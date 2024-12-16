Чек-лист по работе с самозанятыми 2025: проверьте себя

Основные документы при работе с плательщиками НПД
Чтобы избежать рисков переквалификации отношений с самозанятыми в трудовые, нужно соблюдать ряд правил.
При проверке ФНС запрашивает документы, которые подтверждают сотрудничество. Правильно оформленные документы помогут доказать гражданско-правовой характер отношений.
Ниже — основные документы, которые нужно оформить с самозанятыми.
Договор
Письменный договор с самозанятым нужно оформлять почти всегда. Исключения:
Обе стороны сделки — физлица, сумма договора не превышает 10 000 рублей (ст. 161 ГК).
Если сделка происходит мгновенно (ст. 159 ГК).
✅ В договоре укажите:
статус исполнителя — плательщик НПД;
услуги, которые оказывает самозанятый;
объем услуг;
сроки оказания услуг;
порядок оплаты — предоплата или постоплата, наличные или безналичные выплаты;
права и обязанности сторон;
ответственность сторон за нарушение обязательств.
✅ Обязательно пропишите, что исполнитель обязан выдавать чеки, сообщать о потере статуса.
✅ Добавьте пункт о том, что исполнитель может отказаться от оказания услуг, и установите срок для отказа — например, за один день до начала работ.
❌ В ГПД не должно быть терминов из трудового договора. Исполнитель не должен:
следовать графику работы компании;
соблюдать правила трудовой дисциплины;
безвозмездно пользоваться оборудованием компании;
нести материальную ответственность;
соблюдать локальные акты компании.
❌ Исполнитель по договору ГПХ не может занимать должность в компании и не обязан подчиняться сотрудникам организации. Заказчик вправе проверять выполнение задач и качество услуг, но не может требовать, чтобы исполнитель исполнял просьбы и указания сотрудников компании.
Оформлять договоры с самозанятыми удобно через платформу Qugo. Платформа позволяет быстро подписывать документы в ЭДО, а хранятся они в Личном кабинете. В случае проверки вы всегда сможете быстро найти нужный документ.
Акт выполненных работ
После оказания услуг подпишите с исполнителем акт. Хотя по закону это необязательный документ, он помогает подтвердить сдельный характер отношений между сторонами.
Также акт — дополнительная защита для компании, если самозанятый решит аннулировать чек, не уведомив об этом заказчика.
✅ В акте пропишите подробно, что именно делал исполнитель и в какой период.
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Чек об оплате от самозанятого
Чек — обязательный документ от плательщика НПД. Он формируется в приложении «Мой налог» (п. 1 ст. 14 422-ФЗ).
✅ Информация, которая должна быть в чеке, указана в п. 6 ст. 14 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.
✅ Исполнитель может передать чек в бумажном формате лично или электронном — через электронную почту или мессенджеры:
Если оплата наличными или с использованием электронных средств платежа, например, с помощью электронного кошелька — самозанятый должен предоставить чек сразу после получения платежа.
Если безналичный расчет — чек направляется заказчику не позднее 9 числа месяца, следующего за месяцем расчета.
Самозанятый может неправомерно отменить выданный чек в приложении «Мой налог». Если при этом он не вернул деньги, организация все равно сможет учесть такие расходы. Главное, чтобы чек находился у заказчика и он мог предоставить дополнительные документы, подтверждающие факт оплаты — например, акт выполненных работ.
Основание — письмо ФНС от 28.10.2021 № ПА-4-20/15213@.
При сотрудничестве с самозанятыми через онлайн-платформу Qugo заказчику не придется переживать о том, что исполнитель не выдаст чек на сумму вознаграждения. Платформа — официальный партнер ФНС, поэтому чеки формируются автоматически на каждую выплаченную сумму.
Справка о подтверждении статуса НПД
✅ Перед началом сотрудничества с самозанятым и перед каждой выплатой, запросите у него справку, что он плательщик НПД.
Исполнитель формирует ее в приложении «Мой налог». Также заказчик сам может проверить статус самозанятого на сайте ФНС.
❌ Потеря статуса приводит к тому, что заказчик становится налоговым агентом самозанятого. Значит, он должен платить за него НДФЛ и страховые взносы.
Обратите внимание! Платформа Qugo автоматически проверяет статус самозанятого перед каждой выплатой.
Задание
✅ Если сотрудничаете с исполнителем длительное время и оформляете рамочный договор, конкретные условия отдельной задачи пропишите в задании.
Этот документ составляют в свободной форме. Он включает описание условий задачи, результата, сроки и порядок оплаты.
Чек-лист при работе с самозанятым
Соблюдение основных правил сотрудничества с самозанятыми минимизирует риск переквалификации отношений в трудовые.
Проверьте, соблюдаются ли основные условия сотрудничества в вашей компании:
Исполнитель — не ваш бывший работник, с момента увольнения которого прошло менее двух лет.
Перед заключением договора и перед каждой выплатой вы контролируете статус самозанятого.
У вас есть подписанный обеими сторонами договор ГПХ.
В договоре указаны конкретные задачи, срок их исполнения.
В ГПД нет терминов из трудового договора.
В договоре нет информации, что заказчик контролирует исполнителя, предоставляет ему место работы и оборудование.
Сроки выплаты зависят от периода завершения конкретных работ или услуг.
Сумма вознаграждений зависит от объема сделанных работ или услуг.
После выполнения работ вы подписываете с самозанятым акт.
Самозанятый предоставляет чек после каждой выплаты вознаграждения.
Минимизировать риски сотрудничества с плательщиками НПД поможет платформа Qugo. Вы сможете:
обмениваться документами в электронном виде;
проводить выплаты физическим лицам на карты всех банков РФ, автоматически проверяя налоговый статус самозанятых;
переводить оплату самозанятым от юридических лиц через отдельные поручения и с использованием загрузочных Excel-файлов;
автоматически получать чеки после перевода вознаграждения;
интегрировать платформу с вашей учетной системой, бухгалтерской программой или мобильным приложением.
Персональный менеджер проконсультирует по вопросам безопасного сотрудничества с внештатниками, поможет с регистрацией и первыми выплатами.
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