Клерк.Ру
Ольга Лаврова

Ошибки и риски при принятии управленческих решений. Виноват ли бухгалтер?

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У нас проблема. Мы решили немного сэкономить на налогах, но что-то пошло не так и нам придется оплатить кучу денег! Что делать? – владелец не то чтобы взбешен. Он вне себя от гнева: – Может мне бухгалтера своего уволить?

Как правило, если уже «что-то пошло не так», придется платить.

Это еще не приговор, мы только начинаем разбирать проблему.

И какой смысл увольнять этого бухгалтера, ведь придет новый. И будут те же проблемы.

Почему?

А проблема достаточно рядовая.

Владелец поставил перед главным бухгалтером задачу – платить налогов меньше.

Именно так. Меньше платить. Желательно вообще ничего не платить. Но это невозможно.

Поэтому – платить меньше!

Бухгалтер, опираясь на свой опыт общения с владельцем, просто идет на элементарные нарушения законов – начиная от зарплат в конвертах («ну какой дурак платит весь подоходный и в фонды») и до неуплаты НДС с авансов. Но вдруг «что-то идет не так».

А все элементарно просто: ВЫ НЕ УЧИТЫВАЕТЕ РИСКИ при принятии управленческих решений.

Да, уважаемые владельцы бизнеса. Я скажу вам самую неприятную вещь:

ЗА ВСЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ВАШЕМ БИЗНЕСЕ ОТВЕТСТВЕННЫ ЛИЧНО ВЫ.

Это не ошибки бухгалтеров (кадровиков, юристов, коммерсантов или маркетологов) приводят к потерям – это

  • ваше нежелание разобраться в возможных рисках,
  • оценить их степень и последствия,
  • принять решение и
  • взять на себя ответственность за него.

Риски

Вся предпринимательская хозяйственная деятельность связана с рисками:

  • не достижения прогнозируемых финансовых результатов
  • отклонений от планируемого хода событий
  • наступления неблагоприятного события

Риск с позиции прогнозируемых финансовых результатов может выражаться в виде дополнительных сверхплановых расходов или в виде недополучения доходов (упущенной выходы).

И как самый тяжелый случай – опасность (угроза) полной или частичной потери ресурсов.

Риск наступления неблагоприятного события, которое может произойти, а может и не произойти – это всегда надежда на удачу, счастливый случай.

Это действие в условиях неопределенности, и здесь уже необходимо оценить все возможные варианты последствий рискованных решений.

Вплоть до вероятности возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода или капитала.

А в самых тяжелых ситуациях – потери бизнеса, свободы и репутации.

Важно всегда помнить – это ВАШ капитал.

Что делать? Как минимизировать риски ошибок? А в идеале их избежать?

Моя рекомендация:

Когда принимаете важное решение ВСЕГДА требуйте от специалистов (бухгалтера, юриста) дать справку о возможных рисках и последствиях.

Взвесьте выгоду и риски.

Сами для себя примите решение – рисковать или не стоит. Возможно, что у вас родится «план В».

И действуйте!

А увольнять ли бухгалтера? Если бухгалтер вас не предупреждает об опасностях, зачем вам такой? Увольте. И наймите профессионала, который будет осознавать ценность и важность информирования о возможных рисках.