Чек от самозанятого: отвечаем на топ вопросов заказчиков

Главное правило при сотрудничестве с самозанятым — не забыть получить от него чек. Отвечаем на топ вопросов, которые часто задают заказчики про чек от самозанятого.

Вопрос 1. Какое значение у чека? Зачем он нужен

Чек — обязательный закрывающий документ при сотрудничестве с самозанятыми.

С одной стороны, чек подтверждает доход самозанятого. Именно по нему ФНС определит размер дохода и произведет расчет налога.

С другой стороны, чек подтверждает расход заказчика. Полученным от самозанятого чеком заказчик доказывает, что он сотрудничает именно с плательщиком НПД, а значит, не должен платить за него налоги и взносы и отчитываться перед контролирующими органами.

Вопрос 2. Как и в какие сроки самозанятый обязан передать чек

Самозанятый обязан вовремя формировать и передавать чек своему заказчику. Эта обязанность прописана в ч. 1 ст. 14 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, регулирующего специальный налоговый режим.

Чек можно сформировать в приложении «Мой налог»: на главной странице нужно выбрать «Новая продажа_ и заполнить все необходимые реквизиты.

Выдать чек нужно в момент получения оплаты при наличном расчете.

При безналичном способе передать чек нужно не позднее 9 числа месяца, следующего за месяцем получения оплаты.

Отправить этот документ исполнитель может любым удобным способом:

распечатать его на бумаге и передать заказчику лично в руки, письмом или курьером;

передать чек или его скриншот по электронной почте или в мессенджере;

продемонстрировать чек на экране своего устройства, чтобы заказчик смог считать QR-код и получить всю необходимую информацию.

Чеки от самозанятых можно хранить в бумажном или электронном виде (п. 5 письма ФНС от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@).

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Вопрос 3. Что делать, если самозанятый вовремя не предоставил чек или отказывается его предоставлять

Если самозанятый не предоставит заказчику чек на полученную сумму вознаграждения, ему грозят штрафы:

20% от суммы, если нарушение совершено впервые;

100% от суммы, если нарушение совершено повторно в течение полугода.

Напомните исполнителю о штрафах, если он не хочет передавать вам чек. Если самозанятый все же откажется, можно направить жалобу в налоговую и инициировать в отношении него проверку.

Если получить чек так и не удастся, заказчику придется оформить эту оплату как расчет с физлицом без специального налогового статуса: удержать НДФЛ, уплатить страховые взносы, подать отчетность, оплатить штрафы и пени за просрочку.

Вопрос 4. Как проверить чек и что делать, если найдена ошибка

В первую очередь, нужно проверить, настоящий ли чек, то есть не подделан ли он с целью уклонения от уплаты налога. Сделать это можно путем считывания камерой смартфона QR-кода с чека. Если откроется сайт lknpd.nalog.ru, значит, чек подлинный. Если же страница не откроется или выйдет ошибка — это подделка.

Затем нужно проверить, правильно ли заполнены все обязательные реквизиты:

Дата получения оплаты.

Сумма чека — должна быть указана полная сумма вознаграждения с учетом НПД.

Наименование товара или услуги — не должно быть никаких трудовых терминов, таких как «оклад», «зарплата», «премия» и прочее. Важно, чтобы был указан конкретный результат выполненной работы или оказанной услуги.

ИНН и наименование заказчика.

ФИО и ИНН самозанятого, название налогового режима, уникальный номер документа и QR-код заполняются автоматически при формировании чека.

Если в документе найдена ошибка, попросите самозанятого аннулировать некорректный чек и сформировать правильный. Штрафные санкции за это самозанятому не предусмотрены.

Советуем проверять чек два раза:

Сразу после получения — на подлинность и корректность формирования. В конце отчетного периода, чтобы удостовериться, что самозанятый не аннулировал чек в целях уменьшения налога.

Вопрос 5. Что делать, если самозанятый аннулировал чек? Как обезопасить себя от недобросовестных исполнителей

Возможен сценарий, что самозанятый аннулировал чек через какое-то время, чтобы не платить с этой суммы налог. При этом он не вернул деньги заказчику.

В таком случае заказчик имеет право принять расходы на данную сумму к учету, если изначально он получил чек. Об этом сообщает ФНС в письме от 28.10.2021 № ПА-4-20/15 213@. Обратитесь в налоговую с документами, которые подтверждают факт оплаты, и ранее полученным чеком и инициируйте проверку в отношении этого исполнителя.

Чтобы обезопасить себя, лучше все спорные моменты указать в договоре. Например, добавить в него такую формулировку:

«Исполнитель обязан сформировать чек и передать его Заказчику в течение трех дней после получения оплаты. В случае просрочки передачи чека либо его аннулировании Исполнитель обязуется возместить убытки, возникшие у Заказчика в связи с непередачей чека».

Вопрос 6. Как принимать к учету чек от самозанятого

При сотрудничестве с самозанятыми порядок отражения операций в бухучете не меняется.

Расчеты с плательщиками НПД отражаются на субсчетах активно-пассивных счетов 60 и 76 как расчеты с поставщиками или прочими дебиторами и кредиторами.

Проводки при этом выглядят следующим образом:

Оказаны услуги самозанятым: Дт 20, 25, 26, 44 — Кт 60, 76.

Поставлены товары, материалы, основные средства самозанятым: Дт 41, 10, 01, 04 — Кт 60, 76.

Товары, работы, услуги оплачены безналичным способом: Дт 60, 76 — Кт 51.

Товары, работы, услуги оплачены наличным способом: Дт 60, 76 — Кт 50.

Вопрос 7. Можно ли автоматизировать процесс получения и проверки чеков и не переживать за них

Если компания сотрудничает с одним или несколькими самозанятыми, то риск ошибиться в учете не высок. Если же самозанятых исполнителей в компании десятки, сотни, а то и больше, то необходима система автоматизации.

Qugo — это онлайн-платформа для бухгалтера, которая предназначена для работы с внештатным персоналом: самозанятыми, физическими лицами без специального статуса, ИП. Сервис позволяет упростить и автоматизировать бизнес-процессы компании, документооборот и выплаты исполнителям.

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