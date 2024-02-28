Результаты перехода на единый налоговый счет для бизнеса: как платить налоги в 2024 году

В начале 2023 года все налогоплательщики перешли на новый порядок оплаты обязательных платежей – через ЕНС. Прошел год и уже сейчас можно оценить результаты таких глобальных перемен. Разберем, что изменилось в ЕНС за год, и какие способы оплаты налогов действуют в 2024 году.

ЕНС 2023 и 2024. Что изменилось

Что из себя представляет ЕНС и ЕНП, как оплачивать обязательные платежи и уменьшать налог по УСН и ПСН на страховые взносы, мы рассказали ранее в этой статье, которую выпустили в начале 2023 года.

В течение года новый порядок оплаты налогов корректировался, в него вносили изменения: часть из которых упростила жизнь налогоплательщикам, а часть, наоборот, усложнила. Разберем, что же изменилось в порядке оплаты налогов в 2024 году. Изменений несколько:

Оплачивать налоги, сборы и взносы платежным поручением на отдельные реквизиты обязательного платежа больше нельзя.

Утвердили реквизиты для пополнения ЕНС налогоплательщиками г. Байконур.

Изменили порядок уменьшения налога по УСН и ПСН на страховые взносы.

Изменили очередность списания средств с ЕНС.

Изменение 1. Оплачивать налоги, сборы и взносы платежным поручением на отдельные реквизиты обязательного платежа больше нельзя

Альтернативный порядок оплаты налогов — платежкой на конкретные реквизиты — действовал до конца 2023 года. Его вводили по двум причинам:

1. Для того чтобы сделать переход на новый порядок оплаты налогов наименее болезненным.

2. Упростить процедуру уменьшения налога по УСН и ПСН на страховые взносы.

В 2024 году потребность в этом способе оплаты налогов отпала, так как порядок уменьшения налога по УСН и ПСН на страховые взносы существенно упростили, и ЕНС заработал стабильно.

В текущем году оплачивать обязательные платежи можно только через единый налоговый счет. Для этого налогоплательщик должен пополнить ЕНС до наступления срока оплаты налога, сбора или страхового взноса. Подробнее о том, как оплачивать налоги в 2024 году мы расскажем ниже.

Изменение 2. Утверждены реквизиты для пополнения ЕНС налогоплательщиками г. Байконур

Для всех субъектов РФ, кроме г. Байконур, утверждены единые реквизиты для пополнения ЕНС. Они приведены на сайте ФНС, и налогоплательщики могут их использовать, если им проще пополнять счет платежкой через банк. Но для налогоплательщиков г. Байконур установлены отдельные реквизиты, по которым они должны пополнять ЕНС. При этом, если пополнять единый счет через личный кабинет или сервис ФНС, то для таких налогоплательщиков никаких различий нет.

Реквизиты на пополнение ЕНС для налогоплательщиков г. Байконур мы приведем ниже — в разделе про уплату налогов в 2024 году.

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Изменение 3. Изменен порядок уменьшения налога по УСН и ПСН на страховые взносы

Существенные изменения в 2023 году претерпел порядок уменьшения налога по УСН и ПСН на страховые взносы:

Для уменьшения налога не нужно заранее оплачивать страховые взносы.

А для того, чтобы уменьшить налог по УСН или ПСН, нужно направить в ИФНС уведомление об исчисленных суммах налога для УСН или уведомление об уменьшении патента на страховые взносы для ПСН и перечислить страховые взносы на ЕНС: до 31 декабря — фиксированные и до 1 июля — с дохода свыше 300 000 руб.

Подавать заявление о зачете и обеспечивать положительное сальдо уже не обязательно. Если на момент списания страховых взносов с ЕНС денег на счете будет недостаточно, на нем образуется недоимка, на которую ежедневно будут начисляться пени. Но отмены уже произведенного уменьшения в этом случае не будет.

