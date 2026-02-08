Нейросеть Seedream на русском: как запустить Сидрим и получать коммерческие изображения для бизнеса и соцсетей

Как писать промпты под Seedream 4.0/4.5: структура, которая даёт предсказуемость

Чтобы Seedream 4 работал стабильно, держите prompt как ТЗ для дизайнера.

Базовая формула (рабочая)

Объект/сцена: что именно в кадре Контекст: где, для кого, зачем (рекламный креатив, каталожное фото, постер) Стиль: реализм/3D/иллюстрация/минимализм/ретро Композиция: крупность, ракурс, фон, глубина резкости Свет и материалы: студийный, мягкий, контровой; металл/стекло/ткань Качество: высокая детализация, чистые края, резкость Ограничения (negative): что исключить

Пример (универсальный коммерческий):

«Студийное фото продукта: матовая бутылка косметики на светлом фоне, мягкий рассеянный свет, лёгкая тень, минимализм, чистая композиция, высокая детализация, без текста, без логотипов, без лишних объектов».

Другие полезные модели, помимо нейросети Seedream , которые стоит держать под рукой:

Нейросеть Ideogram — нейросеть для генерации изображений, которая сильнее многих держит типографику: вывески, постеры, обложки и любые макеты, где важны аккуратные и читаемые надписи.

Нейросеть Veo — ИИ-инструмент для создания и сборки видео по текстовому запросу: подходит для коротких роликов, концепт-сцен и рекламных вставок, когда нужно быстро визуализировать идею без долгого продакшена.

Нейросеть Kling — сервис генерации видео по тексту и по исходному изображению: помогает делать динамичные клипы, анимации и промо-фрагменты, сохраняя управляемость стилем, движением и общей «киношностью» кадра.

Нейросеть Runway — многофункциональная AI-студия для видеопродакшена: генерирует видео по тексту, вырезает и заменяет фон, ускоряет монтаж, добавляет стилизацию и эффекты — удобно для рекламы, соцсетей и быстрых прототипов.

Нейросеть Luma — нейросеть, ориентированная на реалистичные 3D-сцены и видео: позволяет создавать кинематографичные фрагменты по тексту, делать плавные движения камеры и получать «объёмный» визуал, который хорошо подходит для продуктовых сцен, промо и атмосферных роликов.