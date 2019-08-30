Ошибки и риски при принятии управленческих решений. Виноват ли бухгалтер?

У нас проблема. Мы решили немного сэкономить на налогах, но что-то пошло не так и нам придется оплатить кучу денег! Что делать? – владелец не то чтобы взбешен. Он вне себя от гнева: – Может мне бухгалтера своего уволить?
Как правило, если уже «что-то пошло не так», придется платить.
Это еще не приговор, мы только начинаем разбирать проблему.
И какой смысл увольнять этого бухгалтера, ведь придет новый. И будут те же проблемы.
Почему?
А проблема достаточно рядовая.
Владелец поставил перед главным бухгалтером задачу – платить налогов меньше.
Именно так. Меньше платить. Желательно вообще ничего не платить. Но это невозможно.
Поэтому – платить меньше!
Бухгалтер, опираясь на свой опыт общения с владельцем, просто идет на элементарные нарушения законов – начиная от зарплат в конвертах («ну какой дурак платит весь подоходный и в фонды») и до неуплаты НДС с авансов. Но вдруг «что-то идет не так».
А все элементарно просто: ВЫ НЕ УЧИТЫВАЕТЕ РИСКИ при принятии управленческих решений.
Да, уважаемые владельцы бизнеса. Я скажу вам самую неприятную вещь:
ЗА ВСЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ВАШЕМ БИЗНЕСЕ ОТВЕТСТВЕННЫ ЛИЧНО ВЫ.
Это не ошибки бухгалтеров (кадровиков, юристов, коммерсантов или маркетологов) приводят к потерям – это
- ваше нежелание разобраться в возможных рисках,
- оценить их степень и последствия,
- принять решение и
- взять на себя ответственность за него.
Риски
Вся предпринимательская хозяйственная деятельность связана с рисками:
- не достижения прогнозируемых финансовых результатов
- отклонений от планируемого хода событий
- наступления неблагоприятного события
Риск с позиции прогнозируемых финансовых результатов может выражаться в виде дополнительных сверхплановых расходов или в виде недополучения доходов (упущенной выходы).
И как самый тяжелый случай – опасность (угроза) полной или частичной потери ресурсов.
Риск наступления неблагоприятного события, которое может произойти, а может и не произойти – это всегда надежда на удачу, счастливый случай.
Это действие в условиях неопределенности, и здесь уже необходимо оценить все возможные варианты последствий рискованных решений.
Вплоть до вероятности возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода или капитала.
А в самых тяжелых ситуациях – потери бизнеса, свободы и репутации.
Важно всегда помнить – это ВАШ капитал.
Что делать? Как минимизировать риски ошибок? А в идеале их избежать?
Моя рекомендация:
Когда принимаете важное решение ВСЕГДА требуйте от специалистов (бухгалтера, юриста) дать справку о возможных рисках и последствиях.
Взвесьте выгоду и риски.
Сами для себя примите решение – рисковать или не стоит. Возможно, что у вас родится «план В».
И действуйте!
А увольнять ли бухгалтера? Если бухгалтер вас не предупреждает об опасностях, зачем вам такой? Увольте. И наймите профессионала, который будет осознавать ценность и важность информирования о возможных рисках.