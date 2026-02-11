Фото в текст онлайн: как получать чистый текст из фото и сканов, избегать ошибок и автоматизировать работу команды

Ключевое понятие: что такое конвертер «фото в текст» и чем он отличается от OCR

Конвертер фото в текст — это сервис, который извлекает символы и слова из изображения (фото, скриншота, скана) и превращает их в редактируемый текст. Классический подход — OCR (Optical Character Recognition): алгоритмы находят буквы по формам и сравнивают с шаблонами.

Современный подход — фото в текст ИИ: нейросеть не только «читает» символы, но и понимает контекст. Это особенно заметно на:

смятых или бликующих документах;

мелком шрифте на фото с телефона;

скриншотах с графиками, подписями, интерфейсами;

смешанных языках (русский + английский);

рукописных пометках (не всегда идеально, но лучше классики).

Важно: «ИИ» не магия. Он повышает вероятность корректного распознавания, но качество всё равно зависит от исходника и настроек.