Указанные изменения действуют только для налогоплательщиков, которые применяют УСН c объектом «доходы» и ПСН. Для упрощенцев на объекте «доходы минус расходы» для уменьшения по-прежнему нужно сначала перечислить страховые взносы в бюджет, а потом производить уменьшение.

Фиксированные страховые взносы учитываются в том периоде, в котором начислены, «сверхприбыльные» — в том, в котором оплачены.

Фиксированные страховые взносы можно учесть при уменьшении налога только за тот год, за который они были исчислены. Например, фиксированные взносы за 2024 год в размере 49 500 руб. можно учесть при уменьшении налога по УСН и ПСН за период 2024 года. При этом не важно, когда взносы фактически были списаны с ЕНС: 31 декабря или 9 января — из-за переноса срока уплаты при выпадении на выходной день.

Взносы с дохода свыше 300 000 руб. можно учесть в том году, в котором они фактически были списаны с ЕНС. То есть взносы по сверхдоходу за 2024 год, налогоплательщик сможет учесть при уменьшении налога по УСН и ПСН только в 2025 году, так дата списания их с ЕНС — 1 июля 2025 года.

Задолженность по страховым взносам можно учесть при уменьшении налога до конца 2025 года.

Если у налогоплательщика есть задолженность по взносам за периоды до 2023 года, на них тоже можно будет уменьшить налог — до конца 2025 года.

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Изменение 4. Изменили очередность списания денег с ЕНС

В самом начале 2023 года очередность списания средств с ЕНС выглядела следующим образом:

Задолженность. Текущие платежи. Пени. Проценты. Штрафы.

Но, с 1 октября 2023 года очередность списания денег с единого счета изменилась и выглядит теперь следующим образом:

Задолженность по НДФЛ. Текущие платежи по НДФЛ. Страховые взносы, которые подлежат уплате на основании уведомления об исчисленных суммах налога. Недоимка по другим платежам. Текущие платежи. Пени. Проценты. Штрафы.

Как платить налоги в 2024 году

Как уже было сказано выше, единственный способ оплаты обязательных платежей в 2024 году — через пополнение ЕНС.

Но есть платежи, которые оплачиваются, как и раньше — платежными поручениями или могут оплачиваться двумя способами: через ЕНС или на конкретные реквизиты.

На конкретный КБК можно платить:

Взносы на травматизм.

НДФЛ с выплат иностранцев, которые работают по патенту.

Различные виды госпошлины, в том числе те, по которым не выдан исполнительный документ.

На конкретный КБК или на ЕНС можно платить:

Налог на профдоход (по самозанятости).

Сборы за пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами.

Утилизационный сбор.

Все остальные налоги, сборы и страховые взносы перечисляются в бюджет на ЕНС.

Порядок оплаты налогов в 2024 году состоит из нескольких шагов:

Расчет суммы обязательного платежа к уплате. Направление в ИФНС налоговой декларации, уведомления об исчисленных суммах налога или уведомления об уменьшении патента на страховые взносы. Пополнение ЕНС.

Срок направления декларации или уведомления об исчисленных суммах налога — не позднее 25 числа. Срок оплаты обязательных платежей — до 28 числа.

Способы пополнения ЕНС

Есть несколько способов зачисления средств на ЕНС для дальнейшей оплаты обязательных платежей:

Через личный кабинет налогоплательщика: ИП или юрлица.

Для того чтобы зачислить деньги на ЕНС перейдите в раздел «ЕНС» и нажмите кнопку «Пополнить».

С помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин».

Этот сервис позволяет пополнить как собственный ЕНС, так и ЕНС третьего лица. Для этого нужно указать ИНН того, кому необходимо пополнить счет и сумму платежа.

Платежкой на реквизиты ЕНС.

Обратите внимание, что для налогоплательщиков г. Байконур утверждены другие реквизиты для пополнения ЕНС.

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Реквизиты для пополнения ЕНС

Реквизиты для пополнения ЕНС для налогоплательщиков г. Байконур

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