статье.

Дочерняя компания с иностранным участием в России
62
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

🥳 Снова в студенты! Скидки на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки до 75%

Набор на акционные курсы закрыт! Но в честь Дня студента мы решили открыть 50 дополнительных мест на самые популярные курсы Клерка.

🥳 Снова в студенты! Скидки на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки до 75%
107
Подотчет, командировки

Суточные командированным включают в прочие расходы

В случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства – суточные.

146
Логотип Нетология
Нетология
Карьера бухгалтера

Как не бояться ответственности и стать главным бухгалтером: путь к успеху 

Ответственность — важное для успешной карьеры качество, особенно в области бухгалтерии. В ней точность и внимание к деталям играют решающую роль. Главный бухгалтер принимает на себя большую ответственность за финансовое благополучие компании. Разберем подробнее, как ее не бояться и стать успешным профессионалом.

Как не бояться ответственности и стать главным бухгалтером: путь к успеху 
1
402