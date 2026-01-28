Промпт нейросети для фото: как создать промпт по картинке онлайн и получать предсказуемый результат

В последние годы появилась отдельная практика: превращать референс в текстовый запрос. Проще говоря, делать промпт по фото и затем использовать его для генерации похожих изображений, обработки или стилизации.

А чтобы не начинать с пустого листа, удобно опираться на сообщества и ленты готовых запросов. На сайте Ranvik есть отдельная лента “Промпты для генерации фото”, где публикуются подборки и примеры под разные сюжеты — от студийных парных портретов до открыток и стилизованных снимков.

Ниже — подробный, практичный гид: как извлечь смысл и визуальные параметры из картинки, как собрать текст, который “понимают” модели, и как за 10–15 минут стабильно улучшать результат итерациями.