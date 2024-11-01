Нужно ли сдавать ЕФС-1 при заключении договора с самозанятым

По каким договорам ГПХ подавать ЕФС-1
Подают в СФР подраздел 1.1 формы ЕФС-1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» при заключении и прекращении договоров ГПХ, если на выплаты по ним начисляются страховые взносы. Это касается договоров:
о выполнении работ, оказании услуг;
авторского заказа;
лицензионных — издательских и о предоставлении права использования произведений (литературы, науки, искусства);
об отчуждении исключительных прав на произведения.
Срок подачи сведений в СФР — не позднее рабочего дня, следующего за датой заключения / прекращения договора.
Действуют особые правила для договоров, заключенных с самозанятым физлицом.
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Когда по договору ГПХ с самозанятым подавать ЕФС-1
Заказчикам выгодно сотрудничество с самозанятыми физлицами, так как с их доходов не нужно:
удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ — исполнители сами уплачивают за себя налог на профессиональный доход (НПД), поэтому заказчик не должен выполнять обязанности налогового агента.
платить страховые взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ — самозанятые не являются застрахованными лицами.
Но обязательно должно выполняться условие — на сумму полученного по договору вознаграждения самозанятый сформировал чек и выдал его заказчику.
Основание — ст. 15 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.
В общем случае не нужно отчитываться в СФР по договорам ГПХ с самозанятыми.
Основание — п. 4, 5 Порядка заполнения ЕФС-1, утв. приказом СФР от 17.11.2023 № 2281.
Отчитаться в СФР придется, когда:
от самозанятого не поступил чек на выплаченное вознаграждение;
самозанятый утратил право применять спецрежим НПД;
в договоре с самозанятым есть условие об уплате заказчиком страховых взносов на «травматизм».
Рассмотрим эти ситуации подробнее.
Самозанятый не выдал чек
Заказчик не может принять выплаты самозанятому в расходах, которые уменьшают налоговую базу, без чека.
Заказчик будет обязан:
удержать из суммы выплаты НДФЛ;
начислить на выплату страховые взносы;
уплатить НДФЛ и взносы.
Подраздел 1.1 подавайте в СФР в обязательном порядке, если на вознаграждение по договору начисляются страховые взносы.
Самозанятый утратил право на НПД
Самозанятый теряет право быть плательщиком НПД, если перестает соответствовать параметрам этого спецрежима. Заказчик в такой ситуации должен:
Расторгнуть договор ГПХ в связи с утратой исполнителем статуса плательщика НПД. В СФР об этом отчитываться не нужно.
Заключить с исполнителем новый договор ГПХ, но уже как с физлицом без специального статуса. С выплат по нему нужно удерживать НДФЛ и платить страховые взносы.
Подать в СФР подраздел 1.1 формы ЕФС-1 со сведениями о новом договоре ГПХ не позднее следующего рабочего дня после даты его заключения.
Дата заключения нового ГПХ-договора наступает позже, чем фактически были начаты работы. Такое допустимо, если стороны установили, что условия нового договора применяются к их отношениям, возникшим до его заключения, и это не противоречит закону.
Основание — письмо Минтруда от 04.04.2023 № 14-1/10/В-4784.
В подразделе 1.1 формы укажите (п. 42, 49 Порядка заполнения ЕФС-1):
В графе 2 — дату начала периода выполнения работ по старому договору.
В графе 9 — дату заключения нового договора.
За самозанятого уплачиваются взносы на «травматизм»
Страховыми взносами на «травматизм» облагаются выплаты физлицам по договорам ГПХ, в которых есть условие об обязанности заказчика уплачивать такие взносы. Исполнитель по договору в таком случае — застрахованное лицо и по нему нужно подавать сведения по форме ЕФС-1. Но это касается договоров, заключенных с физлицами без статуса самозанятого.
Что делать, если договор ГПХ с условием об уплате взносов на «травматизм» заключен с самозанятым, СФР разъяснил в своем письме от 05.08.2024 № 19-20/35785, в которое позднее внес уточнение письмом от 20.09.2024 № 19-20/44771. Исходя из разъяснений фонда:
Подавать подраздел 1.1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» нужно, если исполнитель-самозанятый не передал заказчику чек на сумму полученного вознаграждения.
Не подавать сведения о начале и окончания договора ГПХ с самозанятым при наличии чека от исполнителя, даже если в договоре есть условие об уплате взносов на «травматизм».
Подавать раздел 2 ЕФС-1 по страховым взносам на «травматизм» с включенной суммой выплат самозанятому (в строку 1 подраздела 2.1 «Расчет сумм страховых взносов»), если в договоре есть условие об уплате взносов на «травматизм», и даже если есть чек.
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