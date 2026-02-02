Чат GPT под профессии: ChatGPT от копирайтера до юриста. Руководство по работе с нейросетью GPT

ChatGPT — это не «магическая кнопка», а ускоритель рутины и генератор вариантов. Он особенно силён там, где нужно быстро: собрать структуру, накидать идеи, переписать под тон бренда, сделать черновик документа или кода, придумать сценарии и гипотезы.

Главная ошибка — просить «сделай идеально» без контекста. Вторая ошибка — верить результату без проверки. Правильный подход: вы даёте рамки и входные данные, модель делает черновик и варианты, вы проверяете факты, правки и соответствие бизнес-целям.

Чтобы каждый раз получать предсказуемое качество, используйте один и тот же каркас запроса:

Роль (кто ты сейчас: копирайтер, юрист, маркетолог и т. д.)

Контекст (ниша, продукт, аудитория, география, стиль, ограничения)

Цель (что считаем успехом: заявки, продажи, понимание, скорость, точность)

Формат (объём, структура, тон, списки, примеры, запреты)

Критерии качества (чек-лист и самопроверка)

Если вам нужна единая «точка входа» под разные сценарии, можно ориентироваться на страницу чат GPT для России и оттуда запускать свои типовые промпты.