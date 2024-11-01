Нужно ли сдавать ЕФС-1 при заключении договора с самозанятым

Подают в СФР подраздел 1.1 формы ЕФС-1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» при заключении и прекращении договоров ГПХ, если на выплаты по ним начисляются страховые взносы. Это касается договоров:

о выполнении работ, оказании услуг;

авторского заказа;

лицензионных — издательских и о предоставлении права использования произведений (литературы, науки, искусства);

об отчуждении исключительных прав на произведения.

Срок подачи сведений в СФР — не позднее рабочего дня, следующего за датой заключения / прекращения договора.

Действуют особые правила для договоров, заключенных с самозанятым физлицом.