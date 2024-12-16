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Чек-лист по работе с самозанятыми 2025: проверьте себя

Налоговая и Минтруд следят за отношениями заказчиков и самозанятых. Чтобы избежать переквалификации договора в трудовой, нужно правильно оформлять сотрудничество. Проверьте, соблюдаете ли вы правила работы с плательщиками НПД.

Основные документы при работе с плательщиками НПД

Чтобы избежать рисков переквалификации отношений с самозанятыми в трудовые, нужно соблюдать ряд правил. 

При проверке ФНС запрашивает документы, которые подтверждают сотрудничество. Правильно оформленные документы помогут доказать гражданско-правовой характер отношений. 

Ниже — основные документы, которые нужно оформить с самозанятыми.

Договор

Письменный договор с самозанятым нужно оформлять почти всегда. Исключения:

  • Обе стороны сделки — физлица, сумма договора не превышает 10 000 рублей (ст. 161 ГК).

  • Если сделка происходит мгновенно (ст. 159 ГК). 

✅ В договоре укажите: 

  • статус исполнителя — плательщик НПД;

  • услуги, которые оказывает самозанятый; 

  • объем услуг; 

  • сроки оказания услуг;

  • порядок оплаты — предоплата или постоплата, наличные или безналичные выплаты;

  • права и обязанности сторон; 

  • ответственность сторон за нарушение обязательств.

Обязательно пропишите, что исполнитель обязан выдавать чеки, сообщать о потере статуса. 

✅ Добавьте пункт о том, что исполнитель может отказаться от оказания услуг, и установите срок для отказа — например, за один день до начала работ.

В ГПД не должно быть терминов из трудового договора. Исполнитель не должен:

  • следовать графику работы компании;

  • соблюдать правила трудовой дисциплины;

  • безвозмездно пользоваться оборудованием компании;

  • нести материальную ответственность;

  • соблюдать локальные акты компании.

Исполнитель по договору ГПХ не может занимать должность в компании и не обязан подчиняться сотрудникам организации. Заказчик вправе проверять выполнение задач и качество услуг, но не может требовать, чтобы исполнитель исполнял просьбы и указания сотрудников компании. 

Оформлять договоры с самозанятыми удобно через платформу Qugo. Платформа позволяет быстро подписывать документы в ЭДО, а хранятся они в Личном кабинете. В случае проверки вы всегда сможете быстро найти нужный документ.

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Акт выполненных работ

После оказания услуг подпишите с исполнителем акт. Хотя по закону это необязательный документ, он помогает подтвердить сдельный характер отношений между сторонами. 

Также акт — дополнительная защита для компании, если самозанятый решит аннулировать чек, не уведомив об этом заказчика. 

✅ В акте пропишите подробно, что именно делал исполнитель и в какой период. 

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Чек об оплате от самозанятого

Чек — обязательный документ от плательщика НПД. Он формируется в приложении «Мой налог» (п. 1 ст. 14 422-ФЗ). 

✅ Информация, которая должна быть в чеке, указана в п. 6 ст. 14 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

✅ Исполнитель может передать чек в бумажном формате лично или электронном — через электронную почту или мессенджеры:

  • Если оплата наличными или с использованием электронных средств платежа, например, с помощью электронного кошелька — самозанятый должен предоставить чек сразу после получения платежа.

  • Если безналичный расчет — чек направляется заказчику не позднее 9 числа месяца, следующего за месяцем расчета. 

Самозанятый может неправомерно отменить выданный чек в приложении «Мой налог». Если при этом он не вернул деньги, организация все равно сможет учесть такие расходы. Главное, чтобы чек находился у заказчика и он мог предоставить дополнительные документы, подтверждающие факт оплаты — например, акт выполненных работ.

Основание — письмо ФНС от 28.10.2021 № ПА-4-20/15213@. 

При сотрудничестве с самозанятыми через онлайн-платформу Qugo заказчику не придется переживать о том, что исполнитель не выдаст чек на сумму вознаграждения. Платформа — официальный партнер ФНС, поэтому чеки формируются автоматически на каждую выплаченную сумму.

Справка о подтверждении статуса НПД

✅ Перед началом сотрудничества с самозанятым и перед каждой выплатой, запросите у него справку, что он плательщик НПД. 

Исполнитель формирует ее в приложении «Мой налог». Также заказчик сам может проверить статус самозанятого на сайте ФНС

❌ Потеря статуса приводит к тому, что заказчик становится налоговым агентом самозанятого. Значит, он должен платить за него НДФЛ и страховые взносы.

Обратите внимание! Платформа Qugo автоматически проверяет статус самозанятого перед каждой выплатой. 

Задание

✅ Если сотрудничаете с исполнителем длительное время и оформляете рамочный договор, конкретные условия отдельной задачи пропишите в задании. 

Этот документ составляют в свободной форме. Он включает описание условий задачи, результата, сроки и порядок оплаты.

Чек-лист при работе с самозанятым

Соблюдение основных правил сотрудничества с самозанятыми минимизирует риск переквалификации отношений в трудовые. 

Проверьте, соблюдаются ли основные условия сотрудничества в вашей компании:

  • Исполнитель — не ваш бывший работник, с момента увольнения которого прошло менее двух лет. 

  • Перед заключением договора и перед каждой выплатой вы контролируете статус самозанятого. 

  • У вас есть подписанный обеими сторонами договор ГПХ.

  • В договоре указаны конкретные задачи, срок их исполнения.

  • В ГПД нет терминов из трудового договора. 

  • В договоре нет информации, что заказчик контролирует исполнителя, предоставляет ему место работы и оборудование. 

  • Сроки выплаты зависят от периода завершения конкретных работ или услуг.

  • Сумма вознаграждений зависит от объема сделанных работ или услуг. 

  • После выполнения работ вы подписываете с самозанятым акт.

  • Самозанятый предоставляет чек после каждой выплаты вознаграждения. 

Минимизировать риски сотрудничества с плательщиками НПД поможет платформа Qugo. Вы сможете:

  • обмениваться документами в электронном виде;

  • проводить выплаты физическим лицам на карты всех банков РФ, автоматически проверяя налоговый статус самозанятых;

  • переводить оплату самозанятым от юридических лиц через отдельные поручения и с использованием загрузочных Excel-файлов;

  • автоматически получать чеки после перевода вознаграждения;

  • интегрировать платформу с вашей учетной системой, бухгалтерской программой или мобильным приложением.

Персональный менеджер проконсультирует по вопросам безопасного сотрудничества с внештатниками, поможет с регистрацией и первыми выплатами.

Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми

Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия

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