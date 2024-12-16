Чек-лист по работе с самозанятыми 2025: проверьте себя

Основные документы при работе с плательщиками НПД

Чтобы избежать рисков переквалификации отношений с самозанятыми в трудовые, нужно соблюдать ряд правил. При проверке ФНС запрашивает документы, которые подтверждают сотрудничество. Правильно оформленные документы помогут доказать гражданско-правовой характер отношений. Ниже — основные документы, которые нужно оформить с самозанятыми.

Договор

Письменный договор с самозанятым нужно оформлять почти всегда. Исключения: Обе стороны сделки — физлица, сумма договора не превышает 10 000 рублей (ст. 161 ГК).

Если сделка происходит мгновенно (ст. 159 ГК). ✅ В договоре укажите: статус исполнителя — плательщик НПД;

услуги, которые оказывает самозанятый;

объем услуг;

сроки оказания услуг;

порядок оплаты — предоплата или постоплата, наличные или безналичные выплаты;

права и обязанности сторон;

ответственность сторон за нарушение обязательств. ✅ Обязательно пропишите, что исполнитель обязан выдавать чеки, сообщать о потере статуса. ✅ Добавьте пункт о том, что исполнитель может отказаться от оказания услуг, и установите срок для отказа — например, за один день до начала работ. ❌ В ГПД не должно быть терминов из трудового договора. Исполнитель не должен: следовать графику работы компании;

соблюдать правила трудовой дисциплины;

безвозмездно пользоваться оборудованием компании;

нести материальную ответственность;

соблюдать локальные акты компании. ❌ Исполнитель по договору ГПХ не может занимать должность в компании и не обязан подчиняться сотрудникам организации. Заказчик вправе проверять выполнение задач и качество услуг, но не может требовать, чтобы исполнитель исполнял просьбы и указания сотрудников компании. Оформлять договоры с самозанятыми удобно через платформу Qugo. Платформа позволяет быстро подписывать документы в ЭДО, а хранятся они в Личном кабинете. В случае проверки вы всегда сможете быстро найти нужный документ. Подключить сервис

Акт выполненных работ

После оказания услуг подпишите с исполнителем акт. Хотя по закону это необязательный документ, он помогает подтвердить сдельный характер отношений между сторонами. Также акт — дополнительная защита для компании, если самозанятый решит аннулировать чек, не уведомив об этом заказчика. ✅ В акте пропишите подробно, что именно делал исполнитель и в какой период. Больше подробностей о сотрудничестве с внештатным персоналом и новостях из мира самозанятости — в телеграм-канале Qugo.

Чек об оплате от самозанятого

Чек — обязательный документ от плательщика НПД. Он формируется в приложении «Мой налог» (п. 1 ст. 14 422-ФЗ). ✅ Информация, которая должна быть в чеке, указана в п. 6 ст. 14 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. ✅ Исполнитель может передать чек в бумажном формате лично или электронном — через электронную почту или мессенджеры: Если оплата наличными или с использованием электронных средств платежа , например, с помощью электронного кошелька — самозанятый должен предоставить чек сразу после получения платежа.

Если безналичный расчет — чек направляется заказчику не позднее 9 числа месяца, следующего за месяцем расчета. Самозанятый может неправомерно отменить выданный чек в приложении «Мой налог». Если при этом он не вернул деньги, организация все равно сможет учесть такие расходы. Главное, чтобы чек находился у заказчика и он мог предоставить дополнительные документы, подтверждающие факт оплаты — например, акт выполненных работ. Основание — письмо ФНС от 28.10.2021 № ПА-4-20/15213@. При сотрудничестве с самозанятыми через онлайн-платформу Qugo заказчику не придется переживать о том, что исполнитель не выдаст чек на сумму вознаграждения. Платформа — официальный партнер ФНС, поэтому чеки формируются автоматически на каждую выплаченную сумму.

Справка о подтверждении статуса НПД

✅ Перед началом сотрудничества с самозанятым и перед каждой выплатой, запросите у него справку, что он плательщик НПД. Исполнитель формирует ее в приложении «Мой налог». Также заказчик сам может проверить статус самозанятого на сайте ФНС. ❌ Потеря статуса приводит к тому, что заказчик становится налоговым агентом самозанятого. Значит, он должен платить за него НДФЛ и страховые взносы. Обратите внимание! Платформа Qugo автоматически проверяет статус самозанятого перед каждой выплатой.

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