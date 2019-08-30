Ошибки и риски при принятии управленческих решений. Виноват ли бухгалтер?

У нас проблема. Мы решили немного сэкономить на налогах, но что-то пошло не так и нам придется оплатить кучу денег! Что делать? – владелец не то чтобы взбешен. Он вне себя от гнева: – Может мне бухгалтера своего уволить?

Как правило, если уже «что-то пошло не так», придется платить.

Это еще не приговор, мы только начинаем разбирать проблему.

И какой смысл увольнять этого бухгалтера, ведь придет новый. И будут те же проблемы.

Почему?

А проблема достаточно рядовая.

Владелец поставил перед главным бухгалтером задачу – платить налогов меньше. Именно так. Меньше платить. Желательно вообще ничего не платить. Но это невозможно. Поэтому – платить меньше! Бухгалтер, опираясь на свой опыт общения с владельцем, просто идет на элементарные нарушения законов – начиная от зарплат в конвертах («ну какой дурак платит весь подоходный и в фонды») и до неуплаты НДС с авансов. Но вдруг «что-то идет не так».

А все элементарно просто: ВЫ НЕ УЧИТЫВАЕТЕ РИСКИ при принятии управленческих решений.

Да, уважаемые владельцы бизнеса. Я скажу вам самую неприятную вещь:

ЗА ВСЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ВАШЕМ БИЗНЕСЕ ОТВЕТСТВЕННЫ ЛИЧНО ВЫ.

Это не ошибки бухгалтеров (кадровиков, юристов, коммерсантов или маркетологов) приводят к потерям – это

ваше нежелание разобраться в возможных рисках,

оценить их степень и последствия,

принять решение и

взять на себя ответственность за него.

Риски

Вся предпринимательская хозяйственная деятельность связана с рисками:

не достижения прогнозируемых финансовых результатов

отклонений от планируемого хода событий

наступления неблагоприятного события

Риск с позиции прогнозируемых финансовых результатов может выражаться в виде дополнительных сверхплановых расходов или в виде недополучения доходов (упущенной выходы).

И как самый тяжелый случай – опасность (угроза) полной или частичной потери ресурсов.

Риск наступления неблагоприятного события, которое может произойти, а может и не произойти – это всегда надежда на удачу, счастливый случай.

Это действие в условиях неопределенности, и здесь уже необходимо оценить все возможные варианты последствий рискованных решений.

Вплоть до вероятности возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода или капитала.

А в самых тяжелых ситуациях – потери бизнеса, свободы и репутации.

Важно всегда помнить – это ВАШ капитал.

Что делать? Как минимизировать риски ошибок? А в идеале их избежать?